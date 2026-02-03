Porszívó VC 2

A Kärcher VC 2 porzsákos porszívó könnyen kezelhető és kompakt kiválóan alkalmas lakások és kisebb házak kényelmes és hatékony takarítására.

A Kärcher VC 2 egy kompakt, felhasználóbarát porzsákos porszívó, higiénikus és kényelmes szűrőrendszerrel: a teli porzsák könnyedén, a szennyeződéssel való érintkezés nélkül eltávolítható. Kis mérete miatt ez a Kärcher porszívó különösen alkalmas lakásokban, kisebb házakban. Ideális keménypadlók és szőnyegek alapos tisztítására. A VC 2 porzsákos porszívó a hagyományos, bevált porzsákos technológiát kínálja, amely sokak számára a porral való érintkezés nélküli, egyszerű és higiénikus ürítést jelenti. A HEPA szűrő gondoskodik az allergének hatékony kiszűréséről. A mellékelt résszívófej és bútorkefe révén ez a porszívó szűk rések és kényes felületek tisztítására is alkalmas. A VC 2 további előnye a HEPA higiéniai szűrő. Az integrált tartozéktároló, a teljesítményszabályozó és a praktikus parkolóállás még kényelmesebbé/mobilisabbá teszi a takarítást.

Jellemzők és előnyök
Porszívó VC 2: Könnyen kezelhető szűrőtasak-rendszer
Könnyen kezelhető szűrőtasak-rendszer
Egyszerűen kiüríthető. A szennyeződés érintése nélkül.
Porszívó VC 2: Tartozéktárolás
Tartozéktárolás
A tartozékok kényelmesen a készüléken tárolhatók. A szívófejek így mindig kéznél vannak.
Porszívó VC 2: Levehető padlófej
Levehető padlófej
További tartozékok csatlakoztathatók az otthon bármelyik pontjának ideális tisztításához.
Parkolóállás
  • Gyors és biztonságos parkolóállás a munka szüneteiben.
HEPA 13 szűrő
  • Megbízhatóan kiszűri a legkisebb szennyeződést is, például a polleneket és egyéb allergéneket.
  • Tiszta kibocsátott levegő – az egészséges környezetért.
Specifikációk

Műszaki adatok

Felvételi teljesítmény (W) 700
Hatósugár (m) 7,5
Porzsák űrtartalma (l) 2,8
Zajszint (dB (A)) 76
Zajszint (dB (A)) 76
Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Súly kiegészítők nélkül (kg) 5,1
Csomagolási súly (kg) 8,4
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 435 x 288 x 249

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 1.5 m
  • Szívótömlő típusa: ívelt markolattal
  • Teleszkópos szívócső, anyag: Fém
  • Porzsák: Flíz
  • HEPA-szűrő típusa: HEPA 13 szűrő
  • Padlótisztító fej
  • Réstisztító fej
  • Bútorecset

Felszereltség

  • Átkapcsolható száraz szívófej
  • Praktikus parkolóállás
  • Automatikus kábelfelcsévélés
Alkalmazási területek
  • Keményfa padlók
  • Szőnyegek
  • Nehezen elérhető helyek (sarkok, fugák, rések stb. )
  • Kényes felületek
Tartozékok
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.