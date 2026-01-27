A Kärcher VC 7 Signature Line a Kärcher prémium vezeték nélküli álló porszívóinak csúcsát képviseli, Alfred Kärcher aláírásával fémjelezve a legmagasabb innovációt. Ez a csúcskategóriás Kärcher porszívó a fejlett intelligens porszívók minden technológiáját (porérzékelő, erős 350W motor) örökli, de kiegészíti egy második akkumulátorral az extra hosszú, akár 120 perces üzemidőért, valamint prémium anyaghasználattal, ami megkülönbözteti a standard prémium modellektől is. Kétfokozatú teljesítményszabályozása új mércét állít fel.