Gőztisztító SC 2 EasyFix Plus
A Kärcher SC 2 EasyFix Plus tökéletes bevezetést nyújt a gőztisztítás világába, egyszerű és intuitív használatot kínálva a vegyszermentes takarításhoz. A "Plus" modellváltozat megkülönböztető jegye a bővített tartozékkészlet.
A Kärcher SC 2 EasyFix Plus gőztisztító tökéletes bevezetést nyújt a gőztisztítás világába. Használata egyszerű és intuitív. A modell megkülönböztető jegye a bővített tartozékkészlet, amely még célzottabb szennyeződés-eltávolítást tesz lehetővé a különböző felületeken, a csempétől a legkisebb résekig. A kétfokozatú gőzszabályozással a gőz intenzitása tökéletesen a felülethez és a szennyeződéshez igazítható. A készüléken található tartozéktároló és a padlófej parkolóállása praktikus részletek a még kényelmesebb gőztisztításért. Az EasyFix padlófej és a vegyszermentes technológia garantálja a ragyogó tisztaságot. A tisztító eétávolítja a háztartási baktériumok 99,99%-át legyen szó csempéről, főzőlapról vagy éppen páraelszívóról.
Jellemzők és előnyök
Tartozéktárolás és parkolóállásKényelmes tartozéktárolás és a padlófej egyszerű parkolóállásba állítása a munka megszakításakor.
EasyFix padlótisztító készlet rugalmas csatlakozással a padlófejnél, és kényelmes tépőzáras illesztéssel a padlótisztító törlőkendőhözOptimális tisztítási eredmény a ház körüli keménypadlók minden típusán a hatékony lamella-technológiának köszönhetően. Törlőkendőcsere a szennyeződéssel való érintkezés nélkül, a padlótisztító kendő kényelmes felcsatolása a tépőzáras rendszernek köszönhetően. A flexibilis csuklónak köszönhetően ergonomikus, hatékony tisztítás tökéletes padlóérintkezéssel, függetlenül a felhasználó magasságától.
Biztonsági gyerekzár a gőzpisztolyonBiztonsági rendszer nyújt megbízható védelmet a gyerekek számára, nem megfelelő használat esetére.
Multifunkciós tartozékok
- Különböző felületek tisztítása padlófejjel, kézi fejjel és körkefével
Padlótisztító kendő és fedél a kézi fúvókához
- Az alapos tisztítási eredményért és a szennyeződés még jobb fellazításához és eltávolításához.
Kétfokozatú gőzmennyiség-szabályozó a markolaton
- A gőz mennyisége a tisztítandó padlófelülethez és a szennyeződés mértékéhez igazítható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Teszt tanúsítvány¹⁾
|Elpusztítja a koronavírus 99.999%¹⁾ és a baktériumok 99.99% -át²⁾
|Felületteljesítmény tartálytöltésenként (m²)
|kb. 75
|Fűtési teljesítmény (W)
|1500
|Maximális gőznyomás (bar)
|max. 3,2
|Kábelhossz (m)
|4
|Felfűtési idő (min)
|6,5
|Kazántartalom (l)
|1
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Szín
|Fehér
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|2,9
|Csomagolási súly (kg)
|4,6
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|380 x 254 x 260
A csomag tartalma
- EasyFix univerzális padlótisztító kendő: 2 Darab(ok)
- Mikroszálas huzat kézi fúvókához: 1 Darab(ok)
- Részlet fúvóka
- Kézifej
- Power fúvóka
- Körkefe, fekete: 1 Darab(ok)
- Körkefe, nagy
- Padlótisztító fej: EasyFix
- Gőzcsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Gőzcsövek hossza: 0.5 m
Felszereltség
- Biztonsági gyerekzár
- Biztonsági szelep
- Gőzmennyiség-szabályozás: a fogantyún (kétlépcsős)
- Gőztömlő pisztollyal: 2.2 m
- Tartozéktárolás a készüléken
Alkalmazási területek
- Keményfa padlók
- Csaptelepek
- Mosdók
- Csempék
- Ablakok és üvegfelületek
- Kipufogó burkolatok
- Főzőlapok
