Porszívók
A Kärcher porszívók ötvözik a magas szívóerőt a könnyű manőverezhetőséggel és a rugalmassággal. A Kärcher minden helyzetre megfelelő porszívót kínál, allergiások, egyedülállók, családok és háziállat-tulajdonosok számára egyaránt.
Akkumulátoros porszívók
VC 7 Cordless yourMax
VC 6 Cordless ourFamily
VC 4 Cordless myHome
Innovatív porérzékelő technológia
A VC 7 Cordless yourMax porszívóval még hatékonyabbá és kényelmesebbé válik a takarítás. Az innovatív porérzékelő automatikusan felismeri a port és szabályozza a teljesítményt. Az intelligens teljesítményszabályozás biztosítja a legfeljebb 60 perces akkumulátoros üzemidő hatékony használatát. Nem is lehetne könnyebb és kényelmesebb a porszívózás!
Vezeték nélküli szabadság a lítium-ion akkumulátorral
A vezeték nélküli porszívók a legnagyobb mozgásszabadságukkal, a magas szívóerőjükkel és az alacsony súlyukkal tűnnek ki a többiek közül. Az erős akkumulátorok segítségével a takarítás nem jelent többé kemény munkát még a nehezen elérhető sarkokban sem. A változatos tartozékkínálat még sokoldalúbbá teszi a vezeték nélküli porszívókat.
Könnyű használat
A teljesítmény gyorsan és egyszerűen állítható a konkrét alkalmazáshoz. A praktikus reteszelő gombnak köszönhetően nem kell folyamatosan lenyomva tartani a bekapcsoló gombot, míg a boost mód ideális a koncentrált foltok tisztításához.
Aktív padlófej
A motorizált hengerek és kivételes manőverezhetőség optimális piszokfelszedést és erőfeszítés nélküli porszívózást tesznek lehetővé a bútorok alatt. A VC 7 Cordless és VC 6 Cordless padlófején elhelyezett LED világítás megvilágítja a piszkot, biztosítva a megbízható felszívást.
Széleskörű alkalmazási lehetőségek
Az okos rögzítési lehetőségek a különböző tartozékokhoz még sokoldalúbbá teszik a vezeték nélküli porszívókat.
Praktikus tervezésű szűrőrendszer
A háromfázisú szűrőrendszer, amely ciklon, levegőbevezető és HEPA higiéniai szűrőből áll* (VC 7 Cordless és VC 6 Cordless), extra tiszta kifújt levegőt biztosít.
A szűrők könnyen tisztíthatók és cserélhetők, meghosszabbítva ezzel a porszívó élettartamát.
*EN 1822:1998.
Egyszerűen üríthető porzsák
A por egyszerűen és higiénikusan üríthető egy gombnyomással, így nem kell hozzáérned.
Praktikus fali tartó
A fali tartónak köszönhetően a készülék gyorsan és egyszerűen elhelyezhető, és mindig készen áll a használatra. A VC 7 Cordless yourMax és VC 6 Cordless ourFamily fali tartója egyben kényelmes töltőként is szolgál.
VC 7 Cordless yourMax
Alakítsd át a porszívózást nagyszerű takarítási élménnyé: a VC 7 Cordless yourMax legújabb technológiája és átfogó felszereltsége, valamint kényelmes használata lenyűgöző. Az innovatív porérzékelő felismeri a piszkot, ennek megfelelően állítja be a szívóerőt, biztosítva az akkumulátor legfeljebb 60 perces üzemidejének hatékony felhasználását. Az erős 350 wattos BLDC motor és a 25,2 V akkumulátorfeszültség megkönnyíti a porszívózást. A boost funkció gombnyomásra garantálja a maximális szívóerőt. Egyéb előnyei között szerepel az egyszerű 1-click porzsákürítés, az ergonomikus kialakítás, amellyel még a nehezen elérhető területek is könnyedén takaríthatók, valamint az aktív padlófejen lévő LED világítás, amely láthatóvá teszi a port. A szűrő tisztítása nem lehetne egyszerűbb a mellékelt eszköznek és a csereszűrőnek köszönhetően. A különböző fejeknek köszönhetően a takarítás gyerekjáték bármilyen helyszínen: a résfúvóka eltávolítja a piszkot a nehezen hozzáférhető helyekről, a 2 az 1-ben szívófej ideális a bútorok és a kárpitok tisztítására, míg a puha kefe még a finom felületek tisztítására is alkalmas. Egyéb praktikus funkciók közé tartozik az akkumulátor töltöttségi jelzője és a töltőfunkcióval ellátott fali tartó is.
VC 6 Cordless ourFamily
A takarítás valóban ilyen egyszerű: a VC 6 Cordless ourFamily porszívóval a porszívózás igazi örömmé válik. A számos okos funkció között szerepel az egyszerűen kiüríthető porzsák, a boost funkció, az ergonomikus kialakítás a nehezen hozzáférhető területek takarításához és az aktív padlófejen lévő LED világítás, amely láthatóvá teszi a port és megbízható piszokfelszedést garantál.
Egyéb előnyök közé tartozik a lenyűgöző, 50 perces akkumulátor-üzemidő, a halk működés, a külön szűrőtisztító eszköz és a könnyen leolvasható akkumulátor állapotjelző kijelző, amely folyamatosan megjeleníti az akkumulátor töltöttségi állapotát és a releváns rendszerüzeneteket.
VC 4 Cordless myHome
A maximális mozgásszabadság találkozik a maximális kényelemmel: a VC 4 Cordless myHome porszívó akár 30 perces üzemidővel mentesíti a felhasználót a nagy készülék cipelésétől. A számos intelligens funkciója örömtelivé teszi az porszívózást: az egyszerűen kiüríthető porzsák, a boost funkció, a halk működés, az ergonomikus kialakítás és az aktív padlófej, amely garantálja a megbízható piszokfelszedést a kemény padlón és a szőnyegeken.
Porzsákos porszívók
VC 2
A Kärcher kompakt VC 2 tartályos porszívója tökéletesen használható lakásokban vagy kisebb otthonokban. Kis helyen tárolható és rendkívül megbízható takarítási eredményt biztosít. Ráadásul a VC 2 számos kényelmi funkcióval is rendelkezik, mint például az automata kábelvisszahúzó, amellyel gyorsan elrendezhető a kábel a használat után, a lehajtható hordozófogantyú, amellyel könnyű a lépcsőn fel- és lecipelni, valamint a készüléken lévő fokozatosan változtatható teljesítményszabályozás és a kiegészítők tárolórekesze.
Porzsák-technológia
A porzsákkal rendelkező Kärcher porszívók nagyon higiénikusak, mert a felszívott por és piszok megbízhatóan a zsákban marad. Amikor a zsák megtelt, gyorsan eltávolítható a készülékből és a szemetesbe dobható anélkül, hogy érintkezésbe kerülnénk a piszokkal vagy porfelhőt generálnánk. Ezt a funkciót különösen nagyra értékelik az allergiában szenvedők.
Automata kábelvisszahúzó
A használat után a kábel gyorsan és egyszerűen felcsévélhető.
Lehajtható hordozófogantyú
A lehajtható hordozófogantyú segítségével a porszívó könnyen hordozható, még lépcsőn fel- és lecipelve is.
Fokozatosan állítható teljesítményszabályozás a készüléken
Adaptív teljesítmény: a porszívó szívóereje bármilyen szintre beállítható az igényeknek megfelelően.
Kiegészítők tárolórekesze
A kiegészítők magán a készüléken tárolhatók, így mindig kéznél vannak.
Porzsák nélküli porszívók
VC 3
A Kärcher új VC 3 multiciklonos porszívója kompakt méretének köszönhetően tökéletes választás lakásokba és kisebb otthonokba. Nemcsak a kemény padlókat és szőnyegeket tisztítja meg, hanem a résfúvókának és a puha portalanító kefének köszönhetően remek eredményeket ér el szűk résekben és érzékeny felületeken is.
További előnyei közé tartozik a HEPA higiéniai szűrője, amely megbízhatóan szűri ki a legfinomabb szennyeződéseket, mint a pollen vagy más allergén részecskéket, valamint a praktikus parkolópozíció.
Multi-ciklon technológia
A Kärcher multiciklonos technológiájú porszívói nem a szűrőzsákokban gyűjtik össze a port, hanem egy átlátszó hulladékgyűjtőben. Ez nemcsak megszünteti a drága pótalkatrészek vásárlásának és beépítésének kellemetlenségeit, de ránézésre is látható, mikor kell kiüríteni a tartályt.
Parkolópozíció
A kényelmes parkolópozíció lehetővé teszi, hogy a készüléket gyorsan és biztonságosan parkoltasd munkamegszakítások alatt.
Átlátszó hulladékgyűjtő
A hulladéktartály nemcsak azt mutatja, mikor kell kiüríteni, hanem a tartalma gyorsan és egyszerűen megsemmisíthető.
Automatikus kábelvisszahúzás
A használat után a kábelt gyorsan és könnyedén vissza lehet tekerni.
Levehető padlófej
Lehetőség van további tartozékok csatlakoztatására az otthon minden területén történő optimális takarítás érdekében.
Kézi porszívó
Erős segítő a mindennapi feladatokhoz
A piszkok esélytelenek az akkumulátoros kézi porszívónkkal szemben: a CVH 2 könnyű, kompakt, könnyen kezelhető és kiválóan alkalmas a napi takarításhoz a konyhában, a nappaliban, a hálószobában és az autóban. Müzli az asztal alatt? Macskaalom a fürdőszobában? Makacs szennyeződések a szőnyegen? Ez az erős problémamegoldó gyorsan megsemmisíti mindezeket. Az újratölthető kézi porszívó ötvözi a kompakt kialakítást és a nagy teljesítményt, ami lehetővé teszi nagyobb morzsák porszívózását – bárhol, bármikor és maximális mobilitással.
Hatékony szűrőrendszer
Tökéletes porfogó: a kétfokozatú szűrőrendszer az előszűrő (egy finom fémháló) révén hatékonyan megtartja a nagyobb porrészecskéket. Különleges tulajdonsága a HEPA szűrő (EN 1822:1998), amely tiszta kifújt levegőt biztosít, és sikeresen felszívja még a legfinomabb részecskéket is, emellett könnyen tisztítható és cserélhető. Ez még tovább növeli a kézi porszívó élettartamát.
Autó belső tisztítása
A könnyű kezelés találkozik az erős szívóerővel: az akkumulátoros kézi porszívó gyorsan tisztítja a felületeket, műszerfalakat, autóüléseket és szőnyegeket, valamint az autó nehezen hozzáférhető területeit – visszaadva autód belső terének egykori fényét.
2 az 1-ben résfúvóka
A könyvespolcoktól és a számítógépes billentyűzetektől a fugákig és részekig: a felhajtható kombinált fúvóka különösen alkalmas érzékeny felületekre és nehezen hozzáférhető területekre.
Egyszerű takarítás
Tekerd le, vedd ki a szűrőt és ürítsd ki: a műanyag hulladékgyűjtő könnyen eltávolítható és tiszta vízben tisztítható.
Erőteljes motor
A BLDC motor lenyűgöző a kefék nélküli motortechnológiájának köszönhetően, ami könnyebbé, tartósabbá és erőteljesebbé teszi a készüléket. Ez azt jelenti, hogy a piszkot gyorsan és maradék nélkül képes eltávolítani.
Praktikus töltőállomás
Stílusos tárolás, hatékony töltés. A kompakt, modern állomás segítségével helytakarékosan tárolhatod és töltheted a kézi porszívót. Így a készülék mindig kéznél van és bármikor használatra kész.
Porszívó vízszűrővel
DS 6
A DS 6 vízszűrős porszívó nemcsak tiszta padlót garantál, hanem gondoskodik a friss, akár 99,95%-ban pormentes kifújt levegőről is. Ez észrevehetően javítja a levegőt és ezáltal a helyiség klímáját is. Mindez kedvező minden felhasználó számára – nem csak az allergiásoknak.
Hogyan működik a vízszűrős porszívó?
A DS 6 Waterfilter nem a szokásos szűrőzsákos porszívókhoz hasonlóan működik, hanem a víz természetes erejét használja. A szűrőben lévő vizet a szívóerő nagy sebességgel forgatja. A felszívott szennyeződéseket a forgó víz nagyon hatékonyan kiszűri a levegőből és azonnal megköti a vízfürdőben. Az eredmény rendkívül friss kifújt levegő, amely még az allergiások számára is elég tiszta. Mivel nincsenek többé szűrőzsákok, amelyekben az allergének szaporodhatnak, még a poratka ürülékei is elmosódnak a vízzel a használat után. Egy másik előny az allergiások számára, hogy a porszívó ürítésekor már nem keletkezik por.
Hatékony főszűrés az átlátszó vízszűrőben: minden nagyobb szennyeződés biztonságosan fennakad itt. Így már nem keletkezhet por és a szívóerő is megmarad. Az középső szűrő mosható és ezáltal hosszú élettartamú. Az apró, a nedves levegőben lecsapódott részecskéket szűri ki. A különleges HEPA 13 szűrő 99,95%-ban megfogja a pollent, a gombaspórákat, a baktériumokat és a poratka ürülékét is.
Hatékony vízszűrő
A vízszűrő nemcsak a kibocsátott levegőt teszi különösen tisztává, hanem a praktikus kialakításának köszönhetően könnyen kiüríthető és tisztán tartható.
Állítható teleszkópos szívócső
Az állítható teleszkópos szívócsövet a felhasználó magasságához lehet igazítani, ami extra kényelmet biztosít a porszívózás során.
Automatikus kábelvisszahúzás
A használat után a kábelt gyorsan és könnyedén vissza lehet tekerni.
Praktikus parkolópozíció
A készüléket gyorsan és egyszerűen lehet leparkolni munkaszünetek alatt.
Egyszerű tisztítás
A levehető vízszűrő egyszerűen tölthető és tisztítható.
Függőleges tárolási pozíció
A DS 6-t vertikálisan is lehet tárolni a helytakarékosság érdekében.
Praktikus kiegészítőtároló
Az összes tartozékot rendezetten és könnyen elérhető helyen lehet tárolni az kiegészítőrekeszben.
Ergonomikus hordozófogantyú
A DS 6 ergonomikus hordozófogantyúja megkönnyíti a készülék egyik helyről a másikra való szállítását.
Mosható középső szűrő
Mosható középső szűrő a hosszú élettartam és az optimális takarítási eredmények érdekében.
Por és állatszőr? Nálunk jó helyen jársz!
Porral borítva
Honnan származik ez a rengeteg por? Nincs olyan személy, aki ne tette volna fel magának ezt a kérdést, miközben otthonában nézelődött. A ház frissen van kitakarítva, és mégis, rövid időn belül egy vékony porréteg ülepszik meg a bútorokon, a házi növényeken, a könyveken és a padlón. Az, hogy a por állandóan felkavaródik a légtérben és nagy területen terjed, tény. Ez ellen nem tudunk mit tenni, de legalább gyorsan tudjuk orvosolni. Az új akkumulátoros porszívó modellekkel menet közben, könnyedén szabadulhatsz meg a kellemetlen házi portól maximális manőverezhetőség mellett.
Mi valójában a házi por?
A por az elhalt hámsejtektől és a szőnyegrostoktól a pollenig és a háziállatszőrökig különböző méretű részecskék egyvelege, amelyek keverednek és egyesülnek egymással. A részecskék méretétől és súlyától függően a por minden sarokba eljut, vagy éppen állandóan kavarog anélkül, hogy bárhol is megülne.
A szennyeződések nagy részét a cipőnkkel hozzuk be otthonainkba. Érdemes tehát nyitott hálós, kókusz- vagy textilszőnyegeket vagy gumibetéteket használni porfogóként, amelyek megfogják a nagy részét a szennyeződésnek.
Gyakrabban kell takarítani háziállatokkal
Ha kutyákkal, macskákkal, tengerimalacokkal vagy nyulakkal élünk, egy nagytakarítás hetente nem elég: saras mancsnyomok a padlón, étel a tál körül és a kellemetlen állatszőrök mindenhol megtalálhatóak otthonunkban. A takarítóeszközödet rendszeresen és gyakran elő kell venned, hogy a ház tisztán ragyoghasson. A vezeték nélküli porszívóink mindig kéznél vannak és készen állnak minden takarítási kihívás leküzdésére, még a nehezen hozzáférhető területeken is, ezzel is segítve a gyors és rugalmas tisztítást az igényeidhez igazodva.
Állatszőr, tűnés!
Ha van háziállatod, ismerős lehet a probléma: a négylábú barátod szőre gyorsan szétterjed az egész házban - még akkor is, ha épp csak befejezted a söprést és takarítást. Az állatszőrök különösen makacs módon ragadnak meg a szőnyegekben és ajtószőnyegekben. A hagyományos seprű itt nem segít, mivel nem távolítja el megbízhatóan a finom szőrszálakat. Mi jöhet a segítségedre? Az új Kärcher akkumulátoros porszívók. Az aktív padlófúvóka nagyon hatékonyan távolítja el az állatszőröket a szövetborítású padlókról.
Macskaalom mindenhol? Semmi gond!
A macskák elássák a “nagy és kis dolgukat”, de ez azt jelenti, hogy a macskaalom gyakran szétszóródik az alomtálca környékén is. Ez egy olyan takarítási feladat, amit a porszívónk pillanatok alatt megold. A kis granulátumokat gyorsan és könnyedén fel lehet szívni. Ebben az esetben kifejezetten ajánljuk is a porszívózást, mivel a granulátum véletlen megkarcolhatja a padlót, ha rátaposunk.