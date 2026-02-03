Műszaki adatok

Teszt tanúsítvány¹⁾ Elpusztítja a koronavírus 99.999%¹⁾ és a baktériumok 99.99% -át²⁾ Felületteljesítmény tartálytöltésenként (m²) kb. 75 Fűtési teljesítmény (W) 1900 Maximális gőznyomás (bar) max. 3,5 Kábelhossz (m) 4 Felfűtési idő (min) 0,5 Tartálytérfogat (l) 1 Fázisok száma (Ph) 1 Tápfeszültség (V) 220 / 240 Frekvencia ( Hz ) 50 / 60 Szín fekete Súly kiegészítők nélkül (kg) 3,1 Csomagolási súly (kg) 4,6 Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 360 x 236 x 253

¹⁾ A Kärcher gőztisztítóval a háztartásokban előforduló, sima keményfelületen végzett pontszerű tisztítás, azaz maximális gőznyomáson, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végrehajtott 30 másodperces gőzölés során a burokkal rendelkező vírusok, mint a korona- vagy az influenzavírus (kivéve a hepatitis B vírus), 99,999%-a eltávolítható (PVC-felületet alapul véve; EN 16615:2015-06 módszerhez igazodva); (tesztcsíra: módosított Ankara vakcínia vírus). / ²⁾ 30 cm/másodperc tisztítási sebességgel és maximális gőznyomással, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végzett tisztítás során a háztartásban előforduló baktériumok 99,99%-a elpusztítható a háztartásokban elforduló, sima keményfelületeken (tesztcsíra: Enterococcus hirae). / ³⁾ Azonos, patron nélküli készülékkel összehasonlítva. A vízkőmentesítő patron rendszeres cseréje a karbantartási időközönként elengedhetetlen. A termék élettartamának minimális meghosszabbítása belső tartóssági teszten alapul, 20 °dH vízkeménység és 15 °dH karbonátkeménység mellett. / ⁴⁾ Csak a termékre vonatkozik, az összes műanyag alkatrészre, a tartozékok kivételével. / ⁵⁾ A tépőzáras rögzítés nélkül. / ⁶⁾ A textíliák minden mosásakor mikroszálak válnak le, amelyek az óceánjainkba kerülnek. A CICLO® technológiával készült poliészter szálak lebomlása 3,7 év alatt 94,3%, míg a hagyományos poliészter szálak lebomlása ugyanezen idő alatt mindössze 4,9% (az ASTM D6691 szabvány szerint). Ez a kendő nem komposztálható. A helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. A CiCLO® logó és márkajelzések az Intrinsic Advanced Materials, LLC bejegyzett védjegyei.