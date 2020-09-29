VC 5 kézi porszívók

A Kärcher VC 5 kézi porszívó egy valóságos erőmű: Erős és kompakt egyszerre.
Nincs az a kicsi háztartás amiben ne férne el, és nincs az a száraz szennyeződés amit ne szedne össze. A VC 5-tel kényelmesen, fárasztó porszívó húzkodás nélkül lesz tiszta az egész lakás.

Vc 5 Cordless

Kärcher VC 5 - A porszívó, ami más, mint a többi

Mit tud a VC 5 kéziporszívó? 
Mindent amit a gurulós társai, csak épp kényelmesebb, könnyebb és kisebb helyet foglal, hiszen összecsukva akár egy fiókban is elfér.

√ Speciális 3-részes teleszkópos szívócsövével magasságtól függetlenül mindenki kényelmesen tudja használni
√ Óriási tisztítóerejével még a résekben és a szőnyegszálak közötti piszkot is könnyedén távolítja el
√ Egyszerűen, kompakt módon tárolható – lépcső alatt vagy polcon, állítva vagy fektetve
√ Számtalan felhasználási lehetőségével a lakás minden pontja tisztán tartható vele
√ Innovatív, porzsák nélküli szűrője egyszerűen és könnyedén tisztán tartható
√ Használata meglepően kényelmes, súlyban a porszívók közül a legkönnyebb

 

 

Ide, oda, alá, fölé – Nagyobb mozgásszabadság az akkumulátor teljes erejével

A VC 5 Akkumulátoros porszívóval végre nem kell se készüléket, se kábelt magunk után húzni – a korlátok nélküli mozgásszabadság magától értetődő. Az erős lítiumion akkumulátorok akár 40 perces üzemidővel gondoskodnak az egész lakás könnyed tisztán tartásáról.

Maximális rugalmasság

Egy gombnyomással a VC 5 akkumulátoros kéziporszívó a világ egyik legkompaktabb porszívójává válik - és még egy fiókban is elfér. Ezenkívül egyedileg igazítható a testmagasságodhoz. 

  • Helytakarékos: a mindössze 62 cm-es VC 5 akkumulátoros kéziporszívó szinte minden szekrény polcán észrevétlenül elfér.
  • Háromutas teleszkóprendszer: Szabadalmaztatott háromutas teleszkóprendszer a méret gyors és egyszerű módosításához.
  • Intelligens kialakítás: ... és különösen kompakt tervezés
icon_arrow

Szuper teljesítmény

Az erős akkumulátor és a rendkívül hatékony, különleges kialakítású és erősen tömített rendszerű tisztítófej kombinációja kiváló tisztítási eredményről gondoskodik. A könnyedén átkapcsolható padlótisztító fejjel a keménypadlók és a szőnyegek is kényelmesen felporszívózhatók. A tartós lítiumion akkumulátorának köszönhetően pedig akár 60 percig is kitart - VC 5 Akkumulátoros (fehér).

Maximális kényelem a legapróbb részletekig

Hardfloor VC 5 Cordless
Laminát, parketta, csempe, PVC ... mindent egy pillanat alatt megtisztít.
Carpet VC 5 Cordless
Alaposan eltávolítja a szennyeződéseket a szőnyegről.
VC 5 Cordless yellow stairs
A lépcsők is kényelmesen porszívózhatók anélkül, hogy nehéz porszívót kéne magunk után húzni.
Couch VC 5 Cordless
Kárpitfej a kárpitozott bútorok bolyhainak gyors és hatékony eltávolításához.
Couch Cleaning VC 5 Cordless
Kompakt réstisztító a keskeny rések alapos tisztításához (a VC 5 fehér készletben alaptartozék).
Bookshelf VC 5 Cordless
Bútorkefe az érzékeny felületek kíméletes és alapos portalanításához (a VC 5 fehér készletben alaptartozék).

Sokoldalú felhasználás

Porzsák nélkül kényelmesen

Tudtad, hogy akár 150 m²-nyi felület kiporszívózható mire a szűrődoboza megtelik?

A porzsák nélküli porszívózásnak nemcsak az az előnye, hogy nem kell költeni többet drága porzsákokra, hanem egyúttal gyorsabbá és egyszerűvé válik a megtelt szűrő kiürítése. 

Hogyan csináld, ha VC 5 porszívód van?

Vedd ki a szűrődobozt a porszívóból!
Csavard le a tetejét!
Öntsd ki belőle a koszt!
Ennyi az egész.

A szűrődoboz második szűrőjét, elég csak pár havonta megtisztítani a finom portól, és szükség esetén folyó víz alá téve lemosni.

A HEPA higiéniai szűrő (EN 1822:1995) biztosítja a harmadik szűrési fázist. Megbízhatóan felfogja a legfinomabb porokat is, mint a pollent vagy akár az allergiát kiváltó részecskéket is.

Kicsi és kompakt

Chair VC 5 Cordless
Nagyfokú mozgékonyság a flexibilis padlótisztító fej csuklójának köszönhetően.
Sideboard Furniture VC 5 Cordless
Könnyed tisztítás a bútorok alatt is.
Charging VC 5 Cordless
Helytakarékos kialakítás.
Carrying Stairs VC 5 Cordless
Könnyű súlyával egyszerűen szállítható.
Three power steps VC 5 Cordless
Három teljesítményfokozat a különböző padlókhoz és tisztítási feladatokhoz.
Comfort Handle VC 5 Cordless
Kényelmes, puha gumi markolat.
Hight VC 5 Cordless
Három szintre állítható teleszkópos szívócső.
Gummilippe VC 5 Cordless
Szöszmentes porszívózás.
Carpet and Hardfloor VC 5 Cordless
Egyszerű váltás a szőnyeg és keményfelület közötti porszívózásnál.

2 változat különösen puha parkettához való szívófejjel.

A két új készülékváltozat, a VC 5 akkumulátoros kéziporszívó és a VC 5 akkumulátoros (fehér) kéziporszívó tartozékai között a standard szívófej mellett egy további, puha sörtéjű, parkettához való szívófejet is megtalálható a csomagban. A parkettához való szívófejet kizárólag a VC 5 és VC 5 akkumulátoros kéziporszívóhoz lett kifejlesztve, ezzel az olyan érzékeny keménypadlókat, mint pl. a parketta vagy a laminált padló, különösen gyengéden tisztíthatja.

Minden előny egy pillantásra

  • A puha, természetes szőrből (lószőr) készült kefe biztosítja az érzékeny kemény padlók kíméletes, csík- és karcmentes tisztítását.
  • A puha kerekek simán és könnyedén gördülnek a padlón.
  • A mágneses parkoló állással igény esetén gyorsan és biztonságosan leparkolhatod a porszívót a takarítás megszakításaiban, szállítás közben vagy használat után.
  • A rugalmas csukló rendkívül mozgathatóvá teszi a padlófejet, megkönnyíti az akadályok körüli és a bútorok alatti tisztítást.
product image parkett noozle
Detail view parkett noozle
Application image VC 5 Cordless Parkett