Gőztisztító SC 1 Multi & Up Textile Edition

A Kärcher SC 1 Multi & Up Textile Edition a sorozat legsokoldalúbb, 4 az 1-ben moduláris gőztisztítója, amely a kézi gőzölést, a padlótisztítást és a textilápolást is egy készülékben egyesíti a vegyszermentes tisztításért.

A Kärcher SC 1 Multi & Up Textile Edition egy 4 az 1-ben gőztisztító, amely pillanatok alatt bevethető a vegyszermentes tisztításhoz, akár kézi gőzölőként, akár hagyományos gőztisztítóként. A modell technikai különlegessége a rendkívüli modularitás: a készüléktest három különböző pozícióban (felső, középső, alsó) rögzíthető, így tökéletesen alkalmazkodik a nehezen elérhető helyekhez, miközben a speciális kárpitfúvóka felfrissíti a textíliákat. A 30 másodperces felfűtés, a cserélhető vízkőmentesítő patron és a LED-es állapotkijelző a kényelmes és hosszú élettartamú működést garantálják. A kezelőpanellel ellátott LED-es világító kijelző egyszerű és gondmentes kezelést tesz lehetővé. A különböző üzemmódok, mint a felmelegítés, a használatra kész, a gőz üzemmód és a patroncsere esedékessége mindig láthatóak a kijelzőn.

Jellemzők és előnyök
Innovatív és elképesztően sokoldalú 4 az 1-ben alkalmazás
  • A készülék innovatív kialakításának köszönhetően multifunkcionális SC 1 Multi kézi gőzölőként vagy a mellékelt EasyFix Large padlótisztító fejkészletnek köszönhetően SC 1 Multi & Up Textile Edition 3 az 1-ben gőzfelmosóként is használható.
  • Az egyedülálló 3 az 1-ben koncepció három különböző felmosópozícióval lehetővé teszi, hogy bármikor kiválaszthassa az optimális felmosó konfigurációt.
  • Felső: maximális manőverezhetőség bútorok alatt és szórványos gőzölés. Középső: a bútorok alatti jó manőverezhetőség és a kézben tartott kényelmes súly kombinációja. Alul: a készülék könnyűnek érzi magát, mint egy toll a kézben, és önállóan áll a rövid szünetekhez.
Kompakt és praktikus készülékkialakítás
  • Könnyű kezelhetőség a készülék kompakt kialakításának köszönhetően.
  • Ergonomikus forma a könnyű tisztításért.
  • A készülék közvetlenül a felhasználás helyén tárolható, így mindig kéznél van.
Non-stop gőz és beépített vízkőmentesítő patron
  • A kivehető tartály bármikor gond nélkül megtölthető – az állandó gőzért munkamegszakítás nélkül.
  • Az intelligens vízkőmentesítő patron automatikusan eltávolítja a vízből a vízkövet, jelentősen meghosszabbítva ezzel a készülék élettartamát.
  • A LED jelzőfény egy órás átfutási idővel jelzi, ha a patront cserélni kell.
LED fényű kijelző vezérlőpanellel
  • Az egyszerű és könnyed működéshez.
  • Egyszerűen érintse meg egyszer enyhén a kezelőpanelt a gőz aktiválásához – nincs szükség fizikai erőfeszítésre.
  • A jól áttekinthető fénykijelző a következő üzemmódokat mutatja: felfűtés, használatra kész, gőz üzemmód és patroncsere esedékes.
Rövid felfűtési idő
  • Csupán 30 másodperc felfűtési idő, és a készülék használatra kész.
EasyFix nagyméretű padlófúvóka rugalmas csatlakozással és horog-hurkos rögzítéssel a padlótisztító kendőhöz
  • Az EasyFix Large padlótisztító fejnek köszönhetően az SC 1 Multi & Up Textile Edition a készülék legalacsonyabb pozíciójában is megáll, közvetlenül a padlótisztító fejre rögzítve. A padlótisztító fej gyorsabb tisztítást is tesz lehetővé.
  • Törlőkendőcsere a szennyeződéssel való érintkezés nélkül, a padlótisztító kendő kényelmes felcsatolása a tépőzáras rendszernek köszönhetően.
Specifikációk

Műszaki adatok

Felületteljesítmény tartálytöltésenként (m²) kb. 30
Fűtési teljesítmény (W) 1300
Kábelhossz (m) 5
Felfűtési idő (min) 0,5
Tartálytérfogat (ml) 200
Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Szín Fehér
Súly kiegészítők nélkül (kg) 1,6
Csomagolási súly (kg) 3,3
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 345 x 113 x 190

A csomag tartalma

  • EasyFix Large univerzális padlótisztító kendő: 1 Darab(ok)
  • Mikroszálas huzat kézi fúvókához: 1 Darab(ok)
  • Vízkőmentesítő patron: 1 Darab(ok)
  • Ruhagőzölő
  • Kézifej
  • Padlótisztító fej: EasyFix Large
  • Gőzcsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Gőzcsövek hossza: 0.5 m

Felszereltség

  • Tartály: kivehető és bármikor újratölthető
  • Horgos és hurkolt kábelkötegelő
Gőztisztító SC 1 Multi & Up Textile Edition
Gőztisztító SC 1 Multi & Up Textile Edition
Gőztisztító SC 1 Multi & Up Textile Edition
Gőztisztító SC 1 Multi & Up Textile Edition
Alkalmazási területek
  • Keményfa padlók
  • Csaptelepek
  • Mosdók
  • Csempék
  • Ablakok és üvegfelületek
  • Kipufogó burkolatok
  • Főzőlapok
Tartozékok
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.