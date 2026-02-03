Szőnyeg- és kárpittisztító SE 2 Spot
A Kärcher SE 2 Spot kompakt és könnyen kezelhető kárpittisztító, amely tökéletes segítőtárs a kárpitok és textíliák gyors, célzott folt- és szennyeződéseltávolításához.
A Kärcher SE 2 Spot praktikus kárpittisztító ideális megoldás a kárpitok és textíliák gyors, célzott folteltávolítására. A készülék hatékonyan veszi fel a harcot a szennyeződésekkel és a kellemetlen szagokkal, legyen szó étel- vagy italfoltokról, így mindig higiénikus és friss eredményt biztosít. Az SE 2 Spot kompakt kialakítása egyszerű használatot tesz lehetővé, valamint kis helyet foglal el a tárolás során, így bármikor gyorsan bevethető váratlan szennyeződések esetén. Külön előnye a 4,5 méteres kábel által biztosított nagy működési sugár, amely maximális szabadságot nyújt a takarítás során. A készülékbe épített praktikus tartozéktároló gondoskodik arról, hogy minden kiegészítő mindig kéznél legyen. A csomag tartalmaz kárpittisztító fúvókát és tisztítószert, így a Kärcher SE 2 Spot teljes körű megoldást nyújt a textíliák gyors, higiénikus és hatékony tisztításához.
Jellemzők és előnyök
Bevált Kärcher technológia az optimális tisztítási eredményekértTisztítás a szövetszálak mélyéig. Csekély visszamaradó nedvesség a textilfelületek gyors száradása érdekében. Kényelmetlen és gyors tisztítás a hatékony szórásos extrakciós tisztítási módszernek és az erőteljes, mégis energiatakarékos motornak köszönhetően.
Speciálisan kifejlesztett tartozékok a könnyű szálmély tisztításhozA kárpittisztító fej gyors és egyszerű megoldást kínál a makacs szennyeződések eltávolítására. Beépített szórótömlő a tisztítás során a nagyobb kényelem érdekében.
Ultra-kompakt helytakarékos készülékFlexibilis, szűk vagy nehezen hozzáférhető helyekre is befér. Praktikus fogantyúval a készülék gyors és kényelmes szállításához. Helytakarékos tárolás.
Praktikus tartozék- és tömlőtárolás
- Könnyedén, egy kézzel szállítható – az összes tartozék és a tömlő közvetlenül a készüléken tárolható.
- Az összes tartozék a készülékhez van rögzítve, így Ön biztos lehet abban, hogy használat közben kéznél lesznek. FONTOS: a készülék tartozékai a tartályban találhatók meg.
Egyszerű és kényelmes kezelés
- A készülék be- és kikapcsolása nagyon egyszerű.
- Intuitív kezelés.
- Azonnal tisztításra kész.
2 tartályos rendszer
- A frissvíztartály egyszerűen feltölthető.
- A szennyezettvíz-tartály kényelmesen kivehető és üríthető a szennyeződéssel való érintkezés nélkül.
Ultrarugalmas 2 az 1-ben tömlő
- Beépített szórótömlő a tisztítás során a nagyobb kényelem érdekében.
- Hosszú, rendkívül rugalmas szívótömlő a tisztítás során a további kényelem érdekében.
- Forgócsuklóval a tömlőn a még szabadabb mozgás érdekében.
Specifikációk
Műszaki adatok
|mért felvett teljesítményt (W)
|450
|Hatósugár (m)
|6,3
|Frissvíztartály kapacitása (l)
|1,5
|Szennyvíztartály kapacitása (l)
|0,8
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Tápkábel (m)
|4,5
|Szín
|Fehér
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|4
|Csomagolási súly (kg)
|6
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|385 x 215 x 310
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 1.8 m
- Kárpitmosó fúvóka: 88 mm
- Tisztítószer: Szőnyegtisztítószer RM 519, 100 ml
- 2 az 1-ben kényelmi rendszer: beépített permetextrakciós tömlő
Felszereltség
- Kábeltárolás
- 2 tartályos rendszer
- Praktikus tömlő- és tartozéktárolás
Videók
Alkalmazási területek
- Szőnyegek
- Kárpit
- Kárpitozott bútorok
- Autósülés
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.