A Kärcher SC 1 Multi & Up egy innovatív, 4 az 1-ben moduláris gőztisztító, amely a kézi gőztisztítás és a 3 az 1-ben gőzfelmosó funkciót egyesíti a vegyszermentes, higiénikus tisztaságért.

A Kärcher SC 1 Multi & Up egy 4 az 1-ben gőztisztító, amely vegyszermentesen tisztít. Használható kézi gőztisztítóként vagy 3 az 1-ben gőzölő felmosóként az EasyFix padlókészletnek köszönhetően. A modell egyedülálló technikai újítása a három különböző pozícióban (felső, középső, alsó) rögzíthető készüléktest, amely tökéletesen alkalmazkodik az egyéni igényekhez és a nehezen elérhető helyekhez. A 30 másodperces felfűtési idő és a kivehető víztartály gyors és megszakítás nélküli munkát tesz lehetővé. A cserélhető vízkőmentesítő patron automatikusan gondoskodik a készülék védelméről és hosszú élettartamáról. A gőztisztító alapos munkát végez eltávolítva a baktériumok 99,99%-át a kemény felületekről. A LED-es kijelzőről tájékozódhatunk a göztisztító üzemmódjairól, mint a felmelegítés, használatra készen állás.

Jellemzők és előnyök
Innovatív és elképesztően sokoldalú 4 az 1-ben alkalmazás
A készülék innovatív kialakítása lehetővé teszi akár többfunkciós SC 1 Multi kézi gőzölőként, akár SC 1 Multi & Up 3 az 1-ben gőzfelmosóként történő használatát a mellékelt EasyFix Large padlófúvóka készletnek köszönhetően. Az egyedülálló 3 az 1-ben koncepció három különböző felmosópozícióval lehetővé teszi, hogy bármikor kiválaszthassa az optimális felmosó konfigurációt. Felső: maximális manőverezhetőség bútorok alatt és szórványos gőzölés. Középső: a bútorok alatti jó manőverezhetőség és a kézben tartott kényelmes súly kombinációja. Alul: a készülék könnyűnek érzi magát, mint egy toll a kézben, és önállóan áll a rövid szünetekhez.
Kompakt és praktikus készülékkialakítás
Könnyű kezelhetőség a készülék kompakt kialakításának köszönhetően. Ergonomikus forma a könnyű tisztításért. A készülék közvetlenül a felhasználás helyén tárolható, így mindig kéznél van.
Non-stop gőz és beépített vízkőmentesítő patron
A kivehető tartály bármikor gond nélkül megtölthető – az állandó gőzért munkamegszakítás nélkül. Az intelligens vízkőmentesítő patron automatikusan eltávolítja a vízből a vízkövet, jelentősen meghosszabbítva ezzel a készülék élettartamát. A LED jelzőfény egy órás átfutási idővel jelzi, ha a patront cserélni kell.
LED fényű kijelző vezérlőpanellel
  • Az egyszerű és könnyed működéshez.
  • Egyszerűen érintse meg egyszer enyhén a kezelőpanelt a gőz aktiválásához – nincs szükség fizikai erőfeszítésre.
  • A jól áttekinthető fénykijelző a következő üzemmódokat mutatja: felfűtés, használatra kész, gőz üzemmód és patroncsere esedékes.
Rövid felfűtési idő
  • Csupán 30 másodperc felfűtési idő, és a készülék használatra kész.
EasyFix nagyméretű padlófúvóka rugalmas csatlakozással és horog-hurkos rögzítéssel a padlótisztító kendőhöz
  • Az EasyFix Large padlófúvókának köszönhetően az SC 1 Multi & Up önállóan áll a készülék legalsó pozíciójában, közvetlenül a padlófúvókához rögzítve. A padlófúvóka gyorsabb tisztítást is lehetővé tesz.
  • Törlőkendőcsere a szennyeződéssel való érintkezés nélkül, a padlótisztító kendő kényelmes felcsatolása a tépőzáras rendszernek köszönhetően.
Specifikációk

Műszaki adatok

Felületteljesítmény tartálytöltésenként (m²) kb. 30
Fűtési teljesítmény (W) 1300
Kábelhossz (m) 5
Felfűtési idő (min) 0,5
Tartálytérfogat (ml) 200
Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Szín Fehér
Súly kiegészítők nélkül (kg) 1,6
Csomagolási súly (kg) 3,1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 345 x 113 x 190

¹⁾ A Kärcher gőztisztítóval a háztartásokban előforduló, sima keményfelületen végzett pontszerű tisztítás, azaz maximális gőznyomáson, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végrehajtott 30 másodperces gőzölés során a burokkal rendelkező vírusok, mint a korona- vagy az influenzavírus (kivéve a hepatitis B vírus), 99,999%-a eltávolítható (PVC-felületet alapul véve; EN 16615:2015-06 módszerhez igazodva); (tesztcsíra: módosított Ankara vakcínia vírus). / ²⁾ 30 cm/másodperc tisztítási sebességgel és maximális gőznyomással, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végzett tisztítás során a háztartásban előforduló baktériumok 99,99%-a elpusztítható a háztartásokban elforduló, sima keményfelületeken (tesztcsíra: Enterococcus hirae). / ³⁾ A minimális tényező, amellyel a termék élettartama meghosszabbodik, 20 °dH vízkeménységű és 15 °dH karbonátkeménységű vízzel végzett belső tesztek alapján.

A csomag tartalma

  • EasyFix Large univerzális padlótisztító kendő: 1 Darab(ok)
  • Mikroszálas huzat kézi fúvókához: 1 Darab(ok)
  • Vízkőmentesítő patron: 1 Darab(ok)
  • Kézifej
  • Padlótisztító fej: EasyFix Large
  • Gőzcsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Gőzcsövek hossza: 0.5 m

Felszereltség

  • Tartály: kivehető és bármikor újratölthető
  • Horgos és hurkolt kábelkötegelő
Videók

Alkalmazási területek
  • Keményfa padlók
  • Csaptelepek
  • Mosdók
  • Csempék
  • Ablakok és üvegfelületek
  • Kipufogó burkolatok
  • Főzőlapok
