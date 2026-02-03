Szőnyeg- és kárpittisztító SE 4 Plus *EU
A Kärcher SE 4 Plus kárpittisztító könnyedén megbirkózik a textilfelületek szálmélységig hatoló, higiénikus tisztításával. Ideális választás családok, allergiások és kisállattartó háztartások számára.
A Kärcher SE 4 kárpittisztító a mélytisztító hatást ötvözi az ergonomikus kialakítással és a sokoldalúsággal. Ez a vonzó kialakítású szőnyeg- és kárpittisztító higiénikus, szálmélységig hatoló tisztaságot biztosít számos textilfelületen, így ideális választás allergiásoknak és kisállattartóknak. A modell legfőbb előnye, hogy a csomag tartalmazza a speciális 'Upholstery' kárpittisztító fejet, amely a kárpitozott bútorok és autóülések mélytisztítását teszi különösen hatékonnyá. Emellett a gép 3 az 1-ben funkcionalitása révén teljes értékű nedves-száraz porszívóként is használható, az egyedi, 3 az 1-ben hordozófogantyúval ellátott tartály pedig rendkívül egyszerűvé teszi a gép kezelését.
Jellemzők és előnyök
Bevált Kärcher technológia az optimális tisztítási eredményekértTisztítás a szövetszálak mélyéig. Könnyed és gyors tisztítás a hatékony porlasztásos extrakciós tisztítási módszerrel. Csekély visszamaradó nedvesség a textilfelületek gyors száradása érdekében.
Szőnyeg- és kárpittisztító SE 4001: Levehető frissvíz-tartályAz édesvíztartály könnyen feltölthető és kiüríthető, nem kell kinyitni a permetező extrakciós tisztítót. Ütésálló és áttetsző tartály a hosszú élettartam érdekében. Az édesvíztartály könnyedén beilleszthető a készülékbe.
Ultrarugalmas 2 az 1-ben tömlőBeépített szórótömlő a tisztítás során a nagyobb kényelem érdekében. Hosszú, rendkívül rugalmas szívótömlő a tisztítás során a további kényelem érdekében. Fogantyú reteszelő funkcióval a folyamatos permetezéshez nagy textilfelületek tisztításakor.
Multifunkcionális 3 az 1-ben termék
- Sokoldalúan alkalmazható akár textilfelületek porlasztásos elszívására, akár szőnyegek és keménypadlók nedves és száraz porszívózására a megfelelő tartozékokkal.
Kényelmes 3 az 1-ben fogantyú
- Kényelmes kialakítás a hordozás, valamint a tartály kinyitása, bezárása és kiürítése során.
Ergonomikus tartozékok a permetelszíváshoz, nedves és száraz porszívózáshoz
- A tartozékok egyszerű fel- és leszerelése egyetlen kattintással.
- Az ergonómikus szórásos extrakciós padlófúvóka további kényelmet biztosít a nagy szőnyeggel borított területekhez.
- Sokoldalúan alkalmazható a nedves és száraz porszívózáshoz való tartozékok széles választékával, mint például a Clips padlófúvókával a kemény padlókon és szőnyegeken való használathoz, valamint kompatibilis a nedves és száraz porszívók tartozékainak széles választékával.
Praktikus tárolási lehetőségek a tartozékok számára
- A tartozékok és a permetező elszívótömlő szépen elpakolhatók a készülékházon és a kis tároló polcon. Így minden rendben marad, és mindig kéznél van, bárhol is van rá szükség.
- Praktikus polc a készüléken a szivacsok, kendők és egyéb apró tárgyak takarítás közbeni kéznél tartásához.
- Praktikus kábelhorog a tápkábel egyszerű tárolásához.
Robusztus készülékház és ütésálló frissvíz-tartály
- Tartósságra tervezve.
Specifikációk
Műszaki adatok
|mért felvett teljesítményt (W)
|1000
|Munkaszélesség (mm)
|227
|Frissvíztartály kapacitása (l)
|4
|Szennyvíztartály kapacitása (l)
|4
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Tápkábel (m)
|6
|Szín
|Fehér
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|7,6
|Csomagolási súly (kg)
|12,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|430 x 385 x 535
|Standard tartozék ID (mm)
|35
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 2 m
- Permetextrakciós csövek: 2 Darab(ok), 0.5 m, Műanyag
- Permetező extrakciós padlófúvóka keménypadlós adapterrel: 227 mm
- Kárpitmosó fúvóka: 88 mm
- Mosó résfúvóka
- Nedves és száraz porszívó padlófúvóka: Keménypadlókon és szőnyegeken használható klipszek
- Réstisztító fej
- Kárpittisztító fej
- Habanyag szűrő
- Tisztítószer: Szőnyegtisztítószer RM 519, 1 l
- Fleece porzsák: 1 Darab(ok)
- 2 az 1-ben kényelmi rendszer: beépített permetextrakciós tömlő
Felszereltség
- Stabil ütköző
- Komfortos 3 az 1-ben markolat
- Tartozéktárolás a készüléken
- Tárolórekesz kis tartozékoknak
Alkalmazási területek
- Szőnyegek
- Kárpitozott bútorok
- Szőnyegpadlók
- Autósülés
- Háztartási textíliák, pl. függönyök vagy párnahuzatok
- Matracok
