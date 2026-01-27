Gőztisztító SC 2 Deluxe

A Kärcher SC 2 Deluxe egy kompakt gőztisztító állapotjelző LED-gyűrűvel. Kétfokozatú gőzszabályozással és praktikus tartozéktáskával rendelkezik. Vegyszermentesen távolítja el a baktériumok 99,99%-át.

A Kärcher SC 2 Deluxe kompakt belépő szintű gőztisztító, amely kétfokozatú gőzszabályozást kínál a gőzintenzitás felülethez és szennyeződéshez való igazításához. A készüléket a kategóriájában az innovatív, megvilágított LED-gyűrű teszi egyedivé, amely egyértelműen és bármikor jelzi az aktuális működési módot (felfűtés vagy üzemkész állapot). A tartozékok a praktikus és stílusos, nagyméretű tartozéktáskában tárolhatók, így mindig kéznél vannak és nem vesznek el. Az EasyFix padlófej rugalmas csuklója kiváló ergonómiát, a lamellás technológia pedig tökéletes tisztítási eredményt biztosít. A vegyszermentes tisztítás eltávolítja a vírusok¹⁾ 99,999%-át és a baktériumok²⁾ 99,99%-át.

Jellemzők és előnyök
Amikor a LED kijelző pirosan világít, a készülék még mindig fűt. Amikor a kijelző zöldre vált, a készülék használatra kész.
Optimális tisztítási eredmény a ház körüli keménypadlók minden típusán a hatékony lamella-technológiának köszönhetően. Törlőkendőcsere a szennyeződéssel való érintkezés nélkül, a padlótisztító kendő kényelmes felcsatolása a tépőzáras rendszernek köszönhetően. A flexibilis csuklónak köszönhetően ergonomikus, hatékony tisztítás tökéletes padlóérintkezéssel, függetlenül a felhasználó magasságától.
Minden tartozék, beleértve a hosszabbító csöveket is, az extra hosszú táskában vagy közvetlenül az eszközön tárolható.
Biztonsági gyerekzár a gőzpisztolyon
  • Biztonsági rendszer nyújt megbízható védelmet a gyerekek számára, nem megfelelő használat esetére.
Multifunkciós tartozékok
  • Különböző felületek tisztítása padlófejjel, kézi fejjel és körkefével
Padlótisztító kendő és fedél a kézi fúvókához
  • Az alapos tisztítási eredményért és a szennyeződés még jobb fellazításához és eltávolításához.
Kétfokozatú gőzmennyiség-szabályozó a markolaton
  • A gőz mennyisége a tisztítandó padlófelülethez és a szennyeződés mértékéhez igazítható.
Specifikációk

Műszaki adatok

Teszt tanúsítvány¹⁾ Elpusztítja a koronavírus 99.999%¹⁾ és a baktériumok 99.99% -át²⁾
Felületteljesítmény tartálytöltésenként (m²) kb. 75
Fűtési teljesítmény (W) 1500
Maximális gőznyomás (bar) max. 3,2
Kábelhossz (m) 4
Felfűtési idő (min) 6,5
Kazántartalom (l) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Szín Fehér
Súly kiegészítők nélkül (kg) 2,7
Csomagolási súly (kg) 4,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 304 x 231 x 287

¹⁾ A Kärcher gőztisztítóval a háztartásokban előforduló, sima keményfelületen végzett pontszerű tisztítás, azaz maximális gőznyomáson, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végrehajtott 30 másodperces gőzölés során a burokkal rendelkező vírusok, mint a korona- vagy az influenzavírus (kivéve a hepatitis B vírus), 99,999%-a eltávolítható (PVC-felületet alapul véve; EN 16615:2015-06 módszerhez igazodva); (tesztcsíra: módosított Ankara vakcínia vírus). / ²⁾ 30 cm/másodperc tisztítási sebességgel és maximális gőznyomással, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végzett tisztítás során a háztartásban előforduló baktériumok 99,99%-a elpusztítható a háztartásokban elforduló, sima keményfelületeken (tesztcsíra: Enterococcus hirae).

A csomag tartalma

  • Tartozéktáska
  • EasyFix univerzális padlótisztító kendő: 1 Darab(ok)
  • Mikroszálas huzat kézi fúvókához: 1 Darab(ok)
  • Részlet fúvóka
  • Kézifej
  • Körkefe, fekete: 1 Darab(ok)
  • Réstisztító kefe
  • Padlótisztító fej: EasyFix
  • Gőzcsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Gőzcsövek hossza: 0.5 m

Felszereltség

  • Biztonsági gyerekzár
  • Biztonsági szelep
  • Gőzmennyiség-szabályozás: a fogantyún (kétlépcsős)
  • Gőztömlő pisztollyal: 2.2 m
  • Tartozéktárolás a készüléken
Alkalmazási területek
  • Keményfa padlók
  • Csaptelepek
  • Mosdók
  • Csempék
  • Ablakok és üvegfelületek
  • Kipufogó burkolatok
  • Főzőlapok
  • Csempe illesztések
