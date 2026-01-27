Gőztisztító SC 5 Deluxe Signature Line
A Kärcher SC 5 Deluxe Signature Line gőztisztító LED csíkkal, valós idejű LED hőmérsékletjelzővel, VapoHydro funkcióval és tökéletes tartozéktárolóval kényelmesen és megszakítás nélkül tisztít.
A Kärcher SC 5 Deluxe Signature Line gőztisztító a kategória csúcskészüléke, amely Alfred Kärcher technológiai úttörő nevét viseli. A higiénikus tisztítást pihentető élménnyé teszi. Ennek a gőztisztítónak a legfőbb előnye a VapoHydro funkció és a valós idejű LED-kijelző kombinációja, míg előbbi forró víz hozzáadásával oldja a makacs koszt, utóbbi pontosan mutatja a felfűtés állapotát. A prémium minőségű anyaghasználat és az exkluzív "Signature Line" dizájn azonnal felismerhetővé teszi a kategória legjobb Kärcher készülékeként. A gőz teljesítménye a felülethez és a szennyeződés mértékéhez igazítható, a beépített tartozéktároló pedig a munka végeztével is rendet biztosít.
Jellemzők és előnyök
Signature Line előnyökA cégalapító Alfred Kärcher aláírása a terméket kategóriájának legjobb Kärcher készülékeként jelöli. További exkluzív előnyei közé tartozik az alkalmazás-támogatás és a kiterjesztett garancia.
Valós idejű LED hőmérséklet kijelzőA fűtési folyamat valós időben nyomon követhető a maximális 150 °C-os hőmérsékletig.
Kényelmes tartozéktároló és parkolóállásA tartozékok, a hosszabbítócső, a kábelek és a gőztömlő kényelmes tárolása.
VapoHydro funkció
- A makacs szennyeződések még könnyebben és egyszerűbben eltávolíthatók.
Folyamatosan újratölthető, levehető víztartály
- A megszakítás nélküli tisztításért és a kényelmes vízbetöltésért.
EasyFix padlótisztító készlet rugalmas csatlakozással a padlófejnél, és kényelmes tépőzáras illesztéssel a padlótisztító törlőkendőhöz
- A hatékony lapkatechnológiának köszönhető kiemelkedő tisztítási eredmények a háztartásokban előforduló különféle kemény padlókon.
- Törlőkendőcsere a szennyeződéssel való érintkezés nélkül, a padlótisztító kendő kényelmes felcsatolása a tépőzáras rendszernek köszönhetően.
- A flexibilis csuklónak köszönhetően ergonomikus, hatékony tisztítás tökéletes padlóérintkezéssel, függetlenül a felhasználó magasságától.
Multifunkciós tartozékok
- Különböző felületek hatékony tisztítása padlófejjel, kézi fejjel, körkefével stb.
Biztonsági gyerekzár a gőzpisztolyon
- Biztonsági rendszer nyújt megbízható védelmet a gyerekek számára, nem megfelelő használat esetére.
3 fokozatú gőzszabályozás
- A gőzáram a felülethez és a szennyeződés szintjéhez igazítható.
On-/off forgókapcsoló a készüléken
- A készülék kezelőbarát be- és kikapcsolása.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Teszt tanúsítvány¹⁾
|Elpusztítja a koronavírus 99.999%¹⁾ és a baktériumok 99.99% -át²⁾
|Felületteljesítmény tartálytöltésenként (m²)
|kb. 130
|Fűtési teljesítmény (W)
|2250
|Maximális gőznyomás (bar)
|4
|Kábelhossz (m)
|6
|Felfűtési idő (min)
|3
|Kazántartalom (l)
|0,5
|Tartálytérfogat (l)
|1,3
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Szín
|Fehér
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|5,6
|Csomagolási súly (kg)
|9,5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|400 x 265 x 300
¹⁾ A Kärcher gőztisztítóval a háztartásokban előforduló, sima keményfelületen végzett pontszerű tisztítás, azaz maximális gőznyomáson, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végrehajtott 30 másodperces gőzölés során a burokkal rendelkező vírusok, mint a korona- vagy az influenzavírus (kivéve a hepatitis B vírus), 99,999%-a eltávolítható (PVC-felületet alapul véve; EN 16615:2015-06 módszerhez igazodva); (tesztcsíra: módosított Ankara vakcínia vírus). / ²⁾ 30 cm/másodperc tisztítási sebességgel és maximális gőznyomással, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végzett tisztítás során a háztartásban előforduló baktériumok 99,99%-a elpusztítható a háztartásokban elforduló, sima keményfelületeken (tesztcsíra: Enterococcus hirae).
A csomag tartalma
- EasyFix univerzális padlótisztító kendő: 2 Darab(ok)
- Mikroszálas huzat kézi fúvókához: 1 Darab(ok)
- Vízkőmentesítő por: 3 Darab(ok)
- Részlet fúvóka
- Kézifej
- Power fúvóka
- Körkefe, fekete: 1 Darab(ok)
- Körkefe, nagy
- Réstisztító kefe
- Padlótisztító fej: EasyFix
- Gőzcsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Gőzcsövek hossza: 0.5 m
- Szőnyegsimító
Felszereltség
- Biztonsági gyerekzár
- Biztonsági szelep
- Gőzmennyiség-szabályozás: a készüléken (három lépés)
- Tartály: kivehető és bármikor újratölthető
- Gőztömlő pisztollyal: 2.3 m
- Vasalócsatlakozás
- Beépített ki-/be kapcsoló
- VapoHydro funkció
- Tartozéktárolás a készüléken
Alkalmazási területek
- Keményfa padlók
- Csaptelepek
- Mosdók
- Csempék
- Ablakok és üvegfelületek
- Kipufogó burkolatok
- Főzőlapok
- Csempe illesztések
