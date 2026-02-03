A Kärcher SC 1 Multi Comfort kompakt kézi gőztisztító vegyszermentesen tisztít és 30 másodperc alatt használatra kész a mélytisztításhoz. A készülék legfőbb előnye a csomagban található hosszabbító tömlő, amely még rugalmasabbá teszi a munkát, és segít elérni a nehezen hozzáférhető helyeket is, mint a sarkok vagy a magas polcok. Kivehető víztartálya, cserélhető vízkőmentesítő patronja és LED-kijelzője a modern kényelmet és a hosszú élettartamot garantálja. Kompakt kialakítása kényelmes használatot és egyszerű, helytakarékos tárolást biztosít. A kijelzőn folyamatosan nyomon lehet követni a gőztisztító üzemmódjait.