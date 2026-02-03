Szőnyeg- és kárpittisztító SE 4 *EU

A Kärcher SE 4 kárpittisztító könnyedén megbirkózik a textilfelületek szálmélységig hatoló, higiénikus tisztításával. Ideális választás családok, allergiások és kisállattartó háztartások számára.

A Kärcher SE 4 kárpittisztító a mélytisztító hatást ötvözi az ergonomikus kialakítással és a multifunkcionalitással. Ez a vonzó kialakítású szőnyeg- és kárpittisztító higiénikus, szálmélységig hatoló tisztaságot biztosít számos textilfelületen, ideális választás allergiásoknak és kisállattartóknak. A kárpittisztító legfőbb előnye a 3 az 1-ben funkcionalitása, mivel nemcsak kárpittisztítóként, hanem teljes értékű nedves-száraz porszívóként is használható. A bevált Kärcher technológia a friss vizet és a tisztítószert mélyen a szálak közé permetezi, majd a feloldott szennyeződéssel együtt felszívja. A nagy, 4 literes, ütésálló frissvíz-tartály és a 3 az 1-ben hordozófogantyú rendkívül egyszerűvé teszi a gép kezelését.

Jellemzők és előnyök
Szőnyeg- és kárpittisztító SE 4 *EU: Bevált Kärcher technológia az optimális tisztítási eredményekért
Tisztítás a szövetszálak mélyéig. Könnyed és gyors tisztítás a hatékony porlasztásos extrakciós tisztítási módszerrel. Csekély visszamaradó nedvesség a textilfelületek gyors száradása érdekében.
Szőnyeg- és kárpittisztító SE 4 *EU: Szőnyeg- és kárpittisztító SE 4001: Levehető frissvíz-tartály
Az édesvíztartály könnyen feltölthető és kiüríthető, nem kell kinyitni a permetező extrakciós tisztítót. Ütésálló és áttetsző tartály a hosszú élettartam érdekében. Az édesvíztartály könnyedén beilleszthető a készülékbe.
Szőnyeg- és kárpittisztító SE 4 *EU: Ultrarugalmas 2 az 1-ben tömlő
Ultrarugalmas 2 az 1-ben tömlő
Beépített szórótömlő a tisztítás során a nagyobb kényelem érdekében. Hosszú, rendkívül rugalmas szívótömlő a tisztítás során a további kényelem érdekében. Fogantyú reteszelő funkcióval a folyamatos permetezéshez nagy textilfelületek tisztításakor.
Multifunkcionális 3 az 1-ben termék
  • Sokoldalúan alkalmazható akár textilfelületek porlasztásos elszívására, akár szőnyegek és keménypadlók nedves és száraz porszívózására a megfelelő tartozékokkal.
Kényelmes 3 az 1-ben fogantyú
  • Kényelmes kialakítás a hordozás, valamint a tartály kinyitása, bezárása és kiürítése során.
Ergonomikus tartozékok a permetelszíváshoz, nedves és száraz porszívózáshoz
  • A tartozékok egyszerű fel- és leszerelése egyetlen kattintással.
  • Az ergonómikus szórásos extrakciós padlófúvóka további kényelmet biztosít a nagy szőnyeggel borított területekhez.
  • Sokoldalúan alkalmazható a nedves és száraz porszívózáshoz való tartozékok széles választékával, mint például a Clips padlófúvókával a kemény padlókon és szőnyegeken való használathoz, valamint kompatibilis a nedves és száraz porszívók tartozékainak széles választékával.
Praktikus tárolási lehetőségek a tartozékok számára
  • A tartozékok és a permetező elszívótömlő szépen elpakolhatók a készülékházon és a kis tároló polcon. Így minden rendben marad, és mindig kéznél van, bárhol is van rá szükség.
  • Praktikus polc a készüléken a szivacsok, kendők és egyéb apró tárgyak takarítás közbeni kéznél tartásához.
  • Praktikus kábelhorog a tápkábel egyszerű tárolásához.
Robusztus készülékház és ütésálló frissvíz-tartály
  • Tartósságra tervezve.
Specifikációk

Műszaki adatok

mért felvett teljesítményt (W) 1000
Munkaszélesség (mm) 227
Hatósugár (m) 8
Frissvíztartály kapacitása (l) 4
Szennyvíztartály kapacitása (l) 4
Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Tápkábel (m) 6
Szín Fehér
Súly kiegészítők nélkül (kg) 7,6
Csomagolási súly (kg) 11,1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 430 x 385 x 535
Standard tartozék ID (mm) 35

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 2 m
  • Permetextrakciós csövek: 2 Darab(ok), 0.5 m, Műanyag
  • Permetező extrakciós padlófúvóka keménypadlós adapterrel: 227 mm
  • Nedves és száraz porszívó padlófúvóka: Keménypadlókon és szőnyegeken használható klipszek
  • Réstisztító fej
  • Kárpittisztító fej
  • Habanyag szűrő
  • Tisztítószer: Szőnyegtisztítószer RM 519, 100 ml
  • Fleece porzsák: 1 Darab(ok)
  • 2 az 1-ben kényelmi rendszer: beépített permetextrakciós tömlő

Felszereltség

  • Stabil ütköző
  • Komfortos 3 az 1-ben markolat
  • Tartozéktárolás a készüléken
  • Tárolórekesz kis tartozékoknak
Szőnyeg- és kárpittisztító SE 4 *EU
Alkalmazási területek
  • Szőnyegek
  • Kárpitozott bútorok
  • Szőnyegpadlók
  • Autósülés
  • Háztartási textíliák, pl. függönyök vagy párnahuzatok
  • Matracok
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.