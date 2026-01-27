►A termék átmenetileg nem elérhető

Gőztisztító SC 3 EasyFix

A Kärcher SC 3 EasyFix gőztisztító mindössze 30 másodperces felfűtési idejével a gyors és hatékony takarítás eszköze. A vegyszermentes gőz elpusztítja a háztartási baktériumok 99,99%-át és a ház szinte bármely pontján bevethető.

A Kärcher SC 3 EasyFix gőztiszító mindössze 30 másodperces felfűtési idővel a gyors takarítást garantálja elpusztítva a háztatásokban előforduló baktériumok 99,99%-át. Vegyszermentesen tisztít és a házban szinte bárhol használható. Technikai különlegessége a beépített vízkőmentesítő patron, amely önállóan vízkőmentesíti a vizet, ezzel jelentősen megnövelve a készülék élettartamát és megőrizve a gőz erejét. A kényelmes tépőzáras rendszerrel a mikroszálas padlótisztító kendő gond nélkül a padlótisztító fejre rögzíthető, és a piszokkal való érintkezés nélkül eltávolítható. A folyamatosan utántölthető víztartály megszakítás nélküli tisztítást tesz lehetővé, nem kell várni az újramelegedésre. A kétfokozatú gőzszabályozás és az EasyFix padlófej minden felületen tökéletes, higiénikus eredményt biztosít, miközben a tartozékok a készüléken tárolhatók.

Jellemzők és előnyök
Gőztisztító SC 3 EasyFix: Rövid felfűtési idő
Rövid felfűtési idő
Gőztisztító SC 3 EasyFix: EasyFix padlótisztító készlet rugalmas csatlakozással a padlófejnél, és kényelmes tépőzáras illesztéssel a padlótisztító törlőkendőhöz
EasyFix padlótisztító készlet rugalmas csatlakozással a padlófejnél, és kényelmes tépőzáras illesztéssel a padlótisztító törlőkendőhöz
Gőztisztító SC 3 EasyFix: Non-stop gőz és beépített vízkőmentesítő patron
Non-stop gőz és beépített vízkőmentesítő patron
Multifunkciós tartozékok
Padlótisztító kendő és fedél a kézi fúvókához
Biztonsági gyerekzár a gőzpisztolyon
Kétfokozatú gőzmennyiség-szabályozó a markolaton
Tartozéktárolás és parkolóállás
Ki-/bekapcsoló gomb a készüléken
Specifikációk

Műszaki adatok

Teszt tanúsítvány¹⁾ Elpusztítja a koronavírus 99.999%¹⁾ és a baktériumok 99.99% -át²⁾
Felületteljesítmény tartálytöltésenként (m²) kb. 75
Fűtési teljesítmény (W) 1900
Maximális gőznyomás (bar) max. 3,5
Kábelhossz (m) 4
Felfűtési idő (min) 0,5
Tartálytérfogat (l) 1
Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Szín Fehér
Súly kiegészítők nélkül (kg) 3,1
Csomagolási súly (kg) 4,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 360 x 236 x 253

¹⁾ A Kärcher gőztisztítóval a háztartásokban előforduló, sima keményfelületen végzett pontszerű tisztítás, azaz maximális gőznyomáson, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végrehajtott 30 másodperces gőzölés során a burokkal rendelkező vírusok, mint a korona- vagy az influenzavírus (kivéve a hepatitis B vírus), 99,999%-a eltávolítható (PVC-felületet alapul véve; EN 16615:2015-06 módszerhez igazodva); (tesztcsíra: módosított Ankara vakcínia vírus). / ²⁾ 30 cm/másodperc tisztítási sebességgel és maximális gőznyomással, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végzett tisztítás során a háztartásban előforduló baktériumok 99,99%-a elpusztítható a háztartásokban elforduló, sima keményfelületeken (tesztcsíra: Enterococcus hirae). / ³⁾ A minimális tényező, amellyel a termék élettartama meghosszabbodik, 20 °dH vízkeménységű és 15 °dH karbonátkeménységű vízzel végzett belső tesztek alapján.

A csomag tartalma

  • EasyFix univerzális padlótisztító kendő: 1 Darab(ok)
  • Mikroszálas huzat kézi fúvókához: 1 Darab(ok)
  • Vízkőmentesítő patron: 1 Darab(ok)
  • Részlet fúvóka
  • Kézifej
  • Körkefe, fekete: 1 Darab(ok)
  • Padlótisztító fej: EasyFix
  • Gőzcsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Gőzcsövek hossza: 0.5 m

Felszereltség

  • Biztonsági gyerekzár
  • Biztonsági szelep
  • Gőzmennyiség-szabályozás: a fogantyún (kétlépcsős)
  • Tartály: bármikor újratölthető
  • Gőztömlő pisztollyal: 2.2 m
  • Beépített ki-/be kapcsoló
  • Tartozéktárolás a készüléken
Gőztisztító SC 3 EasyFix
Gőztisztító SC 3 EasyFix
Gőztisztító SC 3 EasyFix
Gőztisztító SC 3 EasyFix
Gőztisztító SC 3 EasyFix

Videók

Alkalmazási területek
  • Keményfa padlók
  • Csaptelepek
  • Mosdók
  • Csempék
  • Ablakok és üvegfelületek
  • Kipufogó burkolatok
  • Főzőlapok
Tartozékok
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.