Gőztisztító SC 4 Deluxe
A Kärcher SC 4 Deluxe egy erőteljes, 4,0 bar gőznyomással rendelkező gőztisztító, amely a vegyszermentes, higiénikus tisztaságot garantálja, eltávolítva a baktériumok és vírusok 99,99%-át.
A Kärcher SC 4 Deluxe EasyFix gőztisztító erőteljes, 4,0 bar nyomással tisztít, és eltávolítja a vírusok¹⁾ és baktériumok²⁾ 99,99%-át a kemény felületekről. A tartály kivehető és folyamatosan utántölthető. Fő megkülönböztető jegye az extra nagy méretű, beépített tartozéktároló rekesz, amely a kábel, a tömlő és az összes kiegészítő kényelmes, egy helyen történő tárolását garantálja. A készülék további felszereltségei közé tartozik a LED-es világítás a működési mód kijelzéséhez, a kiváló ergonómia érdekében kifejlesztett, rugalmas csuklóval felszerelt EasyFix padlófúvóka. A háromfokozatú gőzszabályozással a gőzáram mindig tökéletesen a felülethez és a szennyeződéshez igazítható. A működési módot jelző, megvilágított LED-szalag modern megjelenést és egyértelmű visszajelzést ad a felhasználónak.
Jellemzők és előnyök
Folyamatosan újratölthető, levehető víztartályMegszakítás nélküli tisztítás és kényelmes vízbetöltés.
Kényelmes tartozéktároló és parkolóállásA tartozékok, a hosszabbítócső, a kábelek és a gőztömlő kényelmes tárolása. Parkolási pozíció a padlófúvóka könnyű parkolásához a szünetek alatt.
EasyFix padlótisztító készlet rugalmas csatlakozással a padlófejnél, és kényelmes tépőzáras illesztéssel a padlótisztító törlőkendőhözA hatékony lapkatechnológiának köszönhető kiemelkedő tisztítási eredmények a háztartásokban előforduló különféle kemény padlókon. Törlőkendőcsere a szennyeződéssel való érintkezés nélkül, a padlótisztító kendő kényelmes felcsatolása a tépőzáras rendszernek köszönhetően. A flexibilis csuklónak köszönhetően ergonomikus, hatékony tisztítás tökéletes padlóérintkezéssel, függetlenül a felhasználó magasságától.
LED kijelző a készüléken
- Amikor a LED kijelző pirosan világít, a készülék még mindig fűt. Amikor a kijelző zöldre vált, a készülék használatra kész.
Multifunkciós tartozékok
- Különböző felületek hatékony tisztítása padlófejjel, kézi fejjel, körkefével stb.
Padlótisztító kendő és fedél a kézi fúvókához
- Az alapos tisztítási eredményért és a szennyeződés még jobb fellazításához és eltávolításához.
Biztonsági gyerekzár a gőzpisztolyon
- Biztonsági rendszer nyújt megbízható védelmet a gyerekek számára, nem megfelelő használat esetére.
3 fokozatú gőzszabályozás
- A gőzáram a felülethez és a szennyeződés szintjéhez igazítható.
On-/off forgókapcsoló a készüléken
- A készülék kezelőbarát be- és kikapcsolása.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Teszt tanúsítvány¹⁾
|Elpusztítja a koronavírus 99.999%¹⁾ és a baktériumok 99.99% -át²⁾
|Felületteljesítmény tartálytöltésenként (m²)
|kb. 130
|Fűtési teljesítmény (W)
|2200
|Maximális gőznyomás (bar)
|4
|Kábelhossz (m)
|5
|Felfűtési idő (min)
|3
|Kazántartalom (l)
|0,5
|Tartálytérfogat (l)
|1,3
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Szín
|Fehér
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|5,6
|Csomagolási súly (kg)
|9
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|400 x 265 x 300
¹⁾ A Kärcher gőztisztítóval a háztartásokban előforduló, sima keményfelületen végzett pontszerű tisztítás, azaz maximális gőznyomáson, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végrehajtott 30 másodperces gőzölés során a burokkal rendelkező vírusok, mint a korona- vagy az influenzavírus (kivéve a hepatitis B vírus), 99,999%-a eltávolítható (PVC-felületet alapul véve; EN 16615:2015-06 módszerhez igazodva); (tesztcsíra: módosított Ankara vakcínia vírus). / ²⁾ 30 cm/másodperc tisztítási sebességgel és maximális gőznyomással, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végzett tisztítás során a háztartásban előforduló baktériumok 99,99%-a elpusztítható a háztartásokban elforduló, sima keményfelületeken (tesztcsíra: Enterococcus hirae).
A csomag tartalma
- EasyFix univerzális padlótisztító kendő: 1 Darab(ok)
- Mikroszálas huzat kézi fúvókához: 1 Darab(ok)
- Vízkőmentesítő por: 3 Darab(ok)
- Részlet fúvóka
- Kézifej
- Körkefe, fekete: 1 Darab(ok)
- Réstisztító kefe
- Padlótisztító fej: EasyFix
- Gőzcsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Gőzcsövek hossza: 0.5 m
Felszereltség
- Biztonsági gyerekzár
- Biztonsági szelep
- Gőzmennyiség-szabályozás: a készüléken (három lépés)
- Tartály: kivehető és bármikor újratölthető
- Gőztömlő pisztollyal: 2.2 m
- Beépített ki-/be kapcsoló
- Tartozéktárolás a készüléken
Alkalmazási területek
- Keményfa padlók
- Csaptelepek
- Mosdók
- Csempék
- Ablakok és üvegfelületek
- Kipufogó burkolatok
- Főzőlapok
- Csempe illesztések
Tartozékok
