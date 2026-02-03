A Kärcher CVH 2 akkumulátoros kézi porszívó lenyűgöző teljesítményt nyújtó, könnyű és erőteljes eszköz a morzsák, por és hajszálak eltávolításához bútorról, padlóról vagy autóból. Kompakt kialakítása révén rendkívül könnyen kezelhető és tárolható. A morzsaporszívó legfőbb technikai előnye a mosható, kétszintű szűrőrendszere: a finom acélháló a durva szennyeződésekhez, a HEPA szűrő (EN 1822:1998) pedig az extra tiszta kifújt levegőért felel.