Akkumulátoros porszívó VC 6 Cordless ourFamily Pet

A Kärcher VC 6 Cordless ourFamily Pet porzsák nélküli porszívó nagy szívóerejével és célzott tartozékaival szinte minden állatszőrt hatékonyan eltávolít.

A Kärcher VC 6 Cordless ourFamily Pet vezeték nélküli álló porszívó ideális választás kisállattartók számára, akik hatékony és csendes takarítógépet keresnek. A motoros mini turbókefe célzottan az állatszőr eltávolítására lett tervezve, a halk működés pedig kényelmes használatot biztosít akár 50 percen keresztül. A „Pet” jelölésű porzsák nélküli porszívó speciális tartozékkal és optimalizált zajszinttel alkalmazkodik a kisállatokkal élők igényeihez. Erőteljes, 250 wattos BLDC motorja és LED világítással ellátott padlófeje segít az alapos tisztításban még nehezen látható helyeken is. A praktikus funkciók, mint az egykattintásos portartály-ürítés, az ergonomikus kialakítás és az akkumulátor-töltöttség kijelző tovább növelik a felhasználói élményt. Kézi porszívóként is használható, így még sokoldalúbb. A csomag része a résszívó fej, a 2 az 1-ben bútorkefe, szűrőtisztító és a helytakarékos fali konzol is – minden adott a gyors, alapos és kényelmes takarításhoz.

Jellemzők és előnyök
Akkumulátoros porszívó VC 6 Cordless ourFamily Pet: Finomhangolt technológia
Finomhangolt technológia
Erőteljes 25,2 V-os akkumulátor, tökéletesen illik az aktív padlófejhez. Optimalizált üzemidő 50 perc normál üzemmódban. 250 W-os motor, aktív padlófej, Power Lock és 3 fokozatú zsák nélküli szűrőrendszer.
Akkumulátoros porszívó VC 6 Cordless ourFamily Pet: Praktikusan kialakított szűrőrendszer
Praktikusan kialakított szűrőrendszer
3 fokozatú szűrőrendszer ciklonszűrővel, levegőbemeneti szűrővel és HEPA higiéniai szűrővel. Egyszerű, 1 kattintással történő szűrőürítés.
Akkumulátoros porszívó VC 6 Cordless ourFamily Pet: Kiegészítő tartozékok kifejezetten az állattartók számára
Kiegészítő tartozékok kifejezetten az állattartók számára
A motoros mini turbókefe gyakorlatilag minden laza állatszőrt könnyedén eltávolít a kárpitozott bútorokról. Könnyű szűrőtisztítás - fontos a háziállatokat tartó háztartásokban a nagy szennyeződéskoncentrációjú területeken, amikor a szűrőt gyakrabban kell tisztítani.
Aktív padlófej
  • Optimális szennyeződésfelvétel a motoros henger segítségével.
  • A rendkívüli manőverezhetőségnek köszönhetően nagyon könnyű vele benyúlni a bútorok alá.
  • Biztosítja a különféle felületek megbízható tisztítását.
2 fokozatú teljesítményszabályozás
  • Bőséges üzemidő nagyobb háztartások kitakarításához is.
  • Opcionális boost üzemmód.
Fali konzol töltési lehetőséggel.
  • A fali konzol segítségével a készülék gyorsan és egyszerűen elpakolható.
  • Kényelmes töltés a porszívó egyszerű felakasztásával.
Intuitív visszajelzés és töltéskijelző
  • Visszajelzések és hibaüzenetek a könnyen leolvasható LED kijelzőn.
  • Az akkumulátor állapotának egyértelmű kijelzése.
Egyszerűen kezelhető
  • A teljesítmény gyorsan és egyszerűen beállítható az adott felhasználási módhoz.
  • Opcionális boost üzemmód.
  • Power Lock funkcióval a könnyű kezeléshez.
Sokoldalú felhasználás
  • További tartozékok csatlakoztathatók az otthon bármelyik pontjának ideális tisztításához.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátoros készülék
Zajszint (dB (A)) < 78
Tartály űrtartalma (ml) 800
Akkumulátor típusa Lítiumion-akkumulátor
Tápfeszültség (V) 25,2
Üzemidő akkumulátortöltésenként (/min) Normál üzemmód / kb. 50 Boost üzemmód / kb. 11
Akkumulátor töltési ideje standard töltővel (min) 235
Szín Fehér
Súly kiegészítők nélkül (kg) 2,6
Csomagolási súly (kg) 5,8
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 235 x 266 x 1130

A csomag tartalma

  • Akkumulátor: 25,2 V / 2,5 Ah akkumulátor (1 db)
  • HEPA-szűrő típusa: HEPA 12 szűrő (EN 1822:1998)
  • Levegőbemeneti szűrő: 2 Darab(ok)
  • Szűrőtisztító eszköz
  • Nagy univerzális padlófej LED-del
  • Mini turbókefe
  • Réstisztító fej
  • 2 az 1-ben bútorfúvóka
  • Szívócső: Fém
  • Nagy fali konzol töltőegységgel

Felszereltség

  • Puha, csúszásmentes markolat
  • Zsák nélküli szűrőrendszer
  • Állítható szívóteljesítmény: 2 teljesítményszinttel
Akkumulátoros porszívó VC 6 Cordless ourFamily Pet
Akkumulátoros porszívó VC 6 Cordless ourFamily Pet
Akkumulátoros porszívó VC 6 Cordless ourFamily Pet
Akkumulátoros porszívó VC 6 Cordless ourFamily Pet
Akkumulátoros porszívó VC 6 Cordless ourFamily Pet

Videók

Alkalmazási területek
  • Lezárt kemény padlók
  • Szőnyegek
  • Háziállat szőr
Tartozékok
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.