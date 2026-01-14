Kézi seprőgép S 4 Twin
A Kärcher S 4 Twin kézi seprőgép ideális kisebb területek egész éves tisztítására. Két oldalkeféjével és 20 literes hulladéktartályával alapos tisztaságot biztosít a szélek mentén is.
A Kärcher S 4 Twin kézi seprőgép gyors, hatékony és ergonomikus megoldás a kültéri takarításban egész évben. A seprőgép előnye, hogy erőteljes hengerkeféjével és két oldalkeféjével óránként akár 2400 m² területet képes megtisztítani, így a virágszirmok, homok, levelek vagy apró kavicsok pillanatok alatt eltűnnek. A 680 mm-es seprési szélesség és a hosszú sörtéjű oldalkefék biztosítják az alapos tisztaságot egészen a szélekig, míg a 20 literes hulladéktartály közvetlenül gyűjti össze a szennyeződést, érintkezésmentes ürítést kínálva. Az ergonomikus, magasságban állítható tolókar kényelmes használatot biztosít minden felhasználónak, a bajonett záras megoldás pedig megakadályozza a csavarok elvesztését. A pedálos összecsukás révén a seprőgép helytakarékosan tárolható, a szerszám nélküli oldalkefe-rögzítés pedig pillanatok alatt üzemkész állapotot biztosít. A Kärcher S 4 Twin ideális választás, ha egész évben tiszta, rendezett udvart és járdát szeretne.
Jellemzők és előnyök
Praktikus zárókupak oldalkeféhezSzerszám nélküli oldalkefecsere a gyors felszerelés érdekében.
Kényelmes talplemezA seprőgép előrehajlás nélkül, egyszerűen összecsukható, ezáltal helytakarékosan tárolható.
Magasságállítás a bajonettzárralHátkímélő seprés az egyedileg beállítható magasságnak köszönhetően.
Nagy szennyeződéstartály
- A seprőtartályt nem szükséges sűrűn üríteni.
A szennyeződéstartály egyszerűen kivehető
- A seprőtartály egyszerűen üríthető.
Önmagában megálló seprőtartály
- A seprőtartály a szennyeződéssel való érintkezés nélkül üríthető.
Nagy seprési szélesség
- Kiváló tisztítási teljesítmény.
Szegélyközeli tisztítás
- Sarkok, szegélyek és rések alapos tisztítása.
Praktikus fogantyú
- A hordozófogantyúval a seprőgép könnyedén hordozható és tárolható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Munkaszélesség oldalkefével (mm)
|680
|Maximális felületteljesítmény (m² / h)
|2400
|Burkolat/Keret
|Műanyag
|Hulladéktartály (l)
|20
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|10,2
|Súly, üzemkész (kg)
|10,2
|Csomagolási súly (kg)
|11,6
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|760 x 668 x 940
A csomag tartalma
- Oldalkefe: 2 Darab(ok)
Felszereltség
- Ergonómikus markolat
- Fokozatmentesen állítható tolókar
- Parkolóállás
- Láblap a helytakarékos tároláshoz
- Szerszám nélküli oldalkefe-csere
- Önmagában megálló seprőtartály
