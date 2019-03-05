AKKUMULÁTOROS KÉZI PORSZÍVÓk
Porszívózz határok nélkül. 100% szabadság, maximális kényelem a Kärcher akkumulátoros porszívókkal.
Könnyű súlyuknak és helytakarékos kialakításuknak köszönhetően ugyanúgy megoldást nyújtanak a legkisebb háztartásokban, mint a többszintes otthonokban. Erős lítiumion-akkumulátoruknak köszönhetően akár 60 percig is üzemképesek.
Ints búcsút a fárasztó, olykor nehéz porszívózásnak, és ismerd meg a modern porszívók világát!
Előnyök, amiket a Kärcher akkumulátoros kézi porszívók tudnak
Mindegy, hogy hétköznapi porszívózásról, nagyobb takarításról vagy lépcső tisztán tartásáról van szó, a Kärcher kézi porszívóknak nem kihívás. HEPA szűrőjük pedig gondoskodik a tiszta levegőről.
√ Vezeték nélküli a maximális mozgásszabadság
√ Akár 1 órás üzemidő a VC 4 s akkus kézi porszívókkal
√ Akár 40 perc üzemidő a VC 5 akkus kézi porszívóval
√ Porzsák nélküli szűrőrendszer
√ Rendkívül kompakt kialakítás
√ Sokoldalú felhasználás
√ Kényelem felső fokon
Videók
VC 4s Cordless akkumulátoros kéziporszívó: könnyűsúly és erős teljesítmény
Egy menetben kiporszívózni az egész lakást anélkül, hogy kábelekben botladozál, vagy hogy fel kellene tölteni újra a porszívót? A Kärcher VC 4s akkumulátoros kézi porszívóval lehetséges. A mindössze 1,25 kilogrammos porszívó rendkívül mozgékony és könnyedén, megbízhatóan eltávolítja a laza szennyeződéseket. 79 dB(A)-es maximális zajszintjével a készülék a legmagasabb fokozaton is nagyon csendes.
A vezeték nélküli VC 4s Cordless kéziporszívó üzemideje akár 60 perc is lehet Eco üzemmódban, ami azt jelenti, hogy a nagy lakásokat is megszakítás nélkül teljesen ki lehet vele takarítani. Az kényelmes kialakítású fogantyún szükség szerint aktiválható a Power-Boost üzemmód, melynek segítségével a makacs szennyeződéseket is könnyedén távolíthatod el a padlóról.
Kivételesen kényelmes
Ide, oda, alá, fölé – Nagyobb mozgásszabadság az akkumulátor teljes erejével
A VC 5 Akkumulátoros porszívóval végre nem kell se készüléket, se kábelt magunk után húzni – a korlátok nélküli mozgásszabadság magától értetődő. Az erős lítiumion akkumulátorok akár 40 perces üzemidővel gondoskodnak az egész lakás könnyed tisztán tartásáról.
Kicsi és kompakt
A legnagyobb kényelem a legkisebb részletekig
Porzsák nélkül kényelmesen
Tudtad, hogy akár 150 m²-nyi felület kiporszívózható mire a szűrődoboza megtelik?
A porzsák nélküli porszívózásnak nemcsak az az előnye, hogy nem kell költeni többet drága porzsákokra, hanem egyúttal gyorsabbá és egyszerűvé válik a megtelt szűrő kiürítése.
Vedd ki a szűrődobozt a porszívóból!
Csavard le a tetejét!
Öntsd ki belőle a koszt!
Ennyi az egész.
A szűrődoboz második szűrőjét, elég csak pár havonta megtisztítani a finom portól, és szükség esetén folyó víz alá téve lemosni.
A HEPA higiéniai szűrő (EN 1822:1995) biztosítja a harmadik szűrési fázist. Megbízhatóan felfogja a legfinomabb porokat is, mint a pollent vagy akár az allergiát kiváltó részecskéket is.