A Kärcher SC 4 EasyFix gőztisztító magas szintű kényelmet kínál beépített kábeltárolóval, tartozéktárolóval és parkolóállással. Vegyszer nélkül tisztít és szinte bárhol használható. A gőztisztító technikai előnye a kivehető és folyamatosan utántölthető víztartály, amely megszakítás nélküli, hosszadalmas takarítást tesz lehetővé anélkül, hogy a készüléknek le kellene hűlnie. A kétfokozatú gőzszabályozással a gőz intenzitása a felülethez és a szennyeződéshez igazítható. Az EasyFix padlófej rugalmas csuklójának köszönhetően kiváló ergonómiát, a lamellás technológia pedig ragyogóan tiszta eredményt biztosít. A Kärcher gőztisztítókkal végzett alapos tisztítás elpusztítja a háztartási kemény felületeken a háztartásokban előforduló összes baktérium 99,99 százalékát.