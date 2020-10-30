VC 4s Cordless kézi porszívó

VC 4s Cordless, a porszívó, ami mindig használatra kész - legyen szó padló porszívózásról vagy a kellemetlenkedő morzsák összeszedéséről. Ha egy igazán könnyű és erős porszívót keresel, akkor ezt látnod kell, ugyanis pille könnyű, 1,25 kg-os súlya ellenére is meglepően nagy szívóerőt biztosít - folyamatosan.

Speciális tartozékai többek közt a kisállat készlet vagy az autó tisztító készlet, amivel sokoldalúan használható a mindennapokban.

 

VC 4s Cordless kézi porszívó

Padló tisztítás hatékonyan az új, VC 4s kézi porszívókkal

VC 4s Cordless és VC 4s Cordless Plus a legkönnyebb Kärcher porszívók, meglepően nagy teljesítménnyel, sokoldalú felhasználásra tervezve. 

√ Akkumulátoros 2-az-1 ben porszívók
√ Vezeték nélkül is akár 1 órás üzemidővel 
√ Praktikus, 180°- ban elforduló padlófejjel
√ Szabadalmaztatott kettős fogantyúval 
√ Extra könnyű, 1,25 kg-os súllyal
√ Önálló parkoló állomással


Videók

VC 4s Cordless akkumulátoros kéziporszívó: könnyűsúly és erős teljesítmény

Egy menetben kiporszívózni az egész lakást anélkül, hogy kábelekben botladozál, vagy hogy fel kellene tölteni újra a porszívót? A Kärcher VC 4s akkumulátoros kézi porszívóval lehetséges. A mindössze 1,25 kilogrammos porszívó rendkívül mozgékony és könnyedén, megbízhatóan eltávolítja a laza szennyeződéseket. 79 dB(A)-es maximális zajszintjével a készülék a legmagasabb fokozaton is nagyon csendes.

A vezeték nélküli VC 4s Cordless kéziporszívó üzemideje akár 60 perc is lehet Eco üzemmódban, ami azt jelenti, hogy a nagy lakásokat is megszakítás nélkül teljesen ki lehet vele takarítani. Az kényelmes kialakítású fogantyún szükség szerint aktiválható a Power-Boost üzemmód, melynek segítségével a makacs szennyeződéseket is könnyedén távolíthatod el a padlóról.

Kivételesen kényelmes

VC 4s Cordless
Könnyű és felhasználóbarát.
Vc 4 Cordless
Szabadalmaztatott kettős fogantyú és kapcsoló kialakítás, néhány másodperc alatt kéziporszívóvá alakítható.
VC 4 Cordless
A multiciklon technológia HEPA 12 szűrővel a por, szennyeződések, atkák és mikrorészecskék 99,5%-át kiszűri.
VC 4 Cordless
Könnyed takarítás mélyen a bútorok alatt is.
VC 4 Cordless
Nagyfokú fordulékonyság az akadályok könnyű kikerülése érdekében.
VC 4 Cordless
A szűrőrendszer eltávolítása nélkül, gombnyomásra kiüríthető portartály.
VC 4 Cordless
Önálló töltőállomással rendelkezik, így nem kell falra szerelni.
VC 4 Cordless
Zajszint 79 dB(A) alatt.