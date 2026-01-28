A Kärcher RCV 2 robotporszívó önállóan és rendszerezetten tisztítja a kemény padlókat és alacsony szőnyegeket. Forgókefék, oldalkefe és erős ventilátor biztosítja a száraz szennyeződések hatékony begyűjtését a 2 az 1-ben tartályrendszerbe, amely 420 ml porgyűjtőt és 250 ml frissvíztartályt foglal magában, így a robot szükség szerint porszívózik és nedves felmosást is végezhet. LiDAR érzékelője feltérképezi a helyiségeket, az alkalmazásban testreszabhatók a szobánkénti takarítási beállítások. Leesésgátló szenzorok védik a robotot a zuhanástól, indítása alkalmazással, ütemterv szerint vagy gombnyomással történhet, hangjelzéssel kommunikálva, ha segítségre van szüksége.