Robotporszívó felmosó funkcióval RCV 5 Comfort

A Kärcher RCV 5 Comfort LiDAR navigációval, AI-val és dual-lézer rendszerrel kerüli az akadályokat. Alkalmazáson keresztül vezérelve önállóan porszívózik és felmos, a kefék a port és morzsát a fő keféhez terelik

A Kärcher RCV 5 Comfort robotporszívó a mesterséges intelligenciát és a dual-lézer kamerarendszert ötvözi a biztonságos takarításhoz, akadályok, például kábelek vagy cipők elkerülésével. Forgókefék, oldalkefék és erős ventilátor gondoskodnak a száraz szennyeződések hatékony összegyűjtéséről, az ultrahangos szőnyegérzékelő automatikusan aktiválja az erős szívóerőt a szőnyegeknél. Nedves felmosásra is alkalmas, ilyenkor a szőnyegeket automatikusan elkerüli. LiDAR alapú környezeti érzékeléssel helyiségtervet készít, amely az alkalmazásban személyre szabható. A készülék alkalmazással, előre beállított ütemterv szerint vagy gombnyomással indítható, hangjelzéssel értesít problémák esetén. A feladat végeztével vagy szükség szerint automatikusan visszatér a töltő- és önürítő állomásra.

Jellemzők és előnyök
Robotporszívó felmosó funkcióval RCV 5 Comfort: Nedves felmosás
Nedves felmosás
A még jobb tisztítási eredmények érdekében az RCV 5 nedves felmosásra is képes. Szükség esetén használja a mikroszálas kendővel ellátott felmosóegységet, töltse fel a frissvíztartályt, és már készen is áll. Az RCV 5 tisztítórobotot használhatja csak száraz tisztításra, csak nedves felmosásra, vagy együtt a kettőt, kombinált tisztítási módban.
Robotporszívó felmosó funkcióval RCV 5 Comfort: Precíz navigáció mesterséges intelligencia segítségével
Precíz navigáció mesterséges intelligencia segítségével
A gyors és hatékony LiDAR navigációval a robot precízen szkenneli és feltérképezi a helyiségeket, biztosítva a legjobb tájékozódást a megbízható takarítási utakhoz még sötétben is. A robot kettős lézeres érzékelője és kamerája még a LiDAR rendszer számára túl kicsi vagy lapos tárgyak (pl. cipők, zoknik vagy kábelek) felismerését is lehetővé teszi. Ha a kettős lézer-kamerás rendszer akadályokat észlel, azokat beépíti a térképbe. A robot intelligens navigációs manőverrel kerülgeti őket, elkerülve az elakadást vagy a károkat.
Robotporszívó felmosó funkcióval RCV 5 Comfort: Automatikus porürítés
Automatikus porürítés
A porgyűjtő tartályának rutinszerű automatikus ürítése jelentősen meghosszabbítja az RCV 5 önálló tisztítási idejét. Az RCV 5 porgyűjtő tartályát nem kell manuálisan üríteni, így nem kell érintkezni a porral és a szennyeződéssel. A portartály rendszeres ürítése garantálja, hogy az RCV 5 szívóereje mindig magas legyen.
Szőnyegérzékelés és Auto Boost
  • Az RCV 5 egy ultrahangos érzékelő segítségével automatikusan felismeri a szőnyeggel borított felületeket, és megjeleníti azokat az applikációban lévő térképen.
  • Ha a felmosás aktiválva van, a robot kihagyja az észlelt szőnyeges felületeket, és megkerüli azokat.
  • Az Auto Boost funkció szükség szerint növeli a szívóerőt a szőnyeges felületeken a még jobb tisztítási eredmények érdekében.
A tisztítási paraméterek beállítása
  • Különböző területek eltérő tisztítási paraméterek meghatározása az applikációban (pl. szívóteljesítmény vagy vízmennyiség, felületenkénti tisztítások száma).
Kényelmes alkalmazásvezérlés WLAN-nal
  • Az applikáció segítségével számos beállítás az egyéni preferenciákhoz igazítható.
  • Az applikáció segítségével konfigurálhatja az RCV 3 takarítórobotot, és bárhonnan irányíthatja. Még akkor is, ha éppen nincs otthon.
  • Az applikáción keresztül elérhetőek a készülék aktuális állapotáról szóló információk és az aktuális takarítási folyamatot mutató kijelző.
Pontos térképezés változatos testreszabási lehetőségekkel
  • Az applikáció több térképet is tárolhat, például több emeletre vonatkozóan.
  • Lehetőség van olyan zónák meghatározására, ahová nem szeretné, hogy a robot bemenjen és takarítson (pl. macskabútor, játékterek a gyerekszobákban vagy a robot számára megkerülhetetlen akadályok zónáiban).
  • Többszöri tisztításra, intenzív tisztítási módra vagy több vízzel történő felmosásra kijelölt területek meghatározása.
Hangkimenet
  • Mindig jól informált lehet: az RCV 5 hangkimenet segítségével fontos információkat közöl és megosztja az aktuális állapotát.
  • Ha az RCV 5 robotporszívónak segítségre vagy szervizre van szüksége, ezt számos helyzetben hangadással jelzi.
Adatvédelem és frissítések
  • Németországi székhelyű gyártóként a Kärcher nagy hangsúlyt fektet az adatvédelemre, és rendkívül nagy gondot fordít arra, hogy az összes vonatkozó jogi követelményt teljesítse.
  • Az okostelefonján lévő Home Robots alkalmazás és a robotporszívó és felmosó robot között a teljes adatátvitel felhőn keresztül történik, kizárólag Németországban található szervereken keresztül.
  • A rendszeres frissítések javítják és bővítik a robotporszívó és az alkalmazás működését. Ez azt is jelenti, hogy a rendszer biztonsága folyamatosan frissül, hogy megfeleljen az aktuális előírásoknak.
Fleece porzsák
  • A gyapjú szűrőzsák megbízhatóan felfogja a port és a szennyeződéseket.
  • A felfogott szennyeződések könnyen és higiénikusan ártalmatlaníthatók.
  • Amikor a gyapjú szűrőzsákot kihúzzák az állomásból, az automatikusan lezáródik. Így a szennyeződés biztonságosan a zsákban marad, és a zsákcsere során a por nem jut ki a szabadba.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátoros készülék
Akkumulátortöltési idő (min) 230
Akkumulátor típusa Lítiumion-akkumulátor
Akkumulátorkapacitás (Ah) 5,2
Üzemidő töltésenként (min) 120
Területi teljesítmény (tisztítási módtól függően) (m² / h) 85
Hulladéktartály (ml) 330
Frissvíztartály (ml) 240
Szívóteljesítmény (Pa) 5000
Zajszint (dB (A)) 66
Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 100 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Szín Fehér
Robotporszívó súlya (felmosóegységgel és felmosókendővel együtt) (kg) 3,9
Csomagolási súly (kg) 12,5
Robotporszívó magassága (mm) 97
A robot átmérője (mm) 350
Töltőállomás mérete (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 135 x 150 x 99

A csomag tartalma

  • Tisztítókefe
  • Oldalkefe: 2 x
  • Szűrők: 2 x
  • Tisztítóeszköz
  • Felmosóegység
  • Felmosókendő: 2 x
  • Hulladéktartály
  • Frissvíztartály

Felszereltség

  • önálló tisztítás
  • Zuhanásérzékelők
  • Szőnyegérzékelő
  • Töltő- és porszívóállomás
  • applikációval történő működtetés
  • WIFI kapcsolat
  • intelligens szolgáltatások/funkciók az alkalmazásban
  • Hangkimenet
  • Lézeres navigációs rendszer (LiDAR)
  • Időzítő program: több időzítés lehetséges
  • Tisztítási módok: Száraz tisztítás/ Nedves tisztítás/ Kombinált tisztítás (nedves és száraz)/ Automatikus rendszer/ Helyszíni
Alkalmazási területek
  • Lezárt kemény padlók
  • Rövid szálú szőnyegeken
Tartozékok
Alkatrész kereső

