A Kärcher VC 3 porszívó multicklon technológiája és mosható portartálya porzsákmentes használatot biztosít, idő- és költséghatékony megoldást nyújtva.
A Kärcher VC 3 porzsák nélküli porszívó egy kompakt, innovatív multiciklon technológiával kialakított készülék. Az átlátszó portartálynak köszönhetően egyből látható, mikor kell üríteni. A VC 3 porzsák nélküli porszívó egyik legfőbb előnye a porzsákmentesség, ami kényelmes használatot és hosszú távú költségmegtakarítást jelenthet. A multi-ciklon technológia segít fenntartani a porszívó szívóerejét, és a porzsák nélküli rendszernek köszönhetően nincsenek kellemetlen szagok, aminek mindenki örül. A VC 3 a modern, porzsák nélküli porszívó HEPA szűrővel is felszerelt. Kompakt mérete révén ez a porszívó tökéletes választás lakásokban és kisebb házakban. A résszívófej és puha porkefe segítségével alaposan tisztíthatók a szűk rések, érzékeny felületek, keménypadlók és szőnyegek. További felszereltsége a HEPA higiéniai szűrő és a praktikus parkolóállás.
Jellemzők és előnyök
Multiciklon technológiaMegspórolhatja a drága porzsákvásárlást. A szeméttartály egyszerűen vízzel tisztítható.
HEPA 13 szűrőMegbízhatóan kiszűri a legkisebb szennyeződést is, például a polleneket és egyéb allergéneket. Tiszta kibocsátott levegő – az egészséges környezetért.
Levehető padlófejTovábbi tartozékok csatlakoztathatók az otthon bármelyik pontjának ideális tisztításához.
Parkolóállás
- Gyors és biztonságos parkolóállás a munka szüneteiben.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Felvételi teljesítmény (W)
|700
|Hulladéktartály űrtartalma (l)
|0,9
|Zajszint (dB (A))
|76
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|4,4
|Csomagolási súly (kg)
|7,4
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|388 x 269 x 334
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 1.5 m
- Szívótömlő típusa: ívelt markolattal
- Teleszkópos szívócső, anyag: Fém
- HEPA-szűrő típusa: HEPA 13 szűrő
- Padlótisztító fej
- Réstisztító fej
- Bútorecset
Felszereltség
- Átkapcsolható száraz szívófej
- Praktikus parkolóállás
- Automatikus kábelfelcsévélés
Alkalmazási területek
- Keményfa padlók
- Szőnyegek
- Nehezen elérhető helyek (sarkok, fugák, rések stb. )
- Kényes felületek
Tartozékok
