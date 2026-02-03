A Kärcher SC 5 EF Iron Select Bath Edition gőztisztító nemcsak elegáns, hanem 4,2 bar gőznyomásával kategóriája legerősebb eszköze. A négyfokozatú gőzszabályozás precíz beállítást tesz lehetővé, a gőztisztítás pedig a háztartási kemény felületeken a vírusok 99,999%-át és a baktériumok 99,99%-át elpusztítja. Fő előnye a kategóriájában a VapoHydro funkció és a gőznyomásos vasaló párosa, amely forró víz hozzáadásával mossa le a makacs szennyeződéseket, miközben a vasalási időt a felére csökkenti. A rugalmas EasyFix padlófej lamellás technológiája kiemelkedő hatékonyságot nyújt, a tépőzáras rendszerrel pedig a kendőcsere a kosszal való érintkezés nélkül megoldható. A kivehető és folyamatosan újratölthető víztartály megszakítás nélküli munkát biztosít, míg a beépített kábel- és tartozéktároló a praktikus elhelyezést segíti.