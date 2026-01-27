Gőztisztító SC 2 Deluxe
A Kärcher SC 2 Deluxe egy kompakt gőztisztító állapotjelző LED-gyűrűvel. Kétfokozatú gőzszabályozással és praktikus tartozéktáskával rendelkezik. Vegyszermentesen távolítja el a baktériumok 99,99%-át.
A Kärcher SC 2 Deluxe kompakt belépő szintű gőztisztító, amely kétfokozatú gőzszabályozást kínál a gőzintenzitás felülethez és szennyeződéshez való igazításához. A készüléket a kategóriájában az innovatív, megvilágított LED-gyűrű teszi egyedivé, amely egyértelműen és bármikor jelzi az aktuális működési módot (felfűtés vagy üzemkész állapot). A tartozékok a praktikus és stílusos, nagyméretű tartozéktáskában tárolhatók, így mindig kéznél vannak és nem vesznek el. Az EasyFix padlófej rugalmas csuklója kiváló ergonómiát, a lamellás technológia pedig tökéletes tisztítási eredményt biztosít. A vegyszermentes tisztítás eltávolítja a vírusok¹⁾ 99,999%-át és a baktériumok²⁾ 99,99%-át.
Jellemzők és előnyök
LED kijelző a készülékenAmikor a LED kijelző pirosan világít, a készülék még mindig fűt. Amikor a kijelző zöldre vált, a készülék használatra kész.
EasyFix padlótisztító készlet rugalmas csatlakozással a padlófejnél, és kényelmes tépőzáras illesztéssel a padlótisztító törlőkendőhözOptimális tisztítási eredmény a ház körüli keménypadlók minden típusán a hatékony lamella-technológiának köszönhetően. Törlőkendőcsere a szennyeződéssel való érintkezés nélkül, a padlótisztító kendő kényelmes felcsatolása a tépőzáras rendszernek köszönhetően. A flexibilis csuklónak köszönhetően ergonomikus, hatékony tisztítás tökéletes padlóérintkezéssel, függetlenül a felhasználó magasságától.
Tartozéktárolás és parkolóállásMinden tartozék, beleértve a hosszabbító csöveket is, az extra hosszú táskában vagy közvetlenül az eszközön tárolható.
Biztonsági gyerekzár a gőzpisztolyon
- Biztonsági rendszer nyújt megbízható védelmet a gyerekek számára, nem megfelelő használat esetére.
Multifunkciós tartozékok
- Különböző felületek tisztítása padlófejjel, kézi fejjel és körkefével
Padlótisztító kendő és fedél a kézi fúvókához
- Az alapos tisztítási eredményért és a szennyeződés még jobb fellazításához és eltávolításához.
Kétfokozatú gőzmennyiség-szabályozó a markolaton
- A gőz mennyisége a tisztítandó padlófelülethez és a szennyeződés mértékéhez igazítható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Teszt tanúsítvány¹⁾
|Elpusztítja a koronavírus 99.999%¹⁾ és a baktériumok 99.99% -át²⁾
|Felületteljesítmény tartálytöltésenként (m²)
|kb. 75
|Fűtési teljesítmény (W)
|1500
|Maximális gőznyomás (bar)
|max. 3,2
|Kábelhossz (m)
|4
|Felfűtési idő (min)
|6,5
|Kazántartalom (l)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Szín
|Fehér
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|2,7
|Csomagolási súly (kg)
|4,6
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|304 x 231 x 287
¹⁾ A Kärcher gőztisztítóval a háztartásokban előforduló, sima keményfelületen végzett pontszerű tisztítás, azaz maximális gőznyomáson, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végrehajtott 30 másodperces gőzölés során a burokkal rendelkező vírusok, mint a korona- vagy az influenzavírus (kivéve a hepatitis B vírus), 99,999%-a eltávolítható (PVC-felületet alapul véve; EN 16615:2015-06 módszerhez igazodva); (tesztcsíra: módosított Ankara vakcínia vírus). / ²⁾ 30 cm/másodperc tisztítási sebességgel és maximális gőznyomással, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végzett tisztítás során a háztartásban előforduló baktériumok 99,99%-a elpusztítható a háztartásokban elforduló, sima keményfelületeken (tesztcsíra: Enterococcus hirae).
A csomag tartalma
- Tartozéktáska
- EasyFix univerzális padlótisztító kendő: 1 Darab(ok)
- Mikroszálas huzat kézi fúvókához: 1 Darab(ok)
- Részlet fúvóka
- Kézifej
- Körkefe, fekete: 1 Darab(ok)
- Réstisztító kefe
- Padlótisztító fej: EasyFix
- Gőzcsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Gőzcsövek hossza: 0.5 m
Felszereltség
- Biztonsági gyerekzár
- Biztonsági szelep
- Gőzmennyiség-szabályozás: a fogantyún (kétlépcsős)
- Gőztömlő pisztollyal: 2.2 m
- Tartozéktárolás a készüléken
Videók
Alkalmazási területek
- Keményfa padlók
- Csaptelepek
- Mosdók
- Csempék
- Ablakok és üvegfelületek
- Kipufogó burkolatok
- Főzőlapok
- Csempe illesztések
