Robotporszívó felmosó funkcióval RCV 3
A Kärcher RCV 3 robotporszívó LiDAR navigációval és alkalmazással vezérelve önállóan és rendszerezetten tisztítja a kemény padlókat és alacsony szálú szőnyegeket, a nedves felmosást is elvégezve.
A Kärcher RCV 3 robotporszívó gondoskodik a kemény padlók és alacsony szálhosszúságú szőnyegek rendszeres tisztításáról. A forgókefe, az oldalkefe és az erős ventilátor hatékonyan szállítja a száraz szennyeződéseket a beépített porgyűjtőbe, szükség esetén pedig a robot nedves felmosásra is képes. LiDAR érzékelője automatikusan feltérképezi a helyiségeket, és az alkalmazásban egyedileg beállíthatók a takarítási paraméterek minden szobára: vákuumozás, felmosás vagy kihagyás. Az RCV 3 visszatér a töltőállomásra, ha a munka véget ér vagy az akkumulátor kapacitása csökken, és hangjelzéssel figyelmeztet, ha beavatkozás szükséges. Indítása az alkalmazással, előre beállított ütemtervvel vagy gombnyomással történhet, így a háztartásban a takarítás egyszerűen automatizálható.
Jellemzők és előnyök
Nedves felmosásA még jobb tisztítási eredmények érdekében az RCV 3 nedves felmosásra is képes. Szükség esetén használja a mikroszálas kendővel ellátott felmosóegységet, töltse fel a frissvíztartályt, és már készen is áll. Az RCV 3 tisztítórobotot használhatja csak száraz tisztításra, csak nedves felmosásra, vagy együtt a kettőt, kombinált tisztítási módban.
Precíz navigációAz RCV 3 LiDAR érzékelői lehetővé teszik, hogy nagy pontossággal rögzítse a helyiségeket, és részletes térképet készítsen a biztonságos takarításhoz. A gyors és hatékony LiDAR navigációs rendszerrel a robot végigpásztázza a helyiségeket, hogy a lehető legjobb térképeket használja, így a helyiségek közötti navigálása még sötétben is biztonságos.
ZuhanásérzékelőkA zuhanásérzékelők megbízhatóan megakadályozzák, hogy az RCV 3 leessen a lépcsőről vagy más emelvényekről. Az érzékelők a padlót pásztázzák. Ha nagy szintkülönbséget észlelnek, a vezérlő olyan jelet kap, amely a robotot visszafordulásra utasítja.
Adatvédelem és frissítések
- Németországi székhelyű gyártóként a Kärcher nagy hangsúlyt fektet az adatvédelemre, és rendkívül nagy gondot fordít arra, hogy az összes vonatkozó jogi követelményt teljesítse.
- Az okostelefonján lévő Home Robots alkalmazás és a robotporszívó és felmosó robot között a teljes adatátvitel felhőn keresztül történik, kizárólag Németországban található szervereken keresztül.
- A rendszeres frissítések javítják és bővítik a robotporszívó és az alkalmazás működését. Ez azt is jelenti, hogy a rendszer biztonsága folyamatosan frissül, hogy megfeleljen az aktuális előírásoknak.
Hangkimenet
- Mindig jól informált lehet: az RCV 3 hangkimenet segítségével fontos információkat közöl és megosztja az aktuális állapotát.
- Ha az RCV 3 robotporszívónak segítségre vagy szervizre van szüksége, ezt számos helyzetben hangadással jelzi.
Kényelmes alkalmazásvezérlés WLAN-nal
- Az applikáció segítségével számos beállítás az egyéni preferenciákhoz igazítható.
- Az applikáció segítségével konfigurálhatja az RCV 3 takarítórobotot, és bárhonnan irányíthatja. Még akkor is, ha éppen nincs otthon.
- Az applikáción keresztül elérhetőek a készülék aktuális állapotáról szóló információk és az aktuális takarítási folyamatot mutató kijelző.
Pontos térképezés változatos testreszabási lehetőségekkel
- Az applikáció több térképet is tárolhat, például több emeletre vonatkozóan.
- Lehetőség van olyan zónák meghatározására, ahová nem szeretné, hogy a robot bemenjen és takarítson (pl. macskabútor, játékterek a gyerekszobákban vagy a robot számára megkerülhetetlen akadályok zónáiban).
- Többszöri tisztításra, intenzív tisztítási módra vagy több vízzel történő felmosásra kijelölt területek meghatározása.
A tisztítási paraméterek beállítása
- Különböző területek eltérő tisztítási paraméterek meghatározása az applikációban (pl. szívóteljesítmény vagy vízmennyiség, felületenkénti tisztítások száma).
Időzítő program
- Az applikáción keresztül ütemezheti a takarítási időpontokat és készíthet takarítási terveket.
- Az RCV 3 önállóan elindítja a tisztítási meneteket a beütemezett dátumok/időpontok szerint.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátoros készülék
|Akkumulátortöltési idő (min)
|230
|Akkumulátor típusa
|Lítiumion-akkumulátor
|Akkumulátorkapacitás (Ah)
|3,2
|Üzemidő töltésenként (min)
|120
|Területi teljesítmény (tisztítási módtól függően) (m² / h)
|85
|Hulladéktartály (ml)
|500
|2 az 1-ben hulladéktartály (ml)
|300
|2 az 1-ben frissvíztartály (ml)
|170
|Szívóteljesítmény (Pa)
|2500
|Zajszint (dB (A))
|67
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Szín
|Fehér
|Robotporszívó súlya (felmosóegységgel és felmosókendővel együtt) (kg)
|3,7
|Töltőállomás súlya (kg)
|0,6
|Csomagolási súly (kg)
|6,9
|Robotporszívó magassága (mm)
|94
|A robot átmérője (mm)
|350
|Töltőállomás mérete (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|80 x 150 x 102
A csomag tartalma
- Tisztítókefe
- Oldalkefe: 2 x
- Szűrők: 2 x
- Tisztítóeszköz
- Felmosóegység
- Felmosókendő: 2 x
- 2 az 1-ben hulladéktartály frissvíztartállyal
- Hulladéktartály
- Töltőállomás
Felszereltség
- önálló tisztítás
- Zuhanásérzékelők
- applikációval történő működtetés
- WIFI kapcsolat
- intelligens szolgáltatások/funkciók az alkalmazásban
- Hangkimenet
- Lézeres navigációs rendszer (LiDAR)
- Időzítő program: több időzítés lehetséges
- Tisztítási módok: Száraz tisztítás/ Nedves tisztítás/ Kombinált tisztítás (nedves és száraz)/ Automatikus rendszer/ Helyszíni
Videók
Alkalmazási területek
- Keményfa padlók
- Alacsony szálú szőnyegek
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.