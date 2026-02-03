Akkumulátoros porszívó VC 6 Cordless ourFamily Extra
A Kärcher VC 6 Cordless ourFamily Extra porzsák nélküli vezeték nélküli porszívó sokoldalú tartozékokkal a mindennapi takarítás egyszerűsítéséhez.
Sokoldalú működés a tartozékok széles választékának köszönhetően: a VC 6 Cordless ourFamily Extra tökéletesen felszerelt minden porszívótól elvárt feladatra. Maximális kényelmet biztosít az akár 50 perces üzemidővel. A 250 wattos BLDC-motornak köszönhetően a porszívózás könnyedén megy, akár az egész házat takarítja, akár az apró szennyeződéseket takarítja fel. A LED-világítással ellátott motoros padlófúvóka ugyanolyan alaposan porszívózik a kemény padlón, mint a szőnyegen. A kárpitozott bútorokhoz és matracokhoz motoros mini turbókefe is rendelkezésre áll. Az extra kényelem érdekében 1 kattintással kiüríthető a portartály, a Boost funkcióval extra szívóteljesítményt biztosít, ergonomikus kialakítással rendelkezik a bútorok alatti könnyű hozzáféréshez, háromszintű akkumulátorjelzővel és alacsony zajszintű porszívózással. A reteszelőgombnak köszönhetően nem kell állandóan lenyomva tartani a bekapcsológombot. Kis súlyának köszönhetően a készülék kompakt kézi porszívóként is használható. A tartozékkínálat tartalmaz egy LED-es résfúvókát a sötét sarkokhoz és zugokhoz, egy 2 az 1-ben puha bútorkefét, egy szűrőtisztító szerszámot, valamint egy második csere szűrőt és egy szabadon álló, tartozéktároló és töltőfunkciót tartalmazó parkolóállomást.
Jellemzők és előnyök
Finomhangolt technológiaErőteljes 25,2 V-os akkumulátor, tökéletesen illik az aktív padlófejhez. Optimalizált üzemidő 50 perc normál üzemmódban. 250 W-os motor, aktív padlófej, Power Lock és 3 fokozatú zsák nélküli szűrőrendszer.
Praktikusan kialakított szűrőrendszer3 fokozatú szűrőrendszer ciklonszűrővel, levegőbemeneti szűrővel és HEPA higiéniai szűrővel. Egyszerű, 1 kattintással történő szűrőürítés.
További tartozékok az extra alkalmazási területekhezA kárpitozott bútorok vagy a szűk zugok még könnyebben tisztíthatók további fúvókákkal, például a mini turbókefével és a LED-es résfúvókával. A mini turbókefe motorizálása és a LED-es résfúvóka megvilágítása jobb szennyeződéseltávolítást és felismerést biztosít. Az önállósuló töltőállomás kiküszöböli a töltőállomás falra szerelésének szükségességét.
Aktív padlófej
- Optimális szennyeződésfelvétel a motoros henger segítségével.
- A rendkívüli manőverezhetőségnek köszönhetően nagyon könnyű vele benyúlni a bútorok alá.
- Biztosítja a különféle felületek megbízható tisztítását.
2 fokozatú teljesítményszabályozás
- Bőséges üzemidő nagyobb háztartások kitakarításához is.
- Opcionális boost üzemmód.
Intuitív visszajelzés és töltéskijelző
- Visszajelzések és hibaüzenetek a könnyen leolvasható LED kijelzőn.
- Az akkumulátor állapotának egyértelmű kijelzése.
Egyszerűen kezelhető
- A teljesítmény gyorsan és egyszerűen beállítható az adott felhasználási módhoz.
- Opcionális boost üzemmód.
- Power Lock funkcióval a könnyű kezeléshez.
Sokoldalú felhasználás
- További tartozékok csatlakoztathatók az otthon bármelyik pontjának ideális tisztításához.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátoros készülék
|Zajszint (dB (A))
|< 78
|Tartály űrtartalma (ml)
|800
|Akkumulátor típusa
|Lítiumion-akkumulátor
|Tápfeszültség (V)
|25,2
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (/min)
|Normál üzemmód / kb. 50 Boost üzemmód / kb. 11
|Akkumulátor töltési ideje standard töltővel (min)
|235
|Szín
|Fehér
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|2,6
|Csomagolási súly (kg)
|10,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|235 x 266 x 1130
A csomag tartalma
- Akkumulátor: 25,2 V / 2,5 Ah akkumulátor (1 db)
- HEPA-szűrő típusa: HEPA 12 szűrő (EN 1822:1998)
- Levegőbemeneti szűrő: 2 Darab(ok)
- Szűrőtisztító eszköz
- Nagy univerzális padlófej LED-del
- Mini turbókefe
- LED - résfúvóka
- 2 az 1-ben bútorfúvóka
- Szívócső: Fém
- Önálló parkolóállomás töltő funkcióval
Felszereltség
- Puha, csúszásmentes markolat
- Zsák nélküli szűrőrendszer
- Állítható szívóteljesítmény: 2 teljesítményszinttel
Videók
Alkalmazási területek
- Lezárt kemény padlók
- Szőnyegek
- Lépcsők
