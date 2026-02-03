A Kärcher SE 4 kárpittisztító a mélytisztító hatást ötvözi az ergonomikus kialakítással és a sokoldalúsággal. Ez a vonzó kialakítású szőnyeg- és kárpittisztító higiénikus, szálmélységig hatoló tisztaságot biztosít számos textilfelületen, így ideális választás allergiásoknak és kisállattartóknak. A modell legfőbb előnye, hogy a csomag tartalmazza a speciális 'Upholstery' kárpittisztító fejet, amely a kárpitozott bútorok és autóülések mélytisztítását teszi különösen hatékonnyá. Emellett a gép 3 az 1-ben funkcionalitása révén teljes értékű nedves-száraz porszívóként is használható, az egyedi, 3 az 1-ben hordozófogantyúval ellátott tartály pedig rendkívül egyszerűvé teszi a gép kezelését.