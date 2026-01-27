Akkumulátoros porszívó VC 7 Signature Line *EU

A Kärcher VC 7 Signature Line porszívó innovatív porérzékelővel, második akkumulátorral és gazdag tartozékkészlettel, töltőfalikonzollal a kényelmes használathoz.

A Kärcher VC 7 Signature Line a Kärcher prémium vezeték nélküli álló porszívóinak csúcsát képviseli, Alfred Kärcher aláírásával fémjelezve a legmagasabb innovációt. Ez a csúcskategóriás Kärcher porszívó a fejlett intelligens porszívók minden technológiáját (porérzékelő, erős 350W motor) örökli, de kiegészíti egy második akkumulátorral az extra hosszú, akár 120 perces üzemidőért, valamint prémium anyaghasználattal, ami megkülönbözteti a standard prémium modellektől is. Kétfokozatú teljesítményszabályozása új mércét állít fel.

Jellemzők és előnyök
Akkumulátoros porszívó VC 7 Signature Line *EU: Signature Line előnyök
Signature Line előnyök
A cégalapító Alfred Kärcher aláírása a terméket kategóriájának legjobb Kärcher készülékeként jelöli. További exkluzív előnyei közé tartozik az alkalmazás-támogatás és a kiterjesztett garancia.
Akkumulátoros porszívó VC 7 Signature Line *EU: Második akkumulátor
Második akkumulátor
A végtelen üzemidőért.
Akkumulátoros porszívó VC 7 Signature Line *EU: Könnyű porszívózás - még szűk helyeken is.
Könnyű porszívózás - még szűk helyeken is.
Automatikus porérzékelés és teljesítményszabályozás. Intelligens teljesítménybeállítás a hosszabb üzemidő érdekében. Intuitív és fáradságmentes porszívózás.
Aktív padlófej
  • Optimális szennyeződésfelvétel a motoros henger segítségével.
  • A rendkívüli manőverezhetőségnek köszönhetően nagyon könnyű vele benyúlni a bútorok alá.
  • Biztosítja a különféle felületek megbízható tisztítását.
Praktikusan kialakított szűrőrendszer
  • 3 fokozatú szűrőrendszer ciklonszűrővel, levegőbemeneti szűrővel és HEPA higiéniai szűrővel.
  • HEPA higiéniai szűrő (EN 1822:1998) a különösen tiszta kibocsátott levegőért.
  • Egyszerű, 1 kattintással történő szűrőürítés.
Egyszerűen kezelhető
  • A teljesítmény gyorsan és egyszerűen beállítható az adott felhasználási módhoz.
  • Opcionális boost üzemmód.
  • Power Lock funkcióval a könnyű kezeléshez.
Intuitív visszajelzés és töltéskijelző
  • Visszajelzések és hibaüzenetek a könnyen leolvasható LED kijelzőn.
  • Az akkumulátor állapotának egyértelmű kijelzése.
Fali konzol töltési lehetőséggel.
  • A fali konzol segítségével a készülék gyorsan és egyszerűen elpakolható.
  • Kényelmes töltés a porszívó egyszerű felakasztásával.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátoros készülék
Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 100 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Zajszint (dB (A)) < 78
Tartály űrtartalma (ml) 800
Akkumulátor típusa Lítiumion-akkumulátor
Tápfeszültség (V) 25,2
Kapacitás (Ah) 2,5
Üzemidő akkumulátortöltésenként (/min) Normál üzemmód / kb. 60 Boost üzemmód / kb. 8
Akkumulátor töltési ideje standard töltővel (min) 220
Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Szín Fehér
Súly kiegészítők nélkül (kg) 2,6
Csomagolási súly (kg) 6,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 235 x 266 x 1130

A csomag tartalma

  • Akkumulátor: 25.2 V / 2.5 Ah akkumulátor (2 db)
  • HEPA-szűrő típusa: HEPA 12 szűrő (EN 1822:1998)
  • Levegőbemeneti szűrő: 2 Darab(ok)
  • Szűrőtisztító eszköz
  • Nagy univerzális padlófej LED-del
  • Mini turbókefe
  • Réstisztító fej
  • 2 az 1-ben bútorfúvóka
  • Szívócső: Fém
  • Nagy fali konzol töltőegységgel

Felszereltség

  • Puha, csúszásmentes markolat
  • Zsák nélküli szűrőrendszer
  • Állítható szívóteljesítmény: 2 teljesítményszinttel
  • Porérzékelő
Alkalmazási területek
  • Keményfa padlók
  • Szőnyegek
  • Textilfelületek
  • Lépcsők
Tartozékok
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.