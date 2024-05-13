Porszívók

A Kärcher porszívók ötvözik a magas szívóerőt a könnyű manőverezhetőséggel és a rugalmassággal. A Kärcher minden helyzetre megfelelő porszívót kínál, allergiások, egyedülállók, családok és háziállat-tulajdonosok számára egyaránt.

Akkumulátoros porszívók

VC 7 Cordless yourMax

VC 6 Cordless ourFamily

VC 4 Cordless myHome

Innovatív porérzékelő technológia

A VC 7 Cordless yourMax porszívóval még hatékonyabbá és kényelmesebbé válik a takarítás. Az innovatív porérzékelő automatikusan felismeri a port és szabályozza a teljesítményt. Az intelligens teljesítményszabályozás biztosítja a legfeljebb 60 perces akkumulátoros üzemidő hatékony használatát. Nem is lehetne könnyebb és kényelmesebb a porszívózás!

Kärcher battery-powered vacuum cleaners

Vezeték nélküli szabadság a lítium-ion akkumulátorral

A vezeték nélküli porszívók a legnagyobb mozgásszabadságukkal, a magas szívóerőjükkel és az alacsony súlyukkal tűnnek ki a többiek közül. Az erős akkumulátorok segítségével a takarítás nem jelent többé kemény munkát még a nehezen elérhető sarkokban sem. A változatos tartozékkínálat még sokoldalúbbá teszi a vezeték nélküli porszívókat.

Kärcher cordless vacuum cleaners

Könnyű használat

A teljesítmény gyorsan és egyszerűen állítható a konkrét alkalmazáshoz. A praktikus reteszelő gombnak köszönhetően nem kell folyamatosan lenyomva tartani a bekapcsoló gombot, míg a boost mód ideális a koncentrált foltok tisztításához.

Easy-to-use cordless vacuum cleaners from Kärcher

Aktív padlófej

A motorizált hengerek és kivételes manőverezhetőség optimális piszokfelszedést és erőfeszítés nélküli porszívózást tesznek lehetővé a bútorok alatt. A VC 7 Cordless és VC 6 Cordless padlófején elhelyezett LED világítás megvilágítja a piszkot, biztosítva a megbízható felszívást.

Kärcher cordless vacuum cleaners with active floor nozzle
Kärcher battery-powered vacuum cleaners accessories

Széleskörű alkalmazási lehetőségek

Az okos rögzítési lehetőségek a különböző tartozékokhoz még sokoldalúbbá teszik a vezeték nélküli porszívókat.

Kärcher battery-powered vacuum cleaners filter system

Praktikus tervezésű szűrőrendszer

A háromfázisú szűrőrendszer, amely ciklon, levegőbevezető és HEPA higiéniai szűrőből áll* (VC 7 Cordless és VC 6 Cordless), extra tiszta kifújt levegőt biztosít.

A szűrők könnyen tisztíthatók és cserélhetők, meghosszabbítva ezzel a porszívó élettartamát.

*EN 1822:1998.

Kärcher battery-powered vacuum cleaners easy cleaning

Egyszerűen üríthető porzsák

A por egyszerűen és higiénikusan üríthető egy gombnyomással, így nem kell hozzáérned.

Kärcher battery-powered vacuum cleaners wall mount

Praktikus fali tartó

A fali tartónak köszönhetően a készülék gyorsan és egyszerűen elhelyezhető, és mindig készen áll a használatra. A VC 7 Cordless yourMax és VC 6 Cordless ourFamily fali tartója egyben kényelmes töltőként is szolgál.

Kärcher battery-powered vacuum cleaner VC 7 Cordless

VC 7 Cordless yourMax

Alakítsd át a porszívózást nagyszerű takarítási élménnyé: a VC 7 Cordless yourMax legújabb technológiája és átfogó felszereltsége, valamint kényelmes használata lenyűgöző. Az innovatív porérzékelő felismeri a piszkot, ennek megfelelően állítja be a szívóerőt, biztosítva az akkumulátor legfeljebb 60 perces üzemidejének hatékony felhasználását. Az erős 350 wattos BLDC motor és a 25,2 V akkumulátorfeszültség megkönnyíti a porszívózást. A boost funkció gombnyomásra garantálja a maximális szívóerőt. Egyéb előnyei között szerepel az egyszerű 1-click porzsákürítés, az ergonomikus kialakítás, amellyel még a nehezen elérhető területek is könnyedén takaríthatók, valamint az aktív padlófejen lévő LED világítás, amely láthatóvá teszi a port. A szűrő tisztítása nem lehetne egyszerűbb a mellékelt eszköznek és a csereszűrőnek köszönhetően. A különböző fejeknek köszönhetően a takarítás gyerekjáték bármilyen helyszínen: a résfúvóka eltávolítja a piszkot a nehezen hozzáférhető helyekről, a 2 az 1-ben szívófej ideális a bútorok és a kárpitok tisztítására, míg a puha kefe még a finom felületek tisztítására is alkalmas. Egyéb praktikus funkciók közé tartozik az akkumulátor töltöttségi jelzője és a töltőfunkcióval ellátott fali tartó is.

VC 6 Cordless ourFamily

A takarítás valóban ilyen egyszerű: a VC 6 Cordless ourFamily porszívóval a porszívózás igazi örömmé válik. A számos okos funkció között szerepel az egyszerűen kiüríthető porzsák, a boost funkció, az ergonomikus kialakítás a nehezen hozzáférhető területek takarításához és az aktív padlófejen lévő LED világítás, amely láthatóvá teszi a port és megbízható piszokfelszedést garantál.

Egyéb előnyök közé tartozik a lenyűgöző, 50 perces akkumulátor-üzemidő, a halk működés, a külön szűrőtisztító eszköz és a könnyen leolvasható akkumulátor állapotjelző kijelző, amely folyamatosan megjeleníti az akkumulátor töltöttségi állapotát és a releváns rendszerüzeneteket.

Kärcher VC 6 Cordless vacuum cleaner
Kärcher VC 4 Cordless vacuum cleaner

VC 4 Cordless myHome

A maximális mozgásszabadság találkozik a maximális kényelemmel: a VC 4 Cordless myHome porszívó akár 30 perces üzemidővel mentesíti a felhasználót a nagy készülék cipelésétől. A számos intelligens funkciója örömtelivé teszi az porszívózást: az egyszerűen kiüríthető porzsák, a boost funkció, a halk működés, az ergonomikus kialakítás és az aktív padlófej, amely garantálja a megbízható piszokfelszedést a kemény padlón és a szőnyegeken.

További információk a vezeték nélküli porszívókról

Porzsákos porszívók

VC 2

A Kärcher kompakt VC 2 tartályos porszívója tökéletesen használható lakásokban vagy kisebb otthonokban. Kis helyen tárolható és rendkívül megbízható takarítási eredményt biztosít. Ráadásul a VC 2 számos kényelmi funkcióval is rendelkezik, mint például az automata kábelvisszahúzó, amellyel gyorsan elrendezhető a kábel a használat után, a lehajtható hordozófogantyú, amellyel könnyű a lépcsőn fel- és lecipelni, valamint a készüléken lévő fokozatosan változtatható teljesítményszabályozás és a kiegészítők tárolórekesze.

Bag technology VC 2

Porzsák-technológia

A porzsákkal rendelkező Kärcher porszívók nagyon higiénikusak, mert a felszívott por és piszok megbízhatóan a zsákban marad. Amikor a zsák megtelt, gyorsan eltávolítható a készülékből és a szemetesbe dobható anélkül, hogy érintkezésbe kerülnénk a piszokkal vagy porfelhőt generálnánk. Ezt a funkciót különösen nagyra értékelik az allergiában szenvedők.

Kärcher Vacuum cleaner with bag cable rewind

Automata kábelvisszahúzó

A használat után a kábel gyorsan és egyszerűen felcsévélhető.

Kärcher Vacuum cleaner with bag handle

Lehajtható hordozófogantyú

A lehajtható hordozófogantyú segítségével a porszívó könnyen hordozható, még lépcsőn fel- és lecipelve is.

Kärcher Vacuum cleaner with bag power control

Fokozatosan állítható teljesítményszabályozás a készüléken

Adaptív teljesítmény: a porszívó szívóereje bármilyen szintre beállítható az igényeknek megfelelően.

Kärcher Vacuum cleaner with bag accessories

Kiegészítők tárolórekesze

A kiegészítők magán a készüléken tárolhatók, így mindig kéznél vannak.

Porzsák nélküli porszívók

Kärcher bagless vacuum cleaner

VC 3

A Kärcher új VC 3 multiciklonos porszívója kompakt méretének köszönhetően tökéletes választás lakásokba és kisebb otthonokba. Nemcsak a kemény padlókat és szőnyegeket tisztítja meg, hanem a résfúvókának és a puha portalanító kefének köszönhetően remek eredményeket ér el szűk résekben és érzékeny felületeken is.

További előnyei közé tartozik a HEPA higiéniai szűrője, amely megbízhatóan szűri ki a legfinomabb szennyeződéseket, mint a pollen vagy más allergén részecskéket, valamint a praktikus parkolópozíció.

Multi-cyclone technology vacuum cleaner by Kärcher

Multi-ciklon technológia

A Kärcher multiciklonos technológiájú porszívói nem a szűrőzsákokban gyűjtik össze a port, hanem egy átlátszó hulladékgyűjtőben. Ez nemcsak megszünteti a drága pótalkatrészek vásárlásának és beépítésének kellemetlenségeit, de ránézésre is látható, mikor kell kiüríteni a tartályt.

Kärcher bagless vacuum cleaner with filter

Parkolópozíció

A kényelmes parkolópozíció lehetővé teszi, hogy a készüléket gyorsan és biztonságosan parkoltasd munkamegszakítások alatt.

Kärcher bagless vacuum cleaner dirt collector

Átlátszó hulladékgyűjtő

A hulladéktartály nemcsak azt mutatja, mikor kell kiüríteni, hanem a tartalma gyorsan és egyszerűen megsemmisíthető.

Kärcher bagless vacuum cleaner cable rewind

Automatikus kábelvisszahúzás

A használat után a kábelt gyorsan és könnyedén vissza lehet tekerni.

Kärcher bagless vacuum cleaner floor nozzle

Levehető padlófej

Lehetőség van további tartozékok csatlakoztatására az otthon minden területén történő optimális takarítás érdekében.

Kézi porszívó

Kärcher handheld vacuum cleaner

Erős segítő a mindennapi feladatokhoz

A piszkok esélytelenek az akkumulátoros kézi porszívónkkal szemben: a CVH 2 könnyű, kompakt, könnyen kezelhető és kiválóan alkalmas a napi takarításhoz a konyhában, a nappaliban, a hálószobában és az autóban. Müzli az asztal alatt? Macskaalom a fürdőszobában? Makacs szennyeződések a szőnyegen? Ez az erős problémamegoldó gyorsan megsemmisíti mindezeket. Az újratölthető kézi porszívó ötvözi a kompakt kialakítást és a nagy teljesítményt, ami lehetővé teszi nagyobb morzsák porszívózását – bárhol, bármikor és maximális mobilitással.

Kärcher handheld vacuum cleaner

Hatékony szűrőrendszer

Tökéletes porfogó: a kétfokozatú szűrőrendszer az előszűrő (egy finom fémháló) révén hatékonyan megtartja a nagyobb porrészecskéket. Különleges tulajdonsága a HEPA szűrő (EN 1822:1998), amely tiszta kifújt levegőt biztosít, és sikeresen felszívja még a legfinomabb részecskéket is, emellett könnyen tisztítható és cserélhető. Ez még tovább növeli a kézi porszívó élettartamát.

Kärcher handheld vacuum cleaner

Autó belső tisztítása

A könnyű kezelés találkozik az erős szívóerővel: az akkumulátoros kézi porszívó gyorsan tisztítja a felületeket, műszerfalakat, autóüléseket és szőnyegeket, valamint az autó nehezen hozzáférhető területeit – visszaadva autód belső terének egykori fényét.

Kärcher handheld vacuum cleaner

2 az 1-ben résfúvóka

A könyvespolcoktól és a számítógépes billentyűzetektől a fugákig és részekig: a felhajtható kombinált fúvóka különösen alkalmas érzékeny felületekre és nehezen hozzáférhető területekre.

Kärcher handheld vacuum cleaner

Egyszerű takarítás

Tekerd le, vedd ki a szűrőt és ürítsd ki: a műanyag hulladékgyűjtő könnyen eltávolítható és tiszta vízben tisztítható.

Kärcher handheld vacuum cleaner

Erőteljes motor

A BLDC motor lenyűgöző a kefék nélküli motortechnológiájának köszönhetően, ami könnyebbé, tartósabbá és erőteljesebbé teszi a készüléket. Ez azt jelenti, hogy a piszkot gyorsan és maradék nélkül képes eltávolítani.

Kärcher handheld vacuum cleaner

Praktikus töltőállomás

Stílusos tárolás, hatékony töltés. A kompakt, modern állomás segítségével helytakarékosan tárolhatod és töltheted a kézi porszívót. Így a készülék mindig kéznél van és bármikor használatra kész.

Porszívó vízszűrővel

Kärcher vacuum cleaner with water filter

DS 6

A DS 6 vízszűrős porszívó nemcsak tiszta padlót garantál, hanem gondoskodik a friss, akár 99,95%-ban pormentes kifújt levegőről is. Ez észrevehetően javítja a levegőt és ezáltal a helyiség klímáját is. Mindez kedvező minden felhasználó számára – nem csak az allergiásoknak.

Hogyan működik a vízszűrős porszívó?

A DS 6 Waterfilter nem a szokásos szűrőzsákos porszívókhoz hasonlóan működik, hanem a víz természetes erejét használja. A szűrőben lévő vizet a szívóerő nagy sebességgel forgatja. A felszívott szennyeződéseket a forgó víz nagyon hatékonyan kiszűri a levegőből és azonnal megköti a vízfürdőben. Az eredmény rendkívül friss kifújt levegő, amely még az allergiások számára is elég tiszta. Mivel nincsenek többé szűrőzsákok, amelyekben az allergének szaporodhatnak, még a poratka ürülékei is elmosódnak a vízzel a használat után. Egy másik előny az allergiások számára, hogy a porszívó ürítésekor már nem keletkezik por. 

Hatékony főszűrés az átlátszó vízszűrőben: minden nagyobb szennyeződés biztonságosan fennakad itt. Így már nem keletkezhet por és a szívóerő is megmarad. Az középső szűrő mosható és ezáltal hosszú élettartamú. Az apró, a nedves levegőben lecsapódott részecskéket szűri ki. A különleges HEPA 13 szűrő 99,95%-ban megfogja a pollent, a gombaspórákat, a baktériumokat és a poratka ürülékét is.

Operating principle of vacuum cleaners with water filter
Kärcher vacuum cleaner water filter

Hatékony vízszűrő

A vízszűrő nemcsak a kibocsátott levegőt teszi különösen tisztává, hanem a praktikus kialakításának köszönhetően könnyen kiüríthető és tisztán tartható.

Kärcher vacuum cleaner water filter accessories

Állítható teleszkópos szívócső

Az állítható teleszkópos szívócsövet a felhasználó magasságához lehet igazítani, ami extra kényelmet biztosít a porszívózás során.

Kärcher vacuum cleaner water filter cable rewind

Automatikus kábelvisszahúzás

A használat után a kábelt gyorsan és könnyedén vissza lehet tekerni.

Kärcher vacuum cleaner water filter parking position

Praktikus parkolópozíció

A készüléket gyorsan és egyszerűen lehet leparkolni munkaszünetek alatt.

Kärcher vacuum cleaner with water filter

Egyszerű tisztítás

A levehető vízszűrő egyszerűen tölthető és tisztítható.

Kärcher vacuum cleaner with water filter parking position

Függőleges tárolási pozíció

A DS 6-t vertikálisan is lehet tárolni a helytakarékosság érdekében.

Kärcher vacuum cleaner with water filter accessories

Praktikus kiegészítőtároló

Az összes tartozékot rendezetten és könnyen elérhető helyen lehet tárolni az kiegészítőrekeszben.

Kärcher vacuum cleaner with water filter handle

Ergonomikus hordozófogantyú

A DS 6 ergonomikus hordozófogantyúja megkönnyíti a készülék egyik helyről a másikra való szállítását.

Kärcher vacuum cleaner with water filter

Mosható középső szűrő

Mosható középső szűrő a hosszú élettartam és az optimális takarítási eredmények érdekében.

Por és állatszőr? Nálunk jó helyen jársz!

Motorised floor nozzle

Porral borítva

Honnan származik ez a rengeteg por? Nincs olyan személy, aki ne tette volna fel magának ezt a kérdést, miközben otthonában nézelődött. A ház frissen van kitakarítva, és mégis, rövid időn belül egy vékony porréteg ülepszik meg a bútorokon, a házi növényeken, a könyveken és a padlón. Az, hogy a por állandóan felkavaródik a légtérben és nagy területen terjed, tény. Ez ellen nem tudunk mit tenni, de legalább gyorsan tudjuk orvosolni. Az új akkumulátoros porszívó modellekkel menet közben, könnyedén szabadulhatsz meg a kellemetlen házi portól maximális manőverezhetőség mellett.

Mi valójában a házi por?

A por az elhalt hámsejtektől és a szőnyegrostoktól a pollenig és a háziállatszőrökig különböző méretű részecskék egyvelege, amelyek keverednek és egyesülnek egymással. A részecskék méretétől és súlyától függően a por minden sarokba eljut, vagy éppen állandóan kavarog anélkül, hogy bárhol is megülne. 

A szennyeződések nagy részét a cipőnkkel hozzuk be otthonainkba. Érdemes tehát nyitott hálós, kókusz- vagy textilszőnyegeket vagy gumibetéteket használni porfogóként, amelyek megfogják a nagy részét a szennyeződésnek.

Emptying the waste container
Removing dog hair

Gyakrabban kell takarítani háziállatokkal

Ha kutyákkal, macskákkal, tengerimalacokkal vagy nyulakkal élünk, egy nagytakarítás hetente nem elég: saras mancsnyomok a padlón, étel a tál körül és a kellemetlen állatszőrök mindenhol megtalálhatóak otthonunkban. A takarítóeszközödet rendszeresen és gyakran elő kell venned, hogy a ház tisztán ragyoghasson. A vezeték nélküli porszívóink mindig kéznél vannak és készen állnak minden takarítási kihívás leküzdésére, még a nehezen hozzáférhető területeken is, ezzel is segítve a gyors és rugalmas tisztítást az igényeidhez igazodva.

Állatszőr, tűnés!

Ha van háziállatod, ismerős lehet a probléma: a négylábú barátod szőre gyorsan szétterjed az egész házban - még akkor is, ha épp csak befejezted a söprést és takarítást. Az állatszőrök különösen makacs módon ragadnak meg a szőnyegekben és ajtószőnyegekben. A hagyományos seprű itt nem segít, mivel nem távolítja el megbízhatóan a finom szőrszálakat. Mi jöhet a segítségedre? Az új Kärcher akkumulátoros porszívók. Az aktív padlófúvóka nagyon hatékonyan távolítja el az állatszőröket a szövetborítású padlókról.

Macskaalom mindenhol? Semmi gond!

A macskák elássák a “nagy és kis dolgukat”, de ez azt jelenti, hogy a macskaalom gyakran szétszóródik az alomtálca környékén is. Ez egy olyan takarítási feladat, amit a porszívónk pillanatok alatt megold. A kis granulátumokat gyorsan és könnyedén fel lehet szívni. Ebben az esetben kifejezetten ajánljuk is a porszívózást, mivel a granulátum véletlen megkarcolhatja a padlót, ha rátaposunk.