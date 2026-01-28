A Kärcher SE 6 Signature Line kárpittisztító a vállalat alapítójának, Alfred Kärchernek az aláírását viseli, melyet csak a leginnovatívabb és legerősebb termékek kapnak meg. A készülék lenyűgöző tisztítási teljesítményt és rendkívül széles tartozékkínálatot nyújt a textilfelületek higiénikus, szálmélységig hatoló tisztításához. Különlegessége a két tartályos rendszer, amely egy kivehető tiszta- és egy szennyezettvíz-tartályból áll, így a víz kezelése sokkal egyszerűbb és higiénikusabb. A 3 az 1-ben multifunkcionalitás révén (kárpittisztítás, nedves és száraz porszívózás) ez a gép ideális választás allergiások és kisállattartó családok számára, maximális tisztaságot biztosítva.