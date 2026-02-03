A Kärcher SC 4 Deluxe EasyFix gőztisztító erőteljes, 4,0 bar nyomással tisztít, és eltávolítja a vírusok¹⁾ és baktériumok²⁾ 99,99%-át a kemény felületekről. A tartály kivehető és folyamatosan utántölthető. Fő megkülönböztető jegye az extra nagy méretű, beépített tartozéktároló rekesz, amely a kábel, a tömlő és az összes kiegészítő kényelmes, egy helyen történő tárolását garantálja. A készülék további felszereltségei közé tartozik a LED-es világítás a működési mód kijelzéséhez, a kiváló ergonómia érdekében kifejlesztett, rugalmas csuklóval felszerelt EasyFix padlófúvóka. A háromfokozatú gőzszabályozással a gőzáram mindig tökéletesen a felülethez és a szennyeződéshez igazítható. A működési módot jelző, megvilágított LED-szalag modern megjelenést és egyértelmű visszajelzést ad a felhasználónak.