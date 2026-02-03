A Kärcher SC 5 EasyFix Iron Plug gőztisztítóval a takarítás és a vasalás is teljes gőzzel végezhető. Ez a kategória legerősebb gőztisztítója, amely gőzvasaló csatlakoztatási lehetőséggel is rendelkezik. Különlegessége a VapoHydro funkció: a gőzhöz forró vizet adagolva még a legmakacsabb, zsíros szennyeződéseket is könnyedén eltávolítja és lemossa. A gőznyomásos vasaló csatlakoztatásával a vasalási idő akár a felére is csökkenhet, jelentős időt és energiát megtakarítva. A rugalmas csuklóval ellátott EasyFix padlótisztító fej ergonomikus munkavégzést, a lamella technológia pedig ragyogóan tiszta eredményt garantál. Az alapos tisztítás eltávolítja a vírusok¹⁾ 99,999%-át és a baktériumok²⁾ 99,99%-át, a kivehető víztartály pedig folyamatosan utántölthető a megszakítás nélküli munkáért.