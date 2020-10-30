VC 4s Cordless kézi porszívó

VC 4s Cordless, a porszívó, ami mindig használatra kész - legyen szó padló porszívózásról vagy a kellemetlenkedő morzsák összeszedéséről. Ha egy igazán könnyű és erős porszívót keresel, akkor ezt látnod kell, ugyanis pille könnyű, 1,25 kg-os súlya ellenére is meglepően nagy szívóerőt biztosít - folyamatosan.

Speciális tartozékai többek közt a kisállat készlet vagy az autó tisztító készlet, amivel sokoldalúan használható a mindennapokban.