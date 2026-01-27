Gőztisztító SC 3 Deluxe Textile Edition

A Kärcher SC 3 Deluxe Textile Edition gőztisztító 30 mp alatt használatra kész a padlók és textilek tisztítására. Speciális kárpitfeje frissíti a ruhákat, eltávolítja a szagokat. A folyamatosan tölthető tartály és a vízkőmentesítő patron non-stop munkát biztosít.

A Kärcher SC 3 Deluxe Textile Edition gőztisztító 30 másodperc alatt felfűt, és ideális a keménypadlók és textíliák higiénikus tisztítására. A gőztisztító fő előnye a gyors felfűtés és a folyamatosan utántölthető víztartály, amely a beépített vízkőmentesítő patronnal együtt hosszú távú, megszakítás nélküli tisztítási élményt nyújt. A további kényelem érdekében a padlótisztító kendő a kampós-horogos rendszerrel könnyedén rögzíthető, és később eltávolítható anélkül, hogy a szennyeződéssel érintkeznie kellene. Ez a kiadás, nevéhez hűen, a speciális kárpitfej és gőz segítségével kisimítja a gyűrődéseket a ruhadarabokból, ideális függönyök, kanapék és ruhák felfrissítésére, eltávolítva a kellemetlen szagokat is. A kétfokozatú gőzszabályozás és az EasyFix padlófej minden felületen tökéletes, vegyszermentes eredményt biztosít. A készüléken található tartozéktároló pedig gondoskodik a rendről.

Jellemzők és előnyök
Gőztisztító SC 3 Deluxe Textile Edition: Rövid felfűtési idő
Rövid felfűtési idő
Csupán 30 másodperc felfűtési idő, és a készülék használatra kész.
Gőztisztító SC 3 Deluxe Textile Edition: Kényelmes tartozéktároló és parkolóállás
Kényelmes tartozéktároló és parkolóállás
A tartozékok, a hosszabbítócső, a kábelek és a gőztömlő kényelmes tárolása. Parkolási pozíció a padlófúvóka könnyű parkolásához a szünetek alatt.
Gőztisztító SC 3 Deluxe Textile Edition: Non-stop gőz és beépített vízkőmentesítő patron
Non-stop gőz és beépített vízkőmentesítő patron
A tartály bármikor problémamentesen utántölthető – a non-stop gőzért a munka megszakítása nélkül. Az intelligens vízkőmentesítő patron automatikusan eltávolítja a vízből a vízkövet, jelentősen meghosszabbítva ezzel a készülék élettartamát.
EasyFix padlótisztító készlet rugalmas csatlakozással a padlófejnél, és kényelmes tépőzáras illesztéssel a padlótisztító törlőkendőhöz
  • A hatékony lapkatechnológiának köszönhető kiemelkedő tisztítási eredmények a háztartásokban előforduló különféle kemény padlókon.
  • Törlőkendőcsere a szennyeződéssel való érintkezés nélkül, a padlótisztító kendő kényelmes felcsatolása a tépőzáras rendszernek köszönhetően.
  • A flexibilis csuklónak köszönhetően ergonomikus, hatékony tisztítás tökéletes padlóérintkezéssel, függetlenül a felhasználó magasságától.
Multifunkciós tartozékok
  • Különböző felületek hatékony tisztítása padlófejjel, kézi fejjel, körkefével stb.
Padlótisztító kendő és fedél a kézi fúvókához
  • Az alapos tisztítási eredményért és a szennyeződés még jobb fellazításához és eltávolításához.
Biztonsági gyerekzár a gőzpisztolyon
  • Biztonsági rendszer nyújt megbízható védelmet a gyerekek számára, nem megfelelő használat esetére.
Kétfokozatú gőzmennyiség-szabályozó a markolaton
  • A gőz mennyisége a tisztítandó padlófelülethez és a szennyeződés mértékéhez igazítható.
Ki-/bekapcsoló gomb a készüléken
  • A készülék kezelőbarát be- és kikapcsolása.
Specifikációk

Műszaki adatok

Teszt tanúsítvány¹⁾ Elpusztítja a koronavírus 99.999%¹⁾ és a baktériumok 99.99% -át²⁾
Felületteljesítmény tartálytöltésenként (m²) kb. 75
Fűtési teljesítmény (W) 1900
Maximális gőznyomás (bar) max. 3,5
Kábelhossz (m) 4
Felfűtési idő (min) 0,5
Tartálytérfogat (l) 1
Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Szín Fehér
Súly kiegészítők nélkül (kg) 3,3
Csomagolási súly (kg) 5,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 361 x 251 x 282

¹⁾ A Kärcher gőztisztítóval a háztartásokban előforduló, sima keményfelületen végzett pontszerű tisztítás, azaz maximális gőznyomáson, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végrehajtott 30 másodperces gőzölés során a burokkal rendelkező vírusok, mint a korona- vagy az influenzavírus (kivéve a hepatitis B vírus), 99,999%-a eltávolítható (PVC-felületet alapul véve; EN 16615:2015-06 módszerhez igazodva); (tesztcsíra: módosított Ankara vakcínia vírus). / ²⁾ 30 cm/másodperc tisztítási sebességgel és maximális gőznyomással, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végzett tisztítás során a háztartásban előforduló baktériumok 99,99%-a elpusztítható a háztartásokban elforduló, sima keményfelületeken (tesztcsíra: Enterococcus hirae). / ³⁾ A minimális tényező, amellyel a termék élettartama meghosszabbodik, 20 °dH vízkeménységű és 15 °dH karbonátkeménységű vízzel végzett belső tesztek alapján.

A csomag tartalma

  • EasyFix univerzális padlótisztító kendő: 1 Darab(ok)
  • Mikroszálas huzat kézi fúvókához: 1 Darab(ok)
  • Vízkőmentesítő patron: 1 Darab(ok)
  • Részlet fúvóka
  • Ruhagőzölő
  • Kézifej
  • Körkefe, fekete: 1 Darab(ok)
  • Réstisztító kefe
  • Padlótisztító fej: EasyFix
  • Gőzcsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Gőzcsövek hossza: 0.5 m

Felszereltség

  • Biztonsági gyerekzár
  • Biztonsági szelep
  • Gőzmennyiség-szabályozás: az eszközön (kétlépcsős)
  • Tartály: bármikor újratölthető
  • Gőztömlő pisztollyal: 2.2 m
  • Beépített ki-/be kapcsoló
  • Tartozéktárolás a készüléken
Alkalmazási területek
  • Keményfa padlók
  • Csaptelepek
  • Mosdók
  • Csempék
  • Ablakok és üvegfelületek
  • Kipufogó burkolatok
  • Főzőlapok
  • Csempe illesztések
  • Ruhák és textíliák felfrissítése
  • Vasalásra alkalmas ruhadarabok
Tartozékok
