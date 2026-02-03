A Kärcher CVH 3 Plus erőteljes akkumulátoros kézi porszívó, mindennapi segítőtárs, amely hatékonyan távolít el mindenféle szennyeződést nyom nélkül. Különlegessége a mosható, kétlépcsős szűrőrendszer HEPA filterrel. A CVH 3 Plus kézi porszívó a dedikált töltőállomásával kínál extra kényelmet és rendezettséget az otthoni használathoz, megkülönböztetve magát az egyszerűbb töltési megoldásokkal rendelkező kézi porszívóktól. Ez a kombináció extra tiszta kifújt levegőt biztosít, ami fontos szempont lehet allergiásoknak. További előnyei: csendes BLDC motor, nagy szívóerő, hosszú élettartam, kompakt és könnyű kialakítás, két szívási fokozat, akár 20 perc üzemidő. Ez a morzsaporszívó tökéletes a gyors takarításokhoz