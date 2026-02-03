A Kärcher VC 2 egy kompakt, felhasználóbarát porzsákos porszívó, higiénikus és kényelmes szűrőrendszerrel: a teli porzsák könnyedén, a szennyeződéssel való érintkezés nélkül eltávolítható. Kis mérete miatt ez a Kärcher porszívó különösen alkalmas lakásokban, kisebb házakban. Ideális keménypadlók és szőnyegek alapos tisztítására. A VC 2 porzsákos porszívó a hagyományos, bevált porzsákos technológiát kínálja, amely sokak számára a porral való érintkezés nélküli, egyszerű és higiénikus ürítést jelenti. A HEPA szűrő gondoskodik az allergének hatékony kiszűréséről. A mellékelt résszívófej és bútorkefe révén ez a porszívó szűk rések és kényes felületek tisztítására is alkalmas. A VC 2 további előnye a HEPA higiéniai szűrő. Az integrált tartozéktároló, a teljesítményszabályozó és a praktikus parkolóállás még kényelmesebbé/mobilisabbá teszi a takarítást.