Gőztisztító SC 1 Multi & Up Textile Edition
A Kärcher SC 1 Multi & Up Textile Edition a sorozat legsokoldalúbb, 4 az 1-ben moduláris gőztisztítója, amely a kézi gőzölést, a padlótisztítást és a textilápolást is egy készülékben egyesíti a vegyszermentes tisztításért.
A Kärcher SC 1 Multi & Up Textile Edition egy 4 az 1-ben gőztisztító, amely pillanatok alatt bevethető a vegyszermentes tisztításhoz, akár kézi gőzölőként, akár hagyományos gőztisztítóként. A modell technikai különlegessége a rendkívüli modularitás: a készüléktest három különböző pozícióban (felső, középső, alsó) rögzíthető, így tökéletesen alkalmazkodik a nehezen elérhető helyekhez, miközben a speciális kárpitfúvóka felfrissíti a textíliákat. A 30 másodperces felfűtés, a cserélhető vízkőmentesítő patron és a LED-es állapotkijelző a kényelmes és hosszú élettartamú működést garantálják. A kezelőpanellel ellátott LED-es világító kijelző egyszerű és gondmentes kezelést tesz lehetővé. A különböző üzemmódok, mint a felmelegítés, a használatra kész, a gőz üzemmód és a patroncsere esedékessége mindig láthatóak a kijelzőn.
Jellemzők és előnyök
Innovatív és elképesztően sokoldalú 4 az 1-ben alkalmazás
- A készülék innovatív kialakításának köszönhetően multifunkcionális SC 1 Multi kézi gőzölőként vagy a mellékelt EasyFix Large padlótisztító fejkészletnek köszönhetően SC 1 Multi & Up Textile Edition 3 az 1-ben gőzfelmosóként is használható.
- Az egyedülálló 3 az 1-ben koncepció három különböző felmosópozícióval lehetővé teszi, hogy bármikor kiválaszthassa az optimális felmosó konfigurációt.
- Felső: maximális manőverezhetőség bútorok alatt és szórványos gőzölés. Középső: a bútorok alatti jó manőverezhetőség és a kézben tartott kényelmes súly kombinációja. Alul: a készülék könnyűnek érzi magát, mint egy toll a kézben, és önállóan áll a rövid szünetekhez.
Kompakt és praktikus készülékkialakítás
- Könnyű kezelhetőség a készülék kompakt kialakításának köszönhetően.
- Ergonomikus forma a könnyű tisztításért.
- A készülék közvetlenül a felhasználás helyén tárolható, így mindig kéznél van.
Non-stop gőz és beépített vízkőmentesítő patron
- A kivehető tartály bármikor gond nélkül megtölthető – az állandó gőzért munkamegszakítás nélkül.
- Az intelligens vízkőmentesítő patron automatikusan eltávolítja a vízből a vízkövet, jelentősen meghosszabbítva ezzel a készülék élettartamát.
- A LED jelzőfény egy órás átfutási idővel jelzi, ha a patront cserélni kell.
LED fényű kijelző vezérlőpanellel
- Az egyszerű és könnyed működéshez.
- Egyszerűen érintse meg egyszer enyhén a kezelőpanelt a gőz aktiválásához – nincs szükség fizikai erőfeszítésre.
- A jól áttekinthető fénykijelző a következő üzemmódokat mutatja: felfűtés, használatra kész, gőz üzemmód és patroncsere esedékes.
Rövid felfűtési idő
- Csupán 30 másodperc felfűtési idő, és a készülék használatra kész.
EasyFix nagyméretű padlófúvóka rugalmas csatlakozással és horog-hurkos rögzítéssel a padlótisztító kendőhöz
- Az EasyFix Large padlótisztító fejnek köszönhetően az SC 1 Multi & Up Textile Edition a készülék legalacsonyabb pozíciójában is megáll, közvetlenül a padlótisztító fejre rögzítve. A padlótisztító fej gyorsabb tisztítást is tesz lehetővé.
- Törlőkendőcsere a szennyeződéssel való érintkezés nélkül, a padlótisztító kendő kényelmes felcsatolása a tépőzáras rendszernek köszönhetően.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Felületteljesítmény tartálytöltésenként (m²)
|kb. 30
|Fűtési teljesítmény (W)
|1300
|Kábelhossz (m)
|5
|Felfűtési idő (min)
|0,5
|Tartálytérfogat (ml)
|200
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Szín
|Fehér
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|1,6
|Csomagolási súly (kg)
|3,3
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|345 x 113 x 190
A csomag tartalma
- EasyFix Large univerzális padlótisztító kendő: 1 Darab(ok)
- Mikroszálas huzat kézi fúvókához: 1 Darab(ok)
- Vízkőmentesítő patron: 1 Darab(ok)
- Ruhagőzölő
- Kézifej
- Padlótisztító fej: EasyFix Large
- Gőzcsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Gőzcsövek hossza: 0.5 m
Felszereltség
- Tartály: kivehető és bármikor újratölthető
- Horgos és hurkolt kábelkötegelő
Alkalmazási területek
- Keményfa padlók
- Csaptelepek
- Mosdók
- Csempék
- Ablakok és üvegfelületek
- Kipufogó burkolatok
- Főzőlapok
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.