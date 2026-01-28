Hamu és száraz porszívó AD 2
A Kärcher AD 2 hamuporszívó erős és biztonságos eszköz a hamu eltávolítására. Integrált szűrőtisztító rendszere és 14 literes fém tartálya folyamatos szívóerőt és érintkezésmentes ürítést biztosít.
A Kärcher AD 2 hamuporszívó hatékony, sokoldalú és biztonságos megoldás a hamu gyors és egyszerű eltávolítására. A hamuporszívó előnye, hogy 600 wattos turbinája biztosítja a hosszú távú, állandó szívóerőt, miközben az integrált szűrőtisztító rendszer egyetlen gombnyomásra megtisztítja a szűrőt, így a szívóerő azonnal visszaáll a maximumra. A robusztus, egy darabból álló szűrőrendszer – sík, hajtogatott szűrővel és fém durvaszűrővel – valamint a praktikus fogantyú segítségével a hamutartály gyorsan és érintkezésmentesen üríthető. A fém tartály, a bevonatos fém szívócső és a tűzálló anyagok maximális biztonságot nyújtanak, a lekerekített kézi cső pedig kényelmes munkát tesz lehetővé, még sarkokban és kéményekben is. Kompakt kialakításának köszönhetően a hamuporszívó kis helyen is tárolható, a tartozékok pedig rendezetten elhelyezhetők.
Jellemzők és előnyök
Kärcher ReBoost szűrőtisztítási technológia – szűrőtisztítás gombnyomásra
1-részes (lánggátló) szűrőrendszer masszív harmonikaszűrővel és fém durvaszennyszűrővel
Lánggátló anyag, fémtartály és fémtömlő (köpennyel bevont)
Ferde szívócső
1,2 méteres szívótömlő köpennyel bevont fémből
„Pull & Push“ zárrendszer
Praktikus markolat a tartályon
Praktikus parkolóállás a készüléken
Nagy kábelakasztó
Kompakt és könnyed kivitelezés
Specifikációk
Műszaki adatok
|mért felvett teljesítményt (W)
|600
|Szívóteljesítmény (W)
|140
|Vákuum (mbar)
|max. 210
|Légáramlás (l / s)
|max. 40
|Tartály űrtartalma (l)
|14
|Tartály anyaga
|Fém
|Tápkábel (m)
|4
|Standard tartozék ID (mm)
|35
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Zajszint (dB (A))
|82
|Szín
|fekete
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|4,6
|Csomagolási súly (kg)
|7,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|345 x 330 x 440
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 1.2 m
- Szívótömlő anyaga: Fém, köpennyel bevont
- Harmonikaszűrő: 1 Darab(ok), Poliészter, lánggátló
- Durvaszennyeződés-szűrő
- Durvaszennyszűrő, anyag: Fém
Felszereltség
- Szűrőtisztító funkció
- Kényelmes tartómarkolat a tartályon
- Támasztóállás
- Kábelakasztó
- Tárolórekesz kis tartozékoknak
Videók
Alkalmazási területek
- Hamu
- Kandallók, kályhák stb.
- Barbecue
Tartozékok
