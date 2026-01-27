Robotporszívó felmosó funkcióval RCV 5 Comfort
A Kärcher RCV 5 Comfort LiDAR navigációval, AI-val és dual-lézer rendszerrel kerüli az akadályokat. Alkalmazáson keresztül vezérelve önállóan porszívózik és felmos, a kefék a port és morzsát a fő keféhez terelik
A Kärcher RCV 5 Comfort robotporszívó a mesterséges intelligenciát és a dual-lézer kamerarendszert ötvözi a biztonságos takarításhoz, akadályok, például kábelek vagy cipők elkerülésével. Forgókefék, oldalkefék és erős ventilátor gondoskodnak a száraz szennyeződések hatékony összegyűjtéséről, az ultrahangos szőnyegérzékelő automatikusan aktiválja az erős szívóerőt a szőnyegeknél. Nedves felmosásra is alkalmas, ilyenkor a szőnyegeket automatikusan elkerüli. LiDAR alapú környezeti érzékeléssel helyiségtervet készít, amely az alkalmazásban személyre szabható. A készülék alkalmazással, előre beállított ütemterv szerint vagy gombnyomással indítható, hangjelzéssel értesít problémák esetén. A feladat végeztével vagy szükség szerint automatikusan visszatér a töltő- és önürítő állomásra.
Jellemzők és előnyök
Nedves felmosásA még jobb tisztítási eredmények érdekében az RCV 5 nedves felmosásra is képes. Szükség esetén használja a mikroszálas kendővel ellátott felmosóegységet, töltse fel a frissvíztartályt, és már készen is áll. Az RCV 5 tisztítórobotot használhatja csak száraz tisztításra, csak nedves felmosásra, vagy együtt a kettőt, kombinált tisztítási módban.
Precíz navigáció mesterséges intelligencia segítségévelA gyors és hatékony LiDAR navigációval a robot precízen szkenneli és feltérképezi a helyiségeket, biztosítva a legjobb tájékozódást a megbízható takarítási utakhoz még sötétben is. A robot kettős lézeres érzékelője és kamerája még a LiDAR rendszer számára túl kicsi vagy lapos tárgyak (pl. cipők, zoknik vagy kábelek) felismerését is lehetővé teszi. Ha a kettős lézer-kamerás rendszer akadályokat észlel, azokat beépíti a térképbe. A robot intelligens navigációs manőverrel kerülgeti őket, elkerülve az elakadást vagy a károkat.
Automatikus porürítésA porgyűjtő tartályának rutinszerű automatikus ürítése jelentősen meghosszabbítja az RCV 5 önálló tisztítási idejét. Az RCV 5 porgyűjtő tartályát nem kell manuálisan üríteni, így nem kell érintkezni a porral és a szennyeződéssel. A portartály rendszeres ürítése garantálja, hogy az RCV 5 szívóereje mindig magas legyen.
Szőnyegérzékelés és Auto Boost
- Az RCV 5 egy ultrahangos érzékelő segítségével automatikusan felismeri a szőnyeggel borított felületeket, és megjeleníti azokat az applikációban lévő térképen.
- Ha a felmosás aktiválva van, a robot kihagyja az észlelt szőnyeges felületeket, és megkerüli azokat.
- Az Auto Boost funkció szükség szerint növeli a szívóerőt a szőnyeges felületeken a még jobb tisztítási eredmények érdekében.
A tisztítási paraméterek beállítása
- Különböző területek eltérő tisztítási paraméterek meghatározása az applikációban (pl. szívóteljesítmény vagy vízmennyiség, felületenkénti tisztítások száma).
Kényelmes alkalmazásvezérlés WLAN-nal
- Az applikáció segítségével számos beállítás az egyéni preferenciákhoz igazítható.
- Az applikáció segítségével konfigurálhatja az RCV 3 takarítórobotot, és bárhonnan irányíthatja. Még akkor is, ha éppen nincs otthon.
- Az applikáción keresztül elérhetőek a készülék aktuális állapotáról szóló információk és az aktuális takarítási folyamatot mutató kijelző.
Pontos térképezés változatos testreszabási lehetőségekkel
- Az applikáció több térképet is tárolhat, például több emeletre vonatkozóan.
- Lehetőség van olyan zónák meghatározására, ahová nem szeretné, hogy a robot bemenjen és takarítson (pl. macskabútor, játékterek a gyerekszobákban vagy a robot számára megkerülhetetlen akadályok zónáiban).
- Többszöri tisztításra, intenzív tisztítási módra vagy több vízzel történő felmosásra kijelölt területek meghatározása.
Hangkimenet
- Mindig jól informált lehet: az RCV 5 hangkimenet segítségével fontos információkat közöl és megosztja az aktuális állapotát.
- Ha az RCV 5 robotporszívónak segítségre vagy szervizre van szüksége, ezt számos helyzetben hangadással jelzi.
Adatvédelem és frissítések
- Németországi székhelyű gyártóként a Kärcher nagy hangsúlyt fektet az adatvédelemre, és rendkívül nagy gondot fordít arra, hogy az összes vonatkozó jogi követelményt teljesítse.
- Az okostelefonján lévő Home Robots alkalmazás és a robotporszívó és felmosó robot között a teljes adatátvitel felhőn keresztül történik, kizárólag Németországban található szervereken keresztül.
- A rendszeres frissítések javítják és bővítik a robotporszívó és az alkalmazás működését. Ez azt is jelenti, hogy a rendszer biztonsága folyamatosan frissül, hogy megfeleljen az aktuális előírásoknak.
Fleece porzsák
- A gyapjú szűrőzsák megbízhatóan felfogja a port és a szennyeződéseket.
- A felfogott szennyeződések könnyen és higiénikusan ártalmatlaníthatók.
- Amikor a gyapjú szűrőzsákot kihúzzák az állomásból, az automatikusan lezáródik. Így a szennyeződés biztonságosan a zsákban marad, és a zsákcsere során a por nem jut ki a szabadba.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátoros készülék
|Akkumulátortöltési idő (min)
|230
|Akkumulátor típusa
|Lítiumion-akkumulátor
|Akkumulátorkapacitás (Ah)
|5,2
|Üzemidő töltésenként (min)
|120
|Területi teljesítmény (tisztítási módtól függően) (m² / h)
|85
|Hulladéktartály (ml)
|330
|Frissvíztartály (ml)
|240
|Szívóteljesítmény (Pa)
|5000
|Zajszint (dB (A))
|66
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Szín
|Fehér
|Robotporszívó súlya (felmosóegységgel és felmosókendővel együtt) (kg)
|3,9
|Csomagolási súly (kg)
|12,5
|Robotporszívó magassága (mm)
|97
|A robot átmérője (mm)
|350
|Töltőállomás mérete (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|135 x 150 x 99
A csomag tartalma
- Tisztítókefe
- Oldalkefe: 2 x
- Szűrők: 2 x
- Tisztítóeszköz
- Felmosóegység
- Felmosókendő: 2 x
- Hulladéktartály
- Frissvíztartály
Felszereltség
- önálló tisztítás
- Zuhanásérzékelők
- Szőnyegérzékelő
- Töltő- és porszívóállomás
- applikációval történő működtetés
- WIFI kapcsolat
- intelligens szolgáltatások/funkciók az alkalmazásban
- Hangkimenet
- Lézeres navigációs rendszer (LiDAR)
- Időzítő program: több időzítés lehetséges
- Tisztítási módok: Száraz tisztítás/ Nedves tisztítás/ Kombinált tisztítás (nedves és száraz)/ Automatikus rendszer/ Helyszíni
Alkalmazási területek
- Lezárt kemény padlók
- Rövid szálú szőnyegeken
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.