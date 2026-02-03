A Kärcher VC 3 porzsák nélküli porszívó egy kompakt, innovatív multiciklon technológiával kialakított készülék. Az átlátszó portartálynak köszönhetően egyből látható, mikor kell üríteni. A VC 3 porzsák nélküli porszívó egyik legfőbb előnye a porzsákmentesség, ami kényelmes használatot és hosszú távú költségmegtakarítást jelenthet. A multi-ciklon technológia segít fenntartani a porszívó szívóerejét, és a porzsák nélküli rendszernek köszönhetően nincsenek kellemetlen szagok, aminek mindenki örül. A VC 3 a modern, porzsák nélküli porszívó HEPA szűrővel is felszerelt. Kompakt mérete révén ez a porszívó tökéletes választás lakásokban és kisebb házakban. A résszívófej és puha porkefe segítségével alaposan tisztíthatók a szűk rések, érzékeny felületek, keménypadlók és szőnyegek. További felszereltsége a HEPA higiéniai szűrő és a praktikus parkolóállás.