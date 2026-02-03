A Kärcher SE 4 Go!Further limitált, fekete kiadású kárpittisztító 25%-ban újrahasznosított műanyagból készült, és exkluzív tartozékaival kiemelkedő kényelmet és tisztítási eredményt nyújt. A mutatós, szánkó kialakítású készülék szálmélységig hatoló, higiénikus tisztaságot biztosít számos textilfelületen a Kärcher bevált permetextrakciós technológiájával: a friss vizet és az RM 519 tisztítószert nyomás alatt mélyen a szálak közé permetezi, majd a feloldott szennyeződéssel együtt azonnal vissza is szívja. Ez a megoldás ideális családok, allergiások és kisállatot tartók számára is. Az SE 4 Go!Further egy multifunkcionális, 3 az 1-ben termék, amely teljes értékű száraz-nedves porszívóként is funkcionál. A nagy méretű, áttetsző, 4 literes frissvíz-tartály ütésálló és levehető, így megtöltése és ürítése rendkívül egyszerű. A speciális 3 az 1-ben hordozófogantyú megkönnyíti a tartály szállítását, nyitását és zárását, a tartozékok pedig rendezetten, közvetlenül a készüléken tárolhatók. A hosszú élettartam érdekében a gép a használat után könnyen tisztítható.