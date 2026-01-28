►A termék átmenetileg nem elérhető

Gőztisztító SC 4 EasyFix

A Kärcher SC 4 EasyFix gőztisztító a magas szintű kényelmet és a hatékony, vegyszermentes tisztítást helyezi előtérbe. Legfontosabb technikai előnye a kivehető és folyamatosan utántölthető víztartály.

A Kärcher SC 4 EasyFix gőztisztító magas szintű kényelmet kínál beépített kábeltárolóval, tartozéktárolóval és parkolóállással. Vegyszer nélkül tisztít és szinte bárhol használható. A gőztisztító technikai előnye a kivehető és folyamatosan utántölthető víztartály, amely megszakítás nélküli, hosszadalmas takarítást tesz lehetővé anélkül, hogy a készüléknek le kellene hűlnie. A kétfokozatú gőzszabályozással a gőz intenzitása a felülethez és a szennyeződéshez igazítható. Az EasyFix padlófej rugalmas csuklójának köszönhetően kiváló ergonómiát, a lamellás technológia pedig ragyogóan tiszta eredményt biztosít. A Kärcher gőztisztítókkal végzett alapos tisztítás elpusztítja a háztartási kemény felületeken a háztartásokban előforduló összes baktérium 99,99 százalékát.

Jellemzők és előnyök
Gőztisztító SC 4 EasyFix: Folyamatosan újratölthető, levehető víztartály
Folyamatosan újratölthető, levehető víztartály
Gőztisztító SC 4 EasyFix: EasyFix padlótisztító készlet rugalmas csatlakozással a padlófejnél, és kényelmes tépőzáras illesztéssel a padlótisztító törlőkendőhöz
EasyFix padlótisztító készlet rugalmas csatlakozással a padlófejnél, és kényelmes tépőzáras illesztéssel a padlótisztító törlőkendőhöz
Gőztisztító SC 4 EasyFix: Beépített kábeltartó
Beépített kábeltartó
Multifunkciós tartozékok
Kiváló minőségű mikroszálakból készített padlótisztító törlőkendő és borítás a kézi fejhez
Biztonsági gyerekzár a gőzpisztolyon
Kétfokozatú gőzmennyiség-szabályozó a markolaton
Tartozéktárolás és parkolóállás
Ki-/bekapcsoló gomb a készüléken
Specifikációk

Műszaki adatok

Teszt tanúsítvány¹⁾ Elpusztítja a koronavírus 99.999%¹⁾ és a baktériumok 99.99% -át²⁾
Felületteljesítmény tartálytöltésenként (m²) kb. 100
Fűtési teljesítmény (W) 2000
Maximális gőznyomás (bar) max. 3,5
Kábelhossz (m) 4
Felfűtési idő (min) 4
Kazántartalom (l) 0,5
Tartálytérfogat (l) 0,8
Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Szín Fehér
Súly kiegészítők nélkül (kg) 4,1
Csomagolási súly (kg) 5,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 380 x 251 x 273

¹⁾ A Kärcher gőztisztítóval a háztartásokban előforduló, sima keményfelületen végzett pontszerű tisztítás, azaz maximális gőznyomáson, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végrehajtott 30 másodperces gőzölés során a burokkal rendelkező vírusok, mint a korona- vagy az influenzavírus (kivéve a hepatitis B vírus), 99,999%-a eltávolítható (PVC-felületet alapul véve; EN 16615:2015-06 módszerhez igazodva); (tesztcsíra: módosított Ankara vakcínia vírus). / ²⁾ 30 cm/másodperc tisztítási sebességgel és maximális gőznyomással, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végzett tisztítás során a háztartásban előforduló baktériumok 99,99%-a elpusztítható a háztartásokban elforduló, sima keményfelületeken (tesztcsíra: Enterococcus hirae).

A csomag tartalma

  • EasyFix univerzális padlótisztító kendő: 1 Darab(ok)
  • Mikroszálas huzat kézi fúvókához: 1 Darab(ok)
  • Vízkőmentesítő por: 3 Darab(ok)
  • Részlet fúvóka
  • Kézifej
  • Körkefe, fekete: 1 Darab(ok)
  • Padlótisztító fej: EasyFix
  • Gőzcsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Gőzcsövek hossza: 0.5 m

Felszereltség

  • Biztonsági gyerekzár
  • Biztonsági szelep
  • Gőzmennyiség-szabályozás: a fogantyún (kétlépcsős)
  • Tartály: kivehető és bármikor újratölthető
  • Gőztömlő pisztollyal: 2.2 m
  • Beépített ki-/be kapcsoló
  • Tartozéktárolás a készüléken
Gőztisztító SC 4 EasyFix
Gőztisztító SC 4 EasyFix
Gőztisztító SC 4 EasyFix
Gőztisztító SC 4 EasyFix

Videók

Alkalmazási területek
  • Keményfa padlók
  • Csaptelepek
  • Mosdók
  • Csempék
  • Ablakok és üvegfelületek
  • Kipufogó burkolatok
  • Főzőlapok
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.