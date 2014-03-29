Esőztető rendszerek

Hogyan lehet még kényelmesebbé tenni a kerti öntözést?

A Kärcher esőztető redndszerek sokoldalú kínálatával! Legyen szó nagy, kicsi, sík vagy lejtős kialakítású kertről, az egyedülálló négyszög alakú esőztető rendszernek köszönhetően könnyedén és kényelmesen öntözheted a pázsitot – anélkül, hogy vizes lennél az esőztető felállításakor.

Mit tudnak még ezeken felül?

Valamennyi modell gond nélkül csatlakoztatható a kerti tömlőkhöz, és minden, kereskedelmi forgalomban kapható Click rendszerrel kompatibilisek.