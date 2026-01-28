Akkumulátoros porszívó VC 6 Cordless ourFamily

A Kärcher VC 6 Cordless ourFamily vezeték nélküli porszívó megbízható és hatékony tisztítást kínál nagyobb háztartások számára, könnyű kialakításának, porzsák nélküli szűrőrendszerének és nagy szívóerejének köszönhetően.

A Kärcher VC 6 Cordless ourFamily vezeték nélküli álló porszívóval a porszívózás egyszerű és örömteli. Számos intelligens funkciója és erőteljes, 250 W-os BLDC motorja teszi hatékonnyá. A VC 6 Cordless ourFamily porszívó sorozat a nagyobb igénybevételre tervezett, családi használatra szánt modelleket jelöli. Az alapvetőbb felszereltségű vezeték nélküli porszívókhoz képest jellemzően erősebb motorral (250W BLDC), hosszabb üzemidővel (kb. 50 perc), és fejlettebb funkciókkal (pl. akkumulátor-kijelző, LED-es fej) rendelkezik, így egy robosztusabb, családi igényekhez jobban igazodó Kärcher porszívót kapunk. Egykattintásos portartály-ürítés, boost funkció, ergonomikus kialakítás és az aktív padlófejen található LED világítás jellemzi ezt a Kärcher porszívót. Csendes működés és Power Lock funkció is növeli a kényelmet, továbbá fali konzolja egyszerű tárolást és töltést biztosít.

Jellemzők és előnyök
Finomhangolt technológia
Finomhangolt technológia
Erőteljes 25,2 V-os akkumulátor, tökéletesen illik az aktív padlófejhez. Optimalizált üzemidő 50 perc normál üzemmódban. 250 W-os motor, aktív padlófej, Power Lock és 3 fokozatú zsák nélküli szűrőrendszer.
Praktikusan kialakított szűrőrendszer
Praktikusan kialakított szűrőrendszer
3 fokozatú szűrőrendszer ciklonszűrővel, levegőbemeneti szűrővel és HEPA higiéniai szűrővel. HEPA higiéniai szűrő (EN 1822:1998) a különösen tiszta kibocsátott levegőért. Egyszerű, 1 kattintással történő szűrőürítés.
Aktív padlófej
Aktív padlófej
Optimális szennyeződésfelvétel a motoros henger segítségével. A rendkívüli manőverezhetőségnek köszönhetően nagyon könnyű vele benyúlni a bútorok alá. Biztosítja a különféle felületek megbízható tisztítását.
2 fokozatú teljesítményszabályozás
  • Bőséges üzemidő nagyobb háztartások kitakarításához is.
  • Opcionális boost üzemmód.
Fali konzol töltési lehetőséggel.
  • A fali konzol segítségével a készülék gyorsan és egyszerűen elpakolható.
  • Kényelmes töltés a porszívó egyszerű felakasztásával.
Intuitív visszajelzés és töltéskijelző
  • Visszajelzések és hibaüzenetek a könnyen leolvasható LED kijelzőn.
  • Az akkumulátor állapotának egyértelmű kijelzése.
Egyszerűen kezelhető
  • A teljesítmény gyorsan és egyszerűen beállítható az adott felhasználási módhoz.
  • Opcionális boost üzemmód.
  • Power Lock funkcióval a könnyű kezeléshez.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátoros készülék
Zajszint (dB (A)) < 78
Tartály űrtartalma (ml) 800
Akkumulátor típusa Lítiumion-akkumulátor
Tápfeszültség (V) 25,2
Kapacitás (Ah) 2,5
Üzemidő akkumulátortöltésenként (/min) Normál üzemmód / kb. 50 Boost üzemmód / kb. 11
Akkumulátor töltési ideje standard töltővel (min) 235
Szín Fehér
Súly kiegészítők nélkül (kg) 2,6
Csomagolási súly (kg) 5,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 235 x 266 x 1130

A csomag tartalma

  • Akkumulátor: 25,2 V / 2,5 Ah akkumulátor (1 db)
  • HEPA-szűrő típusa: HEPA 12 szűrő (EN 1822:1998)
  • Levegőbemeneti szűrő: 1 Darab(ok)
  • Nagy univerzális padlófej LED-del
  • Réstisztító fej
  • Kárpitfej és puha portalanító kefe (2 az 1-ben)
  • Szívócső: Fém
  • Nagy fali konzol töltőegységgel

Felszereltség

  • Puha, csúszásmentes markolat
  • Zsák nélküli szűrőrendszer
  • Állítható szívóteljesítmény: 2 teljesítményszinttel
Alkalmazási területek
  • Lezárt kemény padlók
  • Szőnyegek
  • Textilfelületek
  • Lépcsők
Tartozékok
