Gőztisztító SC 1 Multi Comfort
A Kärcher SC 1 Multi Comfort egy kompakt, kézi gőztisztító, amely a "Multi" sorozat fejlett technológiáját a megnövelt kényelemmel és rugalmassággal ötvözi a vegyszermentes mélytisztítás érdekében.
A Kärcher SC 1 Multi Comfort kompakt kézi gőztisztító vegyszermentesen tisztít és 30 másodperc alatt használatra kész a mélytisztításhoz. A készülék legfőbb előnye a csomagban található hosszabbító tömlő, amely még rugalmasabbá teszi a munkát, és segít elérni a nehezen hozzáférhető helyeket is, mint a sarkok vagy a magas polcok. Kivehető víztartálya, cserélhető vízkőmentesítő patronja és LED-kijelzője a modern kényelmet és a hosszú élettartamot garantálja. Kompakt kialakítása kényelmes használatot és egyszerű, helytakarékos tárolást biztosít. A kijelzőn folyamatosan nyomon lehet követni a gőztisztító üzemmódjait.
Jellemzők és előnyök
Kényelmes és rugalmas tisztítás a mellékelt hosszabbító tömlőnek köszönhetőenA készülékhez mellékelt hosszabbító tömlővel még a nehezen elérhető területek, például sarkok és fülkék is könnyedén megtisztíthatók. A kiegészítő alkatrészek, például a kézi fúvóka stb. könnyedén behelyezhetők.
Kompakt és praktikus készülékkialakításKönnyű kezelhetőség a készülék kompakt kialakításának köszönhetően. Ergonomikus forma a könnyű tisztításért. A készülék közvetlenül a felhasználás helyén tárolható, így mindig kéznél van.
Non-stop gőz és beépített vízkőmentesítő patronA kivehető tartály bármikor gond nélkül megtölthető – az állandó gőzért munkamegszakítás nélkül. Az intelligens vízkőmentesítő patron automatikusan eltávolítja a vízből a vízkövet, jelentősen meghosszabbítva ezzel a készülék élettartamát. A LED jelzőfény egy órás átfutási idővel jelzi, ha a patront cserélni kell.
LED fényű kijelző vezérlőpanellel
- Az egyszerű és könnyed működéshez.
- Egyszerűen érintse meg egyszer enyhén a kezelőpanelt a gőz aktiválásához – nincs szükség fizikai erőfeszítésre.
- A jól áttekinthető fénykijelző a következő üzemmódokat mutatja: felfűtés, használatra kész, gőz üzemmód és patroncsere esedékes.
Rövid felfűtési idő
- Csupán 30 másodperc felfűtési idő, és a készülék használatra kész.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Felületteljesítmény tartálytöltésenként (m²)
|kb. 30
|Fűtési teljesítmény (W)
|1300
|Kábelhossz (m)
|5
|Felfűtési idő (min)
|0,5
|Tartálytérfogat (ml)
|200
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Szín
|Fehér
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|1,6
|Csomagolási súly (kg)
|2,4
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|345 x 113 x 190
¹⁾ A Kärcher gőztisztítóval a háztartásokban előforduló, sima keményfelületen végzett pontszerű tisztítás, azaz maximális gőznyomáson, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végrehajtott 30 másodperces gőzölés során a burokkal rendelkező vírusok, mint a korona- vagy az influenzavírus (kivéve a hepatitis B vírus), 99,999%-a eltávolítható (PVC-felületet alapul véve; EN 16615:2015-06 módszerhez igazodva); (tesztcsíra: módosított Ankara vakcínia vírus). / ³⁾ A minimális tényező, amellyel a termék élettartama meghosszabbodik, 20 °dH vízkeménységű és 15 °dH karbonátkeménységű vízzel végzett belső tesztek alapján.
A csomag tartalma
- Hosszabbítótömlő SC 1
- Mikroszálas huzat kézi fúvókához: 1 Darab(ok)
- Vízkőmentesítő patron: 1 Darab(ok)
- Kézifej
Felszereltség
- Tartály: kivehető és bármikor újratölthető
Videók
Alkalmazási területek
- Csaptelepek
- Mosdók
- Csempék
- Ablakok és üvegfelületek
- Kipufogó burkolatok
- Főzőlapok
