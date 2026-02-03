Sokoldalú működés a tartozékok széles választékának köszönhetően: a VC 6 Cordless ourFamily Extra tökéletesen felszerelt minden porszívótól elvárt feladatra. Maximális kényelmet biztosít az akár 50 perces üzemidővel. A 250 wattos BLDC-motornak köszönhetően a porszívózás könnyedén megy, akár az egész házat takarítja, akár az apró szennyeződéseket takarítja fel. A LED-világítással ellátott motoros padlófúvóka ugyanolyan alaposan porszívózik a kemény padlón, mint a szőnyegen. A kárpitozott bútorokhoz és matracokhoz motoros mini turbókefe is rendelkezésre áll. Az extra kényelem érdekében 1 kattintással kiüríthető a portartály, a Boost funkcióval extra szívóteljesítményt biztosít, ergonomikus kialakítással rendelkezik a bútorok alatti könnyű hozzáféréshez, háromszintű akkumulátorjelzővel és alacsony zajszintű porszívózással. A reteszelőgombnak köszönhetően nem kell állandóan lenyomva tartani a bekapcsológombot. Kis súlyának köszönhetően a készülék kompakt kézi porszívóként is használható. A tartozékkínálat tartalmaz egy LED-es résfúvókát a sötét sarkokhoz és zugokhoz, egy 2 az 1-ben puha bútorkefét, egy szűrőtisztító szerszámot, valamint egy második csere szűrőt és egy szabadon álló, tartozéktároló és töltőfunkciót tartalmazó parkolóállomást.