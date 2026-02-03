CVH 2
A Kärcher CVH 2 akkumulátoros kézi porszívó egy könnyű, kompakt és erős segítség a napi takarításhoz a konyhában, nappaliban és autóban.
A Kärcher CVH 2 akkumulátoros kézi porszívó lenyűgöző teljesítményt nyújtó, könnyű és erőteljes eszköz a morzsák, por és hajszálak eltávolításához bútorról, padlóról vagy autóból. Kompakt kialakítása révén rendkívül könnyen kezelhető és tárolható. A morzsaporszívó legfőbb technikai előnye a mosható, kétszintű szűrőrendszere: a finom acélháló a durva szennyeződésekhez, a HEPA szűrő (EN 1822:1998) pedig az extra tiszta kifújt levegőért felel.
Jellemzők és előnyök
Könnyű és kompaktKönnyedén elvégezheti a kisebb mindennapi takarítási feladatokat.
Azonnal üzemkészA kompakt kialakításnak és a tartozékok egyszerű használatának köszönhetően bármikor és bárhol használható.
Kétlépcsős szűrőrendszerA finom acélháló és a HEPA-szűrő (EN 1822:1998) ideális kombinációja a durva szennyeződésekhez és hajszálakhoz.
Erőteljes tisztítási teljesítmény
- Optimális szívóerő minden típusú kisebb tisztítási feladathoz.
Mosható szűrő és portartály
- Könnyen tisztítható folyó víz alatt és újra felhasználható.
Praktikus kiegészítők
- Alkalmas kényes felületekre és nehezen elérhető helyekre.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátoros készülék
|Tartály (l)
|0,15
|Zajszint (dB (A))
|< 78
|Névleges bemeneti teljesítmény / Amper (W)
|70
|Üzemidő min. üzemmódban (min)
|10
|Akkumulátor típusa
|Lítiumion-akkumulátor
|Akkumulátorfeszültség (V)
|7,2
|Tápfeszültség (V)
|7,2
|Akkumulátorkapacitás (Ah)
|2
|Akkumulátor töltési ideje standard töltővel (h)
|4
|Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Szín
|Fehér
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|0,7
|Csomagolási súly (kg)
|1,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|330 x 76 x 76
A csomag tartalma
- Akkumulátortöltő: 5 V / 2 A USB kábel + adapter (1 db)
- 2 az 1-ben résfúvóka
- HEPA-szűrő típusa: HEPA szűrő (EN 1822:1998)
Videók
Alkalmazási területek
- Bútor
- A jármű belseje
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.