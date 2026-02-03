CVH 3

A Kärcher CVH 3 kézi- és morzsaporszívó erős teljesítménnyel és USB-C-n keresztül tölthető akkumulátorral mindig készen áll a használatra, legyen szó otthoni vagy autós takarításról.

A Kärcher CVH 3 hatékony akkumlátoros kézi porszívó, nélkülözhetetlen segítség a mindennapi takarításban. Nyom nélkül távolít el mindenféle szennyeződést, mint haj, morzsák és por, bármilyen felületről, szűk résekből is. A CVH 3 kézi morzsaporszívó praktikus USB-C töltési lehetőségnek köszönhetően ideális választás autóhoz, kempingezéshez vagy lakókocsis használathoz. A mosható, kétlépcsős szűrőrendszer HEPA filterrel extra tiszta kifújt levegőt biztosít. További előnyök: csendes BLDC motor, nagy szívóerő, hosszú élettartam, kompakt és könnyű kialakítás, két szívási fokozat, akár 20 perc üzemidő. Kényelmes USB-C töltése miatt ez a kézi akkus porszívó különösen alkalmas autókhoz és kempingezéshez.

Jellemzők és előnyök
CVH 3: Nagy tisztítási teljesítmény a BLDC motornak köszönhetően
Nagy tisztítási teljesítmény a BLDC motornak köszönhetően
Nagy szívóerő minden kisebb tisztítási feladathoz a BLDC motornak köszönhetően.
CVH 3: Választás két mód között
Választás két mód között
Minimális üzemmód hosszú üzemidőhöz (max. 20 perc), maximális üzemmód nagy szívóteljesítményhez.
CVH 3: Kényelmes töltés
Kényelmes töltés
A készüléken található USB C típusú töltőcsatlakozó lehetővé teszi a rugalmas töltést akár útközben is, pl. az autóban vagy a powerbanknál.
Könnyű és kompakt
  • Könnyedén elvégezheti a kisebb mindennapi takarítási feladatokat.
Azonnal üzemkész
  • A kompakt kialakításnak és a tartozékok egyszerű használatának köszönhetően bármikor és bárhol használható.
Kétlépcsős szűrőrendszer
  • A finom acélháló és a HEPA-szűrő (EN 1822:1998) ideális kombinációja a durva szennyeződésekhez és hajszálakhoz.
Mosható szűrő és portartály
  • Könnyen tisztítható folyó víz alatt és újra felhasználható.
Praktikus kiegészítők
  • Alkalmas kényes felületekre és nehezen elérhető helyekre.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátoros készülék
Tartály (l) 0,15
Zajszint (dB (A)) 78
Névleges bemeneti teljesítmény / Amper (W) 70
Üzemidő min. üzemmódban (min) 20
Üzemidő max. üzemmódban (min) 10
Akkumulátor típusa Lítiumion-akkumulátor
Akkumulátorfeszültség (V) 7,2
Tápfeszültség (V) 7,2
Akkumulátorkapacitás (Ah) 2
Akkumulátor töltési ideje standard töltővel (h) 4
Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Szín Fehér
Súly kiegészítők nélkül (kg) 0,5
Csomagolási súly (kg) 1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 330 x 76 x 76

A csomag tartalma

  • HEPA-szűrő típusa: HEPA 12 szűrő (EN 1822:1998)
CVH 3
CVH 3
CVH 3
Alkalmazási területek
  • Bútor
  • A jármű belseje
Tartozékok
