A Kärcher VC 6 Cordless ourFamily Pet vezeték nélküli álló porszívó ideális választás kisállattartók számára, akik hatékony és csendes takarítógépet keresnek. A motoros mini turbókefe célzottan az állatszőr eltávolítására lett tervezve, a halk működés pedig kényelmes használatot biztosít akár 50 percen keresztül. A „Pet” jelölésű porzsák nélküli porszívó speciális tartozékkal és optimalizált zajszinttel alkalmazkodik a kisállatokkal élők igényeihez. Erőteljes, 250 wattos BLDC motorja és LED világítással ellátott padlófeje segít az alapos tisztításban még nehezen látható helyeken is. A praktikus funkciók, mint az egykattintásos portartály-ürítés, az ergonomikus kialakítás és az akkumulátor-töltöttség kijelző tovább növelik a felhasználói élményt. Kézi porszívóként is használható, így még sokoldalúbb. A csomag része a résszívó fej, a 2 az 1-ben bútorkefe, szűrőtisztító és a helytakarékos fali konzol is – minden adott a gyors, alapos és kényelmes takarításhoz.