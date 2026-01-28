Hamu és száraz porszívó AD 2

A Kärcher AD 2 hamuporszívó erős és biztonságos eszköz a hamu eltávolítására. Integrált szűrőtisztító rendszere és 14 literes fém tartálya folyamatos szívóerőt és érintkezésmentes ürítést biztosít.

A Kärcher AD 2 hamuporszívó hatékony, sokoldalú és biztonságos megoldás a hamu gyors és egyszerű eltávolítására. A hamuporszívó előnye, hogy 600 wattos turbinája biztosítja a hosszú távú, állandó szívóerőt, miközben az integrált szűrőtisztító rendszer egyetlen gombnyomásra megtisztítja a szűrőt, így a szívóerő azonnal visszaáll a maximumra. A robusztus, egy darabból álló szűrőrendszer – sík, hajtogatott szűrővel és fém durvaszűrővel – valamint a praktikus fogantyú segítségével a hamutartály gyorsan és érintkezésmentesen üríthető. A fém tartály, a bevonatos fém szívócső és a tűzálló anyagok maximális biztonságot nyújtanak, a lekerekített kézi cső pedig kényelmes munkát tesz lehetővé, még sarkokban és kéményekben is. Kompakt kialakításának köszönhetően a hamuporszívó kis helyen is tárolható, a tartozékok pedig rendezetten elhelyezhetők.

Jellemzők és előnyök
Ferde szívócső
1,2 méteres szívótömlő köpennyel bevont fémből
„Pull & Push“ zárrendszer
Praktikus markolat a tartályon
Praktikus parkolóállás a készüléken
Nagy kábelakasztó
Kompakt és könnyed kivitelezés
Specifikációk

Műszaki adatok

mért felvett teljesítményt (W) 600
Szívóteljesítmény (W) 140
Vákuum (mbar) max. 210
Légáramlás (l / s) max. 40
Tartály űrtartalma (l) 14
Tartály anyaga Fém
Tápkábel (m) 4
Standard tartozék ID (mm) 35
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Zajszint (dB (A)) 82
Szín fekete
Súly kiegészítők nélkül (kg) 4,6
Csomagolási súly (kg) 7,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 345 x 330 x 440

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 1.2 m
  • Szívótömlő anyaga: Fém, köpennyel bevont
  • Harmonikaszűrő: 1 Darab(ok), Poliészter, lánggátló
  • Durvaszennyeződés-szűrő
  • Durvaszennyszűrő, anyag: Fém

Felszereltség

  • Szűrőtisztító funkció
  • Kényelmes tartómarkolat a tartályon
  • Támasztóállás
  • Kábelakasztó
  • Tárolórekesz kis tartozékoknak
Videók

Alkalmazási területek
  • Hamu
  • Kandallók, kályhák stb.
  • Barbecue
Tartozékok
