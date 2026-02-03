►A termék átmenetileg nem elérhető

Gőztisztító SC 4 EasyFix Iron

A Kärcher SC 4 EasyFix Iron egy multifunkciós készülék, amely a hatékony gőztisztítás mellett a vasalást is forradalmasítja. A vegyszermentes gőz az egész otthonban használható a higiénikus tisztaságért.

A Kärcher SC 4 EasyFix Iron gőztiszító vegyszermentesen tisztít és az egész otthonban használható. A gőz intenzitása a kétfokozatú szabályozással a felülethez igazítható. A készülék kiemelkedő előnye a mellékelt gőzvasaló, amely a szokásos vasalási időt akár a felére csökkenti, így időt és energiát takarít meg. A kivehető és folyamatosan utántölthető víztartály megszakítás nélküli tisztítást és vasalást tesz lehetővé. A kényelmes hurkapántos rendszernek köszönhetően a padlótisztító kendő gyorsan és egyszerűen a padlófúvókára erősíthető, majd ismét eltávolítható anélkül, hogy a szennyeződéssel érintkezne. Az EasyFix padlófej rugalmas csuklója tökéletes ergonómiát és a lamellás technológiának köszönhetően hibátlan tisztítási eredményt biztosít.

Jellemzők és előnyök
Gőztisztító SC 4 EasyFix Iron: Folyamatosan újratölthető, levehető víztartály
Folyamatosan újratölthető, levehető víztartály
Megszakítás nélküli tisztítás és kényelmes vízbetöltés.
Gőztisztító SC 4 EasyFix Iron: EasyFix padlótisztító készlet rugalmas csatlakozással a padlófejnél, és kényelmes tépőzáras illesztéssel a padlótisztító törlőkendőhöz
EasyFix padlótisztító készlet rugalmas csatlakozással a padlófejnél, és kényelmes tépőzáras illesztéssel a padlótisztító törlőkendőhöz
Optimális tisztítási eredmény a ház körüli keménypadlók minden típusán a hatékony lamella-technológiának köszönhetően. Törlőkendőcsere a szennyeződéssel való érintkezés nélkül, a padlótisztító kendő kényelmes felcsatolása a tépőzáras rendszernek köszönhetően. A flexibilis csuklónak köszönhetően ergonomikus, hatékony tisztítás tökéletes padlóérintkezéssel, függetlenül a felhasználó magasságától.
Gőztisztító SC 4 EasyFix Iron: Beépített kábeltartó
Beépített kábeltartó
Biztos kábel- és tartozéktárolás.
EasyFix gőznyomásos vasaló
  • Gőzvasaló fix hőmérséklet-beállítással, automatikus leállással és könnyű talppal. Akár 50%-os időmegtakarítás.
Multifunkciós tartozékok
  • Különböző felületek hatékony tisztítása padlófejjel, kézi fejjel, körkefével stb.
Padlótisztító kendő és fedél a kézi fúvókához
  • Az alapos tisztítási eredményért és a szennyeződés még jobb fellazításához és eltávolításához.
Biztonsági gyerekzár a gőzpisztolyon
  • Biztonsági rendszer nyújt megbízható védelmet a gyerekek számára, nem megfelelő használat esetére.
Kétfokozatú gőzmennyiség-szabályozó a markolaton
  • A gőz mennyisége a tisztítandó padlófelülethez és a szennyeződés mértékéhez igazítható.
Tartozéktárolás és parkolóállás
  • Praktikus tartozéktárolás. Parkolóállás a padlótisztító fejhez a munka megszakításakor.
Ki-/bekapcsoló gomb a készüléken
  • A készülék kezelőbarát be- és kikapcsolása.
Specifikációk

Műszaki adatok

Teszt tanúsítvány¹⁾ Elpusztítja a koronavírus 99.999%¹⁾ és a baktériumok 99.99% -át²⁾
Felületteljesítmény tartálytöltésenként (m²) kb. 100
Fűtési teljesítmény (W) 2000
Maximális gőznyomás (bar) max. 3,5
Kábelhossz (m) 4
Felfűtési idő (min) 4
Kazántartalom (l) 0,5
Tartálytérfogat (l) 0,8
Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Szín Fehér
Súly kiegészítők nélkül (kg) 4,1
Csomagolási súly (kg) 7,8
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 380 x 251 x 273

¹⁾ A Kärcher gőztisztítóval a háztartásokban előforduló, sima keményfelületen végzett pontszerű tisztítás, azaz maximális gőznyomáson, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végrehajtott 30 másodperces gőzölés során a burokkal rendelkező vírusok, mint a korona- vagy az influenzavírus (kivéve a hepatitis B vírus), 99,999%-a eltávolítható (PVC-felületet alapul véve; EN 16615:2015-06 módszerhez igazodva); (tesztcsíra: módosított Ankara vakcínia vírus). / ²⁾ 30 cm/másodperc tisztítási sebességgel és maximális gőznyomással, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végzett tisztítás során a háztartásban előforduló baktériumok 99,99%-a elpusztítható a háztartásokban elforduló, sima keményfelületeken (tesztcsíra: Enterococcus hirae).

A csomag tartalma

  • EasyFix univerzális padlótisztító kendő: 1 Darab(ok)
  • Mikroszálas huzat kézi fúvókához: 1 Darab(ok)
  • Vízkőmentesítő por: 3 Darab(ok)
  • Részlet fúvóka
  • Kézifej
  • Körkefe, fekete: 1 Darab(ok)
  • EasyFix gőznyomásos vasaló
  • Padlótisztító fej: EasyFix
  • Gőzcsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Gőzcsövek hossza: 0.5 m

Felszereltség

  • Biztonsági gyerekzár
  • Biztonsági szelep
  • Gőzmennyiség-szabályozás: a fogantyún (kétlépcsős)
  • Tartály: kivehető és bármikor újratölthető
  • Gőztömlő pisztollyal: 2.3 m
  • Vasalócsatlakozás
  • Beépített ki-/be kapcsoló
  • Tartozéktárolás a készüléken
Alkalmazási területek
  • Keményfa padlók
  • Csaptelepek
  • Mosdók
  • Csempék
  • Ablakok és üvegfelületek
  • Kipufogó burkolatok
  • Főzőlapok
  • Vasalás
