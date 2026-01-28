A Kärcher VC 6 Cordless ourFamily vezeték nélküli álló porszívóval a porszívózás egyszerű és örömteli. Számos intelligens funkciója és erőteljes, 250 W-os BLDC motorja teszi hatékonnyá. A VC 6 Cordless ourFamily porszívó sorozat a nagyobb igénybevételre tervezett, családi használatra szánt modelleket jelöli. Az alapvetőbb felszereltségű vezeték nélküli porszívókhoz képest jellemzően erősebb motorral (250W BLDC), hosszabb üzemidővel (kb. 50 perc), és fejlettebb funkciókkal (pl. akkumulátor-kijelző, LED-es fej) rendelkezik, így egy robosztusabb, családi igényekhez jobban igazodó Kärcher porszívót kapunk. Egykattintásos portartály-ürítés, boost funkció, ergonomikus kialakítás és az aktív padlófejen található LED világítás jellemzi ezt a Kärcher porszívót. Csendes működés és Power Lock funkció is növeli a kényelmet, továbbá fali konzolja egyszerű tárolást és töltést biztosít.