AKKUMULÁTOROS KÉZI PORSZÍVÓk

Porszívózz határok nélkül. 100% szabadság, maximális kényelem a Kärcher akkumulátoros porszívókkal.
Könnyű súlyuknak és helytakarékos kialakításuknak köszönhetően ugyanúgy megoldást nyújtanak a legkisebb háztartásokban, mint a többszintes otthonokban. Erős lítiumion-akkumulátoruknak köszönhetően akár 60 percig is üzemképesek. 

Ints búcsút a fárasztó, olykor nehéz porszívózásnak, és ismerd meg a modern porszívók világát!

Slide VC 5 C.

Előnyök, amiket a Kärcher akkumulátoros kézi porszívók tudnak

Mindegy, hogy hétköznapi porszívózásról, nagyobb takarításról vagy lépcső tisztán tartásáról van szó, a Kärcher kézi porszívóknak nem kihívás. HEPA szűrőjük pedig gondoskodik a tiszta levegőről. 

√ Vezeték nélküli a maximális mozgásszabadság
√ Akár 1 órás üzemidő a VC 4 s akkus kézi porszívókkal
√ Akár 40 perc üzemidő a VC 5 akkus kézi porszívóval 
√ Porzsák nélküli szűrőrendszer
√ Rendkívül kompakt kialakítás
√ Sokoldalú felhasználás
√ Kényelem felső fokon

Videók

VC 4s Cordless akkumulátoros kéziporszívó: könnyűsúly és erős teljesítmény

Egy menetben kiporszívózni az egész lakást anélkül, hogy kábelekben botladozál, vagy hogy fel kellene tölteni újra a porszívót? A Kärcher VC 4s akkumulátoros kézi porszívóval lehetséges. A mindössze 1,25 kilogrammos porszívó rendkívül mozgékony és könnyedén, megbízhatóan eltávolítja a laza szennyeződéseket. 79 dB(A)-es maximális zajszintjével a készülék a legmagasabb fokozaton is nagyon csendes.

A vezeték nélküli VC 4s Cordless kéziporszívó üzemideje akár 60 perc is lehet Eco üzemmódban, ami azt jelenti, hogy a nagy lakásokat is megszakítás nélkül teljesen ki lehet vele takarítani. Az kényelmes kialakítású fogantyún szükség szerint aktiválható a Power-Boost üzemmód, melynek segítségével a makacs szennyeződéseket is könnyedén távolíthatod el a padlóról.

Kivételesen kényelmes

VC 4s Cordless
Könnyű és felhasználóbarát.
Vc 4 Cordless
Szabadalmaztatott kettős fogantyú és kapcsoló kialakítás, néhány másodperc alatt kéziporszívóvá alakítható.
VC 4 Cordless
A multiciklon technológia HEPA 12 szűrővel a por, szennyeződések, atkák és mikrorészecskék 99,5%-át kiszűri.
VC 4 Cordless
Könnyed takarítás mélyen a bútorok alatt is.
VC 4 Cordless
Nagyfokú fordulékonyság az akadályok könnyű kikerülése érdekében.
VC 4 Cordless
A szűrőrendszer eltávolítása nélkül, gombnyomásra kiüríthető portartály.
VC 4 Cordless
Önálló töltőállomással rendelkezik, így nem kell falra szerelni.
VC 4 Cordless
Zajszint 79 dB(A) alatt.

Ide, oda, alá, fölé – Nagyobb mozgásszabadság az akkumulátor teljes erejével

A VC 5 Akkumulátoros porszívóval végre nem kell se készüléket, se kábelt magunk után húzni – a korlátok nélküli mozgásszabadság magától értetődő. Az erős lítiumion akkumulátorok akár 40 perces üzemidővel gondoskodnak az egész lakás könnyed tisztán tartásáról.

Kicsi és kompakt

Chair VC 5 Cordless
Nagyfokú mozgékonyság a flexibilis padlótisztító fej csuklójának köszönhetően.
Sideboard Furniture VC 5 Cordless
Könnyed tisztítás a bútorok alatt is.
Charging VC 5 Cordless
Helytakarékos kialakítás.
Carrying Stairs VC 5 Cordless
Könnyű súlyával egyszerűen szállítható.
Three power steps VC 5 Cordless
Három teljesítményfokozat a különböző padlókhoz és tisztítási feladatokhoz.
Comfort Handle VC 5 Cordless
Kényelmes, puha gumi markolat.
Hight VC 5 Cordless
Három szintre állítható teleszkópos szívócső.
Gummilippe VC 5 Cordless
Szöszmentes porszívózás.
Carpet and Hardfloor VC 5 Cordless
Egyszerű váltás a szőnyeg és keményfelület közötti porszívózásnál.

A legnagyobb kényelem a legkisebb részletekig

Porzsák nélkül kényelmesen

Tudtad, hogy akár 150 m²-nyi felület kiporszívózható mire a szűrődoboza megtelik?

A porzsák nélküli porszívózásnak nemcsak az az előnye, hogy nem kell költeni többet drága porzsákokra, hanem egyúttal gyorsabbá és egyszerűvé válik a megtelt szűrő kiürítése. 

Vedd ki a szűrődobozt a porszívóból!
Csavard le a tetejét!
Öntsd ki belőle a koszt!
Ennyi az egész.

A szűrődoboz második szűrőjét, elég csak pár havonta megtisztítani a finom portól, és szükség esetén folyó víz alá téve lemosni.

A HEPA higiéniai szűrő (EN 1822:1995) biztosítja a harmadik szűrési fázist. Megbízhatóan felfogja a legfinomabb porokat is, mint a pollent vagy akár az allergiát kiváltó részecskéket is.