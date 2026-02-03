Gőztisztító SC 2 EasyFix Plus

A Kärcher SC 2 EasyFix Plus tökéletes bevezetést nyújt a gőztisztítás világába, egyszerű és intuitív használatot kínálva a vegyszermentes takarításhoz. A "Plus" modellváltozat megkülönböztető jegye a bővített tartozékkészlet.

A Kärcher SC 2 EasyFix Plus gőztisztító tökéletes bevezetést nyújt a gőztisztítás világába. Használata egyszerű és intuitív. A modell megkülönböztető jegye a bővített tartozékkészlet, amely még célzottabb szennyeződés-eltávolítást tesz lehetővé a különböző felületeken, a csempétől a legkisebb résekig. A kétfokozatú gőzszabályozással a gőz intenzitása tökéletesen a felülethez és a szennyeződéshez igazítható. A készüléken található tartozéktároló és a padlófej parkolóállása praktikus részletek a még kényelmesebb gőztisztításért. Az EasyFix padlófej és a vegyszermentes technológia garantálja a ragyogó tisztaságot. A tisztító eétávolítja a háztartási baktériumok 99,99%-át legyen szó csempéről, főzőlapról vagy éppen páraelszívóról.

Jellemzők és előnyök
Gőztisztító SC 2 EasyFix Plus: Tartozéktárolás és parkolóállás
Tartozéktárolás és parkolóállás
Kényelmes tartozéktárolás és a padlófej egyszerű parkolóállásba állítása a munka megszakításakor.
Gőztisztító SC 2 EasyFix Plus: EasyFix padlótisztító készlet rugalmas csatlakozással a padlófejnél, és kényelmes tépőzáras illesztéssel a padlótisztító törlőkendőhöz
EasyFix padlótisztító készlet rugalmas csatlakozással a padlófejnél, és kényelmes tépőzáras illesztéssel a padlótisztító törlőkendőhöz
Optimális tisztítási eredmény a ház körüli keménypadlók minden típusán a hatékony lamella-technológiának köszönhetően. Törlőkendőcsere a szennyeződéssel való érintkezés nélkül, a padlótisztító kendő kényelmes felcsatolása a tépőzáras rendszernek köszönhetően. A flexibilis csuklónak köszönhetően ergonomikus, hatékony tisztítás tökéletes padlóérintkezéssel, függetlenül a felhasználó magasságától.
Gőztisztító SC 2 EasyFix Plus: Biztonsági gyerekzár a gőzpisztolyon
Biztonsági gyerekzár a gőzpisztolyon
Biztonsági rendszer nyújt megbízható védelmet a gyerekek számára, nem megfelelő használat esetére.
Multifunkciós tartozékok
  • Különböző felületek tisztítása padlófejjel, kézi fejjel és körkefével
Padlótisztító kendő és fedél a kézi fúvókához
  • Az alapos tisztítási eredményért és a szennyeződés még jobb fellazításához és eltávolításához.
Kétfokozatú gőzmennyiség-szabályozó a markolaton
  • A gőz mennyisége a tisztítandó padlófelülethez és a szennyeződés mértékéhez igazítható.
Specifikációk

Műszaki adatok

Teszt tanúsítvány¹⁾ Elpusztítja a koronavírus 99.999%¹⁾ és a baktériumok 99.99% -át²⁾
Felületteljesítmény tartálytöltésenként (m²) kb. 75
Fűtési teljesítmény (W) 1500
Maximális gőznyomás (bar) max. 3,2
Kábelhossz (m) 4
Felfűtési idő (min) 6,5
Kazántartalom (l) 1
Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Szín Fehér
Súly kiegészítők nélkül (kg) 2,9
Csomagolási súly (kg) 4,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 380 x 254 x 260

A csomag tartalma

  • EasyFix univerzális padlótisztító kendő: 2 Darab(ok)
  • Mikroszálas huzat kézi fúvókához: 1 Darab(ok)
  • Részlet fúvóka
  • Kézifej
  • Power fúvóka
  • Körkefe, fekete: 1 Darab(ok)
  • Körkefe, nagy
  • Padlótisztító fej: EasyFix
  • Gőzcsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Gőzcsövek hossza: 0.5 m

Felszereltség

  • Biztonsági gyerekzár
  • Biztonsági szelep
  • Gőzmennyiség-szabályozás: a fogantyún (kétlépcsős)
  • Gőztömlő pisztollyal: 2.2 m
  • Tartozéktárolás a készüléken
Alkalmazási területek
  • Keményfa padlók
  • Csaptelepek
  • Mosdók
  • Csempék
  • Ablakok és üvegfelületek
  • Kipufogó burkolatok
  • Főzőlapok
