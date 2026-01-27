Akkumulátoros porszívó VC 7 Signature Line *EU
A Kärcher VC 7 Signature Line porszívó innovatív porérzékelővel, második akkumulátorral és gazdag tartozékkészlettel, töltőfalikonzollal a kényelmes használathoz.
A Kärcher VC 7 Signature Line a Kärcher prémium vezeték nélküli álló porszívóinak csúcsát képviseli, Alfred Kärcher aláírásával fémjelezve a legmagasabb innovációt. Ez a csúcskategóriás Kärcher porszívó a fejlett intelligens porszívók minden technológiáját (porérzékelő, erős 350W motor) örökli, de kiegészíti egy második akkumulátorral az extra hosszú, akár 120 perces üzemidőért, valamint prémium anyaghasználattal, ami megkülönbözteti a standard prémium modellektől is. Kétfokozatú teljesítményszabályozása új mércét állít fel.
Jellemzők és előnyök
Signature Line előnyökA cégalapító Alfred Kärcher aláírása a terméket kategóriájának legjobb Kärcher készülékeként jelöli. További exkluzív előnyei közé tartozik az alkalmazás-támogatás és a kiterjesztett garancia.
Második akkumulátorA végtelen üzemidőért.
Könnyű porszívózás - még szűk helyeken is.Automatikus porérzékelés és teljesítményszabályozás. Intelligens teljesítménybeállítás a hosszabb üzemidő érdekében. Intuitív és fáradságmentes porszívózás.
Aktív padlófej
- Optimális szennyeződésfelvétel a motoros henger segítségével.
- A rendkívüli manőverezhetőségnek köszönhetően nagyon könnyű vele benyúlni a bútorok alá.
- Biztosítja a különféle felületek megbízható tisztítását.
Praktikusan kialakított szűrőrendszer
- 3 fokozatú szűrőrendszer ciklonszűrővel, levegőbemeneti szűrővel és HEPA higiéniai szűrővel.
- HEPA higiéniai szűrő (EN 1822:1998) a különösen tiszta kibocsátott levegőért.
- Egyszerű, 1 kattintással történő szűrőürítés.
Egyszerűen kezelhető
- A teljesítmény gyorsan és egyszerűen beállítható az adott felhasználási módhoz.
- Opcionális boost üzemmód.
- Power Lock funkcióval a könnyű kezeléshez.
Intuitív visszajelzés és töltéskijelző
- Visszajelzések és hibaüzenetek a könnyen leolvasható LED kijelzőn.
- Az akkumulátor állapotának egyértelmű kijelzése.
Fali konzol töltési lehetőséggel.
- A fali konzol segítségével a készülék gyorsan és egyszerűen elpakolható.
- Kényelmes töltés a porszívó egyszerű felakasztásával.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátoros készülék
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Zajszint (dB (A))
|< 78
|Tartály űrtartalma (ml)
|800
|Akkumulátor típusa
|Lítiumion-akkumulátor
|Tápfeszültség (V)
|25,2
|Kapacitás (Ah)
|2,5
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (/min)
|Normál üzemmód / kb. 60 Boost üzemmód / kb. 8
|Akkumulátor töltési ideje standard töltővel (min)
|220
|Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Szín
|Fehér
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|2,6
|Csomagolási súly (kg)
|6,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|235 x 266 x 1130
A csomag tartalma
- Akkumulátor: 25.2 V / 2.5 Ah akkumulátor (2 db)
- HEPA-szűrő típusa: HEPA 12 szűrő (EN 1822:1998)
- Levegőbemeneti szűrő: 2 Darab(ok)
- Szűrőtisztító eszköz
- Nagy univerzális padlófej LED-del
- Mini turbókefe
- Réstisztító fej
- 2 az 1-ben bútorfúvóka
- Szívócső: Fém
- Nagy fali konzol töltőegységgel
Felszereltség
- Puha, csúszásmentes markolat
- Zsák nélküli szűrőrendszer
- Állítható szívóteljesítmény: 2 teljesítményszinttel
- Porérzékelő
Alkalmazási területek
- Keményfa padlók
- Szőnyegek
- Textilfelületek
- Lépcsők
