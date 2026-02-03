A Kärcher SE 4 kárpittisztító a mélytisztító hatást ötvözi az ergonomikus kialakítással és a multifunkcionalitással. Ez a vonzó kialakítású szőnyeg- és kárpittisztító higiénikus, szálmélységig hatoló tisztaságot biztosít számos textilfelületen, ideális választás allergiásoknak és kisállattartóknak. A kárpittisztító legfőbb előnye a 3 az 1-ben funkcionalitása, mivel nemcsak kárpittisztítóként, hanem teljes értékű nedves-száraz porszívóként is használható. A bevált Kärcher technológia a friss vizet és a tisztítószert mélyen a szálak közé permetezi, majd a feloldott szennyeződéssel együtt felszívja. A nagy, 4 literes, ütésálló frissvíz-tartály és a 3 az 1-ben hordozófogantyú rendkívül egyszerűvé teszi a gép kezelését.