Gőztisztítók
A Kärcher gőztisztítók garantálják az otthon tisztaságát, így családod biztos lehet a valódi mélytisztításban – teljes mértékben vegyszermentesen. A csúcsteljesítményű tisztításnak köszönhetően a gőz akár a körbezárt vírusok 99,999 %*-át, valamint a tipikus háztartási baktériumok 99,99 %**-át eltávolítja, emellett higiénikus, egészséges életteret biztosít. Legyen szó a konyháról, fürdőszobáról, padlókról vagy akár a vasalásról, a Kärcher teljes erőbedobással dolgozik, és a legjobb eredményeket produkálja. Fedezd fel az összes lehetséges felhasználási módot!
Gőz használata vírusok* és baktériumok** elleni küzdelemben
Egy egyszerű és hatékony módszer a baktériumok és körbezárt vírusok elleni harcra: gőz. Az erőteljes gőzkibocsátás, a magas gőzhőmérséklet, a hatékony fúvókák és a fűtött tisztítókendők biztosítják, hogy a Kärcher gőztisztítók képesek legyenek elpusztítani az olyan körbezárt vírusok akár 99,999%-át*, mint például az influenza vírusok, továbbá a kemény felületeken, szerelvényeken és berendezéseken, csempéken, tükrökön és azon túl megtalálható tipikus háztartási baktériumok 99,99%-ával** is megbirkóznak.
- Higiénikus mélytisztítás gőzzel – vegyszerek nélkül, kizárólag csapvízzel
- Elpusztítja a körbezárt vírusok akár 99,999%-át*, valamint a sima és kemény felületeken megtalálható tipikus háztartási baktériumok 99,99%-át**
- Magasabb tisztítási teljesítmény, mint a hagyományos kézi, mosószeres tisztítási módszerekkel
- Magas gőzhőmérséklet, erőteljes gőzképzés
A választás a tiéd
Az új ruhagőzölő
Az új ruhagőzölő tartozék gyors és hatékony megoldást kínál a ruhák ráncainak és gyűrődéseinek kisimítására. Minden olyan Kärcher gőztisztítóval kompatibilis, amely alkalmas kiegészítők csatlakoztatására.
SC 5 EasyFix
Az innovatív VapoHydro funkciónak (azaz a forró víz aktivációnak) köszönhetően akár a makacs szennyeződéseket is eltávolítja. A többfokozatú gőzáram-szabályozó lehetővé teszi a felület típusának és a szennyeződés mértékének megfelelő beállítás kiválasztását.
"Iron" változatban, gőznyomásos vasalóval is elérhető.
SC 4 EasyFix
Levehető tartállyal a könnyű utántöltéshez és EasyFix padlófejjel a maximális tisztítási teljesítményért és az egyszerű, érintkezésmentes törlőcsere érdekében.
"Iron" változatban, gőznyomásos vasalóval is elérhető.
SC 4 Deluxe
Az SC 4 Deluxe LED-világítású gyűrűvel és tökéletes kiegészítőtárolással kényelmesen, a folyamatosan utántölthető és levehető víztartálynak köszönhetően pedig megszakítás nélkül tisztít.
SC 3 EasyFix
A maga csupán 30 másodperces felfűtési idejével azonnal használatra kész, emellett folyamatosan utántölthető, az innovatív vízkőmentesítő rendszer pedig megspórolja számodra a kézi vízkőmentesítést.
SC 3 Upright
3-szintű gőzáram-szabályozással különböző padlóburkolatokhoz és szőnyegsimítóval a szőnyegek felfrissítéséhez. A prémium gőzfelmosó levehető víztartállyal rendelkezik, így bármikor utántölthető a megszakításmentes tisztítás érdekében, a vízkőmentesítő technológia pedig megspórolja a további vízkőmentesítést.
SC 3 Deluxe
Mindössze 30 másodperc alatt felmelegszik: az SC 3 Deluxe LED-világítású gyűrűvel és tökéletes kiegészítőtárolással, megszakítás nélkül tisztít utántölthető víztartályának köszönhetően.
SC 2 EasyFix
A tökéletes belépő a gőztisztítás világába - minden alapvető funkcióval. A multifunkcionális kiegészítők közvetlenül a készüléken tárolhatók.
SC 2 Upright
A 2-szintű gőzáram-szabályozással mind a kemény padlókat, mind a zárt fapadlókat tisztán tarthatod. Töltsd fel a tartályt csapvízzel, és 30 másodperc múlva már használhatod is! A vízkőmentesítő technológia – amely a cserélhető vízkőmentesítő kazettát is magában foglalja – egyszerűvé teszi a karbantartást azáltal, hogy megspórolja a további vízkőmentesítést.
SC 2 Deluxe
Az SC 2 Deluxe kompakt méretével és az üzemi állapotot megjelenítő LED-világítású gyűrűvel otthonod minden kemény felületéhez ideális.
SC 1 EasyFix
Mindig kéznél van és tökéletes alkalmi használatra. Kompakt méretének köszönhetően közvetlenül a használat helyén tárolható (pl. konyhában, fürdőszobában). Kis mérete ellenére az SC 1 szintén eltávolítja a koronavírusok* akár 99,999%-át, valamint a tipikus háztartási baktériumok 99,99%-át**.
SC 1 Upright
Kicsi, keskeny, könnyű és akcióra kész. Ez a kezdő szintű gőzfelmosó mindössze 30 másodperc alatt felmelegszik, frissvíz-tartálya pedig bármikor eltávolítható, hogy könnyedén újratölthesd. A készüléket vízkőmentesítő patronnal is felszereltük, ezáltal hosszú élettartamot biztosítva. Ez még nem minden, ugyanis a gőztisztító parkolása és letétele nem is lehetne egyszerűbb: önmagában is megáll.
A jobb felmosó***
Teljes gőzzel a ház kitakarításáért
Higiénikus tisztaság a konyhában a Kärcher gőztisztítókkal
Konyhatakarítás
Legyen szó szerelvényekről és berendezésekről, fali csempékről, esetleg üveg- vagy műanyag felületekről, páraelszívóról, főzőlapról vagy mosogatóról: a gőztisztító higiénikusan megtisztítja a konyhát – nagy fizikai erőfeszítés és vegyszermaradványok nélkül.
Padlótisztítás
A gőztisztítő az olyan kemény padlóburkolatok tisztításakor is maximális tisztaságot és higiéniát biztosít, mint például a kő, csempe, PVC, laminált vagy zárt parketta – ráadásul vegyszermaradványok nélkül.
Fürdőszoba-tisztítás
A gőztisztítók a fali csempék, üveg- és tükörfelületek, ablakok, szerelvények és berendezések, zuhanykabinok, valamint hézagok és fugák vagy repedések takarításakor is tökéletes munkát végeznek és abszolút higiénikus tisztaságot biztosítanak.
Gőzvasalás
A Kärcher SI 4 EasyFix Iron magas minőségű gőznyomású vasalóval és vasalódeszkával akár 50%-kal kevesebbet kell vasalnod a 100%-os vasalási eredményekért, ruháid pedig azonnal szekrényszárazak lesznek.
Ide kattintva további gőztisztítással kapcsolatos tippeket találsz.
Egy univerzális eszköz – a kiterjedt kiegészítőknek köszönhetően
A Kärcher gőztisztítókhoz kínált kiterjedt kiegészítők kiszélesítik a lehetséges felhasználási módokat otthonban.
Gőznyomású vasaló
Kézi- és padlófúvókák
Törlőkészletek
Kefeszettek
Gőzcsövek
Kiegészítő készletek
Egyéb
A készülékedhez illő kiegészítőket kiegészítő keresőnk segítségével is megtalálhatod.
* Átfogó takarítással a Kärcher gőztisztító használata 99,999%-ban elpusztítja az olyan körbezárt vírusokat, mint például az influenza vírusok (kivéve a hepatitis B vírust), ha közvetlenül a tisztítandó felületen, a legmagasabb gőzbeállítás mellett 30 másodpercen át gőzölsz (teszt kórokozó: módosított vakcinia Ankara vírus).
** Ha 30 cm/mp tisztítási sebességgel, maximális gőznyomással takarítasz, úgy a sima és kemény háztartási felületeken megtalálható tipikus háztartási baktériumok 99,99%-a elpusztul (teszt kórokozók: Enterococcus hirae) a tisztítandó felülettel való közvetlen érintkezéskor.
*** A Kärcher gőztisztítóval végzett alapos takarítás jobb tisztítási teljesítményt eredményez, mint a felmosóval és mosószerrel való kézi tisztítás. Az nemzetközi teljesítmény-standard szerint tesztelve.