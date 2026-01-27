Gőztisztító SC 3 Deluxe Textile Edition
A Kärcher SC 3 Deluxe Textile Edition gőztisztító 30 mp alatt használatra kész a padlók és textilek tisztítására. Speciális kárpitfeje frissíti a ruhákat, eltávolítja a szagokat. A folyamatosan tölthető tartály és a vízkőmentesítő patron non-stop munkát biztosít.
A Kärcher SC 3 Deluxe Textile Edition gőztisztító 30 másodperc alatt felfűt, és ideális a keménypadlók és textíliák higiénikus tisztítására. A gőztisztító fő előnye a gyors felfűtés és a folyamatosan utántölthető víztartály, amely a beépített vízkőmentesítő patronnal együtt hosszú távú, megszakítás nélküli tisztítási élményt nyújt. A további kényelem érdekében a padlótisztító kendő a kampós-horogos rendszerrel könnyedén rögzíthető, és később eltávolítható anélkül, hogy a szennyeződéssel érintkeznie kellene. Ez a kiadás, nevéhez hűen, a speciális kárpitfej és gőz segítségével kisimítja a gyűrődéseket a ruhadarabokból, ideális függönyök, kanapék és ruhák felfrissítésére, eltávolítva a kellemetlen szagokat is. A kétfokozatú gőzszabályozás és az EasyFix padlófej minden felületen tökéletes, vegyszermentes eredményt biztosít. A készüléken található tartozéktároló pedig gondoskodik a rendről.
Jellemzők és előnyök
Rövid felfűtési időCsupán 30 másodperc felfűtési idő, és a készülék használatra kész.
Kényelmes tartozéktároló és parkolóállásA tartozékok, a hosszabbítócső, a kábelek és a gőztömlő kényelmes tárolása. Parkolási pozíció a padlófúvóka könnyű parkolásához a szünetek alatt.
Non-stop gőz és beépített vízkőmentesítő patronA tartály bármikor problémamentesen utántölthető – a non-stop gőzért a munka megszakítása nélkül. Az intelligens vízkőmentesítő patron automatikusan eltávolítja a vízből a vízkövet, jelentősen meghosszabbítva ezzel a készülék élettartamát.
EasyFix padlótisztító készlet rugalmas csatlakozással a padlófejnél, és kényelmes tépőzáras illesztéssel a padlótisztító törlőkendőhöz
- A hatékony lapkatechnológiának köszönhető kiemelkedő tisztítási eredmények a háztartásokban előforduló különféle kemény padlókon.
- Törlőkendőcsere a szennyeződéssel való érintkezés nélkül, a padlótisztító kendő kényelmes felcsatolása a tépőzáras rendszernek köszönhetően.
- A flexibilis csuklónak köszönhetően ergonomikus, hatékony tisztítás tökéletes padlóérintkezéssel, függetlenül a felhasználó magasságától.
Multifunkciós tartozékok
- Különböző felületek hatékony tisztítása padlófejjel, kézi fejjel, körkefével stb.
Padlótisztító kendő és fedél a kézi fúvókához
- Az alapos tisztítási eredményért és a szennyeződés még jobb fellazításához és eltávolításához.
Biztonsági gyerekzár a gőzpisztolyon
- Biztonsági rendszer nyújt megbízható védelmet a gyerekek számára, nem megfelelő használat esetére.
Kétfokozatú gőzmennyiség-szabályozó a markolaton
- A gőz mennyisége a tisztítandó padlófelülethez és a szennyeződés mértékéhez igazítható.
Ki-/bekapcsoló gomb a készüléken
- A készülék kezelőbarát be- és kikapcsolása.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Teszt tanúsítvány¹⁾
|Elpusztítja a koronavírus 99.999%¹⁾ és a baktériumok 99.99% -át²⁾
|Felületteljesítmény tartálytöltésenként (m²)
|kb. 75
|Fűtési teljesítmény (W)
|1900
|Maximális gőznyomás (bar)
|max. 3,5
|Kábelhossz (m)
|4
|Felfűtési idő (min)
|0,5
|Tartálytérfogat (l)
|1
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Szín
|Fehér
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|3,3
|Csomagolási súly (kg)
|5,6
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|361 x 251 x 282
¹⁾ A Kärcher gőztisztítóval a háztartásokban előforduló, sima keményfelületen végzett pontszerű tisztítás, azaz maximális gőznyomáson, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végrehajtott 30 másodperces gőzölés során a burokkal rendelkező vírusok, mint a korona- vagy az influenzavírus (kivéve a hepatitis B vírus), 99,999%-a eltávolítható (PVC-felületet alapul véve; EN 16615:2015-06 módszerhez igazodva); (tesztcsíra: módosított Ankara vakcínia vírus). / ²⁾ 30 cm/másodperc tisztítási sebességgel és maximális gőznyomással, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végzett tisztítás során a háztartásban előforduló baktériumok 99,99%-a elpusztítható a háztartásokban elforduló, sima keményfelületeken (tesztcsíra: Enterococcus hirae). / ³⁾ A minimális tényező, amellyel a termék élettartama meghosszabbodik, 20 °dH vízkeménységű és 15 °dH karbonátkeménységű vízzel végzett belső tesztek alapján.
A csomag tartalma
- EasyFix univerzális padlótisztító kendő: 1 Darab(ok)
- Mikroszálas huzat kézi fúvókához: 1 Darab(ok)
- Vízkőmentesítő patron: 1 Darab(ok)
- Részlet fúvóka
- Ruhagőzölő
- Kézifej
- Körkefe, fekete: 1 Darab(ok)
- Réstisztító kefe
- Padlótisztító fej: EasyFix
- Gőzcsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Gőzcsövek hossza: 0.5 m
Felszereltség
- Biztonsági gyerekzár
- Biztonsági szelep
- Gőzmennyiség-szabályozás: az eszközön (kétlépcsős)
- Tartály: bármikor újratölthető
- Gőztömlő pisztollyal: 2.2 m
- Beépített ki-/be kapcsoló
- Tartozéktárolás a készüléken
Alkalmazási területek
- Keményfa padlók
- Csaptelepek
- Mosdók
- Csempék
- Ablakok és üvegfelületek
- Kipufogó burkolatok
- Főzőlapok
- Csempe illesztések
- Ruhák és textíliák felfrissítése
- Vasalásra alkalmas ruhadarabok
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.