►A termék átmenetileg nem elérhető
Gőztisztító SC 4 EasyFix Iron
A Kärcher SC 4 EasyFix Iron egy multifunkciós készülék, amely a hatékony gőztisztítás mellett a vasalást is forradalmasítja. A vegyszermentes gőz az egész otthonban használható a higiénikus tisztaságért.
A Kärcher SC 4 EasyFix Iron gőztiszító vegyszermentesen tisztít és az egész otthonban használható. A gőz intenzitása a kétfokozatú szabályozással a felülethez igazítható. A készülék kiemelkedő előnye a mellékelt gőzvasaló, amely a szokásos vasalási időt akár a felére csökkenti, így időt és energiát takarít meg. A kivehető és folyamatosan utántölthető víztartály megszakítás nélküli tisztítást és vasalást tesz lehetővé. A kényelmes hurkapántos rendszernek köszönhetően a padlótisztító kendő gyorsan és egyszerűen a padlófúvókára erősíthető, majd ismét eltávolítható anélkül, hogy a szennyeződéssel érintkezne. Az EasyFix padlófej rugalmas csuklója tökéletes ergonómiát és a lamellás technológiának köszönhetően hibátlan tisztítási eredményt biztosít.
Jellemzők és előnyök
Folyamatosan újratölthető, levehető víztartályMegszakítás nélküli tisztítás és kényelmes vízbetöltés.
EasyFix padlótisztító készlet rugalmas csatlakozással a padlófejnél, és kényelmes tépőzáras illesztéssel a padlótisztító törlőkendőhözOptimális tisztítási eredmény a ház körüli keménypadlók minden típusán a hatékony lamella-technológiának köszönhetően. Törlőkendőcsere a szennyeződéssel való érintkezés nélkül, a padlótisztító kendő kényelmes felcsatolása a tépőzáras rendszernek köszönhetően. A flexibilis csuklónak köszönhetően ergonomikus, hatékony tisztítás tökéletes padlóérintkezéssel, függetlenül a felhasználó magasságától.
Beépített kábeltartóBiztos kábel- és tartozéktárolás.
EasyFix gőznyomásos vasaló
- Gőzvasaló fix hőmérséklet-beállítással, automatikus leállással és könnyű talppal. Akár 50%-os időmegtakarítás.
Multifunkciós tartozékok
- Különböző felületek hatékony tisztítása padlófejjel, kézi fejjel, körkefével stb.
Padlótisztító kendő és fedél a kézi fúvókához
- Az alapos tisztítási eredményért és a szennyeződés még jobb fellazításához és eltávolításához.
Biztonsági gyerekzár a gőzpisztolyon
- Biztonsági rendszer nyújt megbízható védelmet a gyerekek számára, nem megfelelő használat esetére.
Kétfokozatú gőzmennyiség-szabályozó a markolaton
- A gőz mennyisége a tisztítandó padlófelülethez és a szennyeződés mértékéhez igazítható.
Tartozéktárolás és parkolóállás
- Praktikus tartozéktárolás. Parkolóállás a padlótisztító fejhez a munka megszakításakor.
Ki-/bekapcsoló gomb a készüléken
- A készülék kezelőbarát be- és kikapcsolása.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Teszt tanúsítvány¹⁾
|Elpusztítja a koronavírus 99.999%¹⁾ és a baktériumok 99.99% -át²⁾
|Felületteljesítmény tartálytöltésenként (m²)
|kb. 100
|Fűtési teljesítmény (W)
|2000
|Maximális gőznyomás (bar)
|max. 3,5
|Kábelhossz (m)
|4
|Felfűtési idő (min)
|4
|Kazántartalom (l)
|0,5
|Tartálytérfogat (l)
|0,8
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Szín
|Fehér
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|4,1
|Csomagolási súly (kg)
|7,8
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|380 x 251 x 273
¹⁾ A Kärcher gőztisztítóval a háztartásokban előforduló, sima keményfelületen végzett pontszerű tisztítás, azaz maximális gőznyomáson, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végrehajtott 30 másodperces gőzölés során a burokkal rendelkező vírusok, mint a korona- vagy az influenzavírus (kivéve a hepatitis B vírus), 99,999%-a eltávolítható (PVC-felületet alapul véve; EN 16615:2015-06 módszerhez igazodva); (tesztcsíra: módosított Ankara vakcínia vírus). / ²⁾ 30 cm/másodperc tisztítási sebességgel és maximális gőznyomással, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végzett tisztítás során a háztartásban előforduló baktériumok 99,99%-a elpusztítható a háztartásokban elforduló, sima keményfelületeken (tesztcsíra: Enterococcus hirae).
A csomag tartalma
- EasyFix univerzális padlótisztító kendő: 1 Darab(ok)
- Mikroszálas huzat kézi fúvókához: 1 Darab(ok)
- Vízkőmentesítő por: 3 Darab(ok)
- Részlet fúvóka
- Kézifej
- Körkefe, fekete: 1 Darab(ok)
- EasyFix gőznyomásos vasaló
- Padlótisztító fej: EasyFix
- Gőzcsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Gőzcsövek hossza: 0.5 m
Felszereltség
- Biztonsági gyerekzár
- Biztonsági szelep
- Gőzmennyiség-szabályozás: a fogantyún (kétlépcsős)
- Tartály: kivehető és bármikor újratölthető
- Gőztömlő pisztollyal: 2.3 m
- Vasalócsatlakozás
- Beépített ki-/be kapcsoló
- Tartozéktárolás a készüléken
Alkalmazási területek
- Keményfa padlók
- Csaptelepek
- Mosdók
- Csempék
- Ablakok és üvegfelületek
- Kipufogó burkolatok
- Főzőlapok
- Vasalás
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.