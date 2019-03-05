AKKUMULÁTOROS KÉZI PORSZÍVÓk

Porszívózz határok nélkül. 100% szabadság, maximális kényelem a Kärcher akkumulátoros porszívókkal.

Könnyű súlyuknak és helytakarékos kialakításuknak köszönhetően ugyanúgy megoldást nyújtanak a legkisebb háztartásokban, mint a többszintes otthonokban. Erős lítiumion-akkumulátoruknak köszönhetően akár 60 percig is üzemképesek.

Ints búcsút a fárasztó, olykor nehéz porszívózásnak, és ismerd meg a modern porszívók világát!