Akkumulátoros porszívó VC 6 Cordless ourFamily Battery Plus
A Kärcher VC 6 Cordless ourFamily Battery Plus porzsák nélküli porszívó erőteljes szívóerővel a tartós tisztítási eredményért. Szűrőtisztító eszközzel és plusz akkumulátorral a még hosszabb használati időért.
A Kärcher VC 6 Cordless ourFamily Battery Plus vezeték nélküli álló porszívó kiemelkedő jellemzője a csomagban található második akkumulátor, mellyel az üzemidő akár 100 percre növelhető. A "Battery Plus" Kärcher porszívó legfőbb megkülönböztető jegye a többi, jellemzően egy akkumulátorral rendelkező akkus porszívóhoz képest a második akkumulátor, megduplázva a takarítási időt. Ez a porszívó modell a hosszabb, megszakítás nélküli használatra fókuszál, ideális a nagyobb otthonokba. Erőteljes, 250 W-os BLDC motorja, aktív LED-es padlófeje, és minden "ourFamily" kényelmi funkciója (egykattintásos ürítés, boost, Power Lock) biztosított. Szűrőtisztító eszköz és második légszűrő könnyíti a karbantartást.
Jellemzők és előnyök
Finomhangolt technológiaErőteljes 25,2 V-os akkumulátor, tökéletesen illik az aktív padlófejhez. Optimalizált üzemidő 50 perc normál üzemmódban. 250 W-os motor, aktív padlófej, Power Lock és 3 fokozatú zsák nélküli szűrőrendszer.
Praktikusan kialakított szűrőrendszer3 fokozatú szűrőrendszer ciklonszűrővel, levegőbemeneti szűrővel és HEPA higiéniai szűrővel. HEPA higiéniai szűrő (EN 1822:1998) a különösen tiszta kibocsátott levegőért. Egyszerű, 1 kattintással történő szűrőürítés.
Aktív padlófejOptimális szennyeződésfelvétel a motoros henger segítségével. A rendkívüli manőverezhetőségnek köszönhetően nagyon könnyű vele benyúlni a bútorok alá. Biztosítja a különféle felületek megbízható tisztítását.
2 fokozatú teljesítményszabályozás
- Bőséges üzemidő nagyobb háztartások kitakarításához is.
- Opcionális boost üzemmód.
Fali konzol töltési lehetőséggel.
Fali konzol töltési lehetőséggel.
- Kényelmes töltés a porszívó egyszerű felakasztásával.
- Tárolási lehetőség a gyorsan rögzíthető tartozékok számára.
- Helytakarékos kialakítás, és mindig készen áll a munkára.
- A fali konzol segítségével a készülék gyorsan és egyszerűen elpakolható.
- Kényelmes töltés a porszívó egyszerű felakasztásával.
Egyszerűen kezelhető
- A teljesítmény gyorsan és egyszerűen beállítható az adott felhasználási módhoz.
- Opcionális boost üzemmód.
- Power Lock funkcióval a könnyű kezeléshez.
Intuitív visszajelzés és töltéskijelző
- Visszajelzések és hibaüzenetek a könnyen leolvasható LED kijelzőn.
- Az akkumulátor állapotának egyértelmű kijelzése.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátoros készülék
|Zajszint (dB (A))
|< 78
|Tartály űrtartalma (ml)
|800
|Akkumulátor típusa
|Lítiumion-akkumulátor
|Tápfeszültség (V)
|25,2
|Kapacitás (Ah)
|2,5
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (/min)
|Normál üzemmód / kb. 50 Boost üzemmód / kb. 11
|Akkumulátor töltési ideje standard töltővel (min)
|235
|Szín
|Fehér
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|2,6
|Csomagolási súly (kg)
|5,8
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|235 x 266 x 1130
A csomag tartalma
- Akkumulátor: 25.2 V / 2.5 Ah akkumulátor (2 db)
- HEPA-szűrő típusa: HEPA 12 szűrő (EN 1822:1998)
- Levegőbemeneti szűrő: 2 Darab(ok)
- Szűrőtisztító eszköz
- Nagy univerzális padlófej LED-del
- Réstisztító fej
- Kárpitfej és puha portalanító kefe (2 az 1-ben)
- Szívócső: Fém
- Nagy fali konzol töltőegységgel
Felszereltség
- Puha, csúszásmentes markolat
- Zsák nélküli szűrőrendszer
- Állítható szívóteljesítmény: 2 teljesítményszinttel
Alkalmazási területek
- Lezárt kemény padlók
- Szőnyegek
- Textilfelületek
- Lépcsők
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.