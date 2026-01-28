A Kärcher AD 2 hamuporszívó hatékony, sokoldalú és biztonságos megoldás a hamu gyors és egyszerű eltávolítására. A hamuporszívó előnye, hogy 600 wattos turbinája biztosítja a hosszú távú, állandó szívóerőt, miközben az integrált szűrőtisztító rendszer egyetlen gombnyomásra megtisztítja a szűrőt, így a szívóerő azonnal visszaáll a maximumra. A robusztus, egy darabból álló szűrőrendszer – sík, hajtogatott szűrővel és fém durvaszűrővel – valamint a praktikus fogantyú segítségével a hamutartály gyorsan és érintkezésmentesen üríthető. A fém tartály, a bevonatos fém szívócső és a tűzálló anyagok maximális biztonságot nyújtanak, a lekerekített kézi cső pedig kényelmes munkát tesz lehetővé, még sarkokban és kéményekben is. Kompakt kialakításának köszönhetően a hamuporszívó kis helyen is tárolható, a tartozékok pedig rendezetten elhelyezhetők.