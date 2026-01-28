A Kärcher RCV 5 robotporszívó hatékony megoldást nyújt kemény padlók és alacsony szálhosszúságú szőnyegek tisztítására. Forgókefével, oldalkefével és ventilátorral szállítja a száraz szennyeződéseket a beépített porgyűjtőbe, az ultrahangos szőnyegérzékelő pedig automatikusan aktiválja az erős szívóerőt a szőnyegeknél. Nedves felmosásra is alkalmas, ekkor automatikusan elkerüli a szőnyegeket. A LiDAR navigáció mellett kettős lézerrendszerrel és kamerával is fel van szerelve, ami még precízebb akadályfelismerést és navigációt biztosít. A robot biztonságosan elkerüli az akadályokat, leesésgátló szenzorokkal rendelkezik. Indítása alkalmazással, ütemterv szerint vagy gombnyomással történhet, hangjelzéssel jelezve, ha beavatkozás szükséges.