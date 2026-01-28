►A termék átmenetileg nem elérhető
Gőztisztító SC 2 EasyFix
A Kärcher SC 2 EasyFix egy belépő szintű gőztisztító, amelyet az egyszerű, intuitív és univerzális vegyszermentes tisztításra terveztek.
A Kärcher SC 2 EasyFix belépő szintű gőztisztító egyszerű és intuitív használatot biztosít. Vegyszermentesen tisztít és univerzálisan használható. A gőztisztító technikai előnye az egyszerű, kétfokozatú gőzszabályozás, amellyel a gőz intenzitása könnyedén a tisztítandó felülethez és a szennyeződés mértékéhez igazítható. A praktikus tartozéktároló a készüléken, valamint a padlófej parkolóállása még kényelmesebbé teszi a gőztisztítást. Az EasyFix padlófej rugalmas csuklója garantálja a kiváló ergonómiát, a lamellás technológia pedig a tökéletes tisztítási eredményt. A makacs szennyeződéseket is megbízhatóan eltávolítja.
Jellemzők és előnyök
Tartozéktárolás és parkolóállás
EasyFix padlótisztító készlet rugalmas csatlakozással a padlófejnél, és kényelmes tépőzáras illesztéssel a padlótisztító törlőkendőhöz
Biztonsági gyerekzár a gőzpisztolyon
Multifunkciós tartozékok
Padlótisztító kendő és fedél a kézi fúvókához
Kétfokozatú gőzmennyiség-szabályozó a markolaton
Specifikációk
Műszaki adatok
|Teszt tanúsítvány¹⁾
|Elpusztítja a koronavírus 99.999%¹⁾ és a baktériumok 99.99% -át²⁾
|Felületteljesítmény tartálytöltésenként (m²)
|kb. 75
|Fűtési teljesítmény (W)
|1500
|Maximális gőznyomás (bar)
|max. 3,2
|Kábelhossz (m)
|4
|Felfűtési idő (min)
|6,5
|Kazántartalom (l)
|1
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Szín
|Fehér
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|2,9
|Csomagolási súly (kg)
|4,6
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|380 x 254 x 260
¹⁾ A Kärcher gőztisztítóval a háztartásokban előforduló, sima keményfelületen végzett pontszerű tisztítás, azaz maximális gőznyomáson, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végrehajtott 30 másodperces gőzölés során a burokkal rendelkező vírusok, mint a korona- vagy az influenzavírus (kivéve a hepatitis B vírus), 99,999%-a eltávolítható (PVC-felületet alapul véve; EN 16615:2015-06 módszerhez igazodva); (tesztcsíra: módosított Ankara vakcínia vírus). / ²⁾ 30 cm/másodperc tisztítási sebességgel és maximális gőznyomással, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végzett tisztítás során a háztartásban előforduló baktériumok 99,99%-a elpusztítható a háztartásokban elforduló, sima keményfelületeken (tesztcsíra: Enterococcus hirae).
A csomag tartalma
- EasyFix univerzális padlótisztító kendő: 1 Darab(ok)
- Mikroszálas huzat kézi fúvókához: 1 Darab(ok)
- Részlet fúvóka
- Kézifej
- Körkefe, fekete: 1 Darab(ok)
- Padlótisztító fej: EasyFix
- Gőzcsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Gőzcsövek hossza: 0.5 m
Felszereltség
- Biztonsági gyerekzár
- Biztonsági szelep
- Gőzmennyiség-szabályozás: a fogantyún (kétlépcsős)
- Gőztömlő pisztollyal: 2.2 m
- Tartozéktárolás a készüléken
Alkalmazási területek
- Keményfa padlók
- Csaptelepek
- Mosdók
- Csempék
- Ablakok és üvegfelületek
- Kipufogó burkolatok
- Főzőlapok
