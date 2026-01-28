SE 3-18 Compact

A Kärcher SE 3-18 Compact akkumulátoros kárpittisztító maximális mozgásszabadságot nyújt a nehezen elérhető helyeken is, például autókban vagy kerti bútoroknál. A működéshez szükséges akkumulátor nem tartozéka a csomagnak.

A Kärcher SE 3-18 Compact akkumulátoros kárpittisztító szálmélységig hatoló, alapos tisztítást nyújt maximális mozgásszabadsággal. Kompakt kialakításának és az akkumulátoros működésnek köszönhetően (az akkumulátor nem tartozék) ott is használható, ahol nincs a közelben konnektor. Így percek alatt megtisztítható az autó beltere, a kerti bútor vagy a kárpit. A készülék egyedülálló előnye a higiénikus öblítő funkció, amely a használat után kitisztítja a gépből és a tömlőből a szennyeződéseket, meggátolva ezzel a baktériumok elszaporodását és a kellemetlen szagok kialakulását. A hosszú, flexibilis szívótömlő a nehezen hozzáférhető helyeken is kényelmes munkát biztosít.

Jellemzők és előnyök
SE 3-18 Compact: Bevált Kärcher technológia kárpit- és réstisztító fúvókákkal az optimális tisztítási eredményekért
SE 3-18 Compact: 18 V-os Kärcher Battery Power cserélhető akkumulátor
SE 3-18 Compact: Higiénikus öblítő funkció
Kényelmes 2 az 1-ben tömlő
2 tartályos rendszer
Praktikus tartozék- és tömlőtárolás
Kompakt kialakítás.
Tárolóhely a kisebb tartozékok számára
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátoros készülék
Akkumulátorplatform 18 V-os akkumulátor platform
mért felvett teljesítményt (W) 184
Munkaszélesség (mm) 75
Frissvíztartály kapacitása (l) 1,7
Szennyvíztartály kapacitása (l) 2,9
Tápfeszültség (V) 18
Üzemidő akkumulátortöltésenként (min) kb. 12 (2,5 Ah) / kb. 24 (5,0 Ah)
Súly kiegészítők nélkül (kg) 3,6
Csomagolási súly (kg) 5,1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 414 x 225 x 261

A csomag tartalma

  • Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
  • Szívótömlő hossza: 1.9 m
  • Permetező fej kárpittisztításhoz
  • Résfúvóka permetextrakciós tisztításhoz
  • Tisztítószer: Szőnyegtisztítószer RM 519, 100 ml
  • 2 az 1-ben kényelmi rendszer beépített permetező tömlővel

Felszereltség

  • Rendszertisztító funkció
  • Praktikus tömlő- és tartozéktárolás
  • Tárolórekesz kis tartozékoknak
Alkalmazási területek
  • Autósülés
  • Kárpitozott bútorok
  • Kárpit
  • Szőnyegek
