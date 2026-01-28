A Kärcher RCV 3 robotporszívó gondoskodik a kemény padlók és alacsony szálhosszúságú szőnyegek rendszeres tisztításáról. A forgókefe, az oldalkefe és az erős ventilátor hatékonyan szállítja a száraz szennyeződéseket a beépített porgyűjtőbe, szükség esetén pedig a robot nedves felmosásra is képes. LiDAR érzékelője automatikusan feltérképezi a helyiségeket, és az alkalmazásban egyedileg beállíthatók a takarítási paraméterek minden szobára: vákuumozás, felmosás vagy kihagyás. Az RCV 3 visszatér a töltőállomásra, ha a munka véget ér vagy az akkumulátor kapacitása csökken, és hangjelzéssel figyelmeztet, ha beavatkozás szükséges. Indítása az alkalmazással, előre beállított ütemtervvel vagy gombnyomással történhet, így a háztartásban a takarítás egyszerűen automatizálható.