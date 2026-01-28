A Kärcher SE 3-18 Compact akkumulátoros kárpittisztító szálmélységig hatoló, alapos tisztítást nyújt maximális mozgásszabadsággal. Kompakt kialakításának és az akkumulátoros működésnek köszönhetően (az akkumulátor nem tartozék) ott is használható, ahol nincs a közelben konnektor. Így percek alatt megtisztítható az autó beltere, a kerti bútor vagy a kárpit. A készülék egyedülálló előnye a higiénikus öblítő funkció, amely a használat után kitisztítja a gépből és a tömlőből a szennyeződéseket, meggátolva ezzel a baktériumok elszaporodását és a kellemetlen szagok kialakulását. A hosszú, flexibilis szívótömlő a nehezen hozzáférhető helyeken is kényelmes munkát biztosít.