A Kärcher CVH 3 hatékony akkumlátoros kézi porszívó, nélkülözhetetlen segítség a mindennapi takarításban. Nyom nélkül távolít el mindenféle szennyeződést, mint haj, morzsák és por, bármilyen felületről, szűk résekből is. A CVH 3 kézi morzsaporszívó praktikus USB-C töltési lehetőségnek köszönhetően ideális választás autóhoz, kempingezéshez vagy lakókocsis használathoz. A mosható, kétlépcsős szűrőrendszer HEPA filterrel extra tiszta kifújt levegőt biztosít. További előnyök: csendes BLDC motor, nagy szívóerő, hosszú élettartam, kompakt és könnyű kialakítás, két szívási fokozat, akár 20 perc üzemidő. Kényelmes USB-C töltése miatt ez a kézi akkus porszívó különösen alkalmas autókhoz és kempingezéshez.