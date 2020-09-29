VC 5 kézi porszívók

Porzsák nélkül kényelmesen

Tudtad, hogy akár 150 m²-nyi felület kiporszívózható mire a szűrődoboza megtelik?

A porzsák nélküli porszívózásnak nemcsak az az előnye, hogy nem kell költeni többet drága porzsákokra, hanem egyúttal gyorsabbá és egyszerűvé válik a megtelt szűrő kiürítése.

Hogyan csináld, ha VC 5 porszívód van?

Vedd ki a szűrődobozt a porszívóból!

Csavard le a tetejét!

Öntsd ki belőle a koszt!

Ennyi az egész.

A szűrődoboz második szűrőjét, elég csak pár havonta megtisztítani a finom portól, és szükség esetén folyó víz alá téve lemosni.

A HEPA higiéniai szűrő (EN 1822:1995) biztosítja a harmadik szűrési fázist. Megbízhatóan felfogja a legfinomabb porokat is, mint a pollent vagy akár az allergiát kiváltó részecskéket is.