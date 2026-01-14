Kézi seprőgép S 4 Twin

A Kärcher S 4 Twin kézi seprőgép ideális kisebb területek egész éves tisztítására. Két oldalkeféjével és 20 literes hulladéktartályával alapos tisztaságot biztosít a szélek mentén is.

A Kärcher S 4 Twin kézi seprőgép gyors, hatékony és ergonomikus megoldás a kültéri takarításban egész évben. A seprőgép előnye, hogy erőteljes hengerkeféjével és két oldalkeféjével óránként akár 2400 m² területet képes megtisztítani, így a virágszirmok, homok, levelek vagy apró kavicsok pillanatok alatt eltűnnek. A 680 mm-es seprési szélesség és a hosszú sörtéjű oldalkefék biztosítják az alapos tisztaságot egészen a szélekig, míg a 20 literes hulladéktartály közvetlenül gyűjti össze a szennyeződést, érintkezésmentes ürítést kínálva. Az ergonomikus, magasságban állítható tolókar kényelmes használatot biztosít minden felhasználónak, a bajonett záras megoldás pedig megakadályozza a csavarok elvesztését. A pedálos összecsukás révén a seprőgép helytakarékosan tárolható, a szerszám nélküli oldalkefe-rögzítés pedig pillanatok alatt üzemkész állapotot biztosít. A Kärcher S 4 Twin ideális választás, ha egész évben tiszta, rendezett udvart és járdát szeretne.

Jellemzők és előnyök
Kézi seprőgép S 4 Twin: Praktikus zárókupak oldalkeféhez
Praktikus zárókupak oldalkeféhez
Szerszám nélküli oldalkefecsere a gyors felszerelés érdekében.
Kézi seprőgép S 4 Twin: Kényelmes talplemez
Kényelmes talplemez
A seprőgép előrehajlás nélkül, egyszerűen összecsukható, ezáltal helytakarékosan tárolható.
Kézi seprőgép S 4 Twin: Magasságállítás a bajonettzárral
Magasságállítás a bajonettzárral
Hátkímélő seprés az egyedileg beállítható magasságnak köszönhetően.
Nagy szennyeződéstartály
  • A seprőtartályt nem szükséges sűrűn üríteni.
A szennyeződéstartály egyszerűen kivehető
  • A seprőtartály egyszerűen üríthető.
Önmagában megálló seprőtartály
  • A seprőtartály a szennyeződéssel való érintkezés nélkül üríthető.
Nagy seprési szélesség
  • Kiváló tisztítási teljesítmény.
Szegélyközeli tisztítás
  • Sarkok, szegélyek és rések alapos tisztítása.
Praktikus fogantyú
  • A hordozófogantyúval a seprőgép könnyedén hordozható és tárolható.
Specifikációk

Műszaki adatok

Munkaszélesség oldalkefével (mm) 680
Maximális felületteljesítmény (m² / h) 2400
Burkolat/Keret Műanyag
Hulladéktartály (l) 20
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 10,2
Súly, üzemkész (kg) 10,2
Csomagolási súly (kg) 11,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 760 x 668 x 940

A csomag tartalma

  • Oldalkefe: 2 Darab(ok)

Felszereltség

  • Ergonómikus markolat
  • Fokozatmentesen állítható tolókar
  • Parkolóállás
  • Láblap a helytakarékos tároláshoz
  • Szerszám nélküli oldalkefe-csere
  • Önmagában megálló seprőtartály

Videók

