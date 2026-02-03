CVH 3 Plus

A Kärcher CVH 3 Plus kézi- és morzsaporszívó kompakt kialakítással és nagy teljesítménnyel bárhol és bármikor használható, legyen szó nappaliról, hálóról, konyháról vagy autóról.

A Kärcher CVH 3 Plus erőteljes akkumulátoros kézi porszívó, mindennapi segítőtárs, amely hatékonyan távolít el mindenféle szennyeződést nyom nélkül. Különlegessége a mosható, kétlépcsős szűrőrendszer HEPA filterrel. A CVH 3 Plus kézi porszívó a dedikált töltőállomásával kínál extra kényelmet és rendezettséget az otthoni használathoz, megkülönböztetve magát az egyszerűbb töltési megoldásokkal rendelkező kézi porszívóktól. Ez a kombináció extra tiszta kifújt levegőt biztosít, ami fontos szempont lehet allergiásoknak. További előnyei: csendes BLDC motor, nagy szívóerő, hosszú élettartam, kompakt és könnyű kialakítás, két szívási fokozat, akár 20 perc üzemidő. Ez a morzsaporszívó tökéletes a gyors takarításokhoz

Jellemzők és előnyök
CVH 3 Plus: Nagy tisztítási teljesítmény a BLDC motornak köszönhetően
Nagy szívóerő minden kisebb tisztítási feladathoz a BLDC motornak köszönhetően.
CVH 3 Plus: Választás két mód között
Minimális üzemmód hosszú üzemidőhöz (max. 20 perc), maximális üzemmód nagy szívóteljesítményhez.
CVH 3 Plus: Töltőállomás tartozéktárolóval
Kényelmes töltés és könnyen tárolható a töltőállomáson.
Könnyű és kompakt
  • Könnyedén elvégezheti a kisebb mindennapi takarítási feladatokat.
Azonnal üzemkész
  • A kompakt kialakításnak és a tartozékok egyszerű használatának köszönhetően bármikor és bárhol használható.
Kétlépcsős szűrőrendszer
  • A finom acélháló és a HEPA-szűrő (EN 1822:1998) ideális kombinációja a durva szennyeződésekhez és hajszálakhoz.
Mosható szűrő és portartály
  • Könnyen tisztítható folyó víz alatt és újra felhasználható.
Praktikus kiegészítők
  • Alkalmas kényes felületekre és nehezen elérhető helyekre.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátoros készülék
Tartály (l) 0,15
Zajszint (dB (A)) < 78
Névleges bemeneti teljesítmény / Amper (W) 70
Üzemidő min. üzemmódban (min) 20
Üzemidő max. üzemmódban (min) 10
Akkumulátor típusa Lítiumion-akkumulátor
Akkumulátorfeszültség (V) 7,2
Tápfeszültség (V) 7,2
Akkumulátorkapacitás (Ah) 2
Akkumulátor töltési ideje standard töltővel (h) 4
Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Szín Fehér
Súly kiegészítők nélkül (kg) 0,6
Csomagolási súly (kg) 1,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 330 x 76 x 76

A csomag tartalma

  • Akkumulátortöltő: 5 V / 2 A töltőállomás + adapter (mindegyikből 1 db)
  • 2 az 1-ben résfúvóka
  • HEPA-szűrő típusa: HEPA szűrő (EN 1822:1998)
  • Parkolóállás töltőegységgel

Felszereltség

  • Állítható szívóteljesítmény: 2 teljesítményszinttel
Videók

Alkalmazási területek
  • Bútor
  • A jármű belseje
Tartozékok
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.