A Kärcher SC 3 EasyFix gőztiszító mindössze 30 másodperces felfűtési idővel a gyors takarítást garantálja elpusztítva a háztatásokban előforduló baktériumok 99,99%-át. Vegyszermentesen tisztít és a házban szinte bárhol használható. Technikai különlegessége a beépített vízkőmentesítő patron, amely önállóan vízkőmentesíti a vizet, ezzel jelentősen megnövelve a készülék élettartamát és megőrizve a gőz erejét. A kényelmes tépőzáras rendszerrel a mikroszálas padlótisztító kendő gond nélkül a padlótisztító fejre rögzíthető, és a piszokkal való érintkezés nélkül eltávolítható. A folyamatosan utántölthető víztartály megszakítás nélküli tisztítást tesz lehetővé, nem kell várni az újramelegedésre. A kétfokozatú gőzszabályozás és az EasyFix padlófej minden felületen tökéletes, higiénikus eredményt biztosít, miközben a tartozékok a készüléken tárolhatók.