Szőnyeg- és kárpittisztító SE 6 Signature Line *EU

A Kärcher SE 6 Signature Line kárpittisztító garantálja a textilfelületek higiénikus, szálmélységig hatoló, alapos tisztítását. Ez a modell Alfred Kärcher, a vállalat alapítójának aláírását viseli, melyet csak a leginnovatívabb és legerősebb termékek kapnak meg.

A Kärcher SE 6 Signature Line kárpittisztító a vállalat alapítójának, Alfred Kärchernek az aláírását viseli, melyet csak a leginnovatívabb és legerősebb termékek kapnak meg. A készülék lenyűgöző tisztítási teljesítményt és rendkívül széles tartozékkínálatot nyújt a textilfelületek higiénikus, szálmélységig hatoló tisztításához. Különlegessége a két tartályos rendszer, amely egy kivehető tiszta- és egy szennyezettvíz-tartályból áll, így a víz kezelése sokkal egyszerűbb és higiénikusabb. A 3 az 1-ben multifunkcionalitás révén (kárpittisztítás, nedves és száraz porszívózás) ez a gép ideális választás allergiások és kisállattartó családok számára, maximális tisztaságot biztosítva.

Jellemzők és előnyök
Szőnyeg- és kárpittisztító SE 6 Signature Line *EU: Signature Line előnyök
Signature Line előnyök
A cégalapító Alfred Kärcher aláírása a terméket kategóriájának legjobb Kärcher készülékeként jelöli. További exkluzív előnyei közé tartozik az alkalmazás-támogatás és a kiterjesztett garancia. Az exkluzív ergonomikus tartókar a csövekhez rögzíthető a jobb vezetés érdekében szőnyegpadló tisztításakor.
Szőnyeg- és kárpittisztító SE 6 Signature Line *EU: Bevált Kärcher technológia az optimális tisztítási eredményekért
Bevált Kärcher technológia az optimális tisztítási eredményekért
Tisztítás a szövetszálak mélyéig. Könnyed és gyors tisztítás a hatékony porlasztásos extrakciós tisztítási módszerrel. Csekély visszamaradó nedvesség a textilfelületek gyors száradása érdekében.
Szőnyeg- és kárpittisztító SE 6 Signature Line *EU: Könnyen használható 2 tartályos rendszer
Könnyen használható 2 tartályos rendszer
Két különálló tartály a friss és a szennyezett víz számára, valamint hordozófogantyú. A szennyezettvíz-tartály kényelmesen kivehető és üríthető a szennyeződéssel való érintkezés nélkül.
Ultrarugalmas 2 az 1-ben tömlő
  • Beépített szórótömlő a tisztítás során a nagyobb kényelem érdekében.
  • Hosszú, rendkívül rugalmas szívótömlő a tisztítás során a további kényelem érdekében.
  • Fogantyú reteszelő funkcióval a folyamatos permetezéshez nagy textilfelületek tisztításakor.
Multifunkcionális 3 az 1-ben termék
  • Sokoldalúan alkalmazható akár textilfelületek porlasztásos elszívására, akár szőnyegek és keménypadlók nedves és száraz porszívózására a megfelelő tartozékokkal.
Ergonomikus támasztókar
  • Az exkluzív fogantyú a nagy textilfelületek tisztítását kényelmessé és egyszerűvé teszi a porlasztásos extrakció használatával.
  • Állítható magasságú: a fogantyú pozíciója egyénileg a felhasználó magasságához igazítható.
  • Kényelmes kétkezes működtetés.
Ergonomikus tartozékok a permetelszíváshoz, nedves és száraz porszívózáshoz
  • A tartozékok egyszerű fel- és leszerelése egyetlen kattintással.
  • Kényelmes alkalmazás a nagy szőnyegfelületekhez való ergonomikus, a támasztófogantyúval együtt használt padlós spray extrakciós szórófejnek, valamint a kárpitos felületekhez való kárpitos spray extrakciós szórófejnek és a spray extrakciós résfúvókának köszönhetően.
  • Sokoldalúan alkalmazható a nedves és száraz porszívózáshoz való tartozékok széles választékával, mint például a kapcsolható száraz porszívó padlófúvókával, valamint kompatibilis a nedves és száraz porszívókhoz való tartozékok széles választékával.
Praktikus tárolási lehetőségek a tartozékok számára
  • A tartozékok és a porszívótömlő a készüléken elrakhatók - így minden rendben marad, és mindig kéznél van, bárhol is van rá szükség.
Gondtalan tisztítás a lapos pliszírozott szűrővel
  • Non-stop nedves és száraz porszívó, nem kell megszakítani a tisztítást a szűrőcseréhez.
  • Alapos porszívózás jó porfelvétellel.
  • Külön szűrőszárny a szűrő kényelmes és gyors eltávolításához anélkül, hogy a szennyeződéssel érintkezne.
Vonzó kialakítás nagy gombokkal, praktikus csavarzárakkal és ergonomikusan kialakított hordozófogantyúval
  • A könnyű kezelhetőség érdekében.
  • Könnyűvé teszi a porszívó porszívó szállítását.
Specifikációk

Műszaki adatok

mért felvett teljesítményt (W) 1000
Munkaszélesség (mm) 227
Frissvíztartály kapacitása (l) 4
Szennyvíztartály kapacitása (l) 4
Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Tápkábel (m) 6
Szín Fehér
Súly kiegészítők nélkül (kg) 7,5
Csomagolási súly (kg) 12,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 424 x 320 x 466
Standard tartozék ID (mm) 35

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 2 m
  • Permetextrakciós csövek: 2 Darab(ok), 0.5 m, Műanyag
  • Permetező extrakciós padlófúvóka keménypadlós adapterrel: 227 mm
  • Kárpitmosó fúvóka: 88 mm
  • Mosó résfúvóka
  • Réstisztító fej
  • Száraz porszívó padlófúvóka: Átkapcsolható
  • Kárpittisztító fej
  • Harmonikaszűrő: Standard
  • Tisztítószer: Szőnyegtisztítószer RM 519, 1 l
  • Fleece porzsák: 1 Darab(ok)
  • 2 az 1-ben kényelmi rendszer: beépített permetextrakciós tömlő

Felszereltség

  • Tartó fogantyú
  • 2 tartályos rendszer
  • Praktikus tömlő- és tartozéktárolás
Szőnyeg- és kárpittisztító SE 6 Signature Line *EU
Szőnyeg- és kárpittisztító SE 6 Signature Line *EU
Szőnyeg- és kárpittisztító SE 6 Signature Line *EU
Szőnyeg- és kárpittisztító SE 6 Signature Line *EU
Alkalmazási területek
  • Szőnyegek
  • Kárpitozott bútorok
  • Szőnyegpadlók
  • Autósülés
  • Háztartási textíliák, pl. függönyök vagy párnahuzatok
  • Matracok
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.