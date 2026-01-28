Robotporszívó felmosó funkcióval RCV 3

A Kärcher RCV 3 robotporszívó LiDAR navigációval és alkalmazással vezérelve önállóan és rendszerezetten tisztítja a kemény padlókat és alacsony szálú szőnyegeket, a nedves felmosást is elvégezve.

A Kärcher RCV 3 robotporszívó gondoskodik a kemény padlók és alacsony szálhosszúságú szőnyegek rendszeres tisztításáról. A forgókefe, az oldalkefe és az erős ventilátor hatékonyan szállítja a száraz szennyeződéseket a beépített porgyűjtőbe, szükség esetén pedig a robot nedves felmosásra is képes. LiDAR érzékelője automatikusan feltérképezi a helyiségeket, és az alkalmazásban egyedileg beállíthatók a takarítási paraméterek minden szobára: vákuumozás, felmosás vagy kihagyás. Az RCV 3 visszatér a töltőállomásra, ha a munka véget ér vagy az akkumulátor kapacitása csökken, és hangjelzéssel figyelmeztet, ha beavatkozás szükséges. Indítása az alkalmazással, előre beállított ütemtervvel vagy gombnyomással történhet, így a háztartásban a takarítás egyszerűen automatizálható.

Jellemzők és előnyök
Robotporszívó felmosó funkcióval RCV 3: Nedves felmosás
Nedves felmosás
A még jobb tisztítási eredmények érdekében az RCV 3 nedves felmosásra is képes. Szükség esetén használja a mikroszálas kendővel ellátott felmosóegységet, töltse fel a frissvíztartályt, és már készen is áll. Az RCV 3 tisztítórobotot használhatja csak száraz tisztításra, csak nedves felmosásra, vagy együtt a kettőt, kombinált tisztítási módban.
Robotporszívó felmosó funkcióval RCV 3: Precíz navigáció
Precíz navigáció
Az RCV 3 LiDAR érzékelői lehetővé teszik, hogy nagy pontossággal rögzítse a helyiségeket, és részletes térképet készítsen a biztonságos takarításhoz. A gyors és hatékony LiDAR navigációs rendszerrel a robot végigpásztázza a helyiségeket, hogy a lehető legjobb térképeket használja, így a helyiségek közötti navigálása még sötétben is biztonságos.
Robotporszívó felmosó funkcióval RCV 3: Zuhanásérzékelők
Zuhanásérzékelők
A zuhanásérzékelők megbízhatóan megakadályozzák, hogy az RCV 3 leessen a lépcsőről vagy más emelvényekről. Az érzékelők a padlót pásztázzák. Ha nagy szintkülönbséget észlelnek, a vezérlő olyan jelet kap, amely a robotot visszafordulásra utasítja.
Adatvédelem és frissítések
  • Németországi székhelyű gyártóként a Kärcher nagy hangsúlyt fektet az adatvédelemre, és rendkívül nagy gondot fordít arra, hogy az összes vonatkozó jogi követelményt teljesítse.
  • Az okostelefonján lévő Home Robots alkalmazás és a robotporszívó és felmosó robot között a teljes adatátvitel felhőn keresztül történik, kizárólag Németországban található szervereken keresztül.
  • A rendszeres frissítések javítják és bővítik a robotporszívó és az alkalmazás működését. Ez azt is jelenti, hogy a rendszer biztonsága folyamatosan frissül, hogy megfeleljen az aktuális előírásoknak.
Hangkimenet
  • Mindig jól informált lehet: az RCV 3 hangkimenet segítségével fontos információkat közöl és megosztja az aktuális állapotát.
  • Ha az RCV 3 robotporszívónak segítségre vagy szervizre van szüksége, ezt számos helyzetben hangadással jelzi.
Kényelmes alkalmazásvezérlés WLAN-nal
  • Az applikáció segítségével számos beállítás az egyéni preferenciákhoz igazítható.
  • Az applikáció segítségével konfigurálhatja az RCV 3 takarítórobotot, és bárhonnan irányíthatja. Még akkor is, ha éppen nincs otthon.
  • Az applikáción keresztül elérhetőek a készülék aktuális állapotáról szóló információk és az aktuális takarítási folyamatot mutató kijelző.
Pontos térképezés változatos testreszabási lehetőségekkel
  • Az applikáció több térképet is tárolhat, például több emeletre vonatkozóan.
  • Lehetőség van olyan zónák meghatározására, ahová nem szeretné, hogy a robot bemenjen és takarítson (pl. macskabútor, játékterek a gyerekszobákban vagy a robot számára megkerülhetetlen akadályok zónáiban).
  • Többszöri tisztításra, intenzív tisztítási módra vagy több vízzel történő felmosásra kijelölt területek meghatározása.
A tisztítási paraméterek beállítása
  • Különböző területek eltérő tisztítási paraméterek meghatározása az applikációban (pl. szívóteljesítmény vagy vízmennyiség, felületenkénti tisztítások száma).
Időzítő program
  • Az applikáción keresztül ütemezheti a takarítási időpontokat és készíthet takarítási terveket.
  • Az RCV 3 önállóan elindítja a tisztítási meneteket a beütemezett dátumok/időpontok szerint.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátoros készülék
Akkumulátortöltési idő (min) 230
Akkumulátor típusa Lítiumion-akkumulátor
Akkumulátorkapacitás (Ah) 3,2
Üzemidő töltésenként (min) 120
Területi teljesítmény (tisztítási módtól függően) (m² / h) 85
Hulladéktartály (ml) 500
2 az 1-ben hulladéktartály (ml) 300
2 az 1-ben frissvíztartály (ml) 170
Szívóteljesítmény (Pa) 2500
Zajszint (dB (A)) 67
Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 100 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Szín Fehér
Robotporszívó súlya (felmosóegységgel és felmosókendővel együtt) (kg) 3,7
Töltőállomás súlya (kg) 0,6
Csomagolási súly (kg) 6,9
Robotporszívó magassága (mm) 94
A robot átmérője (mm) 350
Töltőállomás mérete (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 80 x 150 x 102

A csomag tartalma

  • Tisztítókefe
  • Oldalkefe: 2 x
  • Szűrők: 2 x
  • Tisztítóeszköz
  • Felmosóegység
  • Felmosókendő: 2 x
  • 2 az 1-ben hulladéktartály frissvíztartállyal
  • Hulladéktartály
  • Töltőállomás

Felszereltség

  • önálló tisztítás
  • Zuhanásérzékelők
  • applikációval történő működtetés
  • WIFI kapcsolat
  • intelligens szolgáltatások/funkciók az alkalmazásban
  • Hangkimenet
  • Lézeres navigációs rendszer (LiDAR)
  • Időzítő program: több időzítés lehetséges
  • Tisztítási módok: Száraz tisztítás/ Nedves tisztítás/ Kombinált tisztítás (nedves és száraz)/ Automatikus rendszer/ Helyszíni
Alkalmazási területek
  • Keményfa padlók
  • Alacsony szálú szőnyegek
Tartozékok
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.