Gőztisztító SC 1 Multi & Mop
A Kärcher SC 1 Multi & Up egy innovatív, 4 az 1-ben moduláris gőztisztító, amely a kézi gőztisztítás és a 3 az 1-ben gőzfelmosó funkciót egyesíti a vegyszermentes, higiénikus tisztaságért.
A Kärcher SC 1 Multi & Up egy 4 az 1-ben gőztisztító, amely vegyszermentesen tisztít. Használható kézi gőztisztítóként vagy 3 az 1-ben gőzölő felmosóként az EasyFix padlókészletnek köszönhetően. A modell egyedülálló technikai újítása a három különböző pozícióban (felső, középső, alsó) rögzíthető készüléktest, amely tökéletesen alkalmazkodik az egyéni igényekhez és a nehezen elérhető helyekhez. A 30 másodperces felfűtési idő és a kivehető víztartály gyors és megszakítás nélküli munkát tesz lehetővé. A cserélhető vízkőmentesítő patron automatikusan gondoskodik a készülék védelméről és hosszú élettartamáról. A gőztisztító alapos munkát végez eltávolítva a baktériumok 99,99%-át a kemény felületekről. A LED-es kijelzőről tájékozódhatunk a göztisztító üzemmódjairól, mint a felmelegítés, használatra készen állás.
Jellemzők és előnyök
Innovatív és elképesztően sokoldalú 4 az 1-ben alkalmazásA készülék innovatív kialakítása lehetővé teszi akár többfunkciós SC 1 Multi kézi gőzölőként, akár SC 1 Multi & Up 3 az 1-ben gőzfelmosóként történő használatát a mellékelt EasyFix Large padlófúvóka készletnek köszönhetően. Az egyedülálló 3 az 1-ben koncepció három különböző felmosópozícióval lehetővé teszi, hogy bármikor kiválaszthassa az optimális felmosó konfigurációt. Felső: maximális manőverezhetőség bútorok alatt és szórványos gőzölés. Középső: a bútorok alatti jó manőverezhetőség és a kézben tartott kényelmes súly kombinációja. Alul: a készülék könnyűnek érzi magát, mint egy toll a kézben, és önállóan áll a rövid szünetekhez.
Kompakt és praktikus készülékkialakításKönnyű kezelhetőség a készülék kompakt kialakításának köszönhetően. Ergonomikus forma a könnyű tisztításért. A készülék közvetlenül a felhasználás helyén tárolható, így mindig kéznél van.
Non-stop gőz és beépített vízkőmentesítő patronA kivehető tartály bármikor gond nélkül megtölthető – az állandó gőzért munkamegszakítás nélkül. Az intelligens vízkőmentesítő patron automatikusan eltávolítja a vízből a vízkövet, jelentősen meghosszabbítva ezzel a készülék élettartamát. A LED jelzőfény egy órás átfutási idővel jelzi, ha a patront cserélni kell.
LED fényű kijelző vezérlőpanellel
- Az egyszerű és könnyed működéshez.
- Egyszerűen érintse meg egyszer enyhén a kezelőpanelt a gőz aktiválásához – nincs szükség fizikai erőfeszítésre.
- A jól áttekinthető fénykijelző a következő üzemmódokat mutatja: felfűtés, használatra kész, gőz üzemmód és patroncsere esedékes.
Rövid felfűtési idő
- Csupán 30 másodperc felfűtési idő, és a készülék használatra kész.
EasyFix nagyméretű padlófúvóka rugalmas csatlakozással és horog-hurkos rögzítéssel a padlótisztító kendőhöz
- Az EasyFix Large padlófúvókának köszönhetően az SC 1 Multi & Up önállóan áll a készülék legalsó pozíciójában, közvetlenül a padlófúvókához rögzítve. A padlófúvóka gyorsabb tisztítást is lehetővé tesz.
- Törlőkendőcsere a szennyeződéssel való érintkezés nélkül, a padlótisztító kendő kényelmes felcsatolása a tépőzáras rendszernek köszönhetően.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Felületteljesítmény tartálytöltésenként (m²)
|kb. 30
|Fűtési teljesítmény (W)
|1300
|Kábelhossz (m)
|5
|Felfűtési idő (min)
|0,5
|Tartálytérfogat (ml)
|200
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Szín
|Fehér
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|1,6
|Csomagolási súly (kg)
|3,1
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|345 x 113 x 190
¹⁾ A Kärcher gőztisztítóval a háztartásokban előforduló, sima keményfelületen végzett pontszerű tisztítás, azaz maximális gőznyomáson, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végrehajtott 30 másodperces gőzölés során a burokkal rendelkező vírusok, mint a korona- vagy az influenzavírus (kivéve a hepatitis B vírus), 99,999%-a eltávolítható (PVC-felületet alapul véve; EN 16615:2015-06 módszerhez igazodva); (tesztcsíra: módosított Ankara vakcínia vírus). / ²⁾ 30 cm/másodperc tisztítási sebességgel és maximális gőznyomással, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végzett tisztítás során a háztartásban előforduló baktériumok 99,99%-a elpusztítható a háztartásokban elforduló, sima keményfelületeken (tesztcsíra: Enterococcus hirae). / ³⁾ A minimális tényező, amellyel a termék élettartama meghosszabbodik, 20 °dH vízkeménységű és 15 °dH karbonátkeménységű vízzel végzett belső tesztek alapján.
A csomag tartalma
- EasyFix Large univerzális padlótisztító kendő: 1 Darab(ok)
- Mikroszálas huzat kézi fúvókához: 1 Darab(ok)
- Vízkőmentesítő patron: 1 Darab(ok)
- Kézifej
- Padlótisztító fej: EasyFix Large
- Gőzcsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Gőzcsövek hossza: 0.5 m
Felszereltség
- Tartály: kivehető és bármikor újratölthető
- Horgos és hurkolt kábelkötegelő
Videók
Alkalmazási területek
- Keményfa padlók
- Csaptelepek
- Mosdók
- Csempék
- Ablakok és üvegfelületek
- Kipufogó burkolatok
- Főzőlapok
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.