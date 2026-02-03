A Kärcher VC 6 Cordless ourFamily Battery Plus vezeték nélküli álló porszívó kiemelkedő jellemzője a csomagban található második akkumulátor, mellyel az üzemidő akár 100 percre növelhető. A "Battery Plus" Kärcher porszívó legfőbb megkülönböztető jegye a többi, jellemzően egy akkumulátorral rendelkező akkus porszívóhoz képest a második akkumulátor, megduplázva a takarítási időt. Ez a porszívó modell a hosszabb, megszakítás nélküli használatra fókuszál, ideális a nagyobb otthonokba. Erőteljes, 250 W-os BLDC motorja, aktív LED-es padlófeje, és minden "ourFamily" kényelmi funkciója (egykattintásos ürítés, boost, Power Lock) biztosított. Szűrőtisztító eszköz és második légszűrő könnyíti a karbantartást.