Gőztisztító SC 3 EasyFix Plus

A Kärcher SC 3 EasyFix Plus mindössze 30 másodperces felfűtési idővel teszi lehetővé a vegyszermentes takarítást. A megszakítás nélküli használatot a folyamatosan utántölthető víztartály, a készülék hosszú élettartamát pedig a beépített, automatikus vízkőmentesítő patron biztosítja.

A Kärcher SC 3 EasyFix Plus a kategória leggyorsabb gőztisztítója, mindössze 30 másodperc alatt használatra kész. Vegyszermentesen tisztít és a házban szinte bárhol bevethető. Fő technikai előnye a beépített vízkőmentesítő patron, amely automatikusan vízkőteleníti a vizet, így meghosszabbítva a készülék élettartamát és biztosítva a folyamatos teljesítményt. A folyamatosan utántölthető víztartály megszakítás nélküli munkát garantál. A kétlépcsős gőzszabályozással a gőz intenzitása tökéletesen a felülethez és a szennyeződéshez igazítható. A széles tartozékkínálat higiénikus tisztaságot biztosít a csempén, a főzőlapon és még a legkisebb résekben is. A gőztisztító parkolóállással is rendelkezik a padlófej kényelmes tárolásához.

Jellemzők és előnyök
Gőztisztító SC 3 EasyFix Plus: Rövid felfűtési idő
Rövid felfűtési idő
Csupán 30 másodperc felfűtési idő, és a készülék használatra kész.
Gőztisztító SC 3 EasyFix Plus: EasyFix padlótisztító készlet rugalmas csatlakozással a padlófejnél, és kényelmes tépőzáras illesztéssel a padlótisztító törlőkendőhöz
EasyFix padlótisztító készlet rugalmas csatlakozással a padlófejnél, és kényelmes tépőzáras illesztéssel a padlótisztító törlőkendőhöz
Optimális tisztítási eredmény a ház körüli keménypadlók minden típusán a hatékony lamella-technológiának köszönhetően. Törlőkendőcsere a szennyeződéssel való érintkezés nélkül, a padlótisztító kendő kényelmes felcsatolása a tépőzáras rendszernek köszönhetően. A flexibilis csuklónak köszönhetően ergonomikus, hatékony tisztítás tökéletes padlóérintkezéssel, függetlenül a felhasználó magasságától.
Gőztisztító SC 3 EasyFix Plus: Non-stop gőz és beépített vízkőmentesítő patron
Non-stop gőz és beépített vízkőmentesítő patron
A tartály bármikor problémamentesen utántölthető – a non-stop gőzért a munka megszakítása nélkül. Az intelligens vízkőmentesítő patron automatikusan eltávolítja a vízből a vízkövet, jelentősen meghosszabbítva ezzel a készülék élettartamát.
Multifunkciós tartozékok
  • Különböző felületek hatékony tisztítása padlófejjel, kézi fejjel, körkefével stb.
Padlótisztító kendő és fedél a kézi fúvókához
  • Az alapos tisztítási eredményért és a szennyeződés még jobb fellazításához és eltávolításához.
Biztonsági gyerekzár a gőzpisztolyon
  • Biztonsági rendszer nyújt megbízható védelmet a gyerekek számára, nem megfelelő használat esetére.
Kétfokozatú gőzmennyiség-szabályozó a markolaton
  • A gőz mennyisége a tisztítandó padlófelülethez és a szennyeződés mértékéhez igazítható.
Tartozéktárolás és parkolóállás
  • Praktikus tartozéktárolás. Parkolóállás a padlótisztító fejhez a munka megszakításakor.
Ki-/bekapcsoló gomb a készüléken
  • A készülék kezelőbarát be- és kikapcsolása.
Specifikációk

Műszaki adatok

Teszt tanúsítvány¹⁾ Elpusztítja a koronavírus 99.999%¹⁾ és a baktériumok 99.99% -át²⁾
Felületteljesítmény tartálytöltésenként (m²) kb. 75
Fűtési teljesítmény (W) 1900
Maximális gőznyomás (bar) max. 3,5
Kábelhossz (m) 4
Felfűtési idő (min) 0,5
Tartálytérfogat (l) 1
Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Szín Fehér
Súly kiegészítők nélkül (kg) 3,1
Csomagolási súly (kg) 4,8
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 360 x 236 x 253

¹⁾ A Kärcher gőztisztítóval a háztartásokban előforduló, sima keményfelületen végzett pontszerű tisztítás, azaz maximális gőznyomáson, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végrehajtott 30 másodperces gőzölés során a burokkal rendelkező vírusok, mint a korona- vagy az influenzavírus (kivéve a hepatitis B vírus), 99,999%-a eltávolítható (PVC-felületet alapul véve; EN 16615:2015-06 módszerhez igazodva); (tesztcsíra: módosított Ankara vakcínia vírus). / ²⁾ 30 cm/másodperc tisztítási sebességgel és maximális gőznyomással, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végzett tisztítás során a háztartásban előforduló baktériumok 99,99%-a elpusztítható a háztartásokban elforduló, sima keményfelületeken (tesztcsíra: Enterococcus hirae). / ³⁾ A minimális tényező, amellyel a termék élettartama meghosszabbodik, 20 °dH vízkeménységű és 15 °dH karbonátkeménységű vízzel végzett belső tesztek alapján.

A csomag tartalma

  • EasyFix univerzális padlótisztító kendő: 2 Darab(ok)
  • Mikroszálas huzat kézi fúvókához: 1 Darab(ok)
  • Vízkőmentesítő patron: 1 Darab(ok)
  • Részlet fúvóka
  • Kézifej
  • Power fúvóka
  • Körkefe, fekete: 1 Darab(ok)
  • Körkefe, nagy
  • Padlótisztító fej: EasyFix
  • Gőzcsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Gőzcsövek hossza: 0.5 m
  • Szőnyegsimító

Felszereltség

  • Biztonsági gyerekzár
  • Biztonsági szelep
  • Gőzmennyiség-szabályozás: a fogantyún (kétlépcsős)
  • Tartály: bármikor újratölthető
  • Gőztömlő pisztollyal: 2.2 m
  • Beépített ki-/be kapcsoló
  • Tartozéktárolás a készüléken
Alkalmazási területek
  • Keményfa padlók
  • Csaptelepek
  • Mosdók
  • Csempék
  • Ablakok és üvegfelületek
  • Kipufogó burkolatok
  • Főzőlapok
  • Felfrissíti a szőnyeggel fedett padlót
