A Kärcher SC 4 EasyFix Iron gőztiszító vegyszermentesen tisztít és az egész otthonban használható. A gőz intenzitása a kétfokozatú szabályozással a felülethez igazítható. A készülék kiemelkedő előnye a mellékelt gőzvasaló, amely a szokásos vasalási időt akár a felére csökkenti, így időt és energiát takarít meg. A kivehető és folyamatosan utántölthető víztartály megszakítás nélküli tisztítást és vasalást tesz lehetővé. A kényelmes hurkapántos rendszernek köszönhetően a padlótisztító kendő gyorsan és egyszerűen a padlófúvókára erősíthető, majd ismét eltávolítható anélkül, hogy a szennyeződéssel érintkezne. Az EasyFix padlófej rugalmas csuklója tökéletes ergonómiát és a lamellás technológiának köszönhetően hibátlan tisztítási eredményt biztosít.