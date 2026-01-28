A Kärcher SC 2 EasyFix belépő szintű gőztisztító egyszerű és intuitív használatot biztosít. Vegyszermentesen tisztít és univerzálisan használható. A gőztisztító technikai előnye az egyszerű, kétfokozatú gőzszabályozás, amellyel a gőz intenzitása könnyedén a tisztítandó felülethez és a szennyeződés mértékéhez igazítható. A praktikus tartozéktároló a készüléken, valamint a padlófej parkolóállása még kényelmesebbé teszi a gőztisztítást. Az EasyFix padlófej rugalmas csuklója garantálja a kiváló ergonómiát, a lamellás technológia pedig a tökéletes tisztítási eredményt. A makacs szennyeződéseket is megbízhatóan eltávolítja.