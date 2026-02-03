A Kärcher VC 6 Cordless ourFamily Duo vezeték nélküli álló porszívó egy speciális, puha hengerrel ellátott, flexibilis keménypadló-fejjel rendelkezik a kényes padlók (pl. parketta, PVC, linóleum, csempe) karcmentes tisztítására. Míg a standard porszívók általában univerzális padlófejjel érkeznek, ehhez a limitált kiadású akkumlátoros porszívó modellhez speciális, puha hengeres fej tartozik, amely kifejezetten a kényes padlók tulajdonosainak igényeit szolgálja. A padlófúvókán lévő LED-ek a szennyeződéseket is jobban láthatóvá teszik. További előnyei közé tartozik a csendes futási hangerő és a könnyen leolvasható akkumulátor-állapotkijelző, amely bármikor megmutatja az akkumulátor állapotát és a vonatkozó üzeneteket. Ott van még a kényelmes Power Lock funkció is, amely kiküszöböli a bekapcsológomb állandó nyomva tartásának szükségességét. A beépített töltési funkcióval ellátott fali tartónak köszönhetően a porszívó elpakolása és töltése nem is lehetne egyszerűbb. Anagy teljesítményű BLDC motor (250 W) a 25,2 V-os akkumulátor feszültséggel kombinálva leveszi a porszívózás nehéz munkáját.