A Kärcher SC 4 EasyFix Plus gőztisztító a bővített tartozékkészletével higiénikus tisztaságot garantál az egész otthonban. A készülék vegyszerek nélkül tisztít és szinte bárhol bevethető, a konyhai csempétől a fürdőszobai fugákig. Kategóriájában kiemelkedővé teszi a csomagban található szőnyegsimító fej, amelynek köszönhetően nemcsak a keménypadlók, de a szőnyegek felfrissítése is egyszerűen elvégezhető. Az EasyFix padlófej a tépőzáras rendszernek köszönhetően lehetővé teszi a mikroszálas kendő cseréjét anélkül, hogy a szennyeződéssel érintkezne. A széleskörű tartozékok, mint például a pontsugár fúvóka, a legkisebb rések és fugák makulátlan tisztítását is biztosítják. Az alapos tisztítás eltávolítja a háztartási baktériumok²⁾ 99,99%-át, miközben a kétfokozatú gőzszabályozás és a folyamatosan utántölthető víztartály megszakítás nélküli, hatékony munkát tesz lehetővé.