Robotporszívó felmosó funkcióval RCV 5

A Kärcher RCV 5 robotporszívó mesterséges intelligenciával működik, LiDAR navigációval, dual-lézer és kamerarendszerrel érzékeli az akadályokat, önállóan porszívózik és felmos, így megkönnyítve a takarítást.

A Kärcher RCV 5 robotporszívó hatékony megoldást nyújt kemény padlók és alacsony szálhosszúságú szőnyegek tisztítására. Forgókefével, oldalkefével és ventilátorral szállítja a száraz szennyeződéseket a beépített porgyűjtőbe, az ultrahangos szőnyegérzékelő pedig automatikusan aktiválja az erős szívóerőt a szőnyegeknél. Nedves felmosásra is alkalmas, ekkor automatikusan elkerüli a szőnyegeket. A LiDAR navigáció mellett kettős lézerrendszerrel és kamerával is fel van szerelve, ami még precízebb akadályfelismerést és navigációt biztosít. A robot biztonságosan elkerüli az akadályokat, leesésgátló szenzorokkal rendelkezik. Indítása alkalmazással, ütemterv szerint vagy gombnyomással történhet, hangjelzéssel jelezve, ha beavatkozás szükséges.

Jellemzők és előnyök
Robotporszívó felmosó funkcióval RCV 5: Nedves felmosás
Nedves felmosás
Robotporszívó felmosó funkcióval RCV 5: Precíz navigáció mesterséges intelligencia segítségével
Precíz navigáció mesterséges intelligencia segítségével
Robotporszívó felmosó funkcióval RCV 5: Szőnyegérzékelés és Auto Boost
Szőnyegérzékelés és Auto Boost
Zuhanásérzékelők
Adatvédelem és frissítések
Hangkimenet
Kényelmes alkalmazásvezérlés WLAN-nal
Pontos térképezés változatos testreszabási lehetőségekkel
A tisztítási paraméterek beállítása
Időzítő program
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátoros készülék
Akkumulátortöltési idő (min) 230
Akkumulátor típusa Lítiumion-akkumulátor
Akkumulátorkapacitás (Ah) 5,2
Üzemidő töltésenként (min) 120
Területi teljesítmény (tisztítási módtól függően) (m² / h) 85
Hulladéktartály (ml) 330
Frissvíztartály (ml) 240
Szívóteljesítmény (Pa) 5000
Zajszint (dB (A)) 66
Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 100 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Szín Fehér
Robotporszívó súlya (felmosóegységgel és felmosókendővel együtt) (kg) 3,9
Töltőállomás súlya (kg) 0,4
Csomagolási súly (kg) 6,5
Robotporszívó magassága (mm) 97
A robot átmérője (mm) 350
Töltőállomás mérete (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 135 x 150 x 99

A csomag tartalma

  • Tisztítókefe
  • Oldalkefe: 2 x
  • Szűrők: 2 x
  • Tisztítóeszköz
  • Felmosóegység
  • Felmosókendő: 2 x
  • Hulladéktartály
  • Frissvíztartály
  • Töltőállomás

Felszereltség

  • önálló tisztítás
  • Zuhanásérzékelők
  • Szőnyegérzékelő
  • applikációval történő működtetés
  • WIFI kapcsolat
  • intelligens szolgáltatások/funkciók az alkalmazásban
  • Hangkimenet
  • Lézeres navigációs rendszer (LiDAR)
  • Időzítő program: több időzítés lehetséges
  • Tisztítási módok: Száraz tisztítás/ Nedves tisztítás/ Kombinált tisztítás (nedves és száraz)/ Automatikus rendszer/ Helyszíni
Videók

Alkalmazási területek
  • Lezárt kemény padlók
  • Alacsony szálú szőnyegek
Tartozékok
