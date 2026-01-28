Robotporszívó felmosó funkcióval RCV 2
A Kärcher RCV 2 robotporszívó gyroszkópos navigációval és alkalmazással önállóan, rendszerezetten tisztítja a kemény padlókat és alacsony szálú szőnyegeket, miközben porszívózik és nedvesen felmos, megkönnyítve a takarítást.
A Kärcher RCV 2 robotporszívó önállóan és rendszerezetten tisztítja a kemény padlókat és alacsony szőnyegeket. Forgókefék, oldalkefe és erős ventilátor biztosítja a száraz szennyeződések hatékony begyűjtését a 2 az 1-ben tartályrendszerbe, amely 420 ml porgyűjtőt és 250 ml frissvíztartályt foglal magában, így a robot szükség szerint porszívózik és nedves felmosást is végezhet. LiDAR érzékelője feltérképezi a helyiségeket, az alkalmazásban testreszabhatók a szobánkénti takarítási beállítások. Leesésgátló szenzorok védik a robotot a zuhanástól, indítása alkalmazással, ütemterv szerint vagy gombnyomással történhet, hangjelzéssel kommunikálva, ha segítségre van szüksége.
Jellemzők és előnyök
Erős szívóerő lapos burkolattalErős, 4000 Pa szívóteljesítményével megbirkózik a legtöbb szennyeződéssel, beleértve a borsot, a földimogyorót és a süteménymorzsát is. Ez különösen hatékonysá teszi a tisztítást. Négy különböző szívási móddal az RCV 2 minden tisztítási követelményt teljesít. A főkefe és az oldalkefe kombinált használata hatékony tisztítást tesz lehetővé az egész házban. A mindössze 8 cm magas RCV 2 nagyon lapos – ideális bútorok alatti tisztításhoz.
Nedves felmosásA még jobb tisztítási eredmény érdekében az RCV 2 felmosható is. Ha szükséges, behelyezzük a mikroszálas kendőt tartalmazó törlőegységet, megtöltjük a frissvíztartályt, és készen áll a használatra. Az RCV 2 tisztítórobot vagy csak száraz tisztításra, csak nedves felmosásra, vagy mindkét módszer együtt használható kombinált tisztítási módban. A 2 az 1-ben tartályegység 420 ml-es portartályral és 250 ml-es frissvíztartállyal megkönnyíti a gyors váltást a különböző alkalmazások között.
Spot mód és tisztítás a sarkokbanErősen szennyezett területek pontszerű tisztítása és optimalizált falak tisztítása kevesebb terület hiányával.
Hangkimenet
- Mindig jól informált: az RCV 2 hangkimenetet használ a fontos információk közlésére és az aktuális állapot megosztására.
- A hangértesítések támogatják a tisztítási folyamatot. Ha a robotporszívónak segítségre vagy karbantartásra van szüksége, gyakran hangkimeneten keresztül jelzi.
Zuhanásérzékelők
- Az esésérzékelők megbízhatóan megakadályozzák, hogy az RCV 2 például lépcsőn vagy leessen.
- Az érzékelők a padlót pásztázzák. Ha nagy szintkülönbséget észlelnek, a vezérlő olyan jelet kap, amely a robotot visszafordulásra utasítja.
Adatvédelem és frissítések
- Németországban székhellyel rendelkező gyártóként a Kärcher nagy jelentőséget tulajdonít az adatvédelemnek, és rendkívüli gondot fordít arra, hogy minden vonatkozó jogszabályi előírást betartsanak.
- A rendszeres frissítések javítják és bővítik a robotporszívó és az alkalmazás működését. Ez azt is jelenti, hogy a rendszer biztonsága folyamatosan frissül, hogy megfeleljen az aktuális előírásoknak.
Egyszerű kezelés az alkalmazáson keresztül WiFi kapcsolattal
- Az alkalmazás lehetővé teszi számos beállítás testreszabását az egyedi specifikációk szerint.
- Az alkalmazás segítségével konfigurálhatja az RCV 2 tisztítórobotot, és bárhonnan vezérelheti. Még akkor is, ha nem vagy otthon.
- Információ az eszköz állapotáról és a tisztítás folyamatának kijelzése.
Intelligens távirányító az egyszerű kezeléshez és felügyelethez
- A távirányító segítségével számos beállítás testreszabható az egyedi specifikációknak megfelelően.
- Az RCV 2 tisztítórobot WiFi vagy alkalmazás nélkül is használható, csak a távirányítóval.
- Idősek számára felhasználóbarát, okostelefon nélkül is használható.
A tisztítási paraméterek és az időzítő funkció beállítása
- A tisztítási paraméterek, például a szívóerő vagy a vízmennyiség beállíthatók az alkalmazásban.
- Takarítási ütemtervek és időpontok hozhatók létre és testreszabhatók az alkalmazás segítségével.
- Az RCV 2 a beállított ütemezések alapján önállóan megkezdi a tisztítást.
Egyszerű hálózati kapcsolat
- Az RCV 2 Bluetooth-on vagy WiFi-n keresztül integrálható egy meglévő hálózatba.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátoros készülék
|Akkumulátortöltési idő (min)
|330
|Akkumulátor típusa
|Lítiumion-akkumulátor
|Akkumulátorkapacitás (Ah)
|2,6
|Üzemidő töltésenként (min)
|130
|Területi teljesítmény (tisztítási módtól függően) (m² / h)
|80
|2 az 1-ben hulladéktartály (ml)
|420
|2 az 1-ben frissvíztartály (ml)
|250
|Szívóteljesítmény (Pa)
|4000
|Zajszint (dB (A))
|65
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Szín
|Fehér
|Robotporszívó súlya (felmosóegységgel és felmosókendővel együtt) (kg)
|3,1
|Töltőállomás súlya (kg)
|0,5
|Csomagolási súly (kg)
|4,8
|Robotporszívó magassága (mm)
|80
|A robot átmérője (mm)
|325
|Töltőállomás mérete (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|66 x 146 x 101
A csomag tartalma
- Tisztítókefe
- Oldalkefe: 2 x
- Szűrők: 2 x
- Tisztítóeszköz
- Felmosóegység
- Felmosókendő: 2 x
- 2 az 1-ben hulladéktartály frissvíztartállyal
- Töltőállomás
Felszereltség
- önálló tisztítás
- Zuhanásérzékelők
- applikációval történő működtetés
- WIFI kapcsolat
- Bluetooth kapcsolat
- intelligens szolgáltatások/funkciók az alkalmazásban
- Hangkimenet
- giroszkópos navigáció
- Időzítő program: több időzítés lehetséges
- Tisztítási módok: Száraz tisztítás/ Nedves tisztítás/ Kombinált tisztítás (nedves és száraz)/ Helyszíni/ Élek tisztítása
Videók
Alkalmazási területek
- Lezárt kemény padlók
- Alacsony szálú szőnyegek
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.