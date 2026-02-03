Porszívó VC 2
A Kärcher VC 2 porzsákos porszívó könnyen kezelhető és kompakt kiválóan alkalmas lakások és kisebb házak kényelmes és hatékony takarítására.
A Kärcher VC 2 egy kompakt, felhasználóbarát porzsákos porszívó, higiénikus és kényelmes szűrőrendszerrel: a teli porzsák könnyedén, a szennyeződéssel való érintkezés nélkül eltávolítható. Kis mérete miatt ez a Kärcher porszívó különösen alkalmas lakásokban, kisebb házakban. Ideális keménypadlók és szőnyegek alapos tisztítására. A VC 2 porzsákos porszívó a hagyományos, bevált porzsákos technológiát kínálja, amely sokak számára a porral való érintkezés nélküli, egyszerű és higiénikus ürítést jelenti. A HEPA szűrő gondoskodik az allergének hatékony kiszűréséről. A mellékelt résszívófej és bútorkefe révén ez a porszívó szűk rések és kényes felületek tisztítására is alkalmas. A VC 2 további előnye a HEPA higiéniai szűrő. Az integrált tartozéktároló, a teljesítményszabályozó és a praktikus parkolóállás még kényelmesebbé/mobilisabbá teszi a takarítást.
Jellemzők és előnyök
Könnyen kezelhető szűrőtasak-rendszerEgyszerűen kiüríthető. A szennyeződés érintése nélkül.
TartozéktárolásA tartozékok kényelmesen a készüléken tárolhatók. A szívófejek így mindig kéznél vannak.
Levehető padlófejTovábbi tartozékok csatlakoztathatók az otthon bármelyik pontjának ideális tisztításához.
Parkolóállás
- Gyors és biztonságos parkolóállás a munka szüneteiben.
HEPA 13 szűrő
- Megbízhatóan kiszűri a legkisebb szennyeződést is, például a polleneket és egyéb allergéneket.
- Tiszta kibocsátott levegő – az egészséges környezetért.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Felvételi teljesítmény (W)
|700
|Hatósugár (m)
|7,5
|Porzsák űrtartalma (l)
|2,8
|Zajszint (dB (A))
|76
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|5,1
|Csomagolási súly (kg)
|8,4
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|435 x 288 x 249
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 1.5 m
- Szívótömlő típusa: ívelt markolattal
- Teleszkópos szívócső, anyag: Fém
- Porzsák: Flíz
- HEPA-szűrő típusa: HEPA 13 szűrő
- Padlótisztító fej
- Réstisztító fej
- Bútorecset
Felszereltség
- Átkapcsolható száraz szívófej
- Praktikus parkolóállás
- Automatikus kábelfelcsévélés
Alkalmazási területek
- Keményfa padlók
- Szőnyegek
- Nehezen elérhető helyek (sarkok, fugák, rések stb. )
- Kényes felületek
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.