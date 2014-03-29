Esőztető rendszerek

Hogyan lehet még kényelmesebbé tenni a kerti öntözést?
A Kärcher esőztető redndszerek sokoldalú kínálatával! Legyen szó nagy, kicsi, sík vagy lejtős kialakítású kertről, az egyedülálló négyszög alakú esőztető rendszernek köszönhetően könnyedén és kényelmesen öntözheted a pázsitot – anélkül, hogy vizes lennél az esőztető felállításakor.

Mit tudnak még ezeken felül?
Valamennyi modell gond nélkül csatlakoztatható a kerti tömlőkhöz, és minden, kereskedelmi forgalomban kapható Click rendszerrel kompatibilisek.

Miben más a négyszög alakú esőztető?

Praktikum és kényelem egyetlen termékben

A négyszög alakú esőztető sorozat tagjaival garantáltan nem ér hideg zuhanyként az esőztető felállítása, hiszen fröccsenés védelmének köszönhetően, maximális kényelemmel állíthatod fel a legmegfelelőbb helyre anélkül, hogy közben vizes lennél. 

Használatával nincs többé ide-oda futkosás a vízcsap és az esőztető között, Click rendszerének köszönhetően búcsút inthetsz a tömlőhöz való bonyolult csatlakoztatásnak és a csatlakoztatás utáni zuhanynak vagy akár az ilyenkor jól megszokott gyors sprintnek is.

Kicsi kerttől a nagyig

Fokozatmentesen állítható öntözési terület – max. 320 m²-ig.

A kezelőpanel mindig száraz

Az öntözési területet és a vízmennyiséget kényelmesen, a nedvesség elől védett helyen szabályozhatod.

Kényelmes kihelyezés

A fröccsenésvédelem gondoskodik, hogy az esőzető felállításánál ne legyél vizes.

Változtatható öntözési szélesség

A fúvókák lekapcsolásával szabályozható az öntözési szélesség.

Öntözési területek

