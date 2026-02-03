A Kärcher SC 1 Multi & Up Textile Edition egy 4 az 1-ben gőztisztító, amely pillanatok alatt bevethető a vegyszermentes tisztításhoz, akár kézi gőzölőként, akár hagyományos gőztisztítóként. A modell technikai különlegessége a rendkívüli modularitás: a készüléktest három különböző pozícióban (felső, középső, alsó) rögzíthető, így tökéletesen alkalmazkodik a nehezen elérhető helyekhez, miközben a speciális kárpitfúvóka felfrissíti a textíliákat. A 30 másodperces felfűtés, a cserélhető vízkőmentesítő patron és a LED-es állapotkijelző a kényelmes és hosszú élettartamú működést garantálják. A kezelőpanellel ellátott LED-es világító kijelző egyszerű és gondmentes kezelést tesz lehetővé. A különböző üzemmódok, mint a felmelegítés, a használatra kész, a gőz üzemmód és a patroncsere esedékessége mindig láthatóak a kijelzőn.