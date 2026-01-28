Robotporszívó felmosó funkcióval RCV 5
A Kärcher RCV 5 robotporszívó mesterséges intelligenciával működik, LiDAR navigációval, dual-lézer és kamerarendszerrel érzékeli az akadályokat, önállóan porszívózik és felmos, így megkönnyítve a takarítást.
A Kärcher RCV 5 robotporszívó hatékony megoldást nyújt kemény padlók és alacsony szálhosszúságú szőnyegek tisztítására. Forgókefével, oldalkefével és ventilátorral szállítja a száraz szennyeződéseket a beépített porgyűjtőbe, az ultrahangos szőnyegérzékelő pedig automatikusan aktiválja az erős szívóerőt a szőnyegeknél. Nedves felmosásra is alkalmas, ekkor automatikusan elkerüli a szőnyegeket. A LiDAR navigáció mellett kettős lézerrendszerrel és kamerával is fel van szerelve, ami még precízebb akadályfelismerést és navigációt biztosít. A robot biztonságosan elkerüli az akadályokat, leesésgátló szenzorokkal rendelkezik. Indítása alkalmazással, ütemterv szerint vagy gombnyomással történhet, hangjelzéssel jelezve, ha beavatkozás szükséges.
Jellemzők és előnyök
Nedves felmosás
Precíz navigáció mesterséges intelligencia segítségével
Szőnyegérzékelés és Auto Boost
Zuhanásérzékelők
Adatvédelem és frissítések
Hangkimenet
Kényelmes alkalmazásvezérlés WLAN-nal
Pontos térképezés változatos testreszabási lehetőségekkel
A tisztítási paraméterek beállítása
Időzítő program
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátoros készülék
|Akkumulátortöltési idő (min)
|230
|Akkumulátor típusa
|Lítiumion-akkumulátor
|Akkumulátorkapacitás (Ah)
|5,2
|Üzemidő töltésenként (min)
|120
|Területi teljesítmény (tisztítási módtól függően) (m² / h)
|85
|Hulladéktartály (ml)
|330
|Frissvíztartály (ml)
|240
|Szívóteljesítmény (Pa)
|5000
|Zajszint (dB (A))
|66
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Szín
|Fehér
|Robotporszívó súlya (felmosóegységgel és felmosókendővel együtt) (kg)
|3,9
|Töltőállomás súlya (kg)
|0,4
|Csomagolási súly (kg)
|6,5
|Robotporszívó magassága (mm)
|97
|A robot átmérője (mm)
|350
|Töltőállomás mérete (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|135 x 150 x 99
A csomag tartalma
- Tisztítókefe
- Oldalkefe: 2 x
- Szűrők: 2 x
- Tisztítóeszköz
- Felmosóegység
- Felmosókendő: 2 x
- Hulladéktartály
- Frissvíztartály
- Töltőállomás
Felszereltség
- önálló tisztítás
- Zuhanásérzékelők
- Szőnyegérzékelő
- applikációval történő működtetés
- WIFI kapcsolat
- intelligens szolgáltatások/funkciók az alkalmazásban
- Hangkimenet
- Lézeres navigációs rendszer (LiDAR)
- Időzítő program: több időzítés lehetséges
- Tisztítási módok: Száraz tisztítás/ Nedves tisztítás/ Kombinált tisztítás (nedves és száraz)/ Automatikus rendszer/ Helyszíni
Alkalmazási területek
- Lezárt kemény padlók
- Alacsony szálú szőnyegek
