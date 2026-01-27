A Kärcher SC 5 Deluxe Signature Line gőztisztító a kategória csúcskészüléke, amely Alfred Kärcher technológiai úttörő nevét viseli. A higiénikus tisztítást pihentető élménnyé teszi. Ennek a gőztisztítónak a legfőbb előnye a VapoHydro funkció és a valós idejű LED-kijelző kombinációja, míg előbbi forró víz hozzáadásával oldja a makacs koszt, utóbbi pontosan mutatja a felfűtés állapotát. A prémium minőségű anyaghasználat és az exkluzív "Signature Line" dizájn azonnal felismerhetővé teszi a kategória legjobb Kärcher készülékeként. A gőz teljesítménye a felülethez és a szennyeződés mértékéhez igazítható, a beépített tartozéktároló pedig a munka végeztével is rendet biztosít.