Alkalmazási területek

Nappali és hálószoba

Éppen azokban a helyiségekben, ahol sokat tartózkodunk, gyűlik össze nagyobb mennyiségű por. A kompakt AF légtisztítók hatékonyan szűrik ki a levegőből a finomport, a polleneket és a baktériumokat, anélkül, hogy sok helyet foglalnának.

Konyha

Biztosan mindenki ismeri, mikor a főzés során keletkező szagok órákkal később is érezhetők a levegőben. Az AF sorozat légtisztítóival ennek végre vége.

Munkatér

Aki homeoffice-ban dolgozik, annak szüksége van a kellemes környezetre. A Kärcher légszűrő tiszta teremlevegőt garantál – és ez növeli a koncentrációt.

Garázs

Egy saját barkácssarok a garázsban szuper dolog – de egyértelműen porral és vegyi gőzökkel jár. Az AF légtisztítókkal a barkácsok újra szabadon lélegezhetnek.

Pince és padlás

A pince és a padlás nem ritkán nagyon poros. Aki ezekben a helyiségekben szeretne teregetni vagy élelmiszert tárolni, profitálhat a Kärcher légtisztítókban található hatékony szűrőkkel.