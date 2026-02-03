A Kärcher SE 2 Spot praktikus kárpittisztító ideális megoldás a kárpitok és textíliák gyors, célzott folteltávolítására. A készülék hatékonyan veszi fel a harcot a szennyeződésekkel és a kellemetlen szagokkal, legyen szó étel- vagy italfoltokról, így mindig higiénikus és friss eredményt biztosít. Az SE 2 Spot kompakt kialakítása egyszerű használatot tesz lehetővé, valamint kis helyet foglal el a tárolás során, így bármikor gyorsan bevethető váratlan szennyeződések esetén. Külön előnye a 4,5 méteres kábel által biztosított nagy működési sugár, amely maximális szabadságot nyújt a takarítás során. A készülékbe épített praktikus tartozéktároló gondoskodik arról, hogy minden kiegészítő mindig kéznél legyen. A csomag tartalmaz kárpittisztító fúvókát és tisztítószert, így a Kärcher SE 2 Spot teljes körű megoldást nyújt a textíliák gyors, higiénikus és hatékony tisztításához.