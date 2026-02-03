A Kärcher SC 2 EasyFix Plus gőztisztító tökéletes bevezetést nyújt a gőztisztítás világába. Használata egyszerű és intuitív. A modell megkülönböztető jegye a bővített tartozékkészlet, amely még célzottabb szennyeződés-eltávolítást tesz lehetővé a különböző felületeken, a csempétől a legkisebb résekig. A kétfokozatú gőzszabályozással a gőz intenzitása tökéletesen a felülethez és a szennyeződéshez igazítható. A készüléken található tartozéktároló és a padlófej parkolóállása praktikus részletek a még kényelmesebb gőztisztításért. Az EasyFix padlófej és a vegyszermentes technológia garantálja a ragyogó tisztaságot. A tisztító eétávolítja a háztartási baktériumok 99,99%-át legyen szó csempéről, főzőlapról vagy éppen páraelszívóról.