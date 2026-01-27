A Kärcher S 6 Twin kézi seprőgép a nagyobb kültéri felületek gyors és alapos tisztításának szakértője. A seprőgép előnye, hogy 860 mm-es seprési szélességével és két oldalkeféjével óránként akár 3000 m² területet képes megtisztítani, így a járdák, udvarok és nagyobb terek könnyen karbantarthatók. A 38 literes hulladéktartály nagy kapacitást biztosít, és higiénikus ürítést kínál. Az állítható oldalkefék és az erőteljes hengerkefe garantálják a makulátlan tisztaságot a szélek mentén is, az ergonomikus, két pozícióban állítható tolókar pedig kényelmes használatot biztosít. A pedálos összecsukás révén a seprőgép helytakarékosan tárolható, a szerszám nélküli kefecsere gyors és egyszerű. A Kärcher S 6 Twin ideális választás egész évben, ha nagyobb kültéri felületeken szeretne gyorsan és hatékonyan takarítani.