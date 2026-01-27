A Kärcher SC 3 Deluxe Textile Edition gőztisztító 30 másodperc alatt felfűt, és ideális a keménypadlók és textíliák higiénikus tisztítására. A gőztisztító fő előnye a gyors felfűtés és a folyamatosan utántölthető víztartály, amely a beépített vízkőmentesítő patronnal együtt hosszú távú, megszakítás nélküli tisztítási élményt nyújt. A további kényelem érdekében a padlótisztító kendő a kampós-horogos rendszerrel könnyedén rögzíthető, és később eltávolítható anélkül, hogy a szennyeződéssel érintkeznie kellene. Ez a kiadás, nevéhez hűen, a speciális kárpitfej és gőz segítségével kisimítja a gyűrődéseket a ruhadarabokból, ideális függönyök, kanapék és ruhák felfrissítésére, eltávolítva a kellemetlen szagokat is. A kétfokozatú gőzszabályozás és az EasyFix padlófej minden felületen tökéletes, vegyszermentes eredményt biztosít. A készüléken található tartozéktároló pedig gondoskodik a rendről.