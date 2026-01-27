Kézi seprőgép S 6 Twin
A Kärcher S 6 Twin kézi seprőgép nagyobb kültéri felületek gyors tisztítására készült. 860 mm-es seprési szélessége, két oldalkeféje és 38 literes tartálya biztosítja az alapos, ergonomikus takarítást.
A Kärcher S 6 Twin kézi seprőgép a nagyobb kültéri felületek gyors és alapos tisztításának szakértője. A seprőgép előnye, hogy 860 mm-es seprési szélességével és két oldalkeféjével óránként akár 3000 m² területet képes megtisztítani, így a járdák, udvarok és nagyobb terek könnyen karbantarthatók. A 38 literes hulladéktartály nagy kapacitást biztosít, és higiénikus ürítést kínál. Az állítható oldalkefék és az erőteljes hengerkefe garantálják a makulátlan tisztaságot a szélek mentén is, az ergonomikus, két pozícióban állítható tolókar pedig kényelmes használatot biztosít. A pedálos összecsukás révén a seprőgép helytakarékosan tárolható, a szerszám nélküli kefecsere gyors és egyszerű. A Kärcher S 6 Twin ideális választás egész évben, ha nagyobb kültéri felületeken szeretne gyorsan és hatékonyan takarítani.
Jellemzők és előnyök
Praktikus zárókupak oldalkeféhezSzerszám nélküli oldalkefecsere a gyors felszerelés érdekében.
Kényelmes talplemezA seprőgép előrehajlás nélkül, egyszerűen összecsukható, ezáltal helytakarékosan tárolható.
Az oldalkefe rugalmasan beállíthatóEgyedi módon állítható nyomás a különféle szennyeződésekhez.
Nagy szennyeződéstartály
- A seprőtartályt nem szükséges sűrűn üríteni.
A szennyeződéstartály egyszerűen kivehető
- A seprőtartály egyszerűen üríthető.
Önmagában megálló seprőtartály
- A seprőtartály a szennyeződéssel való érintkezés nélkül üríthető.
Nagy seprési szélesség
- Kiváló tisztítási teljesítmény.
Szegélyközeli tisztítás
- Sarkok, szegélyek és rések alapos tisztítása.
2 magasságban állítható tolókar
- Hátkímélő seprés az egyedileg beállítható magasságnak köszönhetően.
Praktikus fogantyú
- A hordozófogantyúval a seprőgép könnyedén hordozható és tárolható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Munkaszélesség oldalkefével (mm)
|860
|Maximális felületteljesítmény (m² / h)
|3000
|Burkolat/Keret
|Műanyag
|Hulladéktartály (l)
|38
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|14,8
|Súly, üzemkész (kg)
|14,8
|Csomagolási súly (kg)
|17,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|926 x 872 x 1032
A csomag tartalma
- Oldalkefe: 2 Darab(ok)
Felszereltség
- Ergonómikus markolat
- 2 magasságban állítható tolókar
- Parkolóállás
- Láblap a helytakarékos tároláshoz
- Fokozatmentesen állítható oldalkefe
- Szerszám nélküli oldalkefe-csere
- Önmagában megálló seprőtartály
Videók
Alkalmazási területek
- A ház és a kert körüli területek
- Utak a ház körül
- Utak
- Autófeljárók
- Pince
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.