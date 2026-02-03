A Kärcher SC 3 EasyFix Plus a kategória leggyorsabb gőztisztítója, mindössze 30 másodperc alatt használatra kész. Vegyszermentesen tisztít és a házban szinte bárhol bevethető. Fő technikai előnye a beépített vízkőmentesítő patron, amely automatikusan vízkőteleníti a vizet, így meghosszabbítva a készülék élettartamát és biztosítva a folyamatos teljesítményt. A folyamatosan utántölthető víztartály megszakítás nélküli munkát garantál. A kétlépcsős gőzszabályozással a gőz intenzitása tökéletesen a felülethez és a szennyeződéshez igazítható. A széles tartozékkínálat higiénikus tisztaságot biztosít a csempén, a főzőlapon és még a legkisebb résekben is. A gőztisztító parkolóállással is rendelkezik a padlófej kényelmes tárolásához.