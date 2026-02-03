Porszívó VC 3

A Kärcher VC 3 porszívó multicklon technológiája és mosható portartálya porzsákmentes használatot biztosít, idő- és költséghatékony megoldást nyújtva.

A Kärcher VC 3 porzsák nélküli porszívó egy kompakt, innovatív multiciklon technológiával kialakított készülék. Az átlátszó portartálynak köszönhetően egyből látható, mikor kell üríteni. A VC 3 porzsák nélküli porszívó egyik legfőbb előnye a porzsákmentesség, ami kényelmes használatot és hosszú távú költségmegtakarítást jelenthet. A multi-ciklon technológia segít fenntartani a porszívó szívóerejét, és a porzsák nélküli rendszernek köszönhetően nincsenek kellemetlen szagok, aminek mindenki örül. A VC 3 a modern, porzsák nélküli porszívó HEPA szűrővel is felszerelt. Kompakt mérete révén ez a porszívó tökéletes választás lakásokban és kisebb házakban. A résszívófej és puha porkefe segítségével alaposan tisztíthatók a szűk rések, érzékeny felületek, keménypadlók és szőnyegek. További felszereltsége a HEPA higiéniai szűrő és a praktikus parkolóállás.

Jellemzők és előnyök
Porszívó VC 3: Multiciklon technológia
Multiciklon technológia
Megspórolhatja a drága porzsákvásárlást. A szeméttartály egyszerűen vízzel tisztítható.
Porszívó VC 3: HEPA 13 szűrő
HEPA 13 szűrő
Megbízhatóan kiszűri a legkisebb szennyeződést is, például a polleneket és egyéb allergéneket. Tiszta kibocsátott levegő – az egészséges környezetért.
Porszívó VC 3: Levehető padlófej
Levehető padlófej
További tartozékok csatlakoztathatók az otthon bármelyik pontjának ideális tisztításához.
Parkolóállás
  • Gyors és biztonságos parkolóállás a munka szüneteiben.
Specifikációk

Műszaki adatok

Felvételi teljesítmény (W) 700
Hulladéktartály űrtartalma (l) 0,9
Zajszint (dB (A)) 76
Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Súly kiegészítők nélkül (kg) 4,4
Csomagolási súly (kg) 7,4
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 388 x 269 x 334

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 1.5 m
  • Szívótömlő típusa: ívelt markolattal
  • Teleszkópos szívócső, anyag: Fém
  • HEPA-szűrő típusa: HEPA 13 szűrő
  • Padlótisztító fej
  • Réstisztító fej
  • Bútorecset

Felszereltség

  • Átkapcsolható száraz szívófej
  • Praktikus parkolóállás
  • Automatikus kábelfelcsévélés

Alkalmazási területek
  • Keményfa padlók
  • Szőnyegek
  • Nehezen elérhető helyek (sarkok, fugák, rések stb. )
  • Kényes felületek
