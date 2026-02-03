Akkumulátoros porszívó VC 6 Cordless ourFamily Extra

A Kärcher VC 6 Cordless ourFamily Extra porzsák nélküli vezeték nélküli porszívó sokoldalú tartozékokkal a mindennapi takarítás egyszerűsítéséhez.

Sokoldalú működés a tartozékok széles választékának köszönhetően: a VC 6 Cordless ourFamily Extra tökéletesen felszerelt minden porszívótól elvárt feladatra. Maximális kényelmet biztosít az akár 50 perces üzemidővel. A 250 wattos BLDC-motornak köszönhetően a porszívózás könnyedén megy, akár az egész házat takarítja, akár az apró szennyeződéseket takarítja fel. A LED-világítással ellátott motoros padlófúvóka ugyanolyan alaposan porszívózik a kemény padlón, mint a szőnyegen. A kárpitozott bútorokhoz és matracokhoz motoros mini turbókefe is rendelkezésre áll. Az extra kényelem érdekében 1 kattintással kiüríthető a portartály, a Boost funkcióval extra szívóteljesítményt biztosít, ergonomikus kialakítással rendelkezik a bútorok alatti könnyű hozzáféréshez, háromszintű akkumulátorjelzővel és alacsony zajszintű porszívózással. A reteszelőgombnak köszönhetően nem kell állandóan lenyomva tartani a bekapcsológombot. Kis súlyának köszönhetően a készülék kompakt kézi porszívóként is használható. A tartozékkínálat tartalmaz egy LED-es résfúvókát a sötét sarkokhoz és zugokhoz, egy 2 az 1-ben puha bútorkefét, egy szűrőtisztító szerszámot, valamint egy második csere szűrőt és egy szabadon álló, tartozéktároló és töltőfunkciót tartalmazó parkolóállomást.

Jellemzők és előnyök
Finomhangolt technológia
Finomhangolt technológia
Erőteljes 25,2 V-os akkumulátor, tökéletesen illik az aktív padlófejhez. Optimalizált üzemidő 50 perc normál üzemmódban. 250 W-os motor, aktív padlófej, Power Lock és 3 fokozatú zsák nélküli szűrőrendszer.
Praktikusan kialakított szűrőrendszer
Praktikusan kialakított szűrőrendszer
3 fokozatú szűrőrendszer ciklonszűrővel, levegőbemeneti szűrővel és HEPA higiéniai szűrővel. Egyszerű, 1 kattintással történő szűrőürítés.
További tartozékok az extra alkalmazási területekhez
További tartozékok az extra alkalmazási területekhez
A kárpitozott bútorok vagy a szűk zugok még könnyebben tisztíthatók további fúvókákkal, például a mini turbókefével és a LED-es résfúvókával. A mini turbókefe motorizálása és a LED-es résfúvóka megvilágítása jobb szennyeződéseltávolítást és felismerést biztosít. Az önállósuló töltőállomás kiküszöböli a töltőállomás falra szerelésének szükségességét.
Aktív padlófej
  • Optimális szennyeződésfelvétel a motoros henger segítségével.
  • A rendkívüli manőverezhetőségnek köszönhetően nagyon könnyű vele benyúlni a bútorok alá.
  • Biztosítja a különféle felületek megbízható tisztítását.
2 fokozatú teljesítményszabályozás
  • Bőséges üzemidő nagyobb háztartások kitakarításához is.
  • Opcionális boost üzemmód.
Intuitív visszajelzés és töltéskijelző
  • Visszajelzések és hibaüzenetek a könnyen leolvasható LED kijelzőn.
  • Az akkumulátor állapotának egyértelmű kijelzése.
Egyszerűen kezelhető
  • A teljesítmény gyorsan és egyszerűen beállítható az adott felhasználási módhoz.
  • Opcionális boost üzemmód.
  • Power Lock funkcióval a könnyű kezeléshez.
Sokoldalú felhasználás
  • További tartozékok csatlakoztathatók az otthon bármelyik pontjának ideális tisztításához.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátoros készülék
Zajszint (dB (A)) < 78
Tartály űrtartalma (ml) 800
Akkumulátor típusa Lítiumion-akkumulátor
Tápfeszültség (V) 25,2
Üzemidő akkumulátortöltésenként (/min) Normál üzemmód / kb. 50 Boost üzemmód / kb. 11
Akkumulátor töltési ideje standard töltővel (min) 235
Szín Fehér
Súly kiegészítők nélkül (kg) 2,6
Csomagolási súly (kg) 10,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 235 x 266 x 1130

A csomag tartalma

  • Akkumulátor: 25,2 V / 2,5 Ah akkumulátor (1 db)
  • HEPA-szűrő típusa: HEPA 12 szűrő (EN 1822:1998)
  • Levegőbemeneti szűrő: 2 Darab(ok)
  • Szűrőtisztító eszköz
  • Nagy univerzális padlófej LED-del
  • Mini turbókefe
  • LED - résfúvóka
  • 2 az 1-ben bútorfúvóka
  • Szívócső: Fém
  • Önálló parkolóállomás töltő funkcióval

Felszereltség

  • Puha, csúszásmentes markolat
  • Zsák nélküli szűrőrendszer
  • Állítható szívóteljesítmény: 2 teljesítményszinttel
Videók

Alkalmazási területek
  • Lezárt kemény padlók
  • Szőnyegek
  • Lépcsők
Tartozékok
