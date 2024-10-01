LÉGTISZTÍTÓK

Bent van az új kint. Homeoffice-ban, szabadidőnkben és alváskor: időnk nagy részét zárt térben töltjük. Alapból arra kell törekednünk, hogy rendszeresen friss benti levegőről gondoskodjunk. Nem ritkán azonban a kültéri levegő jóval terheltebb, mint a lakásban lévő. Ilyenkor a nagy teljesítőképességű Kärcher AF légtisztítók tökéletes megoldást nyújthatnak, mivel nem csupán az ablaknyitás után szűrik ki megbízhatóan a polleneket és a finomport, hanem még a belső levegőt is hatékonyan és a suttogáshoz hasonló csendességgel megszabadítják a vírusoktól, a házi portól és a kellemetlen szagoktól. Főleg az allergiások számára fontos a friss és tiszta levegő. A légtisztítók jelentik itt a megoldást – amit minden levegővétellel érezhetünk.

0 Products
Kärcher légtisztító

Miért okos döntés egy légtisztító beszerzése otthonra?

Aki felteszi magának a kérdést, vajon mennyire fontos a levegő, csupán pár másodpercre kell azt visszatartania. Ahhoz, hogy jól érezzük magunkat és hatékonyan tudjunk dolgozni, tanulni vagy regenerálódni, a belélegzett levegőnek tisztának is kell lennie. A Kärcher különböző légtisztítókat kínál az eltérő lakhatási helyzetekre, egy olyan intelligens automata funkcióval, amely a készülék teljesítményét mindig az adott levegőminőséghez igazítja.

Hatékony légtisztítás – a tiszta levegőért.

A Kärcher légtisztítók természetes aktívszénnel és antibakteriális bevonattal ellátott, nagy hatásfokú HEPA 13 szűrővel működnek. Ennek köszönhetően a készülék a 0,3 µm-nél nagyobb részecskék 99,95 %-át kiszűri. Légtisztítóink így segítséget nyújtanak a kellemetlen szagok vagy a penészspórák ellen, és eltávolítják a baktériumokat, aeroszolokat, vegyi gőzöket, a finomport, a polleneket és az allergéneket.

Kärcher légtisztító

Suttogóan csendes működés – a kellemes üzemeltetésért.

Az AF légtisztítók kiváló minőségű, lágy járású ventilátorokkal és motorokkal, valamint zajoptimalizált légtereléssel felszereltek. Röviden: fókuszálhatunk az élet fontos dolgaira, zavaró zajok nélkül.

Kärcher AF 50 légtisztító

Nagyfokú légáteresztés – a gyors légtisztítás érdekében.

Erőteljes, nagy teljesítőképességű, mégis csendes motorok teszik lehetővé a nagyfokú légáteresztést és a gyors levegőcserét. Ennek köszönhetően Ön is gondtalanul és szabadon lélegezhet.

Kärcher légtisztító

Tulajdonságok

icon_arrow

Mit nyújtanak a Kärcher légtisztítók?

Kärcher légtisztítóink a HEPA 13 és az antibakteriális aktívszén-szűrővel minden helyiségben számos különböző káros anyagot szűrnek ki a levegőből:

Kórokozók és aeroszolok

Kórokozókat és aeroszolokat

Vegyi gőzök

Vegyi gőzöket

Finomport

Finomport

Allergének

Allergéneket

Kellemetlen szagok

Kellemetlen szagokat

Penészspórák

Penészspórákat

Alkalmazási területek

 

Nappali és hálószoba
Éppen azokban a helyiségekben, ahol sokat tartózkodunk, gyűlik össze nagyobb mennyiségű por. A kompakt AF légtisztítók hatékonyan szűrik ki a levegőből a finomport, a polleneket és a baktériumokat, anélkül, hogy sok helyet foglalnának.

Konyha
Biztosan mindenki ismeri, mikor a főzés során keletkező szagok órákkal később is érezhetők a levegőben. Az AF sorozat légtisztítóival ennek végre vége.

Munkatér
Aki homeoffice-ban dolgozik, annak szüksége van a kellemes környezetre. A Kärcher légszűrő tiszta teremlevegőt garantál – és ez növeli a koncentrációt.

Garázs
Egy saját barkácssarok a garázsban szuper dolog – de egyértelműen porral és vegyi gőzökkel jár. Az AF légtisztítókkal a barkácsok újra szabadon lélegezhetnek.

Pince és padlás
A pince és a padlás nem ritkán nagyon poros. Aki ezekben a helyiségekben szeretne teregetni vagy élelmiszert tárolni, profitálhat a Kärcher légtisztítókban található hatékony szűrőkkel.

Kärcher légtisztító

GYIK

Minden Kärcher légtisztítónál egy speciálisan kifejlesztetett felépítésű szűrő van használatban. Ez egy előszűrőből, egy HEPA 13 szűrőanyagból, valamint egy aktívszénrétegből áll. Kiegészítésként minden légszűrő antibakteriális bevonattal ellátott, így eltávolítják a levegőből a káros anyagokat és a kellemetlen szagokat.

A koronavírusok 0,1 µm átmérővel rendelkeznek. Ezek nagyobb részecskékhez tapadva vannak jelen a teremlevegőben. Az ilyen méretű (0,3 µm és nagyobb) részecskéket az alkalmazott szűrők > 99,95 %-ig leválasztják.

A légtisztítók a készülék méretében, a szűrő méretében, az elért légáteresztésben, valamint a teljesítményfelvételben különböznek.

A légtisztítók manuálisan 3 (AF 20) vagy 5 (AF 30 és AF 50) szellőztető fokozatban működtethetők. Minden készülék rendelkezik okos automata funkcióval, amely a ventilátor sebességét hatékonyan a kiértékelt levegőminőséghez igazítja. Az alvó funkcióban a készülék a legcsendesebb fokozatra kapcsol, és a fényei kikapcsolnak. Kiegészítésképpen minden légtisztító rendelkezik egy kézzel állítható időzítővel, amely a készülékeket az előre beállított idő lejárta után automatikusan kikapcsolja. Az AF 30 és AF 50 légtisztítók emellett környezetbarát Eco funkcióval is rendelkeznek.

A szűrők használati ideje a napi használati jellegtől és a levegőminőségtől függ. A légtisztító kijelzi a szűrő még hátralévő használati idejét és jelzi a HEPA-13 szűrő cseréjének szükségességét. Az átlagos használati idő közel 1 év. Higiéniai okokból a szűrő éves cseréje javasolt.

Az AF 20, 30 és 50 légtisztítók az adott térnagysághoz és az alkalmazási területhez igazodnak. Ha két modell felel meg az egyéni igényeknek, a nagyobb légtisztító választását javasoljuk, mivel az nagyobb légáteresztő tulajdonsággal bír, így a helyiséget gyorsabban tisztítja meg a káros anyagoktól.

Tartozékok

Az eredeti HEPA 13 szűrő rendszeres cseréje egyenletesen magas teljesítményt és ezáltal jó levegőminőséget biztosít.

Kärcher AF 100 légtisztító

Professional légtisztítók

A nagyobb helyiségekhez, mint a zárt irodahelyiségek, oktatási intézmények, éttermek és kávézók a Kärcher Professional légtisztítók alkalmasak, amelyek az akár 100 négyzetméteres helyiségekben is friss és tiszta levegőről gondoskodnak.

Tovább a Professional légtisztítókhoz