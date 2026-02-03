Gőztisztító SC 1 Multi Comfort

A Kärcher SC 1 Multi Comfort egy kompakt, kézi gőztisztító, amely a "Multi" sorozat fejlett technológiáját a megnövelt kényelemmel és rugalmassággal ötvözi a vegyszermentes mélytisztítás érdekében.

A Kärcher SC 1 Multi Comfort kompakt kézi gőztisztító vegyszermentesen tisztít és 30 másodperc alatt használatra kész a mélytisztításhoz. A készülék legfőbb előnye a csomagban található hosszabbító tömlő, amely még rugalmasabbá teszi a munkát, és segít elérni a nehezen hozzáférhető helyeket is, mint a sarkok vagy a magas polcok. Kivehető víztartálya, cserélhető vízkőmentesítő patronja és LED-kijelzője a modern kényelmet és a hosszú élettartamot garantálja. Kompakt kialakítása kényelmes használatot és egyszerű, helytakarékos tárolást biztosít. A kijelzőn folyamatosan nyomon lehet követni a gőztisztító üzemmódjait.

Jellemzők és előnyök
Gőztisztító SC 1 Multi Comfort: Kényelmes és rugalmas tisztítás a mellékelt hosszabbító tömlőnek köszönhetően
A készülékhez mellékelt hosszabbító tömlővel még a nehezen elérhető területek, például sarkok és fülkék is könnyedén megtisztíthatók. A kiegészítő alkatrészek, például a kézi fúvóka stb. könnyedén behelyezhetők.
Gőztisztító SC 1 Multi Comfort: Kompakt és praktikus készülékkialakítás
Könnyű kezelhetőség a készülék kompakt kialakításának köszönhetően. Ergonomikus forma a könnyű tisztításért. A készülék közvetlenül a felhasználás helyén tárolható, így mindig kéznél van.
Gőztisztító SC 1 Multi Comfort: Non-stop gőz és beépített vízkőmentesítő patron
Non-stop gőz és beépített vízkőmentesítő patron
A kivehető tartály bármikor gond nélkül megtölthető – az állandó gőzért munkamegszakítás nélkül. Az intelligens vízkőmentesítő patron automatikusan eltávolítja a vízből a vízkövet, jelentősen meghosszabbítva ezzel a készülék élettartamát. A LED jelzőfény egy órás átfutási idővel jelzi, ha a patront cserélni kell.
LED fényű kijelző vezérlőpanellel
  • Az egyszerű és könnyed működéshez.
  • Egyszerűen érintse meg egyszer enyhén a kezelőpanelt a gőz aktiválásához – nincs szükség fizikai erőfeszítésre.
  • A jól áttekinthető fénykijelző a következő üzemmódokat mutatja: felfűtés, használatra kész, gőz üzemmód és patroncsere esedékes.
Rövid felfűtési idő
  • Csupán 30 másodperc felfűtési idő, és a készülék használatra kész.
Specifikációk

Műszaki adatok

Felületteljesítmény tartálytöltésenként (m²) kb. 30
Fűtési teljesítmény (W) 1300
Kábelhossz (m) 5
Felfűtési idő (min) 0,5
Tartálytérfogat (ml) 200
Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Szín Fehér
Súly kiegészítők nélkül (kg) 1,6
Csomagolási súly (kg) 2,4
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 345 x 113 x 190

¹⁾ A Kärcher gőztisztítóval a háztartásokban előforduló, sima keményfelületen végzett pontszerű tisztítás, azaz maximális gőznyomáson, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végrehajtott 30 másodperces gőzölés során a burokkal rendelkező vírusok, mint a korona- vagy az influenzavírus (kivéve a hepatitis B vírus), 99,999%-a eltávolítható (PVC-felületet alapul véve; EN 16615:2015-06 módszerhez igazodva); (tesztcsíra: módosított Ankara vakcínia vírus). / ³⁾ A minimális tényező, amellyel a termék élettartama meghosszabbodik, 20 °dH vízkeménységű és 15 °dH karbonátkeménységű vízzel végzett belső tesztek alapján.

A csomag tartalma

  • Hosszabbítótömlő SC 1
  • Mikroszálas huzat kézi fúvókához: 1 Darab(ok)
  • Vízkőmentesítő patron: 1 Darab(ok)
  • Kézifej

Felszereltség

  • Tartály: kivehető és bármikor újratölthető
Gőztisztító SC 1 Multi Comfort

Videók

Alkalmazási területek
  • Csaptelepek
  • Mosdók
  • Csempék
  • Ablakok és üvegfelületek
  • Kipufogó burkolatok
  • Főzőlapok
Tartozékok
