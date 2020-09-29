VC 5 kézi porszívók
A Kärcher VC 5 kézi porszívó egy valóságos erőmű: Erős és kompakt egyszerre.
Nincs az a kicsi háztartás amiben ne férne el, és nincs az a száraz szennyeződés amit ne szedne össze. A VC 5-tel kényelmesen, fárasztó porszívó húzkodás nélkül lesz tiszta az egész lakás.
Kärcher VC 5 - A porszívó, ami más, mint a többi
Mit tud a VC 5 kéziporszívó?
Mindent amit a gurulós társai, csak épp kényelmesebb, könnyebb és kisebb helyet foglal, hiszen összecsukva akár egy fiókban is elfér.
√ Speciális 3-részes teleszkópos szívócsövével magasságtól függetlenül mindenki kényelmesen tudja használni
√ Óriási tisztítóerejével még a résekben és a szőnyegszálak közötti piszkot is könnyedén távolítja el
√ Egyszerűen, kompakt módon tárolható – lépcső alatt vagy polcon, állítva vagy fektetve
√ Számtalan felhasználási lehetőségével a lakás minden pontja tisztán tartható vele
√ Innovatív, porzsák nélküli szűrője egyszerűen és könnyedén tisztán tartható
√ Használata meglepően kényelmes, súlyban a porszívók közül a legkönnyebb
Ide, oda, alá, fölé – Nagyobb mozgásszabadság az akkumulátor teljes erejével
A VC 5 Akkumulátoros porszívóval végre nem kell se készüléket, se kábelt magunk után húzni – a korlátok nélküli mozgásszabadság magától értetődő. Az erős lítiumion akkumulátorok akár 40 perces üzemidővel gondoskodnak az egész lakás könnyed tisztán tartásáról.
Szuper teljesítmény
Az erős akkumulátor és a rendkívül hatékony, különleges kialakítású és erősen tömített rendszerű tisztítófej kombinációja kiváló tisztítási eredményről gondoskodik. A könnyedén átkapcsolható padlótisztító fejjel a keménypadlók és a szőnyegek is kényelmesen felporszívózhatók. A tartós lítiumion akkumulátorának köszönhetően pedig akár 60 percig is kitart - VC 5 Akkumulátoros (fehér).
Maximális kényelem a legapróbb részletekig
Sokoldalú felhasználás
Porzsák nélkül kényelmesen
Tudtad, hogy akár 150 m²-nyi felület kiporszívózható mire a szűrődoboza megtelik?
A porzsák nélküli porszívózásnak nemcsak az az előnye, hogy nem kell költeni többet drága porzsákokra, hanem egyúttal gyorsabbá és egyszerűvé válik a megtelt szűrő kiürítése.
Hogyan csináld, ha VC 5 porszívód van?
Vedd ki a szűrődobozt a porszívóból!
Csavard le a tetejét!
Öntsd ki belőle a koszt!
Ennyi az egész.
A szűrődoboz második szűrőjét, elég csak pár havonta megtisztítani a finom portól, és szükség esetén folyó víz alá téve lemosni.
A HEPA higiéniai szűrő (EN 1822:1995) biztosítja a harmadik szűrési fázist. Megbízhatóan felfogja a legfinomabb porokat is, mint a pollent vagy akár az allergiát kiváltó részecskéket is.
Kicsi és kompakt
2 változat különösen puha parkettához való szívófejjel.
A két új készülékváltozat, a VC 5 akkumulátoros kéziporszívó és a VC 5 akkumulátoros (fehér) kéziporszívó tartozékai között a standard szívófej mellett egy további, puha sörtéjű, parkettához való szívófejet is megtalálható a csomagban. A parkettához való szívófejet kizárólag a VC 5 és VC 5 akkumulátoros kéziporszívóhoz lett kifejlesztve, ezzel az olyan érzékeny keménypadlókat, mint pl. a parketta vagy a laminált padló, különösen gyengéden tisztíthatja.
Minden előny egy pillantásra
- A puha, természetes szőrből (lószőr) készült kefe biztosítja az érzékeny kemény padlók kíméletes, csík- és karcmentes tisztítását.
- A puha kerekek simán és könnyedén gördülnek a padlón.
- A mágneses parkoló állással igény esetén gyorsan és biztonságosan leparkolhatod a porszívót a takarítás megszakításaiban, szállítás közben vagy használat után.
- A rugalmas csukló rendkívül mozgathatóvá teszi a padlófejet, megkönnyíti az akadályok körüli és a bútorok alatti tisztítást.