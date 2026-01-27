A Kärcher SC 2 Deluxe kompakt belépő szintű gőztisztító, amely kétfokozatú gőzszabályozást kínál a gőzintenzitás felülethez és szennyeződéshez való igazításához. A készüléket a kategóriájában az innovatív, megvilágított LED-gyűrű teszi egyedivé, amely egyértelműen és bármikor jelzi az aktuális működési módot (felfűtés vagy üzemkész állapot). A tartozékok a praktikus és stílusos, nagyméretű tartozéktáskában tárolhatók, így mindig kéznél vannak és nem vesznek el. Az EasyFix padlófej rugalmas csuklója kiváló ergonómiát, a lamellás technológia pedig tökéletes tisztítási eredményt biztosít. A vegyszermentes tisztítás eltávolítja a vírusok¹⁾ 99,999%-át és a baktériumok²⁾ 99,99%-át.