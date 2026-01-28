Szőnyeg- és kárpittisztító SE 6 Signature Line *EU
A Kärcher SE 6 Signature Line kárpittisztító a vállalat alapítójának, Alfred Kärchernek az aláírását viseli, melyet csak a leginnovatívabb és legerősebb termékek kapnak meg. A készülék lenyűgöző tisztítási teljesítményt és rendkívül széles tartozékkínálatot nyújt a textilfelületek higiénikus, szálmélységig hatoló tisztításához. Különlegessége a két tartályos rendszer, amely egy kivehető tiszta- és egy szennyezettvíz-tartályból áll, így a víz kezelése sokkal egyszerűbb és higiénikusabb. A 3 az 1-ben multifunkcionalitás révén (kárpittisztítás, nedves és száraz porszívózás) ez a gép ideális választás allergiások és kisállattartó családok számára, maximális tisztaságot biztosítva.
Jellemzők és előnyök
Signature Line előnyökA cégalapító Alfred Kärcher aláírása a terméket kategóriájának legjobb Kärcher készülékeként jelöli. További exkluzív előnyei közé tartozik az alkalmazás-támogatás és a kiterjesztett garancia. Az exkluzív ergonomikus tartókar a csövekhez rögzíthető a jobb vezetés érdekében szőnyegpadló tisztításakor.
Bevált Kärcher technológia az optimális tisztítási eredményekértTisztítás a szövetszálak mélyéig. Könnyed és gyors tisztítás a hatékony porlasztásos extrakciós tisztítási módszerrel. Csekély visszamaradó nedvesség a textilfelületek gyors száradása érdekében.
Könnyen használható 2 tartályos rendszerKét különálló tartály a friss és a szennyezett víz számára, valamint hordozófogantyú. A szennyezettvíz-tartály kényelmesen kivehető és üríthető a szennyeződéssel való érintkezés nélkül.
Ultrarugalmas 2 az 1-ben tömlő
- Beépített szórótömlő a tisztítás során a nagyobb kényelem érdekében.
- Hosszú, rendkívül rugalmas szívótömlő a tisztítás során a további kényelem érdekében.
- Fogantyú reteszelő funkcióval a folyamatos permetezéshez nagy textilfelületek tisztításakor.
Multifunkcionális 3 az 1-ben termék
- Sokoldalúan alkalmazható akár textilfelületek porlasztásos elszívására, akár szőnyegek és keménypadlók nedves és száraz porszívózására a megfelelő tartozékokkal.
Ergonomikus támasztókar
- Az exkluzív fogantyú a nagy textilfelületek tisztítását kényelmessé és egyszerűvé teszi a porlasztásos extrakció használatával.
- Állítható magasságú: a fogantyú pozíciója egyénileg a felhasználó magasságához igazítható.
- Kényelmes kétkezes működtetés.
Ergonomikus tartozékok a permetelszíváshoz, nedves és száraz porszívózáshoz
- A tartozékok egyszerű fel- és leszerelése egyetlen kattintással.
- Kényelmes alkalmazás a nagy szőnyegfelületekhez való ergonomikus, a támasztófogantyúval együtt használt padlós spray extrakciós szórófejnek, valamint a kárpitos felületekhez való kárpitos spray extrakciós szórófejnek és a spray extrakciós résfúvókának köszönhetően.
- Sokoldalúan alkalmazható a nedves és száraz porszívózáshoz való tartozékok széles választékával, mint például a kapcsolható száraz porszívó padlófúvókával, valamint kompatibilis a nedves és száraz porszívókhoz való tartozékok széles választékával.
Praktikus tárolási lehetőségek a tartozékok számára
- A tartozékok és a porszívótömlő a készüléken elrakhatók - így minden rendben marad, és mindig kéznél van, bárhol is van rá szükség.
Gondtalan tisztítás a lapos pliszírozott szűrővel
- Non-stop nedves és száraz porszívó, nem kell megszakítani a tisztítást a szűrőcseréhez.
- Alapos porszívózás jó porfelvétellel.
- Külön szűrőszárny a szűrő kényelmes és gyors eltávolításához anélkül, hogy a szennyeződéssel érintkezne.
Vonzó kialakítás nagy gombokkal, praktikus csavarzárakkal és ergonomikusan kialakított hordozófogantyúval
- A könnyű kezelhetőség érdekében.
- Könnyűvé teszi a porszívó porszívó szállítását.
Specifikációk
Műszaki adatok
|mért felvett teljesítményt (W)
|1000
|Munkaszélesség (mm)
|227
|Frissvíztartály kapacitása (l)
|4
|Szennyvíztartály kapacitása (l)
|4
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Tápkábel (m)
|6
|Szín
|Fehér
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|7,5
|Csomagolási súly (kg)
|12,6
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|424 x 320 x 466
|Standard tartozék ID (mm)
|35
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 2 m
- Permetextrakciós csövek: 2 Darab(ok), 0.5 m, Műanyag
- Permetező extrakciós padlófúvóka keménypadlós adapterrel: 227 mm
- Kárpitmosó fúvóka: 88 mm
- Mosó résfúvóka
- Réstisztító fej
- Száraz porszívó padlófúvóka: Átkapcsolható
- Kárpittisztító fej
- Harmonikaszűrő: Standard
- Tisztítószer: Szőnyegtisztítószer RM 519, 1 l
- Fleece porzsák: 1 Darab(ok)
- 2 az 1-ben kényelmi rendszer: beépített permetextrakciós tömlő
Felszereltség
- Tartó fogantyú
- 2 tartályos rendszer
- Praktikus tömlő- és tartozéktárolás
Alkalmazási területek
- Szőnyegek
- Kárpitozott bútorok
- Szőnyegpadlók
- Autósülés
- Háztartási textíliák, pl. függönyök vagy párnahuzatok
- Matracok
