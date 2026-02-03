CVH 3
A Kärcher CVH 3 kézi- és morzsaporszívó erős teljesítménnyel és USB-C-n keresztül tölthető akkumulátorral mindig készen áll a használatra, legyen szó otthoni vagy autós takarításról.
A Kärcher CVH 3 hatékony akkumlátoros kézi porszívó, nélkülözhetetlen segítség a mindennapi takarításban. Nyom nélkül távolít el mindenféle szennyeződést, mint haj, morzsák és por, bármilyen felületről, szűk résekből is. A CVH 3 kézi morzsaporszívó praktikus USB-C töltési lehetőségnek köszönhetően ideális választás autóhoz, kempingezéshez vagy lakókocsis használathoz. A mosható, kétlépcsős szűrőrendszer HEPA filterrel extra tiszta kifújt levegőt biztosít. További előnyök: csendes BLDC motor, nagy szívóerő, hosszú élettartam, kompakt és könnyű kialakítás, két szívási fokozat, akár 20 perc üzemidő. Kényelmes USB-C töltése miatt ez a kézi akkus porszívó különösen alkalmas autókhoz és kempingezéshez.
Jellemzők és előnyök
Nagy tisztítási teljesítmény a BLDC motornak köszönhetőenNagy szívóerő minden kisebb tisztítási feladathoz a BLDC motornak köszönhetően.
Választás két mód közöttMinimális üzemmód hosszú üzemidőhöz (max. 20 perc), maximális üzemmód nagy szívóteljesítményhez.
Kényelmes töltésA készüléken található USB C típusú töltőcsatlakozó lehetővé teszi a rugalmas töltést akár útközben is, pl. az autóban vagy a powerbanknál.
Könnyű és kompakt
- Könnyedén elvégezheti a kisebb mindennapi takarítási feladatokat.
Azonnal üzemkész
- A kompakt kialakításnak és a tartozékok egyszerű használatának köszönhetően bármikor és bárhol használható.
Kétlépcsős szűrőrendszer
- A finom acélháló és a HEPA-szűrő (EN 1822:1998) ideális kombinációja a durva szennyeződésekhez és hajszálakhoz.
Mosható szűrő és portartály
- Könnyen tisztítható folyó víz alatt és újra felhasználható.
Praktikus kiegészítők
- Alkalmas kényes felületekre és nehezen elérhető helyekre.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátoros készülék
|Tartály (l)
|0,15
|Zajszint (dB (A))
|78
|Névleges bemeneti teljesítmény / Amper (W)
|70
|Üzemidő min. üzemmódban (min)
|20
|Üzemidő max. üzemmódban (min)
|10
|Akkumulátor típusa
|Lítiumion-akkumulátor
|Akkumulátorfeszültség (V)
|7,2
|Tápfeszültség (V)
|7,2
|Akkumulátorkapacitás (Ah)
|2
|Akkumulátor töltési ideje standard töltővel (h)
|4
|Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Szín
|Fehér
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|0,5
|Csomagolási súly (kg)
|1
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|330 x 76 x 76
A csomag tartalma
- HEPA-szűrő típusa: HEPA 12 szűrő (EN 1822:1998)
Alkalmazási területek
- Bútor
- A jármű belseje
