Masszív kialakítású Kärcher Premium tömlőtartó doboz, külső falra szerelhető. A praktikus tömlőtárolással helyet takarít meg és kíváló tárolási lehetőséget biztosít szórófejeknek, csapcsatlakozóknak, és kerti kesztyűknek. De ez még nem minden: még külön egy tároló található metszőollónak és egyéb kerti eszközöknek. A tömlőtároló minden kereskedelemben kapható kerti tömlőhöz alkalmas. Most már semmi sem áll a kertápolás útjában. Az innovatív Kärcher tömlőtároló-rendszerek új mértéket állítanak a funkcionalitás, dizájn és minőség tekintetében. Ideális a gyors tömlő fel-, és letekeréshez minimális helyigénynél.