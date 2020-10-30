VC 4s Cordless kézi porszívó
VC 4s Cordless, a porszívó, ami mindig használatra kész - legyen szó padló porszívózásról vagy a kellemetlenkedő morzsák összeszedéséről. Ha egy igazán könnyű és erős porszívót keresel, akkor ezt látnod kell, ugyanis pille könnyű, 1,25 kg-os súlya ellenére is meglepően nagy szívóerőt biztosít - folyamatosan.
Speciális tartozékai többek közt a kisállat készlet vagy az autó tisztító készlet, amivel sokoldalúan használható a mindennapokban.
Padló tisztítás hatékonyan az új, VC 4s kézi porszívókkal
VC 4s Cordless és VC 4s Cordless Plus a legkönnyebb Kärcher porszívók, meglepően nagy teljesítménnyel, sokoldalú felhasználásra tervezve.
√ Akkumulátoros 2-az-1 ben porszívók
√ Vezeték nélkül is akár 1 órás üzemidővel
√ Praktikus, 180°- ban elforduló padlófejjel
√ Szabadalmaztatott kettős fogantyúval
√ Extra könnyű, 1,25 kg-os súllyal
√ Önálló parkoló állomással
Videók
VC 4s Cordless akkumulátoros kéziporszívó: könnyűsúly és erős teljesítmény
Egy menetben kiporszívózni az egész lakást anélkül, hogy kábelekben botladozál, vagy hogy fel kellene tölteni újra a porszívót? A Kärcher VC 4s akkumulátoros kézi porszívóval lehetséges. A mindössze 1,25 kilogrammos porszívó rendkívül mozgékony és könnyedén, megbízhatóan eltávolítja a laza szennyeződéseket. 79 dB(A)-es maximális zajszintjével a készülék a legmagasabb fokozaton is nagyon csendes.
A vezeték nélküli VC 4s Cordless kéziporszívó üzemideje akár 60 perc is lehet Eco üzemmódban, ami azt jelenti, hogy a nagy lakásokat is megszakítás nélkül teljesen ki lehet vele takarítani. Az kényelmes kialakítású fogantyún szükség szerint aktiválható a Power-Boost üzemmód, melynek segítségével a makacs szennyeződéseket is könnyedén távolíthatod el a padlóról.