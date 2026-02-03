►ÚJ TERMÉK BEVEZETŐ AJÁNLATTAL – 10% KEDVEZMÉNY A NEW10 KUPUNKÓDDAL
Gőztisztító SC 3 EasyFix Go!Further
A Kärcher SC 3 EasyFix Go!Further gőztisztító limitált fekete kiadás 35% újrahasznosított műanyagból, Re!Fibe padlótörlőkkel, gyors felfűtéssel, vírus- és baktériumeltávolítással, ergonomikus EasyFix padlófejjel és exkluzív tartozékokkal.
A Kärcher SC 3 EasyFix Go!Further limitált fekete kiadású gőztisztító, amely 35%-ban újrahasznosított műanyagból készült, exkluzív tartozékaival kiemelkedő tisztítási eredményt és kényelmet biztosít. A készülék mindössze 30 másodperces felfűtési idő után használatra kész, és a kemény felületekről eltávolítja a vírusok 99,999%-át, valamint a baktériumok 99,99%-át. A rugalmas csuklóval és lamellás technológiával ellátott EasyFix padlófej maximális ergonómiát és tökéletes tisztaságot garantál. A csomagban található Re!Fibe tisztítókendők 100%-ban újrahasznosított poliészterből készültek, és a tépőzáras rendszernek köszönhetően a kosszal való érintkezés nélkül cserélhetők. További exkluzív tartozék a rugalmas kézi fúvóka, amely ideális a makacs szennyeződések eltávolításához egyenes és ívelt felületeken, például mosdókagylókon vagy kádakon. A folyamatosan újratölthető víztartály megszakításmentes munkát tesz lehetővé, míg a beépített vízkőmentesítő patron automatikusan lágyítja a vizet, jelentősen növelve a készülék élettartamát.
Jellemzők és előnyök
Rövid felfűtési idő
EasyFix padlótisztító készlet rugalmas csatlakozással a padlófejnél, és kényelmes tépőzáras illesztéssel a padlótisztító törlőkendőhöz
Fenntarthatósági jellemzők35% újrahasznosított műanyag felhasználásával készült⁴⁾. A vízkőmentesítő patron használata tízszeresére növeli a készülék élettartamát³⁾. A CiCLO® technológiával készült, 100% újrahasznosított poliészterből álló Re!Fibe kendőnek köszönhetően csökken a vizekbe jutó mikroműanyagok mennyisége⁶⁾.
Non-stop gőz és beépített vízkőmentesítő patron
Multifunkciós tartozékok
Padlótisztító kendő és fedél a kézi fúvókához
Biztonsági gyerekzár a gőzpisztolyon
Kétfokozatú gőzmennyiség-szabályozó a markolaton
Tartozéktárolás és parkolóállás
Ki-/bekapcsoló gomb a készüléken
Specifikációk
Műszaki adatok
|Teszt tanúsítvány¹⁾
|Elpusztítja a koronavírus 99.999%¹⁾ és a baktériumok 99.99% -át²⁾
|Felületteljesítmény tartálytöltésenként (m²)
|kb. 75
|Fűtési teljesítmény (W)
|1900
|Maximális gőznyomás (bar)
|max. 3,5
|Kábelhossz (m)
|4
|Felfűtési idő (min)
|0,5
|Tartálytérfogat (l)
|1
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Szín
|fekete
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|3,1
|Csomagolási súly (kg)
|4,6
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|360 x 236 x 253
¹⁾ A Kärcher gőztisztítóval a háztartásokban előforduló, sima keményfelületen végzett pontszerű tisztítás, azaz maximális gőznyomáson, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végrehajtott 30 másodperces gőzölés során a burokkal rendelkező vírusok, mint a korona- vagy az influenzavírus (kivéve a hepatitis B vírus), 99,999%-a eltávolítható (PVC-felületet alapul véve; EN 16615:2015-06 módszerhez igazodva); (tesztcsíra: módosított Ankara vakcínia vírus). / ²⁾ 30 cm/másodperc tisztítási sebességgel és maximális gőznyomással, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végzett tisztítás során a háztartásban előforduló baktériumok 99,99%-a elpusztítható a háztartásokban elforduló, sima keményfelületeken (tesztcsíra: Enterococcus hirae). / ³⁾ Azonos, patron nélküli készülékkel összehasonlítva. A vízkőmentesítő patron rendszeres cseréje a karbantartási időközönként elengedhetetlen. A termék élettartamának minimális meghosszabbítása belső tartóssági teszten alapul, 20 °dH vízkeménység és 15 °dH karbonátkeménység mellett. / ⁴⁾ Csak a termékre vonatkozik, az összes műanyag alkatrészre, a tartozékok kivételével. / ⁵⁾ A tépőzáras rögzítés nélkül. / ⁶⁾ A textíliák minden mosásakor mikroszálak válnak le, amelyek az óceánjainkba kerülnek. A CICLO® technológiával készült poliészter szálak lebomlása 3,7 év alatt 94,3%, míg a hagyományos poliészter szálak lebomlása ugyanezen idő alatt mindössze 4,9% (az ASTM D6691 szabvány szerint). Ez a kendő nem komposztálható. A helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. A CiCLO® logó és márkajelzések az Intrinsic Advanced Materials, LLC bejegyzett védjegyei.
A csomag tartalma
- Re!Fibe EasyFix univerzális padlótisztító kendő: 2 Darab(ok)
- Rugalmas kézi fúvóka kendő: 1 Darab(ok)
- Vízkőmentesítő patron: 1 Darab(ok)
- Részlet fúvóka
- Rugalmas kézi fúvóka
- Körkefe, fekete: 1 Darab(ok)
- Padlótisztító fej: EasyFix
- Gőzcsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Gőzcsövek hossza: 0.5 m
Felszereltség
- Biztonsági gyerekzár
- Biztonsági szelep
- Gőzmennyiség-szabályozás: a fogantyún (kétlépcsős)
- Tartály: bármikor újratölthető
- Gőztömlő pisztollyal: 2.2 m
- Beépített ki-/be kapcsoló
- Tartozéktárolás a készüléken
Alkalmazási területek
- Keményfa padlók
- Csaptelepek
- Mosdók
- Csempék
- Ablakok és üvegfelületek
- Kipufogó burkolatok
- Főzőlapok
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.