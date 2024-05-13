Gyakrabban kell takarítani háziállatokkal

Ha kutyákkal, macskákkal, tengerimalacokkal vagy nyulakkal élünk, egy nagytakarítás hetente nem elég: saras mancsnyomok a padlón, étel a tál körül és a kellemetlen állatszőrök mindenhol megtalálhatóak otthonunkban. A takarítóeszközödet rendszeresen és gyakran elő kell venned, hogy a ház tisztán ragyoghasson. A vezeték nélküli porszívóink mindig kéznél vannak és készen állnak minden takarítási kihívás leküzdésére, még a nehezen hozzáférhető területeken is, ezzel is segítve a gyors és rugalmas tisztítást az igényeidhez igazodva.

Állatszőr, tűnés!

Ha van háziállatod, ismerős lehet a probléma: a négylábú barátod szőre gyorsan szétterjed az egész házban - még akkor is, ha épp csak befejezted a söprést és takarítást. Az állatszőrök különösen makacs módon ragadnak meg a szőnyegekben és ajtószőnyegekben. A hagyományos seprű itt nem segít, mivel nem távolítja el megbízhatóan a finom szőrszálakat. Mi jöhet a segítségedre? Az új Kärcher akkumulátoros porszívók. Az aktív padlófúvóka nagyon hatékonyan távolítja el az állatszőröket a szövetborítású padlókról.

Macskaalom mindenhol? Semmi gond!

A macskák elássák a “nagy és kis dolgukat”, de ez azt jelenti, hogy a macskaalom gyakran szétszóródik az alomtálca környékén is. Ez egy olyan takarítási feladat, amit a porszívónk pillanatok alatt megold. A kis granulátumokat gyorsan és könnyedén fel lehet szívni. Ebben az esetben kifejezetten ajánljuk is a porszívózást, mivel a granulátum véletlen megkarcolhatja a padlót, ha rátaposunk.