CVH 2

A Kärcher CVH 2 akkumulátoros kézi porszívó egy könnyű, kompakt és erős segítség a napi takarításhoz a konyhában, nappaliban és autóban.

A Kärcher CVH 2 akkumulátoros kézi porszívó lenyűgöző teljesítményt nyújtó, könnyű és erőteljes eszköz a morzsák, por és hajszálak eltávolításához bútorról, padlóról vagy autóból. Kompakt kialakítása révén rendkívül könnyen kezelhető és tárolható. A morzsaporszívó legfőbb technikai előnye a mosható, kétszintű szűrőrendszere: a finom acélháló a durva szennyeződésekhez, a HEPA szűrő (EN 1822:1998) pedig az extra tiszta kifújt levegőért felel.

Jellemzők és előnyök
CVH 2: Könnyű és kompakt
Könnyű és kompakt
Könnyedén elvégezheti a kisebb mindennapi takarítási feladatokat.
CVH 2: Azonnal üzemkész
Azonnal üzemkész
A kompakt kialakításnak és a tartozékok egyszerű használatának köszönhetően bármikor és bárhol használható.
CVH 2: Kétlépcsős szűrőrendszer
Kétlépcsős szűrőrendszer
A finom acélháló és a HEPA-szűrő (EN 1822:1998) ideális kombinációja a durva szennyeződésekhez és hajszálakhoz.
Erőteljes tisztítási teljesítmény
  • Optimális szívóerő minden típusú kisebb tisztítási feladathoz.
Mosható szűrő és portartály
  • Könnyen tisztítható folyó víz alatt és újra felhasználható.
Praktikus kiegészítők
  • Alkalmas kényes felületekre és nehezen elérhető helyekre.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátoros készülék
Tartály (l) 0,15
Zajszint (dB (A)) < 78
Névleges bemeneti teljesítmény / Amper (W) 70
Üzemidő min. üzemmódban (min) 10
Akkumulátor típusa Lítiumion-akkumulátor
Akkumulátorfeszültség (V) 7,2
Tápfeszültség (V) 7,2
Akkumulátorkapacitás (Ah) 2
Akkumulátor töltési ideje standard töltővel (h) 4
Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Szín Fehér
Súly kiegészítők nélkül (kg) 0,7
Csomagolási súly (kg) 1,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 330 x 76 x 76

A csomag tartalma

  • Akkumulátortöltő: 5 V / 2 A USB kábel + adapter (1 db)
  • 2 az 1-ben résfúvóka
  • HEPA-szűrő típusa: HEPA szűrő (EN 1822:1998)
CVH 2
CVH 2
CVH 2

Videók

Alkalmazási területek
  • Bútor
  • A jármű belseje
Tartozékok
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.