Kézi seprőgép S 6 Twin

A Kärcher S 6 Twin kézi seprőgép nagyobb kültéri felületek gyors tisztítására készült. 860 mm-es seprési szélessége, két oldalkeféje és 38 literes tartálya biztosítja az alapos, ergonomikus takarítást.

A Kärcher S 6 Twin kézi seprőgép a nagyobb kültéri felületek gyors és alapos tisztításának szakértője. A seprőgép előnye, hogy 860 mm-es seprési szélességével és két oldalkeféjével óránként akár 3000 m² területet képes megtisztítani, így a járdák, udvarok és nagyobb terek könnyen karbantarthatók. A 38 literes hulladéktartály nagy kapacitást biztosít, és higiénikus ürítést kínál. Az állítható oldalkefék és az erőteljes hengerkefe garantálják a makulátlan tisztaságot a szélek mentén is, az ergonomikus, két pozícióban állítható tolókar pedig kényelmes használatot biztosít. A pedálos összecsukás révén a seprőgép helytakarékosan tárolható, a szerszám nélküli kefecsere gyors és egyszerű. A Kärcher S 6 Twin ideális választás egész évben, ha nagyobb kültéri felületeken szeretne gyorsan és hatékonyan takarítani.

Jellemzők és előnyök
Kézi seprőgép S 6 Twin: Praktikus zárókupak oldalkeféhez
Praktikus zárókupak oldalkeféhez
Szerszám nélküli oldalkefecsere a gyors felszerelés érdekében.
Kézi seprőgép S 6 Twin: Kényelmes talplemez
Kényelmes talplemez
A seprőgép előrehajlás nélkül, egyszerűen összecsukható, ezáltal helytakarékosan tárolható.
Kézi seprőgép S 6 Twin: Az oldalkefe rugalmasan beállítható
Az oldalkefe rugalmasan beállítható
Egyedi módon állítható nyomás a különféle szennyeződésekhez.
Nagy szennyeződéstartály
  • A seprőtartályt nem szükséges sűrűn üríteni.
A szennyeződéstartály egyszerűen kivehető
  • A seprőtartály egyszerűen üríthető.
Önmagában megálló seprőtartály
  • A seprőtartály a szennyeződéssel való érintkezés nélkül üríthető.
Nagy seprési szélesség
  • Kiváló tisztítási teljesítmény.
Szegélyközeli tisztítás
  • Sarkok, szegélyek és rések alapos tisztítása.
2 magasságban állítható tolókar
  • Hátkímélő seprés az egyedileg beállítható magasságnak köszönhetően.
Praktikus fogantyú
  • A hordozófogantyúval a seprőgép könnyedén hordozható és tárolható.
Specifikációk

Műszaki adatok

Munkaszélesség oldalkefével (mm) 860
Maximális felületteljesítmény (m² / h) 3000
Burkolat/Keret Műanyag
Hulladéktartály (l) 38
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 14,8
Súly, üzemkész (kg) 14,8
Csomagolási súly (kg) 17,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 926 x 872 x 1032

A csomag tartalma

  • Oldalkefe: 2 Darab(ok)

Felszereltség

  • Ergonómikus markolat
  • 2 magasságban állítható tolókar
  • Parkolóállás
  • Láblap a helytakarékos tároláshoz
  • Fokozatmentesen állítható oldalkefe
  • Szerszám nélküli oldalkefe-csere
  • Önmagában megálló seprőtartály

Alkalmazási területek
  • A ház és a kert körüli területek
  • Utak a ház körül
  • Utak
  • Autófeljárók
  • Pince
