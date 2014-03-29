Esőztető rendszerek
Hogyan lehet még kényelmesebbé tenni a kerti öntözést?
A Kärcher esőztető redndszerek sokoldalú kínálatával! Legyen szó nagy, kicsi, sík vagy lejtős kialakítású kertről, az egyedülálló négyszög alakú esőztető rendszernek köszönhetően könnyedén és kényelmesen öntözheted a pázsitot – anélkül, hogy vizes lennél az esőztető felállításakor.
Mit tudnak még ezeken felül?
Valamennyi modell gond nélkül csatlakoztatható a kerti tömlőkhöz, és minden, kereskedelmi forgalomban kapható Click rendszerrel kompatibilisek.
Miben más a négyszög alakú esőztető?
Praktikum és kényelem egyetlen termékben
A négyszög alakú esőztető sorozat tagjaival garantáltan nem ér hideg zuhanyként az esőztető felállítása, hiszen fröccsenés védelmének köszönhetően, maximális kényelemmel állíthatod fel a legmegfelelőbb helyre anélkül, hogy közben vizes lennél.
Használatával nincs többé ide-oda futkosás a vízcsap és az esőztető között, Click rendszerének köszönhetően búcsút inthetsz a tömlőhöz való bonyolult csatlakoztatásnak és a csatlakoztatás utáni zuhanynak vagy akár az ilyenkor jól megszokott gyors sprintnek is.
Kicsi kerttől a nagyig
Fokozatmentesen állítható öntözési terület – max. 320 m²-ig.
A kezelőpanel mindig száraz
Az öntözési területet és a vízmennyiséget kényelmesen, a nedvesség elől védett helyen szabályozhatod.
Kényelmes kihelyezés
A fröccsenésvédelem gondoskodik, hogy az esőzető felállításánál ne legyél vizes.
Változtatható öntözési szélesség
A fúvókák lekapcsolásával szabályozható az öntözési szélesség.