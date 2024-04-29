A padló valódi vadászterület is lehet. Nemcsak a mászó babák, játszó gyerekek és háziállatok, hanem sajnos a baktériumok, vírusok és a szennyeződések számára is. A gőztisztítók azonban tökéletes megoldást kínálnak az ezek elleni küzdelemben. Kemény felületeken, mint a kő, csempe, PVC, laminált vagy zárt parketta, megbízhatóan biztosítanak higiéniát és tisztaságot anélkül, hogy vegyszermaradványokat hagynának hátra. Az EasyFix padlófej lamellái a maximális hatás érdekében biztosítják, hogy a gőz hosszú ideig közvetlenül a padlón maradjon. Az eredmény: a körbezárt vírusok* akár 99,999%-a, valamint a tipikus háztartási baktériumok 99,99%-a** elpusztul. Ez teszi a Kärcher gőztisztítókat jelentősen higiénikusabbá a hagyományos felmosóknál.*** A szőnyegcsúszkának köszönhetően pedig a szőnyegeket is újra életre keltheted gőztisztítóddal.