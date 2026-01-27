A Kärcher SC 1 Multi & Up egy 4 az 1-ben gőztisztító, amely vegyszermentesen tisztít. Használható kézi gőztisztítóként vagy 3 az 1-ben gőzölő felmosóként az EasyFix padlókészletnek köszönhetően. A modell egyedülálló technikai újítása a három különböző pozícióban (felső, középső, alsó) rögzíthető készüléktest, amely tökéletesen alkalmazkodik az egyéni igényekhez és a nehezen elérhető helyekhez. A 30 másodperces felfűtési idő és a kivehető víztartály gyors és megszakítás nélküli munkát tesz lehetővé. A cserélhető vízkőmentesítő patron automatikusan gondoskodik a készülék védelméről és hosszú élettartamáról. A gőztisztító alapos munkát végez eltávolítva a baktériumok 99,99%-át a kemény felületekről. A LED-es kijelzőről tájékozódhatunk a göztisztító üzemmódjairól, mint a felmelegítés, használatra készen állás.