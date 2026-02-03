Akkumulátoros porszívó VC 6 Cordless ourFamily Duo *EU

A Kärcher VC 6 Cordless ourFamily Duo limitált kiadású vezeték nélküli porszívó könnyű kezelhetőségével, porzsák nélküli szűrőrendszerével és extra keménypadló fejével hatékony takarítást biztosít nagyobb háztartásokban.

A Kärcher VC 6 Cordless ourFamily Duo vezeték nélküli álló porszívó egy speciális, puha hengerrel ellátott, flexibilis keménypadló-fejjel rendelkezik a kényes padlók (pl. parketta, PVC, linóleum, csempe) karcmentes tisztítására. Míg a standard porszívók általában univerzális padlófejjel érkeznek, ehhez a limitált kiadású akkumlátoros porszívó modellhez speciális, puha hengeres fej tartozik, amely kifejezetten a kényes padlók tulajdonosainak igényeit szolgálja. A padlófúvókán lévő LED-ek a szennyeződéseket is jobban láthatóvá teszik. További előnyei közé tartozik a csendes futási hangerő és a könnyen leolvasható akkumulátor-állapotkijelző, amely bármikor megmutatja az akkumulátor állapotát és a vonatkozó üzeneteket. Ott van még a kényelmes Power Lock funkció is, amely kiküszöböli a bekapcsológomb állandó nyomva tartásának szükségességét. A beépített töltési funkcióval ellátott fali tartónak köszönhetően a porszívó elpakolása és töltése nem is lehetne egyszerűbb. Anagy teljesítményű BLDC motor (250 W) a 25,2 V-os akkumulátor feszültséggel kombinálva leveszi a porszívózás nehéz munkáját.

Jellemzők és előnyök
Akkumulátoros porszívó VC 6 Cordless ourFamily Duo *EU: Finomhangolt technológia
Finomhangolt technológia
Erőteljes 25,2 V-os akkumulátor, tökéletesen illik az aktív padlófejhez. Optimalizált üzemidő 50 perc normál üzemmódban. 250 W-os motor, aktív padlófej, Power Lock és 3 fokozatú zsák nélküli szűrőrendszer.
Akkumulátoros porszívó VC 6 Cordless ourFamily Duo *EU: Praktikusan kialakított szűrőrendszer
Praktikusan kialakított szűrőrendszer
3 fokozatú szűrőrendszer ciklonszűrővel, levegőbemeneti szűrővel és HEPA higiéniai szűrővel. HEPA higiéniai szűrő (EN 1822:1998) a különösen tiszta kibocsátott levegőért. Egyszerű, 1 kattintással történő szűrőürítés.
Akkumulátoros porszívó VC 6 Cordless ourFamily Duo *EU: Aktív padlófej
Aktív padlófej
Optimális szennyeződésfelvétel a motoros henger segítségével. A rendkívüli manőverezhetőségnek köszönhetően nagyon könnyű vele benyúlni a bútorok alá. Biztosítja a különféle felületek megbízható tisztítását.
2 fokozatú teljesítményszabályozás
  • Bőséges üzemidő nagyobb háztartások kitakarításához is.
  • Opcionális boost üzemmód.
Fali konzol töltési lehetőséggel.
  • A fali konzol segítségével a készülék gyorsan és egyszerűen elpakolható.
  • Kényelmes töltés a porszívó egyszerű felakasztásával.
Intuitív visszajelzés és töltéskijelző
  • Visszajelzések és hibaüzenetek a könnyen leolvasható LED kijelzőn.
  • Az akkumulátor állapotának egyértelmű kijelzése.
Egyszerűen kezelhető
  • A teljesítmény gyorsan és egyszerűen beállítható az adott felhasználási módhoz.
  • Opcionális boost üzemmód.
  • Power Lock funkcióval a könnyű kezeléshez.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátoros készülék
Zajszint (dB (A)) < 78
Tartály űrtartalma (ml) 800
Akkumulátor típusa Lítiumion-akkumulátor
Tápfeszültség (V) 25,2
Kapacitás (Ah) 2,5
Üzemidő akkumulátortöltésenként (/min) Normál üzemmód / kb. 50 Boost üzemmód / kb. 11
Akkumulátor töltési ideje standard töltővel (min) 235
Szín Fehér
Súly kiegészítők nélkül (kg) 2,6
Csomagolási súly (kg) 6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 235 x 266 x 1130

A csomag tartalma

  • Akkumulátor: 25,2 V / 2,5 Ah akkumulátor (1 db)
  • HEPA-szűrő típusa: HEPA 12 szűrő (EN 1822:1998)
  • Levegőbemeneti szűrő: 1 Darab(ok)
  • Nagy univerzális padlófej LED-del
  • Keménypadló-fej
  • Réstisztító fej
  • Kárpitfej és puha portalanító kefe (2 az 1-ben)
  • Szívócső: Fém
  • Nagy fali konzol töltőegységgel

Felszereltség

  • Puha, csúszásmentes markolat
  • Zsák nélküli szűrőrendszer
  • Állítható szívóteljesítmény: 2 teljesítményszinttel
Akkumulátoros porszívó VC 6 Cordless ourFamily Duo *EU
Akkumulátoros porszívó VC 6 Cordless ourFamily Duo *EU
Akkumulátoros porszívó VC 6 Cordless ourFamily Duo *EU
Akkumulátoros porszívó VC 6 Cordless ourFamily Duo *EU
Akkumulátoros porszívó VC 6 Cordless ourFamily Duo *EU
Alkalmazási területek
  • Lezárt kemény padlók
  • Szőnyegek
  • Textilfelületek
  • Lépcsők
Tartozékok
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.