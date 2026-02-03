Akkumulátoros porszívó VC 6 Cordless ourFamily Pet
A Kärcher VC 6 Cordless ourFamily Pet porzsák nélküli porszívó nagy szívóerejével és célzott tartozékaival szinte minden állatszőrt hatékonyan eltávolít.
A Kärcher VC 6 Cordless ourFamily Pet vezeték nélküli álló porszívó ideális választás kisállattartók számára, akik hatékony és csendes takarítógépet keresnek. A motoros mini turbókefe célzottan az állatszőr eltávolítására lett tervezve, a halk működés pedig kényelmes használatot biztosít akár 50 percen keresztül. A „Pet” jelölésű porzsák nélküli porszívó speciális tartozékkal és optimalizált zajszinttel alkalmazkodik a kisállatokkal élők igényeihez. Erőteljes, 250 wattos BLDC motorja és LED világítással ellátott padlófeje segít az alapos tisztításban még nehezen látható helyeken is. A praktikus funkciók, mint az egykattintásos portartály-ürítés, az ergonomikus kialakítás és az akkumulátor-töltöttség kijelző tovább növelik a felhasználói élményt. Kézi porszívóként is használható, így még sokoldalúbb. A csomag része a résszívó fej, a 2 az 1-ben bútorkefe, szűrőtisztító és a helytakarékos fali konzol is – minden adott a gyors, alapos és kényelmes takarításhoz.
Jellemzők és előnyök
Finomhangolt technológiaErőteljes 25,2 V-os akkumulátor, tökéletesen illik az aktív padlófejhez. Optimalizált üzemidő 50 perc normál üzemmódban. 250 W-os motor, aktív padlófej, Power Lock és 3 fokozatú zsák nélküli szűrőrendszer.
Praktikusan kialakított szűrőrendszer3 fokozatú szűrőrendszer ciklonszűrővel, levegőbemeneti szűrővel és HEPA higiéniai szűrővel. Egyszerű, 1 kattintással történő szűrőürítés.
Kiegészítő tartozékok kifejezetten az állattartók számáraA motoros mini turbókefe gyakorlatilag minden laza állatszőrt könnyedén eltávolít a kárpitozott bútorokról. Könnyű szűrőtisztítás - fontos a háziállatokat tartó háztartásokban a nagy szennyeződéskoncentrációjú területeken, amikor a szűrőt gyakrabban kell tisztítani.
Aktív padlófej
- Optimális szennyeződésfelvétel a motoros henger segítségével.
- A rendkívüli manőverezhetőségnek köszönhetően nagyon könnyű vele benyúlni a bútorok alá.
- Biztosítja a különféle felületek megbízható tisztítását.
2 fokozatú teljesítményszabályozás
- Bőséges üzemidő nagyobb háztartások kitakarításához is.
- Opcionális boost üzemmód.
Fali konzol töltési lehetőséggel.
- A fali konzol segítségével a készülék gyorsan és egyszerűen elpakolható.
- Kényelmes töltés a porszívó egyszerű felakasztásával.
Intuitív visszajelzés és töltéskijelző
- Visszajelzések és hibaüzenetek a könnyen leolvasható LED kijelzőn.
- Az akkumulátor állapotának egyértelmű kijelzése.
Egyszerűen kezelhető
- A teljesítmény gyorsan és egyszerűen beállítható az adott felhasználási módhoz.
- Opcionális boost üzemmód.
- Power Lock funkcióval a könnyű kezeléshez.
Sokoldalú felhasználás
- További tartozékok csatlakoztathatók az otthon bármelyik pontjának ideális tisztításához.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátoros készülék
|Zajszint (dB (A))
|< 78
|Tartály űrtartalma (ml)
|800
|Akkumulátor típusa
|Lítiumion-akkumulátor
|Tápfeszültség (V)
|25,2
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (/min)
|Normál üzemmód / kb. 50 Boost üzemmód / kb. 11
|Akkumulátor töltési ideje standard töltővel (min)
|235
|Szín
|Fehér
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|2,6
|Csomagolási súly (kg)
|5,8
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|235 x 266 x 1130
A csomag tartalma
- Akkumulátor: 25,2 V / 2,5 Ah akkumulátor (1 db)
- HEPA-szűrő típusa: HEPA 12 szűrő (EN 1822:1998)
- Levegőbemeneti szűrő: 2 Darab(ok)
- Szűrőtisztító eszköz
- Nagy univerzális padlófej LED-del
- Mini turbókefe
- Réstisztító fej
- 2 az 1-ben bútorfúvóka
- Szívócső: Fém
- Nagy fali konzol töltőegységgel
Felszereltség
- Puha, csúszásmentes markolat
- Zsák nélküli szűrőrendszer
- Állítható szívóteljesítmény: 2 teljesítményszinttel
Alkalmazási területek
- Lezárt kemény padlók
- Szőnyegek
- Háziállat szőr
