Gőztisztítók

A Kärcher gőztisztítók garantálják az otthon tisztaságát, így családod biztos lehet a valódi mélytisztításban – teljes mértékben vegyszermentesen. A csúcsteljesítményű tisztításnak köszönhetően a gőz akár a körbezárt vírusok 99,999 %*-át, valamint a tipikus háztartási baktériumok 99,99 %**-át eltávolítja, emellett higiénikus, egészséges életteret biztosít. Legyen szó a konyháról, fürdőszobáról, padlókról vagy akár a vasalásról, a Kärcher teljes erőbedobással dolgozik, és a legjobb eredményeket produkálja. Fedezd fel az összes lehetséges felhasználási módot!

Person reinigt Holzboden mit Kärcher Dampfreiniger

Gőz használata vírusok* és baktériumok** elleni küzdelemben

Egy egyszerű és hatékony módszer a baktériumok és körbezárt vírusok elleni harcra: gőz. Az erőteljes gőzkibocsátás, a magas gőzhőmérséklet, a hatékony fúvókák és a fűtött tisztítókendők biztosítják, hogy a Kärcher gőztisztítók képesek legyenek elpusztítani az olyan körbezárt vírusok akár 99,999%-át*, mint például az influenza vírusok, továbbá a kemény felületeken, szerelvényeken és berendezéseken, csempéken, tükrökön és azon túl megtalálható tipikus háztartási baktériumok 99,99%-ával** is megbirkóznak.

  • Higiénikus mélytisztítás gőzzel – vegyszerek nélkül, kizárólag csapvízzel
  • Elpusztítja a körbezárt vírusok akár 99,999%-át*, valamint a sima és kemény felületeken megtalálható tipikus háztartási baktériumok 99,99%-át**
  • Magasabb tisztítási teljesítmény, mint a hagyományos kézi, mosószeres tisztítási módszerekkel
  • Magas gőzhőmérséklet, erőteljes gőzképzés

A választás a tiéd

Az új ruhagőzölő

Az új ruhagőzölő tartozék gyors és hatékony megoldást kínál a ruhák ráncainak és gyűrődéseinek kisimítására. Minden olyan Kärcher gőztisztítóval kompatibilis, amely alkalmas kiegészítők csatlakoztatására.

garment steamer

SC 5 EasyFix

Az innovatív VapoHydro funkciónak (azaz a forró víz aktivációnak) köszönhetően akár a makacs szennyeződéseket is eltávolítja. A többfokozatú gőzáram-szabályozó lehetővé teszi a felület típusának és a szennyeződés mértékének megfelelő beállítás kiválasztását.

"Iron" változatban, gőznyomásos vasalóval is elérhető.

Woman ironing using a Kärcher steam cleaner SC 5 EasyFix with steam pressure iron

SC 4 EasyFix

Levehető tartállyal a könnyű utántöltéshez és EasyFix padlófejjel a maximális tisztítási teljesítményért és az egyszerű, érintkezésmentes törlőcsere érdekében.

"Iron" változatban, gőznyomásos vasalóval is elérhető.

Woman cleaning door using Kärcher steam cleaner SC 4

SC 4 Deluxe

Az SC 4 Deluxe LED-világítású gyűrűvel és tökéletes kiegészítőtárolással kényelmesen, a folyamatosan utántölthető és levehető víztartálynak köszönhetően pedig megszakítás nélkül tisztít.

SC 4 Deluxe EasyFix

SC 3 EasyFix

A maga csupán 30 másodperces felfűtési idejével azonnal használatra kész, emellett folyamatosan utántölthető, az innovatív vízkőmentesítő rendszer pedig megspórolja számodra a kézi vízkőmentesítést.

Person cleaning wooden floor with SC 3 EasyFix

SC 3 Upright

3-szintű gőzáram-szabályozással különböző padlóburkolatokhoz és szőnyegsimítóval a szőnyegek felfrissítéséhez. A prémium gőzfelmosó levehető víztartállyal rendelkezik, így bármikor utántölthető a megszakításmentes tisztítás érdekében, a vízkőmentesítő technológia pedig megspórolja a további vízkőmentesítést.

Person cleaning kirchen floor with SC 3 Upright EasyFix

SC 3 Deluxe

Mindössze 30 másodperc alatt felmelegszik: az SC 3 Deluxe LED-világítású gyűrűvel és tökéletes kiegészítőtárolással, megszakítás nélkül tisztít utántölthető víztartályának köszönhetően.

SC 3 Deluxe EasyFix

SC 2 EasyFix

A tökéletes belépő a gőztisztítás világába - minden alapvető funkcióval. A multifunkcionális kiegészítők közvetlenül a készüléken tárolhatók.

Person cleaning table with Kärcher SC 2 EasyFix

SC 2 Upright

A 2-szintű gőzáram-szabályozással mind a kemény padlókat, mind a zárt fapadlókat tisztán tarthatod. Töltsd fel a tartályt csapvízzel, és 30 másodperc múlva már használhatod is! A vízkőmentesítő technológia – amely a cserélhető vízkőmentesítő kazettát is magában foglalja – egyszerűvé teszi a karbantartást azáltal, hogy megspórolja a további vízkőmentesítést.

SC 2 Upright EasyFix cleaning the bathroom floor

SC 2 Deluxe

Az SC 2 Deluxe kompakt méretével és az üzemi állapotot megjelenítő LED-világítású gyűrűvel otthonod minden kemény felületéhez ideális.

Woman cleaning bathroom using Kärcher steam cleaner SC 2 Deluxe EasyFix

SC 1 EasyFix

Mindig kéznél van és tökéletes alkalmi használatra. Kompakt méretének köszönhetően közvetlenül a használat helyén tárolható (pl. konyhában, fürdőszobában). Kis mérete ellenére az SC 1 szintén eltávolítja a koronavírusok* akár 99,999%-át, valamint a tipikus háztartási baktériumok 99,99%-át**.

Person cleaning wall using Kärcher steam cleaner SC 1 EasyFix

SC 1 Upright

Kicsi, keskeny, könnyű és akcióra kész. Ez a kezdő szintű gőzfelmosó mindössze 30 másodperc alatt felmelegszik, frissvíz-tartálya pedig bármikor eltávolítható, hogy könnyedén újratölthesd. A készüléket vízkőmentesítő patronnal is felszereltük, ezáltal hosszú élettartamot biztosítva. Ez még nem minden, ugyanis a gőztisztító parkolása és letétele nem is lehetne egyszerűbb: önmagában is megáll.

Steam Cleaner SC 1 Upright

A jobb felmosó***

A padló valódi vadászterület is lehet. Nemcsak a mászó babák, játszó gyerekek és háziállatok, hanem sajnos a baktériumok, vírusok és a szennyeződések számára is. A gőztisztítók azonban tökéletes megoldást kínálnak az ezek elleni küzdelemben. Kemény felületeken, mint a kő, csempe, PVC, laminált vagy zárt parketta, megbízhatóan biztosítanak higiéniát és tisztaságot anélkül, hogy vegyszermaradványokat hagynának hátra. Az EasyFix padlófej lamellái a maximális hatás érdekében biztosítják, hogy a gőz hosszú ideig közvetlenül a padlón maradjon. Az eredmény: a körbezárt vírusok* akár 99,999%-a, valamint a tipikus háztartási baktériumok 99,99%-a** elpusztul. Ez teszi a Kärcher gőztisztítókat jelentősen higiénikusabbá a hagyományos felmosóknál.*** A szőnyegcsúszkának köszönhetően pedig a szőnyegeket is újra életre keltheted gőztisztítóddal.

icon_arrow

Teljes gőzzel a ház kitakarításáért

Higiénikus tisztaság a konyhában a Kärcher gőztisztítókkal

Konyhatakarítás

Legyen szó szerelvényekről és berendezésekről, fali csempékről, esetleg üveg- vagy műanyag felületekről, páraelszívóról, főzőlapról vagy mosogatóról: a gőztisztító higiénikusan megtisztítja a konyhát – nagy fizikai erőfeszítés és vegyszermaradványok nélkül.

Person cleaning floor using Kärcher steam cleaner

Padlótisztítás

A gőztisztítő az olyan kemény padlóburkolatok tisztításakor is maximális tisztaságot és higiéniát biztosít, mint például a kő, csempe, PVC, laminált vagy zárt parketta – ráadásul vegyszermaradványok nélkül.

Person cleaning bathroom using Kärcher steam cleaner

Fürdőszoba-tisztítás

A gőztisztítók a fali csempék, üveg- és tükörfelületek, ablakok, szerelvények és berendezések, zuhanykabinok, valamint hézagok és fugák vagy repedések takarításakor is tökéletes munkát végeznek és abszolút higiénikus tisztaságot biztosítanak.

Woman ironing with steam cleaner with steam pressure iron

Gőzvasalás

A Kärcher SI 4 EasyFix Iron magas minőségű gőznyomású vasalóval és vasalódeszkával akár 50%-kal kevesebbet kell vasalnod a 100%-os vasalási eredményekért, ruháid pedig azonnal szekrényszárazak lesznek.

Ide kattintva további gőztisztítással kapcsolatos tippeket találsz.

Egy univerzális eszköz – a kiterjedt kiegészítőknek köszönhetően

A Kärcher gőztisztítókhoz kínált kiterjedt kiegészítők kiszélesítik a lehetséges felhasználási módokat otthonban.

Person is ironing with Kärcher steam pressure iron

Gőznyomású vasaló

Cleaning the floor with steam

Kézi- és padlófúvókák

Cloth kits for steam cleaner

Törlőkészletek

Bath cleaning with steam cleaner brush

Kefeszettek

Person cleans bathroom with Kärcher steam cleaner

Gőzcsövek

Cleaning with Kärcher steam cleaner

Kiegészítő készletek

Window cleaning with steam cleaner

Egyéb

A készülékedhez illő kiegészítőket kiegészítő keresőnk segítségével is megtalálhatod.

* Átfogó takarítással a Kärcher gőztisztító használata 99,999%-ban elpusztítja az olyan körbezárt vírusokat, mint például az influenza vírusok (kivéve a hepatitis B vírust), ha közvetlenül a tisztítandó felületen, a legmagasabb gőzbeállítás mellett 30 másodpercen át gőzölsz (teszt kórokozó: módosított vakcinia Ankara vírus).

** Ha 30 cm/mp tisztítási sebességgel, maximális gőznyomással takarítasz, úgy a sima és kemény háztartási felületeken megtalálható tipikus háztartási baktériumok 99,99%-a elpusztul (teszt kórokozók: Enterococcus hirae) a tisztítandó felülettel való közvetlen érintkezéskor.

*** A Kärcher gőztisztítóval végzett alapos takarítás jobb tisztítási teljesítményt eredményez, mint a felmosóval és mosószerrel való kézi tisztítás. Az nemzetközi teljesítmény-standard szerint tesztelve.