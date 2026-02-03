►ÚJ TERMÉK BEVEZETŐ AJÁNLATTAL – 10% KEDVEZMÉNY A NEW10 KUPUNKÓDDAL
Gőztisztító SC 5 EF Iron Select Bath Edition
A Kärcher SC 5 EF Iron Select Bath Edition gőztisztító 4,2 bar nyomással, vasalóval és VapoHydro funkcióval bír. Fő előnye a VapoHydro mód, mely forró vízzel mossa le a koszt, a gőzvasaló pedig jelentősen gyorsítja a munkát.
A Kärcher SC 5 EF Iron Select Bath Edition gőztisztító nemcsak elegáns, hanem 4,2 bar gőznyomásával kategóriája legerősebb eszköze. A négyfokozatú gőzszabályozás precíz beállítást tesz lehetővé, a gőztisztítás pedig a háztartási kemény felületeken a vírusok 99,999%-át és a baktériumok 99,99%-át elpusztítja. Fő előnye a kategóriájában a VapoHydro funkció és a gőznyomásos vasaló párosa, amely forró víz hozzáadásával mossa le a makacs szennyeződéseket, miközben a vasalási időt a felére csökkenti. A rugalmas EasyFix padlófej lamellás technológiája kiemelkedő hatékonyságot nyújt, a tépőzáras rendszerrel pedig a kendőcsere a kosszal való érintkezés nélkül megoldható. A kivehető és folyamatosan újratölthető víztartály megszakítás nélküli munkát biztosít, míg a beépített kábel- és tartozéktároló a praktikus elhelyezést segíti.
Jellemzők és előnyök
VapoHydro funkcióForró vizet ad a gőzhöz. A szennyeződés könnyebben eltávolítható és egyszerűen lemosható. A még jobb tisztítási eredményekért.
EasyFix padlótisztító készlet rugalmas csatlakozással a padlófejnél, és kényelmes tépőzáras illesztéssel a padlótisztító törlőkendőhözOptimális tisztítási eredmény a ház körüli keménypadlók minden típusán a hatékony lamella-technológiának köszönhetően. Törlőkendőcsere a szennyeződéssel való érintkezés nélkül, a padlótisztító kendő kényelmes felcsatolása a tépőzáras rendszernek köszönhetően. A flexibilis csuklónak köszönhetően ergonomikus, hatékony tisztítás tökéletes padlóérintkezéssel, függetlenül a felhasználó magasságától.
Folyamatosan újratölthető, levehető víztartályA megszakítás nélküli tisztításért és a kényelmes vízbetöltésért.
Multifunkciós tartozékok gőznyomásos vasalóval
- Különböző felületek hatékony tisztítása padlófejjel, kézi fejjel, körkefével stb.
- Gőzvasaló fix hőmérséklet-beállítással, automatikus leállással és könnyű talppal. Akár 50%-os időmegtakarítás.
Padlótisztító kendő és fedél a kézi fúvókához
- Az alapos tisztítási eredményért és a szennyeződés még jobb fellazításához és eltávolításához.
Biztonsági gyerekzár a gőzpisztolyon
- Biztonsági rendszer nyújt megbízható védelmet a gyerekek számára, nem megfelelő használat esetére.
Négyfokozatú gőzmennyiség-szabályozás
- A gőz mennyisége a tisztítandó padlófelülethez és a szennyeződés mértékéhez igazítható.
Tartozéktárolás és parkolóállás
- Praktikus tartozéktárolás. Parkolóállás a padlótisztító fejhez a munka megszakításakor.
On-/off forgókapcsoló a készüléken
- A készülék kezelőbarát be- és kikapcsolása.
Beépített kábeltartó
- Biztos kábel- és tartozéktárolás.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Teszt tanúsítvány¹⁾
|Elpusztítja a koronavírus 99.999%¹⁾ és a baktériumok 99.99% -át²⁾
|Felületteljesítmény tartálytöltésenként (m²)
|kb. 150
|Fűtési teljesítmény (W)
|2250
|Maximális gőznyomás (bar)
|max. 4,2
|Kábelhossz (m)
|6
|Felfűtési idő (min)
|3
|Kazántartalom (l)
|0,5
|Tartálytérfogat (l)
|1,5
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Szín
|Fehér
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|6
|Csomagolási súly (kg)
|10,5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|439 x 301 x 305
¹⁾ A Kärcher gőztisztítóval a háztartásokban előforduló, sima keményfelületen végzett pontszerű tisztítás, azaz maximális gőznyomáson, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végrehajtott 30 másodperces gőzölés során a burokkal rendelkező vírusok, mint a korona- vagy az influenzavírus (kivéve a hepatitis B vírus), 99,999%-a eltávolítható (PVC-felületet alapul véve; EN 16615:2015-06 módszerhez igazodva); (tesztcsíra: módosított Ankara vakcínia vírus). / ²⁾ 30 cm/másodperc tisztítási sebességgel és maximális gőznyomással, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végzett tisztítás során a háztartásban előforduló baktériumok 99,99%-a elpusztítható a háztartásokban elforduló, sima keményfelületeken (tesztcsíra: Enterococcus hirae).
A csomag tartalma
- EasyFix univerzális padlótisztító kendő: 1 Darab(ok)
- Mikroszálas huzat kézi fúvókához: 1 Darab(ok)
- Vízkőmentesítő por: 3 Darab(ok)
- Részlet fúvóka
- Kézifej
- Ablakfúvóka Comfort
- Körkefe, fekete: 1 Darab(ok)
- XXL réskefe
- EasyFix gőznyomásos vasaló
- Padlótisztító fej: EasyFix
- Gőzcsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Gőzcsövek hossza: 0.5 m
Felszereltség
- Biztonsági gyerekzár
- Biztonsági szelep
- Gőzmennyiség-szabályozás: az eszköznél (4-fokozatú)
- Tartály: kivehető és bármikor újratölthető
- Gőztömlő pisztollyal: 2.3 m
- Vasalócsatlakozás
- Beépített ki-/be kapcsoló
- VapoHydro funkció
- Tartozéktárolás a készüléken
Alkalmazási területek
- Keményfa padlók
- Csaptelepek
- Mosdók
- Csempék
- Ablakok és üvegfelületek
- Kipufogó burkolatok
- Főzőlapok
- Vasalás
