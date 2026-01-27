Gőztisztító SC 5 Deluxe Signature Line

A Kärcher SC 5 Deluxe Signature Line gőztisztító LED csíkkal, valós idejű LED hőmérsékletjelzővel, VapoHydro funkcióval és tökéletes tartozéktárolóval kényelmesen és megszakítás nélkül tisztít.

A Kärcher SC 5 Deluxe Signature Line gőztisztító a kategória csúcskészüléke, amely Alfred Kärcher technológiai úttörő nevét viseli. A higiénikus tisztítást pihentető élménnyé teszi. Ennek a gőztisztítónak a legfőbb előnye a VapoHydro funkció és a valós idejű LED-kijelző kombinációja, míg előbbi forró víz hozzáadásával oldja a makacs koszt, utóbbi pontosan mutatja a felfűtés állapotát. A prémium minőségű anyaghasználat és az exkluzív "Signature Line" dizájn azonnal felismerhetővé teszi a kategória legjobb Kärcher készülékeként. A gőz teljesítménye a felülethez és a szennyeződés mértékéhez igazítható, a beépített tartozéktároló pedig a munka végeztével is rendet biztosít.

Jellemzők és előnyök
Gőztisztító SC 5 Deluxe Signature Line: Signature Line előnyök
Signature Line előnyök
A cégalapító Alfred Kärcher aláírása a terméket kategóriájának legjobb Kärcher készülékeként jelöli. További exkluzív előnyei közé tartozik az alkalmazás-támogatás és a kiterjesztett garancia.
Gőztisztító SC 5 Deluxe Signature Line: Valós idejű LED hőmérséklet kijelző
Valós idejű LED hőmérséklet kijelző
A fűtési folyamat valós időben nyomon követhető a maximális 150 °C-os hőmérsékletig.
Gőztisztító SC 5 Deluxe Signature Line: Kényelmes tartozéktároló és parkolóállás
Kényelmes tartozéktároló és parkolóállás
A tartozékok, a hosszabbítócső, a kábelek és a gőztömlő kényelmes tárolása.
VapoHydro funkció
  • A makacs szennyeződések még könnyebben és egyszerűbben eltávolíthatók.
Folyamatosan újratölthető, levehető víztartály
  • A megszakítás nélküli tisztításért és a kényelmes vízbetöltésért.
EasyFix padlótisztító készlet rugalmas csatlakozással a padlófejnél, és kényelmes tépőzáras illesztéssel a padlótisztító törlőkendőhöz
  • A hatékony lapkatechnológiának köszönhető kiemelkedő tisztítási eredmények a háztartásokban előforduló különféle kemény padlókon.
  • Törlőkendőcsere a szennyeződéssel való érintkezés nélkül, a padlótisztító kendő kényelmes felcsatolása a tépőzáras rendszernek köszönhetően.
  • A flexibilis csuklónak köszönhetően ergonomikus, hatékony tisztítás tökéletes padlóérintkezéssel, függetlenül a felhasználó magasságától.
Multifunkciós tartozékok
  • Különböző felületek hatékony tisztítása padlófejjel, kézi fejjel, körkefével stb.
Biztonsági gyerekzár a gőzpisztolyon
  • Biztonsági rendszer nyújt megbízható védelmet a gyerekek számára, nem megfelelő használat esetére.
3 fokozatú gőzszabályozás
  • A gőzáram a felülethez és a szennyeződés szintjéhez igazítható.
On-/off forgókapcsoló a készüléken
  • A készülék kezelőbarát be- és kikapcsolása.
Specifikációk

Műszaki adatok

Teszt tanúsítvány¹⁾ Elpusztítja a koronavírus 99.999%¹⁾ és a baktériumok 99.99% -át²⁾
Felületteljesítmény tartálytöltésenként (m²) kb. 130
Fűtési teljesítmény (W) 2250
Maximális gőznyomás (bar) 4
Kábelhossz (m) 6
Felfűtési idő (min) 3
Kazántartalom (l) 0,5
Tartálytérfogat (l) 1,3
Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50
Szín Fehér
Súly kiegészítők nélkül (kg) 5,6
Csomagolási súly (kg) 9,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 400 x 265 x 300

¹⁾ A Kärcher gőztisztítóval a háztartásokban előforduló, sima keményfelületen végzett pontszerű tisztítás, azaz maximális gőznyomáson, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végrehajtott 30 másodperces gőzölés során a burokkal rendelkező vírusok, mint a korona- vagy az influenzavírus (kivéve a hepatitis B vírus), 99,999%-a eltávolítható (PVC-felületet alapul véve; EN 16615:2015-06 módszerhez igazodva); (tesztcsíra: módosított Ankara vakcínia vírus). / ²⁾ 30 cm/másodperc tisztítási sebességgel és maximális gőznyomással, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végzett tisztítás során a háztartásban előforduló baktériumok 99,99%-a elpusztítható a háztartásokban elforduló, sima keményfelületeken (tesztcsíra: Enterococcus hirae).

A csomag tartalma

  • EasyFix univerzális padlótisztító kendő: 2 Darab(ok)
  • Mikroszálas huzat kézi fúvókához: 1 Darab(ok)
  • Vízkőmentesítő por: 3 Darab(ok)
  • Részlet fúvóka
  • Kézifej
  • Power fúvóka
  • Körkefe, fekete: 1 Darab(ok)
  • Körkefe, nagy
  • Réstisztító kefe
  • Padlótisztító fej: EasyFix
  • Gőzcsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Gőzcsövek hossza: 0.5 m
  • Szőnyegsimító

Felszereltség

  • Biztonsági gyerekzár
  • Biztonsági szelep
  • Gőzmennyiség-szabályozás: a készüléken (három lépés)
  • Tartály: kivehető és bármikor újratölthető
  • Gőztömlő pisztollyal: 2.3 m
  • Vasalócsatlakozás
  • Beépített ki-/be kapcsoló
  • VapoHydro funkció
  • Tartozéktárolás a készüléken
Gőztisztító SC 5 Deluxe Signature Line
Gőztisztító SC 5 Deluxe Signature Line
Gőztisztító SC 5 Deluxe Signature Line
Gőztisztító SC 5 Deluxe Signature Line
Alkalmazási területek
  • Keményfa padlók
  • Csaptelepek
  • Mosdók
  • Csempék
  • Ablakok és üvegfelületek
  • Kipufogó burkolatok
  • Főzőlapok
  • Csempe illesztések
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.