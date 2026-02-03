A Kärcher SC 5 EasyFix Iron gőztisztító nemcsak jól néz ki, de rendkívüli tisztítási erőt is ígér. A 4,2 bar gőznyomás a kategória legjobb gőztisztítójává teszi. Kiemelkedő előnye a négyfokozatú gőzszabályozás és a VapoHydro funkció, amely forró víz hozzáadásával oldja fel a makacs szennyeződéseket. A mellékelt gőzvasaló 50%-kal felgyorsítja a vasalást. A készülék beépített kábeltárolóval és tartozéktároló rekesszel is rendelkezik a rendezett és helytakarékos tárolás érdekében. A praktikus parkolóállás lehetővé teszi a padlófej kényelmes elhelyezését a munka szüneteiben. Az alapos, vegyszermentes tisztítás eltávolítja a vírusok¹⁾ 99,999%-át és a baktériumok²⁾ 99,99%-át.