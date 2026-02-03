Akkumulátoros porszívó VC 6 Cordless ourFamily Battery Plus

A Kärcher VC 6 Cordless ourFamily Battery Plus porzsák nélküli porszívó erőteljes szívóerővel a tartós tisztítási eredményért. Szűrőtisztító eszközzel és plusz akkumulátorral a még hosszabb használati időért.

A Kärcher VC 6 Cordless ourFamily Battery Plus vezeték nélküli álló porszívó kiemelkedő jellemzője a csomagban található második akkumulátor, mellyel az üzemidő akár 100 percre növelhető. A "Battery Plus" Kärcher porszívó legfőbb megkülönböztető jegye a többi, jellemzően egy akkumulátorral rendelkező akkus porszívóhoz képest a második akkumulátor, megduplázva a takarítási időt. Ez a porszívó modell a hosszabb, megszakítás nélküli használatra fókuszál, ideális a nagyobb otthonokba. Erőteljes, 250 W-os BLDC motorja, aktív LED-es padlófeje, és minden "ourFamily" kényelmi funkciója (egykattintásos ürítés, boost, Power Lock) biztosított. Szűrőtisztító eszköz és második légszűrő könnyíti a karbantartást.

Jellemzők és előnyök
Akkumulátoros porszívó VC 6 Cordless ourFamily Battery Plus: Finomhangolt technológia
Erőteljes 25,2 V-os akkumulátor, tökéletesen illik az aktív padlófejhez. Optimalizált üzemidő 50 perc normál üzemmódban. 250 W-os motor, aktív padlófej, Power Lock és 3 fokozatú zsák nélküli szűrőrendszer.
Praktikusan kialakított szűrőrendszer
3 fokozatú szűrőrendszer ciklonszűrővel, levegőbemeneti szűrővel és HEPA higiéniai szűrővel. HEPA higiéniai szűrő (EN 1822:1998) a különösen tiszta kibocsátott levegőért. Egyszerű, 1 kattintással történő szűrőürítés.
Aktív padlófej
Optimális szennyeződésfelvétel a motoros henger segítségével. A rendkívüli manőverezhetőségnek köszönhetően nagyon könnyű vele benyúlni a bútorok alá. Biztosítja a különféle felületek megbízható tisztítását.
2 fokozatú teljesítményszabályozás
  • Bőséges üzemidő nagyobb háztartások kitakarításához is.
Fali konzol töltési lehetőséggel.
  • Kényelmes töltés a porszívó egyszerű felakasztásával.
  • Tárolási lehetőség a gyorsan rögzíthető tartozékok számára.
  • Helytakarékos kialakítás, és mindig készen áll a munkára.
  • A fali konzol segítségével a készülék gyorsan és egyszerűen elpakolható.
  • Kényelmes töltés a porszívó egyszerű felakasztásával.
Egyszerűen kezelhető
  • A teljesítmény gyorsan és egyszerűen beállítható az adott felhasználási módhoz.
  • Power Lock funkcióval a könnyű kezeléshez.
Intuitív visszajelzés és töltéskijelző
  • Visszajelzések és hibaüzenetek a könnyen leolvasható LED kijelzőn.
  • Az akkumulátor állapotának egyértelmű kijelzése.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátoros készülék
Zajszint (dB (A)) < 78
Tartály űrtartalma (ml) 800
Akkumulátor típusa Lítiumion-akkumulátor
Tápfeszültség (V) 25,2
Kapacitás (Ah) 2,5
Üzemidő akkumulátortöltésenként (/min) Normál üzemmód / kb. 50 Boost üzemmód / kb. 11
Akkumulátor töltési ideje standard töltővel (min) 235
Szín Fehér
Súly kiegészítők nélkül (kg) 2,6
Csomagolási súly (kg) 5,8
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 235 x 266 x 1130

A csomag tartalma

  • Akkumulátor: 25.2 V / 2.5 Ah akkumulátor (2 db)
  • HEPA-szűrő típusa: HEPA 12 szűrő (EN 1822:1998)
  • Levegőbemeneti szűrő: 2 Darab(ok)
  • Szűrőtisztító eszköz
  • Nagy univerzális padlófej LED-del
  • Réstisztító fej
  • Kárpitfej és puha portalanító kefe (2 az 1-ben)
  • Szívócső: Fém
  • Nagy fali konzol töltőegységgel

Felszereltség

  • Puha, csúszásmentes markolat
  • Zsák nélküli szűrőrendszer
  • Állítható szívóteljesítmény: 2 teljesítményszinttel
Alkalmazási területek
  • Lezárt kemény padlók
  • Szőnyegek
  • Textilfelületek
  • Lépcsők
Tartozékok
