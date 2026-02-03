Gőztisztító SC 4 Deluxe

A Kärcher SC 4 Deluxe egy erőteljes, 4,0 bar gőznyomással rendelkező gőztisztító, amely a vegyszermentes, higiénikus tisztaságot garantálja, eltávolítva a baktériumok és vírusok 99,99%-át.

A Kärcher SC 4 Deluxe EasyFix gőztisztító erőteljes, 4,0 bar nyomással tisztít, és eltávolítja a vírusok¹⁾ és baktériumok²⁾ 99,99%-át a kemény felületekről. A tartály kivehető és folyamatosan utántölthető. Fő megkülönböztető jegye az extra nagy méretű, beépített tartozéktároló rekesz, amely a kábel, a tömlő és az összes kiegészítő kényelmes, egy helyen történő tárolását garantálja. A készülék további felszereltségei közé tartozik a LED-es világítás a működési mód kijelzéséhez, a kiváló ergonómia érdekében kifejlesztett, rugalmas csuklóval felszerelt EasyFix padlófúvóka. A háromfokozatú gőzszabályozással a gőzáram mindig tökéletesen a felülethez és a szennyeződéshez igazítható. A működési módot jelző, megvilágított LED-szalag modern megjelenést és egyértelmű visszajelzést ad a felhasználónak.

Jellemzők és előnyök
Gőztisztító SC 4 Deluxe: Folyamatosan újratölthető, levehető víztartály
Folyamatosan újratölthető, levehető víztartály
Megszakítás nélküli tisztítás és kényelmes vízbetöltés.
Gőztisztító SC 4 Deluxe: Kényelmes tartozéktároló és parkolóállás
Kényelmes tartozéktároló és parkolóállás
A tartozékok, a hosszabbítócső, a kábelek és a gőztömlő kényelmes tárolása. Parkolási pozíció a padlófúvóka könnyű parkolásához a szünetek alatt.
Gőztisztító SC 4 Deluxe: EasyFix padlótisztító készlet rugalmas csatlakozással a padlófejnél, és kényelmes tépőzáras illesztéssel a padlótisztító törlőkendőhöz
EasyFix padlótisztító készlet rugalmas csatlakozással a padlófejnél, és kényelmes tépőzáras illesztéssel a padlótisztító törlőkendőhöz
A hatékony lapkatechnológiának köszönhető kiemelkedő tisztítási eredmények a háztartásokban előforduló különféle kemény padlókon. Törlőkendőcsere a szennyeződéssel való érintkezés nélkül, a padlótisztító kendő kényelmes felcsatolása a tépőzáras rendszernek köszönhetően. A flexibilis csuklónak köszönhetően ergonomikus, hatékony tisztítás tökéletes padlóérintkezéssel, függetlenül a felhasználó magasságától.
LED kijelző a készüléken
  • Amikor a LED kijelző pirosan világít, a készülék még mindig fűt. Amikor a kijelző zöldre vált, a készülék használatra kész.
Multifunkciós tartozékok
  • Különböző felületek hatékony tisztítása padlófejjel, kézi fejjel, körkefével stb.
Padlótisztító kendő és fedél a kézi fúvókához
  • Az alapos tisztítási eredményért és a szennyeződés még jobb fellazításához és eltávolításához.
Biztonsági gyerekzár a gőzpisztolyon
  • Biztonsági rendszer nyújt megbízható védelmet a gyerekek számára, nem megfelelő használat esetére.
3 fokozatú gőzszabályozás
  • A gőzáram a felülethez és a szennyeződés szintjéhez igazítható.
On-/off forgókapcsoló a készüléken
  • A készülék kezelőbarát be- és kikapcsolása.
Specifikációk

Műszaki adatok

Teszt tanúsítvány¹⁾ Elpusztítja a koronavírus 99.999%¹⁾ és a baktériumok 99.99% -át²⁾
Felületteljesítmény tartálytöltésenként (m²) kb. 130
Fűtési teljesítmény (W) 2200
Maximális gőznyomás (bar) 4
Kábelhossz (m) 5
Felfűtési idő (min) 3
Kazántartalom (l) 0,5
Tartálytérfogat (l) 1,3
Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50
Szín Fehér
Súly kiegészítők nélkül (kg) 5,6
Csomagolási súly (kg) 9
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 400 x 265 x 300

¹⁾ A Kärcher gőztisztítóval a háztartásokban előforduló, sima keményfelületen végzett pontszerű tisztítás, azaz maximális gőznyomáson, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végrehajtott 30 másodperces gőzölés során a burokkal rendelkező vírusok, mint a korona- vagy az influenzavírus (kivéve a hepatitis B vírus), 99,999%-a eltávolítható (PVC-felületet alapul véve; EN 16615:2015-06 módszerhez igazodva); (tesztcsíra: módosított Ankara vakcínia vírus). / ²⁾ 30 cm/másodperc tisztítási sebességgel és maximális gőznyomással, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végzett tisztítás során a háztartásban előforduló baktériumok 99,99%-a elpusztítható a háztartásokban elforduló, sima keményfelületeken (tesztcsíra: Enterococcus hirae).

A csomag tartalma

  • EasyFix univerzális padlótisztító kendő: 1 Darab(ok)
  • Mikroszálas huzat kézi fúvókához: 1 Darab(ok)
  • Vízkőmentesítő por: 3 Darab(ok)
  • Részlet fúvóka
  • Kézifej
  • Körkefe, fekete: 1 Darab(ok)
  • Réstisztító kefe
  • Padlótisztító fej: EasyFix
  • Gőzcsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Gőzcsövek hossza: 0.5 m

Felszereltség

  • Biztonsági gyerekzár
  • Biztonsági szelep
  • Gőzmennyiség-szabályozás: a készüléken (három lépés)
  • Tartály: kivehető és bármikor újratölthető
  • Gőztömlő pisztollyal: 2.2 m
  • Beépített ki-/be kapcsoló
  • Tartozéktárolás a készüléken
Gőztisztító SC 4 Deluxe
Gőztisztító SC 4 Deluxe
Gőztisztító SC 4 Deluxe
Alkalmazási területek
  • Keményfa padlók
  • Csaptelepek
  • Mosdók
  • Csempék
  • Ablakok és üvegfelületek
  • Kipufogó burkolatok
  • Főzőlapok
  • Csempe illesztések
Tartozékok
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.