LÉGTISZTÍTÓK
Bent van az új kint. Homeoffice-ban, szabadidőnkben és alváskor: időnk nagy részét zárt térben töltjük. Alapból arra kell törekednünk, hogy rendszeresen friss benti levegőről gondoskodjunk. Nem ritkán azonban a kültéri levegő jóval terheltebb, mint a lakásban lévő. Ilyenkor a nagy teljesítőképességű Kärcher AF légtisztítók tökéletes megoldást nyújthatnak, mivel nem csupán az ablaknyitás után szűrik ki megbízhatóan a polleneket és a finomport, hanem még a belső levegőt is hatékonyan és a suttogáshoz hasonló csendességgel megszabadítják a vírusoktól, a házi portól és a kellemetlen szagoktól. Főleg az allergiások számára fontos a friss és tiszta levegő. A légtisztítók jelentik itt a megoldást – amit minden levegővétellel érezhetünk.
Miért okos döntés egy légtisztító beszerzése otthonra?
Aki felteszi magának a kérdést, vajon mennyire fontos a levegő, csupán pár másodpercre kell azt visszatartania. Ahhoz, hogy jól érezzük magunkat és hatékonyan tudjunk dolgozni, tanulni vagy regenerálódni, a belélegzett levegőnek tisztának is kell lennie. A Kärcher különböző légtisztítókat kínál az eltérő lakhatási helyzetekre, egy olyan intelligens automata funkcióval, amely a készülék teljesítményét mindig az adott levegőminőséghez igazítja.
Hatékony légtisztítás – a tiszta levegőért.
A Kärcher légtisztítók természetes aktívszénnel és antibakteriális bevonattal ellátott, nagy hatásfokú HEPA 13 szűrővel működnek. Ennek köszönhetően a készülék a 0,3 µm-nél nagyobb részecskék 99,95 %-át kiszűri. Légtisztítóink így segítséget nyújtanak a kellemetlen szagok vagy a penészspórák ellen, és eltávolítják a baktériumokat, aeroszolokat, vegyi gőzöket, a finomport, a polleneket és az allergéneket.
Suttogóan csendes működés – a kellemes üzemeltetésért.
Az AF légtisztítók kiváló minőségű, lágy járású ventilátorokkal és motorokkal, valamint zajoptimalizált légtereléssel felszereltek. Röviden: fókuszálhatunk az élet fontos dolgaira, zavaró zajok nélkül.
Nagyfokú légáteresztés – a gyors légtisztítás érdekében.
Erőteljes, nagy teljesítőképességű, mégis csendes motorok teszik lehetővé a nagyfokú légáteresztést és a gyors levegőcserét. Ennek köszönhetően Ön is gondtalanul és szabadon lélegezhet.
Tulajdonságok
Mit nyújtanak a Kärcher légtisztítók?
Kärcher légtisztítóink a HEPA 13 és az antibakteriális aktívszén-szűrővel minden helyiségben számos különböző káros anyagot szűrnek ki a levegőből:
Kórokozókat és aeroszolokat
Vegyi gőzöket
Finomport
Allergéneket
Kellemetlen szagokat
Penészspórákat
Alkalmazási területek
Nappali és hálószoba
Éppen azokban a helyiségekben, ahol sokat tartózkodunk, gyűlik össze nagyobb mennyiségű por. A kompakt AF légtisztítók hatékonyan szűrik ki a levegőből a finomport, a polleneket és a baktériumokat, anélkül, hogy sok helyet foglalnának.
Konyha
Biztosan mindenki ismeri, mikor a főzés során keletkező szagok órákkal később is érezhetők a levegőben. Az AF sorozat légtisztítóival ennek végre vége.
Munkatér
Aki homeoffice-ban dolgozik, annak szüksége van a kellemes környezetre. A Kärcher légszűrő tiszta teremlevegőt garantál – és ez növeli a koncentrációt.
Garázs
Egy saját barkácssarok a garázsban szuper dolog – de egyértelműen porral és vegyi gőzökkel jár. Az AF légtisztítókkal a barkácsok újra szabadon lélegezhetnek.
Pince és padlás
A pince és a padlás nem ritkán nagyon poros. Aki ezekben a helyiségekben szeretne teregetni vagy élelmiszert tárolni, profitálhat a Kärcher légtisztítókban található hatékony szűrőkkel.
GYIK
Tartozékok
Az eredeti HEPA 13 szűrő rendszeres cseréje egyenletesen magas teljesítményt és ezáltal jó levegőminőséget biztosít.
Professional légtisztítók
A nagyobb helyiségekhez, mint a zárt irodahelyiségek, oktatási intézmények, éttermek és kávézók a Kärcher Professional légtisztítók alkalmasak, amelyek az akár 100 négyzetméteres helyiségekben is friss és tiszta levegőről gondoskodnak.