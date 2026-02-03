Gőztisztító SC 5 EasyFix Iron Plug

A Kärcher SC 5 EasyFix Iron Plug egy erős gőztisztító, vasaló csatlakozással. VapoHydro funkciója forró vízzel oldja a makacs koszt. Folyamatosan utántölthető a non-stop, higiénikus takarításért.

A Kärcher SC 5 EasyFix Iron Plug gőztisztítóval a takarítás és a vasalás is teljes gőzzel végezhető. Ez a kategória legerősebb gőztisztítója, amely gőzvasaló csatlakoztatási lehetőséggel is rendelkezik. Különlegessége a VapoHydro funkció: a gőzhöz forró vizet adagolva még a legmakacsabb, zsíros szennyeződéseket is könnyedén eltávolítja és lemossa. A gőznyomásos vasaló csatlakoztatásával a vasalási idő akár a felére is csökkenhet, jelentős időt és energiát megtakarítva. A rugalmas csuklóval ellátott EasyFix padlótisztító fej ergonomikus munkavégzést, a lamella technológia pedig ragyogóan tiszta eredményt garantál. Az alapos tisztítás eltávolítja a vírusok¹⁾ 99,999%-át és a baktériumok²⁾ 99,99%-át, a kivehető víztartály pedig folyamatosan utántölthető a megszakítás nélküli munkáért.

Jellemzők és előnyök
Gőztisztító SC 5 EasyFix Iron Plug: VapoHydro funkció
VapoHydro funkció
Forró vizet ad a gőzhöz. A szennyeződés könnyebben eltávolítható és egyszerűen lemosható. A még jobb tisztítási eredményekért.
Gőztisztító SC 5 EasyFix Iron Plug: EasyFix padlótisztító készlet rugalmas csatlakozással a padlófejnél, és kényelmes tépőzáras illesztéssel a padlótisztító törlőkendőhöz
EasyFix padlótisztító készlet rugalmas csatlakozással a padlófejnél, és kényelmes tépőzáras illesztéssel a padlótisztító törlőkendőhöz
Optimális tisztítási eredmény a ház körüli keménypadlók minden típusán a hatékony lamella-technológiának köszönhetően. Törlőkendőcsere a szennyeződéssel való érintkezés nélkül, a padlótisztító kendő kényelmes felcsatolása a tépőzáras rendszernek köszönhetően. A flexibilis csuklónak köszönhetően ergonomikus, hatékony tisztítás tökéletes padlóérintkezéssel, függetlenül a felhasználó magasságától.
Gőztisztító SC 5 EasyFix Iron Plug: Folyamatosan újratölthető, levehető víztartály
Folyamatosan újratölthető, levehető víztartály
A megszakítás nélküli tisztításért és a kényelmes vízbetöltésért.
Multifunkciós tartozékok
  • Különböző felületek hatékony tisztítása padlófejjel, kézi fejjel, körkefével stb.
Padlótisztító kendő és fedél a kézi fúvókához
  • Az alapos tisztítási eredményért és a szennyeződés még jobb fellazításához és eltávolításához.
Biztonsági gyerekzár a gőzpisztolyon
  • Biztonsági rendszer nyújt megbízható védelmet a gyerekek számára, nem megfelelő használat esetére.
Négyfokozatú gőzmennyiség-szabályozás
  • A gőz mennyisége a tisztítandó padlófelülethez és a szennyeződés mértékéhez igazítható.
Tartozéktárolás és parkolóállás
  • Praktikus tartozéktárolás. Parkolóállás a padlótisztító fejhez a munka megszakításakor.
On-/off forgókapcsoló a készüléken
  • A készülék kezelőbarát be- és kikapcsolása.
Beépített kábeltartó
  • Biztos kábel- és tartozéktárolás.
Specifikációk

Műszaki adatok

Teszt tanúsítvány¹⁾ Elpusztítja a koronavírus 99.999%¹⁾ és a baktériumok 99.99% -át²⁾
Felületteljesítmény tartálytöltésenként (m²) kb. 150
Fűtési teljesítmény (W) 2250
Maximális gőznyomás (bar) max. 4,2
Kábelhossz (m) 6
Felfűtési idő (min) 3
Kazántartalom (l) 0,5
Tartálytérfogat (l) 1,5
Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50
Szín Fehér
Súly kiegészítők nélkül (kg) 6
Csomagolási súly (kg) 8,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 439 x 301 x 305

¹⁾ A Kärcher gőztisztítóval a háztartásokban előforduló, sima keményfelületen végzett pontszerű tisztítás, azaz maximális gőznyomáson, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végrehajtott 30 másodperces gőzölés során a burokkal rendelkező vírusok, mint a korona- vagy az influenzavírus (kivéve a hepatitis B vírus), 99,999%-a eltávolítható (PVC-felületet alapul véve; EN 16615:2015-06 módszerhez igazodva); (tesztcsíra: módosított Ankara vakcínia vírus). / ²⁾ 30 cm/másodperc tisztítási sebességgel és maximális gőznyomással, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végzett tisztítás során a háztartásban előforduló baktériumok 99,99%-a elpusztítható a háztartásokban elforduló, sima keményfelületeken (tesztcsíra: Enterococcus hirae).

A csomag tartalma

  • EasyFix univerzális padlótisztító kendő: 1 Darab(ok)
  • Mikroszálas huzat kézi fúvókához: 1 Darab(ok)
  • Vízkőmentesítő por: 3 Darab(ok)
  • Részlet fúvóka
  • Kézifej
  • Körkefe, fekete: 1 Darab(ok)
  • Padlótisztító fej: EasyFix
  • Gőzcsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Gőzcsövek hossza: 0.5 m

Felszereltség

  • Biztonsági gyerekzár
  • Biztonsági szelep
  • Gőzmennyiség-szabályozás: az eszköznél (4-fokozatú)
  • Tartály: kivehető és bármikor újratölthető
  • Gőztömlő pisztollyal: 2.3 m
  • Vasalócsatlakozás
  • Beépített ki-/be kapcsoló
  • VapoHydro funkció
  • Tartozéktárolás a készüléken
  • Keményfa padlók
  • Csaptelepek
  • Mosdók
  • Csempék
  • Ablakok és üvegfelületek
  • Kipufogó burkolatok
  • Főzőlapok
