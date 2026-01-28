►A termék átmenetileg nem elérhető
Gőztisztító SC 4 EasyFix Plus
A Kärcher SC 4 EasyFix Plus gőztisztító vegyszermentes higiéniát nyújt. Folyamatosan utántölthető a non-stop munkáért, felfrissíti a szőnyeget és eltávolítja a baktériumok 99,99%-át.
A Kärcher SC 4 EasyFix Plus gőztisztító a bővített tartozékkészletével higiénikus tisztaságot garantál az egész otthonban. A készülék vegyszerek nélkül tisztít és szinte bárhol bevethető, a konyhai csempétől a fürdőszobai fugákig. Kategóriájában kiemelkedővé teszi a csomagban található szőnyegsimító fej, amelynek köszönhetően nemcsak a keménypadlók, de a szőnyegek felfrissítése is egyszerűen elvégezhető. Az EasyFix padlófej a tépőzáras rendszernek köszönhetően lehetővé teszi a mikroszálas kendő cseréjét anélkül, hogy a szennyeződéssel érintkezne. A széleskörű tartozékok, mint például a pontsugár fúvóka, a legkisebb rések és fugák makulátlan tisztítását is biztosítják. Az alapos tisztítás eltávolítja a háztartási baktériumok²⁾ 99,99%-át, miközben a kétfokozatú gőzszabályozás és a folyamatosan utántölthető víztartály megszakítás nélküli, hatékony munkát tesz lehetővé.
Jellemzők és előnyök
Folyamatosan újratölthető, levehető víztartály
EasyFix padlótisztító készlet rugalmas csatlakozással a padlófejnél, és kényelmes tépőzáras illesztéssel a padlótisztító törlőkendőhöz
Beépített kábeltartó
Multifunkciós prémium tartozékok
Padlótisztító kendő és fedél a kézi fúvókához
Biztonsági gyerekzár a gőzpisztolyon
Kétfokozatú gőzmennyiség-szabályozó a markolaton
Tartozéktárolás és parkolóállás
Ki-/bekapcsoló gomb a készüléken
Specifikációk
Műszaki adatok
|Teszt tanúsítvány¹⁾
|Elpusztítja a koronavírus 99.999%¹⁾ és a baktériumok 99.99% -át²⁾
|Felületteljesítmény tartálytöltésenként (m²)
|kb. 100
|Fűtési teljesítmény (W)
|2000
|Maximális gőznyomás (bar)
|max. 3,5
|Kábelhossz (m)
|4
|Felfűtési idő (min)
|4
|Kazántartalom (l)
|0,5
|Tartálytérfogat (l)
|0,8
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Szín
|Fehér
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|4,1
|Csomagolási súly (kg)
|5,8
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|380 x 251 x 273
¹⁾ A Kärcher gőztisztítóval a háztartásokban előforduló, sima keményfelületen végzett pontszerű tisztítás, azaz maximális gőznyomáson, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végrehajtott 30 másodperces gőzölés során a burokkal rendelkező vírusok, mint a korona- vagy az influenzavírus (kivéve a hepatitis B vírus), 99,999%-a eltávolítható (PVC-felületet alapul véve; EN 16615:2015-06 módszerhez igazodva); (tesztcsíra: módosított Ankara vakcínia vírus). / ²⁾ 30 cm/másodperc tisztítási sebességgel és maximális gőznyomással, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végzett tisztítás során a háztartásban előforduló baktériumok 99,99%-a elpusztítható a háztartásokban elforduló, sima keményfelületeken (tesztcsíra: Enterococcus hirae).
A csomag tartalma
- EasyFix univerzális padlótisztító kendő: 2 Darab(ok)
- Mikroszálas huzat kézi fúvókához: 1 Darab(ok)
- Vízkőmentesítő por: 3 Darab(ok)
- Részlet fúvóka
- Kézifej
- Power fúvóka
- Körkefe, fekete: 1 Darab(ok)
- Körkefe, nagy
- Padlótisztító fej: EasyFix
- Gőzcsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Gőzcsövek hossza: 0.5 m
- Szőnyegsimító
Felszereltség
- Biztonsági gyerekzár
- Biztonsági szelep
- Gőzmennyiség-szabályozás: a fogantyún (kétlépcsős)
- Tartály: kivehető és bármikor újratölthető
- Gőztömlő pisztollyal: 2.2 m
- Beépített ki-/be kapcsoló
- Tartozéktárolás a készüléken
Alkalmazási területek
- Felfrissíti a szőnyeggel fedett padlót
- Keményfa padlók
- Csaptelepek
- Mosdók
- Csempék
- Ablakok és üvegfelületek
- Kipufogó burkolatok
- Főzőlapok
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.