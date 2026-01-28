Robotporszívó felmosó funkcióval RCV 2

A Kärcher RCV 2 robotporszívó gyroszkópos navigációval és alkalmazással önállóan, rendszerezetten tisztítja a kemény padlókat és alacsony szálú szőnyegeket, miközben porszívózik és nedvesen felmos, megkönnyítve a takarítást.

A Kärcher RCV 2 robotporszívó önállóan és rendszerezetten tisztítja a kemény padlókat és alacsony szőnyegeket. Forgókefék, oldalkefe és erős ventilátor biztosítja a száraz szennyeződések hatékony begyűjtését a 2 az 1-ben tartályrendszerbe, amely 420 ml porgyűjtőt és 250 ml frissvíztartályt foglal magában, így a robot szükség szerint porszívózik és nedves felmosást is végezhet. LiDAR érzékelője feltérképezi a helyiségeket, az alkalmazásban testreszabhatók a szobánkénti takarítási beállítások. Leesésgátló szenzorok védik a robotot a zuhanástól, indítása alkalmazással, ütemterv szerint vagy gombnyomással történhet, hangjelzéssel kommunikálva, ha segítségre van szüksége.

Jellemzők és előnyök
Robotporszívó felmosó funkcióval RCV 2: Erős szívóerő lapos burkolattal
Erős szívóerő lapos burkolattal
Erős, 4000 Pa szívóteljesítményével megbirkózik a legtöbb szennyeződéssel, beleértve a borsot, a földimogyorót és a süteménymorzsát is. Ez különösen hatékonysá teszi a tisztítást. Négy különböző szívási móddal az RCV 2 minden tisztítási követelményt teljesít. A főkefe és az oldalkefe kombinált használata hatékony tisztítást tesz lehetővé az egész házban. A mindössze 8 cm magas RCV 2 nagyon lapos – ideális bútorok alatti tisztításhoz.
Robotporszívó felmosó funkcióval RCV 2: Nedves felmosás
Nedves felmosás
A még jobb tisztítási eredmény érdekében az RCV 2 felmosható is. Ha szükséges, behelyezzük a mikroszálas kendőt tartalmazó törlőegységet, megtöltjük a frissvíztartályt, és készen áll a használatra. Az RCV 2 tisztítórobot vagy csak száraz tisztításra, csak nedves felmosásra, vagy mindkét módszer együtt használható kombinált tisztítási módban. A 2 az 1-ben tartályegység 420 ml-es portartályral és 250 ml-es frissvíztartállyal megkönnyíti a gyors váltást a különböző alkalmazások között.
Robotporszívó felmosó funkcióval RCV 2: Spot mód és tisztítás a sarkokban
Spot mód és tisztítás a sarkokban
Erősen szennyezett területek pontszerű tisztítása és optimalizált falak tisztítása kevesebb terület hiányával.
Hangkimenet
  • Mindig jól informált: az RCV 2 hangkimenetet használ a fontos információk közlésére és az aktuális állapot megosztására.
  • A hangértesítések támogatják a tisztítási folyamatot. Ha a robotporszívónak segítségre vagy karbantartásra van szüksége, gyakran hangkimeneten keresztül jelzi.
Zuhanásérzékelők
  • Az esésérzékelők megbízhatóan megakadályozzák, hogy az RCV 2 például lépcsőn vagy leessen.
  • Az érzékelők a padlót pásztázzák. Ha nagy szintkülönbséget észlelnek, a vezérlő olyan jelet kap, amely a robotot visszafordulásra utasítja.
Adatvédelem és frissítések
  • Németországban székhellyel rendelkező gyártóként a Kärcher nagy jelentőséget tulajdonít az adatvédelemnek, és rendkívüli gondot fordít arra, hogy minden vonatkozó jogszabályi előírást betartsanak.
  • A rendszeres frissítések javítják és bővítik a robotporszívó és az alkalmazás működését. Ez azt is jelenti, hogy a rendszer biztonsága folyamatosan frissül, hogy megfeleljen az aktuális előírásoknak.
Egyszerű kezelés az alkalmazáson keresztül WiFi kapcsolattal
  • Az alkalmazás lehetővé teszi számos beállítás testreszabását az egyedi specifikációk szerint.
  • Az alkalmazás segítségével konfigurálhatja az RCV 2 tisztítórobotot, és bárhonnan vezérelheti. Még akkor is, ha nem vagy otthon.
  • Információ az eszköz állapotáról és a tisztítás folyamatának kijelzése.
Intelligens távirányító az egyszerű kezeléshez és felügyelethez
  • A távirányító segítségével számos beállítás testreszabható az egyedi specifikációknak megfelelően.
  • Az RCV 2 tisztítórobot WiFi vagy alkalmazás nélkül is használható, csak a távirányítóval.
  • Idősek számára felhasználóbarát, okostelefon nélkül is használható.
A tisztítási paraméterek és az időzítő funkció beállítása
  • A tisztítási paraméterek, például a szívóerő vagy a vízmennyiség beállíthatók az alkalmazásban.
  • Takarítási ütemtervek és időpontok hozhatók létre és testreszabhatók az alkalmazás segítségével.
  • Az RCV 2 a beállított ütemezések alapján önállóan megkezdi a tisztítást.
Egyszerű hálózati kapcsolat
  • Az RCV 2 Bluetooth-on vagy WiFi-n keresztül integrálható egy meglévő hálózatba.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátoros készülék
Akkumulátortöltési idő (min) 330
Akkumulátor típusa Lítiumion-akkumulátor
Akkumulátorkapacitás (Ah) 2,6
Üzemidő töltésenként (min) 130
Területi teljesítmény (tisztítási módtól függően) (m² / h) 80
2 az 1-ben hulladéktartály (ml) 420
2 az 1-ben frissvíztartály (ml) 250
Szívóteljesítmény (Pa) 4000
Zajszint (dB (A)) 65
Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 100 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Szín Fehér
Robotporszívó súlya (felmosóegységgel és felmosókendővel együtt) (kg) 3,1
Töltőállomás súlya (kg) 0,5
Csomagolási súly (kg) 4,8
Robotporszívó magassága (mm) 80
A robot átmérője (mm) 325
Töltőállomás mérete (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 66 x 146 x 101

A csomag tartalma

  • Tisztítókefe
  • Oldalkefe: 2 x
  • Szűrők: 2 x
  • Tisztítóeszköz
  • Felmosóegység
  • Felmosókendő: 2 x
  • 2 az 1-ben hulladéktartály frissvíztartállyal
  • Töltőállomás

Felszereltség

  • önálló tisztítás
  • Zuhanásérzékelők
  • applikációval történő működtetés
  • WIFI kapcsolat
  • Bluetooth kapcsolat
  • intelligens szolgáltatások/funkciók az alkalmazásban
  • Hangkimenet
  • giroszkópos navigáció
  • Időzítő program: több időzítés lehetséges
  • Tisztítási módok: Száraz tisztítás/ Nedves tisztítás/ Kombinált tisztítás (nedves és száraz)/ Helyszíni/ Élek tisztítása
Robotporszívó felmosó funkcióval RCV 2
Robotporszívó felmosó funkcióval RCV 2

Videók

Alkalmazási területek
  • Lezárt kemény padlók
  • Alacsony szálú szőnyegek
Tartozékok
