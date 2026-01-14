A Kärcher S 4 Twin kézi seprőgép gyors, hatékony és ergonomikus megoldás a kültéri takarításban egész évben. A seprőgép előnye, hogy erőteljes hengerkeféjével és két oldalkeféjével óránként akár 2400 m² területet képes megtisztítani, így a virágszirmok, homok, levelek vagy apró kavicsok pillanatok alatt eltűnnek. A 680 mm-es seprési szélesség és a hosszú sörtéjű oldalkefék biztosítják az alapos tisztaságot egészen a szélekig, míg a 20 literes hulladéktartály közvetlenül gyűjti össze a szennyeződést, érintkezésmentes ürítést kínálva. Az ergonomikus, magasságban állítható tolókar kényelmes használatot biztosít minden felhasználónak, a bajonett záras megoldás pedig megakadályozza a csavarok elvesztését. A pedálos összecsukás révén a seprőgép helytakarékosan tárolható, a szerszám nélküli oldalkefe-rögzítés pedig pillanatok alatt üzemkész állapotot biztosít. A Kärcher S 4 Twin ideális választás, ha egész évben tiszta, rendezett udvart és járdát szeretne.