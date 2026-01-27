Nedves felmosás A még jobb tisztítási eredmények érdekében az RCV 5 nedves felmosásra is képes. Szükség esetén használja a mikroszálas kendővel ellátott felmosóegységet, töltse fel a frissvíztartályt, és már készen is áll. Az RCV 5 tisztítórobotot használhatja csak száraz tisztításra, csak nedves felmosásra, vagy együtt a kettőt, kombinált tisztítási módban. A még jobb tisztítási eredmények érdekében az RCV 5 nedves felmosásra is képes. Szükség esetén használja a mikroszálas kendővel ellátott felmosóegységet, töltse fel a frissvíztartályt, és már készen is áll. Az RCV 5 tisztítórobotot használhatja csak száraz tisztításra, csak nedves felmosásra, vagy együtt a kettőt, kombinált tisztítási módban.

Precíz navigáció mesterséges intelligencia segítségével A gyors és hatékony LiDAR navigációval a robot precízen szkenneli és feltérképezi a helyiségeket, biztosítva a legjobb tájékozódást a megbízható takarítási utakhoz még sötétben is. A robot kettős lézeres érzékelője és kamerája még a LiDAR rendszer számára túl kicsi vagy lapos tárgyak (pl. cipők, zoknik vagy kábelek) felismerését is lehetővé teszi. Ha a kettős lézer-kamerás rendszer akadályokat észlel, azokat beépíti a térképbe. A robot intelligens navigációs manőverrel kerülgeti őket, elkerülve az elakadást vagy a károkat.