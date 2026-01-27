►A termék átmenetileg nem elérhető
Gőztisztító SC 3 EasyFix
A Kärcher SC 3 EasyFix gőztisztító mindössze 30 másodperces felfűtési idejével a gyors és hatékony takarítás eszköze. A vegyszermentes gőz elpusztítja a háztartási baktériumok 99,99%-át és a ház szinte bármely pontján bevethető.
A Kärcher SC 3 EasyFix gőztiszító mindössze 30 másodperces felfűtési idővel a gyors takarítást garantálja elpusztítva a háztatásokban előforduló baktériumok 99,99%-át. Vegyszermentesen tisztít és a házban szinte bárhol használható. Technikai különlegessége a beépített vízkőmentesítő patron, amely önállóan vízkőmentesíti a vizet, ezzel jelentősen megnövelve a készülék élettartamát és megőrizve a gőz erejét. A kényelmes tépőzáras rendszerrel a mikroszálas padlótisztító kendő gond nélkül a padlótisztító fejre rögzíthető, és a piszokkal való érintkezés nélkül eltávolítható. A folyamatosan utántölthető víztartály megszakítás nélküli tisztítást tesz lehetővé, nem kell várni az újramelegedésre. A kétfokozatú gőzszabályozás és az EasyFix padlófej minden felületen tökéletes, higiénikus eredményt biztosít, miközben a tartozékok a készüléken tárolhatók.
Jellemzők és előnyök
Rövid felfűtési idő
EasyFix padlótisztító készlet rugalmas csatlakozással a padlófejnél, és kényelmes tépőzáras illesztéssel a padlótisztító törlőkendőhöz
Non-stop gőz és beépített vízkőmentesítő patron
Multifunkciós tartozékok
Padlótisztító kendő és fedél a kézi fúvókához
Biztonsági gyerekzár a gőzpisztolyon
Kétfokozatú gőzmennyiség-szabályozó a markolaton
Tartozéktárolás és parkolóállás
Ki-/bekapcsoló gomb a készüléken
Specifikációk
Műszaki adatok
|Teszt tanúsítvány¹⁾
|Elpusztítja a koronavírus 99.999%¹⁾ és a baktériumok 99.99% -át²⁾
|Felületteljesítmény tartálytöltésenként (m²)
|kb. 75
|Fűtési teljesítmény (W)
|1900
|Maximális gőznyomás (bar)
|max. 3,5
|Kábelhossz (m)
|4
|Felfűtési idő (min)
|0,5
|Tartálytérfogat (l)
|1
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Szín
|Fehér
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|3,1
|Csomagolási súly (kg)
|4,5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|360 x 236 x 253
¹⁾ A Kärcher gőztisztítóval a háztartásokban előforduló, sima keményfelületen végzett pontszerű tisztítás, azaz maximális gőznyomáson, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végrehajtott 30 másodperces gőzölés során a burokkal rendelkező vírusok, mint a korona- vagy az influenzavírus (kivéve a hepatitis B vírus), 99,999%-a eltávolítható (PVC-felületet alapul véve; EN 16615:2015-06 módszerhez igazodva); (tesztcsíra: módosított Ankara vakcínia vírus). / ²⁾ 30 cm/másodperc tisztítási sebességgel és maximális gőznyomással, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végzett tisztítás során a háztartásban előforduló baktériumok 99,99%-a elpusztítható a háztartásokban elforduló, sima keményfelületeken (tesztcsíra: Enterococcus hirae). / ³⁾ A minimális tényező, amellyel a termék élettartama meghosszabbodik, 20 °dH vízkeménységű és 15 °dH karbonátkeménységű vízzel végzett belső tesztek alapján.
A csomag tartalma
- EasyFix univerzális padlótisztító kendő: 1 Darab(ok)
- Mikroszálas huzat kézi fúvókához: 1 Darab(ok)
- Vízkőmentesítő patron: 1 Darab(ok)
- Részlet fúvóka
- Kézifej
- Körkefe, fekete: 1 Darab(ok)
- Padlótisztító fej: EasyFix
- Gőzcsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Gőzcsövek hossza: 0.5 m
Felszereltség
- Biztonsági gyerekzár
- Biztonsági szelep
- Gőzmennyiség-szabályozás: a fogantyún (kétlépcsős)
- Tartály: bármikor újratölthető
- Gőztömlő pisztollyal: 2.2 m
- Beépített ki-/be kapcsoló
- Tartozéktárolás a készüléken
Videók
Alkalmazási területek
- Keményfa padlók
- Csaptelepek
- Mosdók
- Csempék
- Ablakok és üvegfelületek
- Kipufogó burkolatok
- Főzőlapok
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.